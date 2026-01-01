Attention Grabbing Media® (AGM) to agencja marketingowa typu full service, której misją jest pomaganie firmom w rozwoju dzięki innowacyjnym strategiom zwiększającym przychody i poszerzającym obecność na rynku. Specjalizując się w e‑commerce, mediach społecznościowych i email marketingu, AGM zbudowała imponujące portfolio sukcesów. Jednym z jej największych osiągnięć jest współpraca z NaturalSlim®, marką z branży zdrowia i wellness założoną przez Manuela Suareza i jego ojca, Franka Suareza.



Marka odnotowała wykładniczy wzrost i zgromadziła ponad 10 milionów obserwujących w mediach społecznościowych, w dużej mierze dzięki wiedzy i doświadczeniu AGM. Dążąc do wyjścia z ofertą NaturalSlim poza dotychczasową, latynoamerykańską publiczność, AGM sięgnęła po technologię wideo AI od HeyGen, aby pokonać wyzwania związane z lokalizacją, usprawnić procesy i wzmocnić kampanie dla klienta.

Pokonywanie wyzwań związanych z lokalizacją

Rozszerzenie zasięgu NaturalSlim na rynki europejskie i anglojęzyczne stanowiło wyjątkowe wyzwanie. Frank Suarez, twarz NaturalSlim, był znany ze swoich edukacyjnych filmów o zdrowiu i metabolizmie. Te materiały wideo odgrywały kluczową rolę w budowaniu zaufania odbiorców, ale w większości były nagrane w języku hiszpańskim.

„Usłyszeć to prosto z ust danej osoby — to jest coś innego. Właśnie wtedy buduje się to, że ktoś cię zna, lubi i ufa ci” — powiedział Jimmy Stearns, Senior Creative Director w AGM.

Tradycyjne metody tłumaczenia, takie jak napisy nałożone na obraz, nie miały wystarczającej autentyczności, by skutecznie zaangażować nowe grupy odbiorców. Narzędzia takie jak Google Translate i ChatGPT okazały się niekonsekwentne, co wymagało szczegółowej korekty, spowalniając cały proces produkcji. „Zajęło nam trzy dni, żeby wypuścić ośmiominutowe wideo” – powiedział Jimmy.

Umożliwienie płynnego tłumaczenia i zaangażowania

AGM wdrożyło opartą na AI technologię wideo HeyGen, aby sprostać tym wyzwaniom. Początkowo przyciągnięte innowacyjnymi awatarami, AGM szybko zdało sobie sprawę, że to możliwości tłumaczeniowe platformy są prawdziwym przełomem. Jimmy wspominał: „Kiedy pokazałem to Manuelowi, od razu dostrzegł potencjał i powiedział: ‘Zacznijmy to sprawdzać.’”

HeyGen umożliwił firmie AGM przetłumaczenie obszernej biblioteki treści NaturalSlim na ponad 10 nowych języków, w tym rosyjski, portugalski, francuski i niemiecki. Tłumaczenia zachowały głos, ton i wizerunek Franka Suareza, co miało kluczowe znaczenie dla zachowania autentyczności jego przekazu.

„Możliwość zachowania podobieństwa, głosu i wszystkiego — nawet ruchomych awatarów — to właśnie wyróżnia HeyGen”, powiedział Jimmy. „Dało nam to możliwość globalnego zasięgu dzięki usługom tłumaczeniowym, które brzmią naturalnie, a nie jak wygenerowane przez AI.”

Oprócz tłumaczeń AGM wykorzystywało awatary HeyGen do tworzenia angażujących treści w mediach społecznościowych. Te „thumb-stoppers”, jak nazywał je Jimmy, przyciągały uwagę odbiorców i zwiększały zaangażowanie. To połączenie tłumaczeń i przykuwających wzrok materiałów wizualnych pomogło AGM wprowadzić NaturalSlim i innych klientów na nowe rynki globalne, przy jednoczesnym zachowaniu ich unikalnej tożsamości marki.

Poszerzanie zasięgu NaturalSlim

Narzędzia HeyGen znacząco usprawniły efektywność pracy AGM i poprawiły wyniki osiągane przez klientów. Naturalnie brzmiące tłumaczenia wyeliminowały potrzebę czasochłonnej korekty i korzystania z zewnętrznych tłumaczy, co pozwoliło AGM szybciej tworzyć i publikować treści, skracając czas produkcji wideo z trzech dni do zaledwie kilku godzin.

Rezultaty okazały się przełomowe. NaturalSlim z powodzeniem rozszerzył swój zasięg na rynki europejskie, docierając do milionów potencjalnych klientów. Zlokalizowane treści trafiały do odbiorców, budując zaufanie i zwiększając zaangażowanie. „Branding jest po prostu niesamowity” – powiedział Jimmy, zastanawiając się nad wpływem dotarcia do nowych odbiorców z edukacyjnymi filmami Franka Suareza. Zwiększona skalowalność narzędzi HeyGen pozwoliła również AGM na ponowne wykorzystanie treści w wielu językach bez zwiększania nakładów.

Partnerstwo między AGM a HeyGen podkreśla siłę sztucznej inteligencji w globalnym marketingu. Wykorzystując narzędzia tłumaczeniowe i avatary HeyGen, AGM pokonała istotne wyzwania związane z lokalizacją, poszerzyła zasięg swoich klientów i usprawniła procesy pracy. W miarę jak AGM nadal wprowadza innowacje i odkrywa nowe zastosowania technologii HeyGen, agencja jest doskonale przygotowana, by wyznaczać nowe standardy w marketingu cyfrowym i pomagać swoim klientom rozwijać się w połączonym świecie.