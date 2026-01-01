Wyznaczamy kierunek rozwoju generowania wideo przez AI
Tworzymy technologię, która wydaje się ludzka, buduje głębokie więzi i wynosi opowiadanie historii na wyższy poziom — wprowadzając realistyczną inteligencję do szybko zmieniającego się cyfrowego świata.
Sztuczna inteligencja, która łączy, dostosowuje się i inspiruje
W HeyGen nasze badania nad sztuczną inteligencją są napędzane misją, by uczynić wizualne opowiadanie historii dostępnym dla każdego.
Poznaj naszych liderów AI
Innowacje na styku kreatywności, komunikacji i technologii.
Charly Hong, szef działu badań nad AI
Charly Hong wnosi ponad dekadę doświadczenia w dziedzinie widzenia komputerowego i sztucznej inteligencji, koncentrując się na modelowaniu człowieka, jego rozumieniu oraz generowaniu wideo. Jest autorem ponad 60 publikacji i patentów, co podkreśla jego zaangażowanie w innowacje i tworzenie rozwiązań o realnym wpływie. W HeyGen Charly napędza rozwój technologii AI, które w płynny sposób łączą badania naukowe z produktem.
Rong Yan, CTO
Rong Yan jest CTO w HeyGen i dąży do tego, by wizualne opowiadanie historii było dostępne dla wszystkich. Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa ds. inżynierii w HubSpot, gdzie kierował produktami z obszaru danych i inteligencji, a także zajmował stanowiska kierownicze w Snapchat, Square i Facebook. Rong uzyskał tytuł magistra (2004) oraz doktora (2006) na Carnegie Mellon. Jako niezwykle płodny badacz ma na swoim koncie ponad 60 publikacji, 35 patentów oraz specjalizuje się w AI, eksploracji danych i widzeniu komputerowym.
Joshua Xu, CEO
Joshua Xu jest współzałożycielem i CEO HeyGen, realizującym misję przekształcania wizualnego opowiadania historii dzięki tworzeniu treści z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wcześniej był głównym inżynierem w Snapchat (2014–2020), gdzie przewodził innowacjom w zakresie rankingu reklam, uczenia maszynowego i fotografii obliczeniowej. Z tytułem magistra informatyki zdobytym na Carnegie Mellon, Joshua wnosi głęboką wiedzę z zakresu uczenia maszynowego, widzenia komputerowego i generatywnej sztucznej inteligencji.
Jun-Yan Zhu, doradca
Jun-Yan Zhu jest asystentem profesora informatyki i robotyki im. Michaela B. Donohue na Carnegie Mellon University, gdzie kieruje Laboratorium Inteligencji Generatywnej. Jego badania koncentrują się na modelach generatywnych, wizji komputerowej i grafice, a ich celem jest wspieranie twórców za pomocą modeli generatywnych. Otrzymał nagrodę Samsung AI Researcher of the Year, stypendium Packarda, grant NSF CAREER oraz inne wyróżnienia.
Nasze filary badawcze: kształtujemy jutrzejszą sztuczną inteligencję
Nowa definicja tożsamości cyfrowej z najwyższą precyzją i jakością
Nasze podejście do generowania awatarów kładzie nacisk na pełną kontrolę, spójność oraz niezrównaną jakość. Dzięki rozwojowi technologii tworzenia opartej na AI umożliwiamy awatarom płynne odzwierciedlanie ludzkich emocji i zachowań, skutecznie zacierając granicę między rzeczywistością a światem cyfrowym.
Wielomodalne modele językowe napędzające analizę wideo
We build multimodal language models that jointly reason over text, audio, and visual signals to better understand intent and context. This foundation powers video translation with improved semantic fidelity, enables avatar modeling that stays consistent across scenes, and unlocks video agents that can interpret goals and generate end-to-end content with higher reliability.
Przełamywanie barier językowych dzięki multimodalnym rozwiązaniom
Wykorzystując sztuczną inteligencję do tworzenia multimodalnych rozwiązań do tłumaczenia wideo, dążymy do tego, aby globalna komunikacja była bardziej dostępna. Dzięki płynnej integracji tekstu, głosu i obrazu przekształcamy filmy w treści zrozumiałe na całym świecie, wspierając budowanie relacji międzykulturowych.
Zaangażowanie w czasie rzeczywistym dzięki multimodalnym innowacjom
Dzięki renderowaniu w czasie rzeczywistym i zaawansowanym rozwiązaniom multimodalnym nasze interaktywne awatary ożywiają rozmowy. Te awatary nie tylko reagują dynamicznie, ale także na nowo definiują interakcję z użytkownikiem, sprawiając, że technologia staje się bardziej angażująca i zbliżona do ludzkiej.
Emotion AI dla ekspresyjnych, realistycznych cyfrowych postaci
Emotion AI helps our systems go beyond “talking” to truly communicating — by aligning what the script means with how it should feel. By coordinating tone and prosody in voice with on-point gestures and facial expressions, we generate avatars that maintain emotional coherence over time, closing the realism gap and pushing the frontier of human-like presence.
Systemy agentowe umożliwiające skalowalne wdrażanie agentów wideo
We develop agentic systems that turn video creation into a goal-driven workflow: planning, tool use, iteration, and verification. These capabilities power our video agent, allowing it to break down user intent into steps, make informed decisions along the way, and produce more controllable, consistent outcomes—while supporting safety and quality constraints in real production settings.
Rong Yan, dyrektor ds. technologii w HeyGen
"Tworzymy rozwiązania AI, które są nie tylko potężne, ale także godne zaufania i łatwe w użyciu. Naszym celem jest zdefiniowanie na nowo możliwości generowania wideo za pomocą AI, tak aby stało się ono niezbędnym narzędziem dla firm i źródłem satysfakcji dla użytkowników."
