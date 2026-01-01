Coursera jest jedną z wiodących na świecie platform do nauki online, zaangażowaną w zapewnianie powszechnego dostępu do edukacji na najwyższym poziomie. Dzięki ponad 100 milionom uczących się, ponad 7 000 kursów oraz partnerstwom z ponad 300 czołowymi uniwersytetami i firmami, Coursera na nowo zdefiniowała sposób, w jaki ludzie uczą się w erze cyfrowej.

Jednak w miarę globalnej ekspansji platformy pojawiło się kluczowe wyzwanie: jak zapewnić naprawdę zlokalizowane, emocjonalnie angażujące doświadczenia edukacyjne dla studentów z różnych języków i kultur, nie rezygnując przy tym z autentyczności ani nie ponosząc nieakceptowalnie wysokich kosztów produkcji.

Mustafa Furniturewala, CTO w Coursera, nadzoruje zespół inżynierów Coursera oraz inicjatywy związane ze sztuczną inteligencją. Jego praca koncentruje się na tworzeniu narzędzi generatywnej AI (takich jak dubbing AI, klonowanie głosu, synchronizacja ruchu ust itp.) oraz na zapewnieniu, że postęp technologiczny wspiera nadrzędną misję tworzenia spersonalizowanej, dostępnej i skutecznej edukacji dla wszystkich, wszędzie na świecie.

„Coursera realizuje misję dostarczania doświadczeń edukacyjnych na skalę globalną” – powiedział Mustafa. „Aby robić to skutecznie, musimy usuwać bariery językowe, personalizować naukę oraz zachowywać jakość i intencję oryginalnego przekazu. Właśnie tutaj generatywna sztuczna inteligencja, a w szczególności HeyGen, okazała się przełomowa.”

Zapewnianie wciągających, prowadzonych przez instruktorów doświadczeń edukacyjnych

Zanim Coursera zaczęła korzystać z HeyGen, z powodzeniem wdrożyła rozwiązania AI do skalowania tłumaczeń tekstu i dźwięku. Lokalizacja wideo wciąż jednak pozostawała poważnym wyzwaniem.

„Zaczęliśmy od tekstu” – powiedział Mustafa. „To było do opanowania, ale kiedy przyszło do tłumaczenia treści wideo z zachowaniem tonu, emocji prowadzącego i synchronizacją ruchu ust z nowym językiem, stało się to po prostu niewykonalne. Było to zbyt drogie i zbyt skomplikowane, żeby robić to na dużą skalę.”

Przełom nastąpił, gdy Mustafa i jego zespół odkryli HeyGen, w szczególności funkcje klonowania głosu i synchronizacji ruchu ust. Coursera wdrożyła HeyGen, aby tworzyć zlokalizowane wersje prowadzonych przez instruktorów materiałów wideo w języku francuskim, hiszpańskim, niemieckim i innych językach, zachowując nie tylko to, co jest mówione, ale także sposób, w jaki jest to wypowiadane.

„Najbardziej zaskakujące było to, jak naturalnie to brzmiało” – powiedział Mustafa. „Byliśmy w stanie wziąć nagranie instruktora mówiącego po angielsku i sprawić, że wyglądało, jakby mówił po hiszpańsku, zachowując jego ton, tempo mówienia i ekspresję emocjonalną.”

Ta autentyczność była dla Coursery absolutnie niepodlegająca negocjacjom. Zespół zawsze podchodził z rezerwą do treści generowanych przez AI, które wydawały się robotyczne lub oderwane od rzeczywistości. „Nie tylko przekazujemy informacje. Tworzymy immersyjne, prowadzone przez instruktorów doświadczenia edukacyjne” – wyjaśnił Mustafa. „Jeśli znikają emocje, traci na tym proces uczenia się.”

Możliwość HeyGen dostarczania wysokiej jakości treści na dużą skalę, bez poświęcania emocji ani obecności instruktora, była dokładnie tym, na co Coursera czekała.

Odkrywanie „magicznego momentu” z HeyGen

Mustafa zauważył, że to, co kiedyś wymagało dużych inwestycji i czasu, teraz dzieje się z dużą zwinnością. „Zawsze myśleliśmy, że tłumaczenie wideo na dużą skalę będzie wymagało ogromnych nakładów na produkcję lub technologię” – powiedział. „Kiedy zespół był w stanie zbudować to w ciągu zaledwie kilku sprintów czy tygodni, byliśmy zaskoczeni, jak szybko udało nam się osiągnąć taką skalę.”

Dla prowadzących ogromne wrażenie robiło to, że w przetłumaczonych filmach zachowano ich głos i emocje. „To wciąż byli oni” – powiedział Mustafa. „Przetłumaczone filmy nadal wyglądały i brzmiały jak nasi nauczyciele, tylko w innym języku.”

Osiągnięcie techniczne dorównało emocjonalnej reakcji. „Magiczny moment dla nas nastąpił, gdy zobaczyliśmy zdubbingowany film z idealną synchronizacją ruchu ust i zachowanymi emocjami” – wspominał Mustafa. „Wtedy zrozumieliśmy, że to nie jest tylko narzędzie, ale platforma do skalowania nauki bez utraty tego, co czyni ją ludzką.”

HeyGen nie tylko usprawnił kwestie logistyczne, ale też otworzył nowe możliwości twórcze i operacyjne. Inżynierowie i twórcy treści w Coursera mogą teraz powiedzieć: „To ja to zrobiłem”, nie tylko dlatego, że stworzyli materiał edukacyjny, lecz także dlatego, że samodzielnie go przetłumaczyli i zlokalizowali, bez polegania na pomocy zewnętrznych firm.

„To było szokujące” – powiedział Mustafa. „Wideo było w zupełnie innym języku, ale wciąż zachowywało kontekst, emocje i klarowność instruktażu oryginału. Brzmiało zupełnie naturalnie.”

Poprawa czasu oglądania i współczynnika ukończenia

Od czasu wdrożenia HeyGen, Coursera odnotowała wymierny wzrost zaangażowania uczestników, dostępności platformy oraz efektów edukacyjnych.

Kluczowe wyniki:

40% wzrost czasu oglądania wideo – W regionach takich jak Ameryka Łacińska zlokalizowane treści wideo znacząco zwiększyły łączny czas oglądania.

– W regionach takich jak Ameryka Łacińska zlokalizowane treści wideo znacząco zwiększyły łączny czas oglądania. 25% wzrost współczynnika ukończenia kursów – Studenci znacznie częściej kończyli kursy, gdy treści wideo były dostarczane w ich ojczystym języku.

– Studenci znacznie częściej kończyli kursy, gdy treści wideo były dostarczane w ich ojczystym języku. Skalowalna, autentyczna lokalizacja – Coursera dostarcza teraz przetłumaczone treści wideo w wielu formatach i językach, bez kosztownych ponownych nagrań.

Mustafa zachęca inne zespoły, by zaczynały od małych kroków. „Zaczęliśmy od jednego wideo. Tyle wystarczyło, żeby zobaczyć efekt” – powiedział. „Kiedy już tego doświadczysz, staje się oczywiste, jakie możliwości to otwiera.”

Podkreślił też, jak szybko rozwija się technologia AI, a w szczególności HeyGen. „To środowisko zmienia się błyskawicznie. Jeśli teraz nie eksperymentujesz, później zostaniesz w tyle. HeyGen stał się kluczowym elementem naszej infrastruktury.”