Generator filmów wyjaśniających AI: twórz darmowe wideo w kilka chwil

Zamień statyczny tekst i skomplikowane zagadnienia w krótkie filmy wyjaśniające, które ludzie naprawdę rozumieją. Dzięki HeyGen możesz tworzyć prezentacje wideo z lektorem, łączące głos, obraz i przejrzystą strukturę – wszystko bez kamer i skomplikowanego montażu. Edukuj klientów, zespoły i uczestników szkoleń szybciej, korzystając z tworzenia wideo, które pozostaje spójne z marką i łatwe do aktualizacji.

120,166,724Wygenerowane filmy
93,788,941Wygenerowane avatary
16,527,409Przetłumaczone filmy
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.

Wyjaśnienia produktów i funkcji

Wewnętrzne szkolenia i przewodniki procesowe

Turn internal documentation into explainer videos with AI for onboarding, compliance, and process training. New hires and existing staff can revisit lessons anytime they need. This reduces support load and keeps standards consistent.

Convert help articles and FAQs into explainer videos that show rather than tell. Use on-screen visuals and friendly narration in your explainer video maker so customers can easily follow along. Better self-service resources mean fewer support tickets and happier users.

Help sales teams explain complex offers with quick, shareable explainer clips. Give prospects a simple overview they can rewatch or share with stakeholders. This speeds up understanding inside buying groups.

Educators and course creators can convert lesson content into structured video explainers. Clear pacing and visuals support different learning styles. Students benefit from bite-sized lessons that are easy to review.

Explain new policies, security updates, or system changes with calm, structured videos. People see what is changing, why it matters, and what they should do next. This improves adoption and reduces confusion across teams.

Dlaczego warto wybrać HeyGen do tworzenia AI video explainerów

HeyGen sprawia, że przekształcanie złożonych treści w przystępne filmy typu explainer zajmuje zaledwie kilka minut. Zacznij od dokumentu, skryptu lub adresu URL, a AI przygotuje zarys scen, doda narrację i uporządkuje przekaz. Otrzymasz profesjonalnie wyglądające wideo‑explainery, które jednocześnie pozostają elastyczne, dzięki czemu łatwo wprowadzać szybkie poprawki i tworzyć nowe wersje.

Ułatw zrozumienie złożonych zagadnień

Podziel długie dokumenty, poradniki techniczne lub złożone procesy na krótkie, konkretne sceny. Tekst na ekranie, materiały wizualne i narracja współpracują, aby widzowie szybko zrozumieli główną ideę. Dzięki temu nauka jest skuteczniejsza, a nieporozumień wśród odbiorców jest mniej.

Twórz materiały wyjaśniające bez nagrywania i projektowania

Zapomnij o kłopocie nagrywania lektora, zatrudniania aktorów czy nauki motion designu. HeyGen zajmie się prezenterami, układami i timingiem za Ciebie, abyś mógł skupić się na tym, co chcesz wyjaśnić, zamiast na tym, jak zbudować wideo.

Skaluj filmy wyjaśniające dla każdej grupy odbiorców

Wykorzystuj te same struktury w różnych produktach, zespołach i regionach, zmieniając jedynie treść i język. Szybko odświeżaj sekcje, gdy pojawiają się nowe informacje, i dbaj o aktualność całej biblioteki materiałów wyjaśniających. Jeden przepływ pracy obsługuje wiele różnych scenariuszy użycia.

Dokument, skrypt i adres URL do filmu wyjaśniającego

Zacznij od plików PDF, artykułów z bazy wiedzy lub skryptów i szybko przekształć je w wideo‑explainery. HeyGen identyfikuje kluczowe sekcje i zamienia je w sceny z narracją i warstwą wizualną. Możesz dopracować strukturę, aby dopasować ją do preferowanego przebiegu materiału.

Prezenterzy AI i naturalne lektorskie głosy

Wybierz realistycznych prezenterów i głosy, aby opowiadać swoje treści w wielu językach za pomocą AI do tworzenia filmów wyjaśniających. Przyjazny, klarowny sposób narracji w Twoich filmach tworzonych z pomocą AI utrzymuje zaangażowanie widzów nawet przy złożonych tematach. Możesz dopasować ton do potrzeb szkoleń, edukacji produktowej lub działań marketingowych.

Układy wizualne, multimedia i podpisy

Łącz tekst, ikony, wyróżnienia na ekranie i materiały wspierające w przejrzyste układy. Automatyczne napisy poprawiają dostępność i pomagają widzom śledzić treść w środowiskach bez dźwięku. Spójność wizualna zwiększa zaufanie i zapamiętywalność.

Szybka edycja i wysokiej jakości eksport

Aktualizuj skrypty, scenariusze i tempo w swoich produkcjach wideo bez konieczności zaczynania wszystkiego od zera. Gdy będziesz gotowy, eksportuj wysokiej jakości filmy typu explainer, idealne dla platform LMS, centrów pomocy, stron internetowych i kanałów społecznościowych. Twoje treści pozostają łatwe do ponownego wykorzystania.

Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie image-to-video na rynku.

Miro
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
Vision Creative Labs
"Magiczny moment nastąpił dla mnie wtedy, gdy mieliśmy program, który prowadziłem co tydzień. Nagle zorientowaliśmy się, że mogę po prostu napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że już nie muszę odmawiać żadnych projektów. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
Jak to działa

Jak korzystać z kreatora wyjaśniających filmów AI

HeyGen oferuje Ci prowadzący krok po kroku proces, który szybko zamienia zapisane pomysły w przejrzyste filmy wyjaśniające. Nie potrzebujesz doświadczenia w montażu — wystarczy, że masz wiadomość, którą chcesz przekazać w bardziej zrozumiały sposób.

Krok 1

Zacznij od swojego źródła treści

Prześlij dokument, wklej skrypt lub udostępnij adres URL z kluczowymi informacjami.

Krok 2

Wybierz głos, prezentera i styl

Wybierz głos i prezentera dopasowanych do Twojej grupy odbiorców oraz tonu marki.

Krok 3

Dopracuj sceny i kluczowe komunikaty

Przejrzyj każdą scenę i dostosuj sformułowania, przykłady oraz akcenty. Dodaj wspierające obrazy, ikony lub zrzuty ekranu tam, gdzie to pomocne.

Krok 4

Generuj, eksportuj i udostępniaj

Utwórz finalne wideo typu explainer i wyeksportuj je na wybrane kanały. Osadź je w centrach pomocy, portalach szkoleniowych, wewnętrznych hubach lub na publicznych stronach.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czym jest AI wideo‑eksplainer?

AI video explainer to krótki film, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do przekształcania tekstu, dokumentów lub promptów w wizualne wyjaśnienia. Łączy narrację, sceny i tekst na ekranie, aby uprościć złożone idee, dzięki czemu ludzie rozumieją je szybciej i z mniejszym wysiłkiem.

Czy potrzebuję umiejętności projektowania lub montażu, aby korzystać z HeyGen?

Nie. HeyGen został zaprojektowany tak, aby eksperci merytoryczni, marketerzy i edukatorzy mogli tworzyć filmy z wykorzystaniem AI bez umiejętności montażu. Szablony i prowadzone krok po kroku procesy zajmują się układem i timingiem, dzięki czemu Ty możesz skupić się na przekazie.

Czy mogę tworzyć filmy wyjaśniające na podstawie istniejących dokumentów?

Tak. Możesz przesyłać pliki PDF, skrypty lub inne treści tekstowe i wykorzystać je jako podstawę swojego materiału wyjaśniającego. HeyGen pomoże Ci streścić i uporządkować materiał w sekwencję łatwych do zrozumienia scen w Twoim filmie wyjaśniającym tworzonym przez AI.

Czy HeyGen obsługuje wiele języków dla filmów wyjaśniających?

Tak. Możesz generować lektora i napisy w wielu językach za pomocą funkcji tłumaczenia wideo. Dzięki temu łatwo dostosujesz ten sam film wyjaśniający do różnych regionów lub grup odbiorców bez konieczności ponownego tworzenia warstwy wizualnej od zera.

Gdzie mogę wykorzystać wyjaśniające filmy wideo z AI?

Możesz używać filmów wyjaśniających w centrach pomocy, platformach LMS, mailach sprzedażowych, na stronach docelowych, w wewnętrznych portalach oraz w mediach społecznościowych. Wszędzie tam, gdzie ludzie potrzebują jasnego zrozumienia danego tematu, filmy wyjaśniające mogą przynieść korzyści.

Jak długo powinien trwać film wyjaśniający?

Wiele filmów wyjaśniających działa najlepiej, gdy trwają od jednej do pięciu minut, w zależności od złożoności tematu. HeyGen pozwala podzielić dłuższe zagadnienia na mniejsze moduły w Twoim filmie wyjaśniającym AI, dzięki czemu widzowie mogą obejrzeć dokładnie to, czego potrzebują, wtedy, kiedy tego potrzebują.

Czy mogę zaktualizować film wyjaśniający, gdy informacje się zmienią?

Tak. Możesz ponownie otworzyć projekt, dostosować skrypt lub sceny i wygenerować na nowo tylko to, co zostało zmienione. Dzięki temu Twoja biblioteka filmów wyjaśniających pozostaje aktualna bez konieczności pełnej przebudowy za każdym razem, gdy coś zostanie zaktualizowane.

Czy mogę dodać własne materiały wizualne i nagrania ekranu?

Tak. Możesz dodać zrzuty ekranu produktu, diagramy i nagrania ekranu bezpośrednio do swojego materiału wyjaśniającego. Te elementy pomagają uprościć abstrakcyjne idee i sprawiają, że łatwiej je zrozumieć w Twoim filmie wyjaśniającym.

Czy jakość materiałów wyjściowych jest odpowiednia do profesjonalnych szkoleń i treści kierowanych do klientów?

Tak. HeyGen eksportuje wysokiej jakości filmy, które świetnie sprawdzają się w profesjonalnych materiałach szkoleniowych, onboardingowych oraz w komunikacji z klientami. Czysty obraz, wyraźny dźwięk i napisy doskonale wspierają wymagające zastosowania.

Czy zespoły mogą współpracować przy tworzeniu filmów wyjaśniających?

Tak. Zespoły mogą współdzielić dostęp do projektów, przeglądać scenariusze i proponować poprawki. Współpraca pozwala zachować wysoką dokładność treści, a jednocześnie utrzymać szybkie tempo produkcji wideo.

