Filmy szkoleniowe z zakresu zgodności na dużą skalę
Zamień obowiązkowe szkolenia w mierzalne treści wideo dzięki eksportowi SCORM do Twojego LMS. Aktualizuj je natychmiast po zmianie przepisów. Udostępniaj w ponad 175 językach. Zachowuj pełne ścieżki audytu potwierdzające, że każdy pracownik ukończył wymagane szkolenia.
Wąskie gardło treści L&D
Wyzwanie szkoleń z zakresu zgodności
Szkolenia z zakresu compliance są wymagane prawnie, mają krytyczne terminy i niezwykle trudno je skutecznie prowadzić na dużą skalę. Setki pracowników nie dotrzymują terminów, przepisy zmieniają się szybciej, niż można zaktualizować materiały, a audyty ujawniają luki w rejestrach ukończonych szkoleń. Szkolenia na żywo nie sprawdzają się przy różnych zmianach i lokalizacjach, szkolenia wyłącznie po angielsku wykluczają globalne zespoły, a prezentacje PowerPoint mają bardzo niski współczynnik ukończenia. Zewnętrzni trenerzy kosztują co roku tysiące, podczas gdy ręczne śledzenie postępów pochłania godziny pracy i zwiększa ryzyko audytowe, odpowiedzialność oraz narażenie na kary.
Rozwiązanie HeyGen
HeyGen zamienia wymagania zgodności w profesjonalne filmy szkoleniowe z wbudowanym śledzeniem SCORM na potrzeby dokumentacji gotowej do audytu. Prześlij swoje materiały, wybierz profesjonalnego awatara AI i generuj filmy, które można bezpośrednio eksportować do Twojego LMS wraz z danymi o ukończeniu, znacznikami czasu i kontrolą wersji. Gdy przepisy się zmieniają, zaktualizuj skrypt i wygeneruj film ponownie w kilka minut, a nowa wersja zostanie automatycznie udostępniona uczestnikom szkoleń. Potrzebujesz wielojęzycznego szkolenia z zakresu zgodności? Przetłumacz treści dotyczące zapobiegania molestowaniu, OSHA lub HIPAA na ponad 175 języków z wykorzystaniem naturalnego klonowania głosu i synchronizacji ruchu warg, zapewniając prawnie zgodne szkolenia z jedną, spójną ścieżką audytu.
Wszystko, czego zespoły L&D potrzebują, aby szkolić na dużą skalę
Eksport SCORM i ścieżki audytu
Eksportuj filmy szkoleniowe z zakresu compliance jako pakiety SCORM 1.2 lub 2004, które integrują się z dowolnym systemem LMS – Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors lub inną platformą edukacyjną. Twój LMS automatycznie śledzi ukończenie szkoleń, czas spędzony na kursie, wyniki testów oraz daty ukończenia. Gdy audytorzy poproszą o dokumentację, wygeneruj raporty ukończenia bezpośrednio z własnego systemu.
Zgodne ze standardami SCORM 1.2 i 2004
Automatyczne śledzenie ukończenia
Rejestrowane z oznaczeniem czasu dzienniki audytu
Dokumentacja kontroli wersji
Błyskawiczne aktualizacje regulacyjne
Przepisy nie czekają na Twój harmonogram produkcji. OSHA aktualizuje standard. Sprawa sądowa zmienia wymagania dotyczące szkoleń antymobbingowych i antydyskryminacyjnych. Zaktualizuj scenariusz szkolenia zgodnie z nowymi wymogami i wygeneruj wideo ponownie w pięć minut. Prześlij je do swojego LMS, a system automatycznie zastąpi starą wersję. Twoje szkolenia z zakresu compliance pozostają aktualne bez wielotygodniowych opóźnień produkcyjnych.
Zmiany w scenariuszu są wdrażane w ciągu kilku minut
Bez konieczności ponownego nagrywania
Śledzenie wersji na potrzeby zgodności
Aktualizuj wszystkie wersje językowe jednocześnie
Wielojęzyczne szkolenia z zakresu zgodności
W wielu jurysdykcjach prawo wymaga, aby szkolenia były prowadzone w językach zrozumiałych dla pracowników. Jedno wideo szkoleniowe z zakresu compliance może zostać przekształcone w nieograniczoną liczbę wersji językowych. Przetłumacz szkolenie OSHA na hiszpański dla zakładu w Teksasie, portugalski dla pracowników z Brazylii, wietnamski dla zespołu w Kalifornii. Klonowanie głosu zapewnia naturalne brzmienie, a nie robotyczne text‑to‑speech. Każda wersja językowa zawiera tę samą obsługę śledzenia SCORM.
Ponad 175 dostępnych języków
Naturalne klonowanie głosu dla każdego języka
Synchronizacja ust odpowiada ruchom warg
Śledzenie SCORM dla każdej wersji językowej
Profesjonalne treści zgodne z wymogami
Nikt nie kończy 40‑slajdowych prezentacji PowerPoint o przeciwdziałaniu molestowaniu. Wideo ma współczynniki ukończenia nawet 3 razy wyższe niż szkolenia oparte na dokumentach. Profesjonalni prezenterzy‑avatary przekazują wymagane treści w angażującym, łatwym do obejrzenia formacie. Pracownicy lepiej rozumieją wymagania i dłużej pamiętają szkolenie.
Profesjonalne prowadzenie prezentacji
Wyższy współczynnik ukończenia niż w przypadku dokumentów
Lepsze utrwalanie wiedzy
Przykłady oparte na scenariuszach, gdy jest to potrzebne
Od potrzeby szkoleniowej do opublikowanego kursu w 3 krokach
Prześlij swoje materiały dotyczące zgodności
Zacznij od istniejących materiałów dotyczących zgodności. Prześlij prezentacje PowerPoint z poprzednich szkoleń, wklej skrypty z dokumentów polityk lub wykorzystaj konspekt treści przygotowany przez zewnętrznego trenera. W przypadku typowych zagadnień compliance odwołaj się do istniejących wymogów. Standardy OSHA są publicznie dostępne. Wytyczne EEOC dotyczące zapobiegania molestowaniu są udokumentowane. Wymagania HIPAA są jasno określone.
Wybierz profesjonalnego prezentera
Wybierz spośród ponad 120 profesjonalnych awatarów AI odpowiednich do poważnych tematów związanych z compliance. Prezenterzy w stylu biznesowym do szkoleń z zakresu molestowania. Awatary skoncentrowane na bezpieczeństwie do treści OSHA. Profesjonaliści medyczni do szkoleń HIPAA. Dodaj logo i identyfikację wizualną swojej firmy. Uwzględnij wymagane klauzule prawne.
Wdrażaj z śledzeniem SCORM
Eksportuj jako pakiet SCORM. Prześlij go do swojego LMS razem z innymi wymaganymi szkoleniami. Ustaw wymagania dotyczące ukończenia. Przypisz szkolenie do wymaganych grup pracowników. Twój LMS zajmie się zapisywaniem uczestników, śledzeniem postępów, wysyłaniem przypomnień i prowadzeniem dokumentacji. Gdy audytorzy poproszą o dowód, wygeneruj raporty ukończenia.
Szkolenia z zakresu zgodności z przepisami dla każdego wymogu regulacyjnego
Szkolenie BHP zgodne z OSHA
Produkcja, budownictwo, magazynowanie oraz każda branża z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy. Komunikacja zagrożeń, procedury lockout tagout, ochrona przed upadkiem z wysokości, wejście do przestrzeni zamkniętych, obsługa wózków widłowych, wymagania dotyczące ŚOI. Twórz szkolenia zgodne z OSHA z udokumentowanym ukończeniem na potrzeby kontroli.
Przykład zastosowania: firma produkcyjna pracująca na trzy zmiany tworzy szkoleniowe wideo OSHA dotyczące procedury lockout tagout. Udostępnia je w języku angielskim i hiszpańskim. Wszystkie zmiany realizują szkolenie w swoim czasie. Inspektor OSHA prosi o dokumentację. Kierownik generuje raport ukończenia szkolenia, pokazujący 100% zgodności, w mniej niż dwie minuty.
Szkolenie z zakresu prywatności i bezpieczeństwa zgodnie z HIPAA
Świadczeniodawcy opieki zdrowotnej, praktyki medyczne, szpitale, firmy ubezpieczeniowe oraz wszelkie podmioty objęte przepisami, które przetwarzają chronione informacje zdrowotne. Zasady prywatności HIPAA, zasady bezpieczeństwa, zgłaszanie naruszeń, prawa pacjenta. Coroczny wymóg szkolenia HIPAA spełniony dzięki śledzonym materiałom wideo.
Przykład zastosowania: sieć placówek medycznych tworzy szkolenie z zakresu prywatności zgodne z HIPAA. Szkolenie jest udostępniane całemu personelowi klinicznemu i administracyjnemu w pięciu oddziałach. System LMS śledzi ukończenie kursu, potwierdzając, że wszyscy pracownicy zrealizowali coroczne wymagania HIPAA przed upływem terminu.
Szkolenie z zakresu przeciwdziałania molestowaniu
Wymagane w większości stanów dla wszystkich pracodawców. Molestowanie seksualne, dyskryminacja, działania odwetowe, budowanie szacunkowego środowiska pracy, procedury zgłaszania naruszeń, obowiązki menedżerów. Wymogi poszczególnych stanów są spełniane dzięki możliwości dostosowania treści.
Przykład zastosowania: sieć detaliczna z 50 lokalizacjami w Kalifornii i Nowym Jorku tworzy szkolenie z zakresu zapobiegania molestowaniu, spełniające specyficzne wymagania obu stanów. System śledzi ukończenie szkolenia, potwierdzając, że wszyscy przełożeni odbyli wymagane, dwugodzinne szkolenie obowiązujące w Kalifornii.
Ochrona danych i zgodność z przepisami cyberbezpieczeństwa
Wymogi RODO dla operacji w Europie, polityki ochrony danych, świadomość zagrożeń phishingowych, bezpieczeństwo haseł, zgłaszanie incydentów. Firmy technologiczne, instytucje finansowe, każda organizacja przetwarzająca dane klientów.
Przykład zastosowania: firma SaaS tworzy szkolenie z zakresu zgodności z RODO dla pracowników w Europie. Obejmuje ono zasady ochrony danych, prawa osób, których dane dotyczą, procedury zgłaszania naruszeń. Umożliwia śledzenie ukończenia szkolenia na potrzeby dokumentacji zgodności regulacyjnej.
Zgodność z przepisami w sektorze finansowym
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, ustawa o tajemnicy bankowej, poznaj swojego klienta (KYC), zgodność z SOX, regulacje dotyczące papierów wartościowych, zapobieganie wykorzystywaniu informacji poufnych. Banki, unie kredytowe, firmy inwestycyjne i towarzystwa ubezpieczeniowe spełniające wymogi regulacyjne sektora finansowego.
Przykład zastosowania: regionalny bank tworzy szkolenie AML dla wszystkich kasjerów i pracowników mających kontakt z klientem. Co kwartał aktualizuje je o nowe przykłady przypadków i zmiany regulacyjne. Śledzenie w formacie SCORM zapewnia dokumentację egzaminów na potrzeby kontroli regulacyjnych.
Szkolenie z zakresu zgodności dla nowych pracowników
Upewnij się, że każdy pracownik podczas onboardingu realizuje obowiązkowe polityki, korzystając z filmów onboardingowych dla pracowników z automatycznym śledzeniem zgodności.
Masz pytania? Mamy odpowiedzi
Czy to spełnia wymagania szkoleniowe OSHA?
Tak. OSHA wymaga odpowiedniego przeszkolenia, zrozumienia języka oraz udokumentowania szkoleń. Szkolenia wideo z funkcją śledzenia SCORM spełniają te wymagania. Wiele organizacji rozszerza edukację z zakresu zgodności, prowadząc ciągłe wewnętrzne szkolenia wideo, aby wzmacniać świadomość zasad bezpieczeństwa i przepisów.
Czy szkolenie wideo jest zgodne z przepisami dotyczącymi zapobiegania molestowaniu?
Większość stanowych przepisów dotyczących szkoleń z zakresu molestowania wymaga interaktywnych treści, ale nie nakazuje prowadzenia szkoleń stacjonarnych. Szkolenia wideo z przykładami scenariuszy i testami wiedzy spełniają wymogi interaktywności. Kalifornia, Nowy Jork, Connecticut, Delaware, Illinois i Maine akceptują szkolenia antymolestacyjne w formie wideo.
Jak działa śledzenie SCORM w przypadku dokumentacji zgodności?
SCORM wysyła do Twojego LMS dane dotyczące ukończenia szkolenia, w tym kto je ukończył, kiedy, ile czasu na nie poświęcono, wyniki testów oraz z jakiej wersji skorzystano. Twój LMS przechowuje te informacje na stałe, tworząc ścieżkę audytu potwierdzającą, że wymagane szkolenie zostało zrealizowane.
Czy możecie aktualizować filmy, gdy zmieniają się przepisy?
A co z pracownikami, którzy nie mówią po angielsku?
Przepisy federalne i stanowe często wymagają szkoleń w językach zrozumiałych dla pracowników. Stwórz swój film szkoleniowy z zakresu zgodności w języku angielskim, a następnie przetłumacz go na hiszpański, wietnamski, mandaryński lub dowolny inny język, którym posługuje się Twoja kadra. Każda wersja językowa ma własne śledzenie SCORM.
Jak długie powinny być filmy szkoleniowe z zakresu compliance?
To zależy od wymogów regulacyjnych. W Kalifornii wymagane są dwie godziny szkolenia z zakresu molestowania dla przełożonych. Większość stanów akceptuje jedną godzinę szkolenia dla pracowników. Dla ogólnej zgodności staraj się, aby pojedyncze moduły trwały mniej niż 20 minut. Dłuższe wymagania podziel na rozdziały.
Z jakimi platformami LMS to działa?
Dowolny LMS obsługujący SCORM 1.2 lub 2004, czyli praktycznie każdy. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, Oracle, Absorb, TalentLMS, Moodle, Canvas, Blackboard i setki innych
Jak udowadniacie przeprowadzenie szkoleń audytorom?
Twój LMS przechowuje wszystkie dane dotyczące ukończenia szkoleń. Gdy audytorzy poproszą o dowód, wygeneruj z LMS raporty ukończeń. Zawierają one imiona i nazwiska pracowników, daty ukończenia, czas spędzony na szkoleniu, wyniki testów oraz informację, którą wersję szkolenia ukończono.
Zacznij tworzyć filmy szkoleniowe już dziś
Przestań czekać miesiącami na materiały, które zdążą się zdezaktualizować, zanim w ogóle wystartują. Twórz profesjonalne filmy szkoleniowe w kilka minut, błyskawicznie tłumacz je na dowolny język i łatwo aktualizuj, gdy zmienia się Twoja firma — bez ponownych nagrań. Dołącz do zespołów L&D w Workday, Advantive i Würth Group, które całkowicie odmieniły sposób prowadzenia szkoleń.
