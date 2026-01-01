Od ponad czterech dekad Videoimagem znajduje się w czołówce produkcji filmów korporacyjnych w Brazylii. Agencja zbudowała silną reputację dzięki tworzeniu wysokiej jakości treści na potrzeby szkoleń, komunikacji wewnętrznej, premier produktów i konferencji korporacyjnych. W miarę jak oczekiwania klientów ewoluowały, Videoimagem dostrzegła rosnące zapotrzebowanie na bardziej spersonalizowane, interaktywne i skalowalne treści.

Początkowo agencja korzystała z innych narzędzi wideo opartych na AI do tworzenia spersonalizowanych treści, ale napotkała ograniczenia związane z jakością awatarów, realizmem głosu oraz skalowalnością. Te bariery utrudniały im dostarczanie wysokiej jakości, angażujących materiałów wideo, których oczekiwali klienci.

Videoimagem musiała tworzyć spersonalizowane treści wideo na dużą skalę, jednocześnie zapewniając swoim klientom bezproblemowe doświadczenie, dlatego zwróciła się do HeyGen.

Uruchamianie spersonalizowanych kampanii wideo dla AB InBev z HeyGen

Videoimagem wykorzystał platformę HeyGen do uruchomienia spersonalizowanych kampanii wideo dla AB InBev, skierowanych w szczególności do klientów korzystających z aplikacji BEES i Zé Delivery. Celem tych kampanii było pogłębienie relacji z klientami poprzez spersonalizowane, angażujące treści z udziałem brazylijskich celebrytów.

Dla aplikacji BEES firmy AB InBev, która łączy ją z klientami biznesowymi, takimi jak bary i supermarkety, Videoimagem przygotowało ponad 50 000 spersonalizowanych filmów. Zawierały one dopasowane treści promocyjne, w których klientów zwracano po imieniu i prezentowano im materiały odpowiadające ich historii zakupów.

W kampanii Zé Delivery, skierowanej do indywidualnych konsumentów, Videoimagem wykorzystało awatary popularnych byłych piłkarzy reprezentujących największe kluby z Rio de Janeiro. Te spersonalizowane filmy celebrowały ulubione drużyny sportowe klientów, tworząc emocjonalną więź. „Słyszeliśmy od nich… że zaangażowanie jest ponad trzykrotnie wyższe w porównaniu z sytuacją bez spersonalizowanego wideo” – podzielił się Mathias. Początkowo produkując ponad 3000 filmów, kampania wykazała ogromny potencjał do skalowania.

Umożliwienie Videoimagem skalowania produkcji spersonalizowanych filmów

Zaawansowana platforma personalizacji wideo HeyGen okazała się idealnym rozwiązaniem. Dzięki integracji z API HeyGen, Videoimagem usprawniło swoją produkcję wideo, wykorzystując realistyczne awatary i niezwykle naturalne klonowanie głosu, co było kluczowe dla osiągnięcia wysokiego poziomu zaangażowania, jakiego oczekiwali ich klienci. Jak wyjaśnił Mathias Eichbaum, Partner w Videoimagem: "Jakość awatarów jest zdecydowanie lepsza niż w rozwiązaniach, z których korzystaliśmy lub które widzieliśmy", podkreślając przewagę funkcji oferowanych przez tę platformę.

Integracja API HeyGen z narzędziami takimi jak Eleven Labs pozwoliła Videoimagem usprawnić proces klonowania głosu i tworzyć tysiące spersonalizowanych filmów bez utraty jakości, co czyni ją idealnym wyborem dla kampanii na dużą skalę. Współpraca między Videoimagem a HeyGen wyróżniała się responsywnym, praktycznym wsparciem, które pomogło Videoimagem pokonać wyzwania i zoptymalizować platformę pod ich specyficzne potrzeby.

Zwiększanie zaangażowania i budowanie relacji z klientami

Wyniki spersonalizowanych kampanii wideo były imponujące. Wskaźniki zaangażowania dla tych materiałów wzrosły ponad trzykrotnie w porównaniu z kampaniami niespersonalizowanymi. Klienci odnotowali znaczną poprawę interakcji użytkowników, co potwierdziło, że spersonalizowane treści skuteczniej budują głębsze relacje z klientami.

Mathias był szczególnie pod wrażeniem bezbłędnej realizacji kampanii, stwierdzając: „Byliśmy mega zadowoleni… absolutnie żadnych problemów. Wszystko działało świetnie, bez błędów czy usterek”. Jakość awatarów, naturalnie brzmiące głosy oraz ogólna niezawodność platformy odegrały kluczową rolę w tym, że kampanie trafiły do odbiorców.

Spersonalizowane filmy zostały bardzo dobrze przyjęte przez klientów oraz klientów Videoimagem, którzy chwalili możliwość realizowania kampanii na dużą skalę bez poświęcania jakości ani zaangażowania. Wykorzystując platformę HeyGen, Videoimagem dostarczyło bardziej spersonalizowaną i efektowną komunikację, wyznaczając nowy standard w marketingu wideo.

Przyszłość spersonalizowanego wideo z HeyGen

Nowatorska technologia AI HeyGen zrewolucjonizowała podejście Videoimagem do tworzenia spersonalizowanych filmów, umożliwiając dostarczanie wysoce angażujących treści na dużą skalę. Pokonując wcześniejsze wyzwania związane z jakością awatarów, realizmem głosu i skalowalnością, Videoimagem mogło pomóc swoim klientom nawiązywać głębsze, bardziej osobiste relacje z odbiorcami.

Patrząc w przyszłość, Videoimagem planuje zwiększyć skalę wykorzystania platformy HeyGen, aby docierać do jeszcze szerszej publiczności, jeszcze bardziej umacniając swoją pozycję lidera w tworzeniu spersonalizowanych treści wideo. "HeyGen pomaga nam docierać do ludzi w znacznie bardziej osobisty sposób, co ułatwia nam nawiązywanie z nimi relacji” – powiedział Mathias.

Dzięki tej współpracy Videoimagem nie tylko zwiększyło zaangażowanie klientów, ale także otworzyło nowe możliwości w zakresie spersonalizowanego marketingu wideo, umacniając rolę HeyGen jako kluczowego gracza w przyszłości komunikacji cyfrowej.