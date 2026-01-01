Buduj skalowalną infrastrukturę wideo z HeyGen API
Obniż koszty i czas produkcji o 95%; twórz, tłumacz i skaluj filmy w ponad 175 językach i dialektach.
Inteligentne wideo klasy korporacyjnej
Twórz zaawansowane infrastruktury wideo z wykorzystaniem korporacyjnego API i możliwości AI, zaprojektowane z myślą o skalowalności, automatyzacji i globalnym zasięgu.
Przed przetłumaczeniem wideo szybko przejrzyj i edytuj transkrypcję, aby Twoje przesłanie było dokładne i klarowne.
Lokalizuj szkolenia i premiery produktów w ponad 175 językach i dialektach, z 99% dokładnością synchronizacji ruchu ust.
Zamień swoją wewnętrzną wiki lub bazę wiedzy w angażujące, ekspresyjne filmy dzięki funkcji AI text‑to‑video.
Zautomatyzuj tworzenie prowadzonych przez awatary materiałów onboardingowych i szkoleń L&D bez kamer, studiów i zespołów produkcyjnych.
Najnowocześniejsze API zamiany tekstu na mowę z najlepszą spójnością, niskimi opóźnieniami i zaawansowaną kontrolą emocji.
Proste dla deweloperów. Szybkie, by zespoły mogły dostarczać rozwiązania
Wygeneruj swój film w kilka minut za pomocą naszego intuicyjnego interfejsu REST API.
curl--request POST \ --url https://api.heygen.com/v2/video_translate \ --header 'accept: application/json' \ --header 'content-type: application/json' \ --header 'x-api-key: <your-api-key>' \ --data '{ "translate_audio_only":"false", "keep_the_same_format":"false", "mode":"precision"}'
Twórz wielojęzyczne filmy szkoleniowe szybciej i zachowaj spójność treści na całym świecie.
Generuj spersonalizowane materiały outreachowe i filmy ukierunkowane na konkretne konta na dużą skalę.
Bezpieczeństwo, niezawodność i pełna kontrola nad interfejsem API klasy Enterprise
HeyGen zapewnia przedsiębiorstwom bezpieczną, niezawodną infrastrukturę wideo, stworzoną do skalowania wideo AI z poziomem bezpieczeństwa, dostępności i kontroli wymaganym przez globalne zespoły.
Bezpieczeństwo Twoich danych jest naszym najwyższym priorytetem. HeyGen jest niezależnie audytowany i certyfikowany pod kątem zgodności z SOC 2 Type II oraz RODO, co gwarantuje ochronę Twoich informacji zgodnie z najwyższymi standardami.
HeyGen został stworzony z myślą o niezawodnej wydajności, oferując 99,8% dostępności API, dzięki czemu Twoja infrastruktura wideo pozostaje dostępna, a zautomatyzowane procesy tworzenia wideo działają bez przerw.
Klienci korporacyjni otrzymują bezpośredni dostęp do dedykowanych inżynierów wsparcia, którzy pomagają zapewnić płynne wdrożenia, szybkie rozwiązywanie problemów oraz niezawodne działanie wideo na dużą skalę.
Zarządzaj uprawnieniami za pomocą kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC), dając zespołom możliwość bezpiecznego przydzielania dostępu, utrzymania ładu i kontroli nad tym, w jaki sposób tworzone i zarządzane są procesy wideo.
Nasza integracja korporacyjnego API wprowadza zalety wideo opartych na AI bezpośrednio do Twoich procesów tworzenia treści, dzięki czemu możesz z łatwością szybko i efektywnie generować wysokiej jakości filmy, bez konieczności przełączania się między różnymi narzędziami.
Certified to meet global security and compliance standards
Główna różnica polega na proporcjach między automatyzacją a szczegółową kontrolą.
Główna różnica polega na równowadze między automatyzacją a szczegółową kontrolą. Video Agent API przyjmuje pojedynczą tekstową podpowiedź i uruchamia autonomiczną orkiestrację tworzenia awatara, pisania scenariusza oraz tworzenia i rozmieszczania zasobów wizualnych. Zapewnia pełen zakres precyzyjnej kontroli, a jednocześnie pozwala na całkowitą swobodę twórczą. Świetnie sprawdza się przy masowej eksploracji treści, wewnętrznej produkcji wideo i automatyzacji. To naprawdę unikalne rozwiązanie w całej branży.
Dla porównania, Standardowe interfejsy API do generowania wideo składają się z 2 głównych części: 1) Generowanie wideo z awatarem oraz 2) Generowanie wideo z szablonu. Deweloperzy tworzą awatary i szablony wideo za pomocą platformy webowej HeyGen, które następnie mogą być wykorzystywane przez API. Mimo że wymaga to więcej konfiguracji, te interfejsy API zapewniają precyzyjną kontrolę potrzebną do tworzenia zasobów spójnych z marką i o wysokiej jakości produkcyjnej. Klienci korporacyjni stworzyli za ich pomocą miliony filmów, aby zautomatyzować swoje procesy tworzenia treści.
Tak, oto kroki korzystania z interfejsu API Photo Avatar
Jeśli chcesz korzystać z generowania wideo z awatarem, możesz użyć/podłączyć awatara, postępując zgodnie z tym przewodnikiem.
Tak, interfejs API obsługuje generowanie awatarów wyłącznie na podstawie tekstu, wykorzystując ustrukturyzowany opisowy framework, który eliminuje potrzebę używania zewnętrznych zasobów graficznych. Podając konkretne parametry w ośmiu wymaganych polach — w tym wiek, płeć, pochodzenie etniczne i styl — AI tworzy unikalną, wysokorozdzielczą personę. Na przykład wybranie pochodzenia etnicznego „East Asian” w połączeniu ze stylem „Professional” i oświetleniem „Cinematic” spowoduje, że silnik zwróci wybór unikalnych Avatars i Looks, co w praktyce pozwala firmom skalować zróżnicowane biblioteki obsady, które nie istnieją w prawdziwym świecie.
Możesz skorzystać z przewodnika tutaj dotyczącego funkcji prompt-to-avatar.
System szablonów został zaprojektowany z myślą o wysoce wydajnej produkcji wideo w stylu „mail-merge”, w której główny układ pełni rolę kontenera na dane dynamiczne. Użytkownicy najpierw tworzą lub wybierają szablon w Panelu lub przez API, a następnie wskazują konkretne pola zastępcze dla tekstu, obrazów lub dźwięku. Wysyłając pojedyncze żądanie POST do endpointu generowania danego szablonu z ładunkiem JSON zawierającym zmienne, system automatycznie renderuje unikalne pliki wideo dla każdego odbiorcy, co czyni go branżowym standardem w zakresie spersonalizowanego prospectingu sprzedażowego i zindywidualizowanego onboardingu klientów na dużą skalę.
Aby zapewnić najwyższy poziom realizmu i dokładności ruchu ust, zalecana „Złota Ścieżka” polega na programistycznym pobraniu i wykorzystaniu default_voice_id powiązanego z konkretnym avatarem. Ta metoda gwarantuje, że cechy głosu — takie jak płeć, ton i akcent regionalny — są już zoptymalizowane pod wizualną osobowość tego avatara, co znacząco zmniejsza ryzyko efektu „doliny niesamowitości”. Jeśli wymagany jest niestandardowy głos, deweloperzy powinni zawsze przefiltrować listę v2/voices tak, aby odpowiadała metadanym avatara, zachowując spójność audiowizualną.
Ponieważ renderowanie wideo AI w wysokiej jakości jest procesem zasobożernym i może zająć kilka minut, API zostało zaprojektowane do pracy w asynchronicznej, zdarzeniowej architekturze opartej na Webhookach. Zamiast utrzymywać otwarte połączenie (co prowadzi do przekroczenia limitu czasu), Twoja aplikacja powinna zarejestrować adres URL webhooka, aby otrzymać automatyczne powiadomienie „push” w momencie wywołania zdarzenia avatar_video.success. Dzięki temu backend pozostaje wydajny i przetwarza wideo — za pośrednictwem udostępnionego video_url — dopiero w chwili, gdy stanie się ono dostępne.
Interfejs API zapewnia ogromny globalny zasięg, obsługując ponad 40 języków oraz bibliotekę obejmującą ponad 300 zróżnicowanych głosów, co umożliwia płynną komunikację ponad granicami. Oprócz prostego przekształcania tekstu na mowę w różnych językach, platforma oferuje funkcje „Video Translation”, które pozwalają wziąć istniejące wideo i przetłumaczyć ścieżkę dźwiękową, jednocześnie ponownie synchronizując ruchy ust awatara z nowym językiem. Dzięki temu warstwa wizualna pozostaje równie autentyczna po hiszpańsku czy japońsku, jak w oryginalnym nagraniu w języku angielskim.
HeyGen Video Translation może obsługiwać 175 języków i dialektów (zgodnie z here).
