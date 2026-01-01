Workday to platforma AI do zarządzania ludźmi, finansami i agentami. Platforma Workday została zbudowana z wykorzystaniem sztucznej inteligencji jako kluczowego elementu, aby pomagać klientom rozwijać potencjał pracowników, przyspieszać pracę i nieustannie rozwijać ich biznes. Korzysta z niej ponad 11 000 organizacji na całym świecie, we wszystkich branżach – od firm średniej wielkości po ponad 60% przedsiębiorstw z listy Fortune 500.

Jako globalny lider Workday tworzy ogromną i stale rosnącą bibliotekę treści multimedialnych, z których wiele musi zostać zlokalizowanych na potrzeby zróżnicowanych, międzynarodowych odbiorców. Przy obsłudze ponad 50 języków i typowych zapytaniach interesariuszy obejmujących od 10 do 15 języków na projekt, skala i złożoność procesu lokalizacji stawały się coraz większym wyzwaniem.

"Tworzyliśmy tak dużo treści — filmy marketingowe, komunikację wewnętrzną, długie webinary — i musieliśmy udostępnić je we wszystkich tych różnych językach" – powiedział Justin Meisinger, menedżer programu w zespole Globalization Production w Workday. "Ale stary sposób po prostu się nie skalował."

Wyzwanie nie dotyczyło tylko skali. „Kiedy pracujesz z dziesiątkami języków, utrzymanie spójności z głosem Twojej marki jest niezwykle trudne. Nie chodzi tylko o tłumaczenie słów, ale o zachowanie tonu, intencji i przejrzystości.” Wprowadzenie HeyGen odmieniło podejście Workday do wideo.

Nowe spojrzenie na proces lokalizacji

Przed HeyGen firma Workday opierała się wyłącznie na ręcznych procesach, co spowalniało produkcję i ograniczało liczbę projektów, które zespół mógł realizować. „To nie tylko było drogie, ale też ograniczało naszą możliwość mówienia «tak» wobec potrzeb biznesu” – powiedział Meisinger. „Nieustannie balansowaliśmy między dostępnymi zasobami a zapotrzebowaniem.”

Tradycyjny proces lokalizacji opierał się na tłumaczach, lektorach i specjalistach od postprodukcji, a jego realizacja zajmowała tygodnie, a nawet miesiące. Obejmował on pracę tłumaczy nad scenariuszami, weryfikację poprawności przez recenzentów, nagrania lektorów w studiach dźwiękowych oraz pracę całego zespołu, który wszystko ze sobą scalał.

„Mamy ogromne portfolio treści i kiedy coś się zmienia, zazwyczaj mamy bardzo mało czasu, aby zaktualizować kilka filmów i wypuścić je w odpowiednim terminie” – powiedziała Johanna Stussy, Product Strategist w Workday.

Ten zasobochłonny model wiązał się też ze sporymi kosztami. „Wydawaliśmy setki tysięcy dolarów rocznie na lokalizację” – powiedział Meisinger. „I czasami musieliśmy odrzucać projekty, zwłaszcza dłuższe materiały wideo, takie jak webinary, bo po prostu nie było to możliwe do zrealizowania przy zasobach, którymi dysponowaliśmy.”