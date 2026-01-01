Twórz filmy z premier produktów, które napędzają sprzedaż

Zamieniaj premiery produktów w generujące przychód treści wideo. W kilka minut twórz profesjonalne filmy z ogłoszeniami na Instagram, LinkedIn, YouTube i TikTok. Bez kamery, ekipy filmowej ani umiejętności montażu.

  • Bez konieczności podawania karty kredytowej
  • Natychmiast aktualizuj treści, gdy produkty się zmieniają
Rozpocznij darmowe tworzenie
120,224,656Wygenerowane filmy
93,870,630Wygenerowane awatary
16,534,545Przetłumaczone filmy
Workday
coursera
miro
hubspot
Bosch
Intel
komatsu
Workday
coursera
miro
hubspot
Bosch
Intel
komatsu
Workday
coursera
miro
hubspot
Bosch
Intel
komatsu
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.

Problem marketingowy

Zobacz, jak zespoły marketingowe takie jak Twój skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki innowacyjnej platformie tekst‑na‑wideo z AI.

Bez HeyGen

Wąskie gardło przy wprowadzaniu produktu na rynek

Wąskie gardło przy wprowadzaniu produktu na rynek

Twój produkt jest gotowy. Data premiery jest ustalona. Ale wideo ogłoszeniowe wciąż nie. Koordynacja produkcji wideo oznacza rezerwację ekipy, wynajem sprzętu i tygodnie czekania na montaż. Zanim Twoje wideo zostanie zatwierdzone, konkurenci zdążą już przyciągnąć uwagę rynku.

Skalowanie działań w całym portfolio produktowym zwielokrotnia te problemy. Dwadzieścia nowych SKU oznacza dwadzieścia osobnych sesji wideo, po 5 000 $ każda. Agencje podają terminy 4–6 tygodni na jedno wideo. Product managerowie nie mogą czekać tak długo. Budżety marketingowe nie są aż tak elastyczne. A gdy specyfikacje produktu zmieniają się tuż przed premierą, musisz zaczynać wszystko od zera.


Z HeyGen

Rozwiązanie HeyGen

Rozwiązanie HeyGen

HeyGen's kreator filmów z premier produktów zamienia Twój brief produktowy w profesjonalne wideo ogłoszeniowe w kilka minut. Wpisz opis produktu, wybierz prezentera z awatarem AI i wygeneruj gotowe do premiery treści bez kamer i studia. Twój film jest automatycznie eksportowany we wszystkich formatach: pionowym na Instagram i TikTok, kwadratowym do feedów społecznościowych oraz poziomym na YouTube.

Wprowadzasz na rynek pięćdziesiąt produktów? Wygeneruj pięćdziesiąt filmów w jednej sesji dzięki tworzeniu wsadowemu. Globalna premiera? Przetłumacz swój film ogłoszeniowy na ponad 175 języków z klonowaniem głosu i synchronizacją ruchu ust. Zmieniły się specyfikacje produktu? Edytuj swój skrypt i wygeneruj materiał ponownie w pięć minut. Twoje treści premierowe pozostają aktualne bez opóźnień produkcyjnych i kosztownych ponownych nagrań.

Wszystko, czego zespoły marketingowe potrzebują, aby tworzyć treści na dużą skalę

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do tworzenia wideo AI z tekstu.

Możliwość jednoczesnego wprowadzania wielu produktów na rynek

Uruchom całą swoją ofertę produktową w formie wideo. Masowe tworzenie treści w HeyGen generuje filmy ogłoszeniowe dla nieograniczonej liczby SKU z jednego pliku CSV. Różne kategorie produktów otrzymują różnych prezenterów, przy zachowaniu spójnego brandingu w całym portfolio.


A software interface shows a text message from 'Jennifer' explaining easy AI video creation with custom voice, next to a video of a woman speaking.

Filmy startowe zoptymalizowane pod kątem platform

Stwórz raz, opublikuj wszędzie. Eksportuj w pionowym formacie 9:16 na Instagram i TikTok, kwadratowym 1:1 do feedów społecznościowych oraz poziomym 16:9 na YouTube i LinkedIn. Bez ręcznego zmieniania rozmiaru. Każdy format zachowuje profesjonalną jakość i właściwe kadrowanie.

Video sharing interface with 'Copy link' button and social media options, overlaying a video of a man speaking, with a pink cursor pointing to 'Copy link'.

Wielojęzyczne globalne premiery

Wystartuj jednocześnie na wszystkich rynkach. Przetłumacz swój film z ogłoszeniem na ponad 175 języków z klonowaniem głosu brzmiącym jak native speaker. Technologia synchronizacji ruchu ust dopasowuje mimikę do przetłumaczonego dźwięku. Dostosuj szczegóły regionalne, takie jak ceny i dostępność, dla każdego rynku osobno.


Video localization service showing a language selection menu with English highlighted, flanked by video clips of women speaking Spanish and Chinese.

Prezenterzy produktów z awatarami AI

Wybierz spośród ponad 120 zróżnicowanych awatarów AI lub stwórz własne awatary na podstawie zdjęć. Techniczni prezenterzy do premier oprogramowania. Przyjazne twarze do produktów konsumenckich. Awatary w stylu kadry zarządzającej do ogłoszeń B2B. Twój awatar jest zawsze dostępny i za każdym razem prezentuje się perfekcyjnie.

Smiling woman with curly hair holds a black LIQUIA dropper bottle, with an inset image of the bottle in the top left.

Szablony filmów startowych

Gotowe szablony do typowych scenariuszy wprowadzania produktów na rynek. Premiera nowej funkcji w oprogramowaniu. Wprowadzenie nowej linii produktów. Limitowana edycja. Prezentacja kolekcji sezonowej. Wybierz szablon, dodaj informacje o produkcie, wygeneruj wideo.

A digital interface displaying recruitment data with a video call, overlaid by a brand kit menu for fonts and colors.

Natychmiastowe aktualizacje uruchomień

Zmieniły się specyfikacje produktu? Zaktualizowano ceny? Edytuj scenariusz i wygeneruj materiał ponownie w kilka minut. Bez dodatkowych nagrań, bez opóźnień produkcyjnych. Przetestuj różne podejścia do komunikacji. Przeprowadź testy A/B, aby sprawdzić, która narracja o produkcie najlepiej trafia do odbiorców.


Generated text describing a joyful woman in an apron presenting an olive oil bottle in a bright modern kitchen with fresh vegetables and copper cookware, conveying a food blogger style. A blurred image of the described scene is in the background.

Od briefu do opublikowanego wideo w 3 krokach

Krok 1

Wprowadź szczegóły produktu

Wpisz opis produktu, jego kluczowe funkcje, cenę i dostępność. Możesz też przesłać istniejące opisy produktów lub informacje prasowe. W przypadku premier obejmujących wiele produktów prześlij plik CSV ze wszystkimi danymi SKU, aby utworzyć je zbiorczo.


A woman in a green track jacket appears within a video recording frame, showing a red stop button, timer, and a blue-green play icon.
Krok 2

Zaprojektuj swój film startowy

Wybierz prezentera AI w formie awatara dopasowanego do kategorii Twojego produktu. Dobierz tło. Dodaj zdjęcia produktów, logotypy i kolory marki. Zobacz dokładnie, jak będzie wyglądało Twoje wideo z ogłoszeniem.


A blonde woman in a green top next to an "Edit Look" button and a "FaceSwap" panel displaying an upload option and multiple female faces.
Krok 3

Generuj i dystrybuuj

Kliknij „Generuj”. W kilka minut masz profesjonalne wideo marketingowe. Eksportuj je we wszystkich formatach proporcji dla każdego kanału. Potrzebujesz globalnego zasięgu? Przetłumacz na dowolny język jednym kliknięciem. Dostarczaj treści w tempie kalendarza marketingowego.

A portrait of a woman in a green jacket against a blue background, with a cartoon cursor pointing to a "Save as New" button.

Stworzone z myślą o każdym potrzebie marketingowej

Wprowadzanie na rynek oprogramowania i produktów SaaS

Wprowadzanie na rynek oprogramowania i produktów SaaS

Ogłaszaj nowe funkcje, duże aktualizacje i premiery platform za pomocą filmów pokazujących, co się zmieniło. Produkty techniczne zyskują jasne wyjaśnienia dzięki nagraniom ekranu prezentującym działanie funkcji w praktyce.


Premiery produktów e-commerce i dóbr konsumenckich

Premiery produktów e-commerce i dóbr konsumenckich

Wprowadzaj na rynek nowe kolekcje, produkty sezonowe lub limitowane edycje za pomocą angażujących filmów prezentujących produkty. Generuj indywidualne filmy dla każdego SKU lub filmy przeglądowe całych kolekcji.

Rozwiązania B2B i wdrożenia dla przedsiębiorstw

Rozwiązania B2B i wdrożenia dla przedsiębiorstw

Wprowadzaj nowe rozwiązania B2B za pomocą profesjonalnych filmów ogłoszeniowych. Awatary w stylu biznesowym jasno przedstawiają propozycje wartości decydentom.


Premiera aplikacji mobilnej

Premiera aplikacji mobilnej

Zwiększ liczbę pobrań dzięki filmom z premiery aplikacji, które pokazują jej kluczowe funkcje. Podglądy w App Store, teasery w mediach społecznościowych i filmy na stronę docelową — wszystko z jednej kreacji.


Premiery sprzętu i produktów fizycznych

Premiery sprzętu i produktów fizycznych

Prezentuj fizyczne produkty za pomocą filmów łączących prezentera AI z fotografią produktową. Wyjaśniaj funkcje i pokazuj zastosowania bez potrzeby organizowania skomplikowanych sesji zdjęciowych.


Limitowane edycje i ekskluzywne premiery

Limitowane edycje i ekskluzywne premiery

Buduj poczucie pilności wokół produktów w limitowanych seriach. Filmy premierowe podkreślają ich ograniczoną dostępność, eksponują unikalne cechy i skłaniają klientów do natychmiastowego działania, zanim zapasy się wyczerpią.


Zweryfikowany rezultat: Vision Creative Labs pomogło klientom przejść od 1–2 filmów rocznie do 50–60 dziennie dzięki HeyGen.

G24.8Ponad 1000 recenzji

Najszybciej rozwijający się produkt na G2 — i to nie bez powodu

Od globalnych szkoleń po reklamy wideo, HeyGen umożliwia każdemu (tak, także Tobie) tworzenie wysokiej jakości, skalowalnych treści wideo na każdą potrzebę. Oto niektóre z korzyści, które nasi klienci cenią najbardziej:

10Xwzrost szybkości produkcji wideo
5Xwzrost tworzenia wideo
40% wzrost czasu oglądania wideo
5Xzwrot z wydatków na reklamę
Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie image‑to‑video na rynku.

Miro
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
Vision Creative Labs
"Magiczny moment dla mnie nastąpił, gdy zrozumiałem, że ten film, który nagrywałem co tydzień, mogę zrobić inaczej: mogę po prostu napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że nie muszę już odmawiać żadnym projektom. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
Masz pytania? Mamy odpowiedzi

Czym są filmy z premier produktu?

Filmy z okazji premiery produktu to materiały marketingowe, które ogłaszają i przedstawiają nowe produkty. Pokazują funkcje, wyjaśniają korzyści i budują ekscytację wokół nowych wydań. HeyGen tworzy profesjonalne filmy ogłoszeniowe z wykorzystaniem awatarów AI i syntezy głosu, bez potrzeby użycia kamer czy studiów.

Jak stworzyć wideo z premierą produktu bez nagrywania materiału?

Wpisz szczegóły swojego produktu w HeyGen. Wybierz prezentera w postaci awatara AI. Dobierz styl wizualny i dodaj elementy marki. Kliknij „Generuj”, a HeyGen w kilka minut stworzy gotowe wideo z ogłoszeniem produktu. Żadne kamery ani umiejętności montażu nie są potrzebne.


Jak długi powinien być film z premierą produktu?

Instagram i TikTok: 15–45 sekund. LinkedIn: 45–90 sekund. YouTube: 60–180 sekund. Strona internetowa: 60–90 sekund. Krótsze filmy osiągają wyższy współczynnik obejrzeń do końca na platformach społecznościowych.



Czy mogę tłumaczyć filmy z premierą produktu na potrzeby globalnych launchy?

Tak. Utwórz wideo w swoim głównym języku, a następnie przetłumacz je na ponad 175 języków z klonowaniem głosu i synchronizacją ruchu ust. Wypuść je jednocześnie na wszystkie rynki w lokalnych wersjach językowych.


Co jeśli szczegóły produktu zmienią się przed premierą?

Edytuj scenariusz, uwzględniając zaktualizowane informacje, i wygeneruj wideo ponownie w kilka minut. Żadne dodatkowe nagrania nie są potrzebne. Wiele zespołów produktowych tworzy wstępne wersje wideo na wczesnym etapie, a następnie aktualizuje je o finalne szczegóły tuż przed premierą.


Czy mogę pokazać mój rzeczywisty produkt w filmie?

Tak. Prześlij zdjęcia produktów, zrzuty ekranu lub nagrania demonstracyjne. Połącz prezentera–awatar AI z materiałami wizualnymi produktu, aby stworzyć pełną opowieść o produkcie.


Czy mogę personalizować filmy dla poszczególnych odbiorców?

Tak. HeyGen obsługuje dynamiczną personalizację z polami zmiennych dla imion, firm i niestandardowych danych. Utwórz jeden szablon, a następnie wygeneruj tysiące spersonalizowanych wersji dla marketingu ABM (account-based marketing), działań sprzedażowych lub kampanii angażujących klientów. Videoimagem stworzyło w ten sposób ponad 50 000 spersonalizowanych filmów dla AB InBev.

Jak szybko mogę tworzyć filmy marketingowe?

HeyGen obsługuje filmy o różnej długości, aby dopasować je do Twojego projektu szkoleniowego. Większość modułów zgodności sprawdza się najlepiej w zakresie 3–10 minut w podejściu mikrolearningowym, ale możesz tworzyć też dłuższe treści dla bardziej złożonych tematów. W przypadku rozbudowanych szkoleń (powyżej 20 minut) rozważ podzielenie materiału na rozdziały lub moduły, aby zwiększyć zaangażowanie uczestników i ułatwić śledzenie postępów.

Jak HeyGen wypada w porównaniu z tradycyjną produkcją wideo?

Tradycyjna produkcja marketingowych materiałów wideo wymaga koordynacji talentów, rezerwacji studia, dni zdjęciowych oraz montażu w postprodukcji — zazwyczaj 2–4 tygodni i budżetu rzędu 5 000–20 000+ USD za gotowy film. HeyGen generuje porównywalną jakość w ciągu kilku minut, za ułamek tej ceny. Gdy kampanie się zmieniają lub treści wymagają aktualizacji, po prostu generujesz materiał na nowo zamiast organizować kolejne nagrania. Zespoły marketingowe raportują 3x szybsze tworzenie treści i znacząco niższe koszty produkcji.

Jak HeyGen wypada w porównaniu z zatrudnieniem agencji wideo?

Tradycyjne agencje pobierają od 5 000 do 15 000 USD za jedno wideo, a realizacja trwa 2–4 tygodnie. HeyGen generuje porównywalną jakość w ciągu kilku minut, za ułamek kosztu, z nielimitowaną liczbą filmów i poprawek.


Czy wideo AI nadaje się zarówno do marketingu, jak i szkoleń?

Jak najbardziej. Wiele organizacji wykorzystuje wideo oparte na AI zarówno do zewnętrznych działań marketingowych, jak i wewnętrznych inicjatyw szkoleniowych, w tym zlokalizowanych kampanii wideo, aby dotrzeć do odbiorców w różnych regionach.

Zacznij tworzyć filmy marketingowe już dziś

Przestań czekać tygodniami na treści, które powinny być gotowe jutro. Twórz profesjonalne materiały wideo marketingowe w kilka minut, błyskawicznie lokalizuj je na rynki zagraniczne i skaluj produkcję treści bez zwiększania zespołu ani budżetu. Dołącz do zespołów marketingowych w HubSpot, Ogilvy i Publicis, które całkowicie odmieniły sposób tworzenia swoich materiałów.

Mikrolearning wideo | Krótkie filmy szkoleniowe | HeyGen