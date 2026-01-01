Twórz filmy z premier produktów, które napędzają sprzedaż
Zamieniaj premiery produktów w generujące przychód treści wideo. W kilka minut twórz profesjonalne filmy z ogłoszeniami na Instagram, LinkedIn, YouTube i TikTok. Bez kamery, ekipy filmowej ani umiejętności montażu.
- Natychmiast aktualizuj treści, gdy produkty się zmieniają
Problem marketingowy
Wąskie gardło przy wprowadzaniu produktu na rynek
Twój produkt jest gotowy. Data premiery jest ustalona. Ale wideo ogłoszeniowe wciąż nie. Koordynacja produkcji wideo oznacza rezerwację ekipy, wynajem sprzętu i tygodnie czekania na montaż. Zanim Twoje wideo zostanie zatwierdzone, konkurenci zdążą już przyciągnąć uwagę rynku.
Skalowanie działań w całym portfolio produktowym zwielokrotnia te problemy. Dwadzieścia nowych SKU oznacza dwadzieścia osobnych sesji wideo, po 5 000 $ każda. Agencje podają terminy 4–6 tygodni na jedno wideo. Product managerowie nie mogą czekać tak długo. Budżety marketingowe nie są aż tak elastyczne. A gdy specyfikacje produktu zmieniają się tuż przed premierą, musisz zaczynać wszystko od zera.
Rozwiązanie HeyGen
HeyGen's kreator filmów z premier produktów zamienia Twój brief produktowy w profesjonalne wideo ogłoszeniowe w kilka minut. Wpisz opis produktu, wybierz prezentera z awatarem AI i wygeneruj gotowe do premiery treści bez kamer i studia. Twój film jest automatycznie eksportowany we wszystkich formatach: pionowym na Instagram i TikTok, kwadratowym do feedów społecznościowych oraz poziomym na YouTube.
Wprowadzasz na rynek pięćdziesiąt produktów? Wygeneruj pięćdziesiąt filmów w jednej sesji dzięki tworzeniu wsadowemu. Globalna premiera? Przetłumacz swój film ogłoszeniowy na ponad 175 języków z klonowaniem głosu i synchronizacją ruchu ust. Zmieniły się specyfikacje produktu? Edytuj swój skrypt i wygeneruj materiał ponownie w pięć minut. Twoje treści premierowe pozostają aktualne bez opóźnień produkcyjnych i kosztownych ponownych nagrań.
Wszystko, czego zespoły marketingowe potrzebują, aby tworzyć treści na dużą skalę
Możliwość jednoczesnego wprowadzania wielu produktów na rynek
Uruchom całą swoją ofertę produktową w formie wideo. Masowe tworzenie treści w HeyGen generuje filmy ogłoszeniowe dla nieograniczonej liczby SKU z jednego pliku CSV. Różne kategorie produktów otrzymują różnych prezenterów, przy zachowaniu spójnego brandingu w całym portfolio.
Filmy startowe zoptymalizowane pod kątem platform
Stwórz raz, opublikuj wszędzie. Eksportuj w pionowym formacie 9:16 na Instagram i TikTok, kwadratowym 1:1 do feedów społecznościowych oraz poziomym 16:9 na YouTube i LinkedIn. Bez ręcznego zmieniania rozmiaru. Każdy format zachowuje profesjonalną jakość i właściwe kadrowanie.
Wielojęzyczne globalne premiery
Wystartuj jednocześnie na wszystkich rynkach. Przetłumacz swój film z ogłoszeniem na ponad 175 języków z klonowaniem głosu brzmiącym jak native speaker. Technologia synchronizacji ruchu ust dopasowuje mimikę do przetłumaczonego dźwięku. Dostosuj szczegóły regionalne, takie jak ceny i dostępność, dla każdego rynku osobno.
Prezenterzy produktów z awatarami AI
Wybierz spośród ponad 120 zróżnicowanych awatarów AI lub stwórz własne awatary na podstawie zdjęć. Techniczni prezenterzy do premier oprogramowania. Przyjazne twarze do produktów konsumenckich. Awatary w stylu kadry zarządzającej do ogłoszeń B2B. Twój awatar jest zawsze dostępny i za każdym razem prezentuje się perfekcyjnie.
Szablony filmów startowych
Gotowe szablony do typowych scenariuszy wprowadzania produktów na rynek. Premiera nowej funkcji w oprogramowaniu. Wprowadzenie nowej linii produktów. Limitowana edycja. Prezentacja kolekcji sezonowej. Wybierz szablon, dodaj informacje o produkcie, wygeneruj wideo.
Natychmiastowe aktualizacje uruchomień
Zmieniły się specyfikacje produktu? Zaktualizowano ceny? Edytuj scenariusz i wygeneruj materiał ponownie w kilka minut. Bez dodatkowych nagrań, bez opóźnień produkcyjnych. Przetestuj różne podejścia do komunikacji. Przeprowadź testy A/B, aby sprawdzić, która narracja o produkcie najlepiej trafia do odbiorców.
Od briefu do opublikowanego wideo w 3 krokach
Wprowadź szczegóły produktu
Wpisz opis produktu, jego kluczowe funkcje, cenę i dostępność. Możesz też przesłać istniejące opisy produktów lub informacje prasowe. W przypadku premier obejmujących wiele produktów prześlij plik CSV ze wszystkimi danymi SKU, aby utworzyć je zbiorczo.
Zaprojektuj swój film startowy
Wybierz prezentera AI w formie awatara dopasowanego do kategorii Twojego produktu. Dobierz tło. Dodaj zdjęcia produktów, logotypy i kolory marki. Zobacz dokładnie, jak będzie wyglądało Twoje wideo z ogłoszeniem.
Generuj i dystrybuuj
Kliknij „Generuj”. W kilka minut masz profesjonalne wideo marketingowe. Eksportuj je we wszystkich formatach proporcji dla każdego kanału. Potrzebujesz globalnego zasięgu? Przetłumacz na dowolny język jednym kliknięciem. Dostarczaj treści w tempie kalendarza marketingowego.
Stworzone z myślą o każdym potrzebie marketingowej
Wprowadzanie na rynek oprogramowania i produktów SaaS
Ogłaszaj nowe funkcje, duże aktualizacje i premiery platform za pomocą filmów pokazujących, co się zmieniło. Produkty techniczne zyskują jasne wyjaśnienia dzięki nagraniom ekranu prezentującym działanie funkcji w praktyce.
Premiery produktów e-commerce i dóbr konsumenckich
Wprowadzaj na rynek nowe kolekcje, produkty sezonowe lub limitowane edycje za pomocą angażujących filmów prezentujących produkty. Generuj indywidualne filmy dla każdego SKU lub filmy przeglądowe całych kolekcji.
Rozwiązania B2B i wdrożenia dla przedsiębiorstw
Wprowadzaj nowe rozwiązania B2B za pomocą profesjonalnych filmów ogłoszeniowych. Awatary w stylu biznesowym jasno przedstawiają propozycje wartości decydentom.
Premiera aplikacji mobilnej
Zwiększ liczbę pobrań dzięki filmom z premiery aplikacji, które pokazują jej kluczowe funkcje. Podglądy w App Store, teasery w mediach społecznościowych i filmy na stronę docelową — wszystko z jednej kreacji.
Premiery sprzętu i produktów fizycznych
Prezentuj fizyczne produkty za pomocą filmów łączących prezentera AI z fotografią produktową. Wyjaśniaj funkcje i pokazuj zastosowania bez potrzeby organizowania skomplikowanych sesji zdjęciowych.
Limitowane edycje i ekskluzywne premiery
Buduj poczucie pilności wokół produktów w limitowanych seriach. Filmy premierowe podkreślają ich ograniczoną dostępność, eksponują unikalne cechy i skłaniają klientów do natychmiastowego działania, zanim zapasy się wyczerpią.
Zweryfikowany rezultat: Vision Creative Labs pomogło klientom przejść od 1–2 filmów rocznie do 50–60 dziennie dzięki HeyGen.
Najszybciej rozwijający się produkt na G2 — i to nie bez powodu
Od globalnych szkoleń po reklamy wideo, HeyGen umożliwia każdemu (tak, także Tobie) tworzenie wysokiej jakości, skalowalnych treści wideo na każdą potrzebę. Oto niektóre z korzyści, które nasi klienci cenią najbardziej:
Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość
Masz pytania? Mamy odpowiedzi
Czym są filmy z premier produktu?
Filmy z okazji premiery produktu to materiały marketingowe, które ogłaszają i przedstawiają nowe produkty. Pokazują funkcje, wyjaśniają korzyści i budują ekscytację wokół nowych wydań. HeyGen tworzy profesjonalne filmy ogłoszeniowe z wykorzystaniem awatarów AI i syntezy głosu, bez potrzeby użycia kamer czy studiów.
Jak stworzyć wideo z premierą produktu bez nagrywania materiału?
Wpisz szczegóły swojego produktu w HeyGen. Wybierz prezentera w postaci awatara AI. Dobierz styl wizualny i dodaj elementy marki. Kliknij „Generuj”, a HeyGen w kilka minut stworzy gotowe wideo z ogłoszeniem produktu. Żadne kamery ani umiejętności montażu nie są potrzebne.
Jak długi powinien być film z premierą produktu?
Instagram i TikTok: 15–45 sekund. LinkedIn: 45–90 sekund. YouTube: 60–180 sekund. Strona internetowa: 60–90 sekund. Krótsze filmy osiągają wyższy współczynnik obejrzeń do końca na platformach społecznościowych.
Czy mogę tłumaczyć filmy z premierą produktu na potrzeby globalnych launchy?
Tak. Utwórz wideo w swoim głównym języku, a następnie przetłumacz je na ponad 175 języków z klonowaniem głosu i synchronizacją ruchu ust. Wypuść je jednocześnie na wszystkie rynki w lokalnych wersjach językowych.
Co jeśli szczegóły produktu zmienią się przed premierą?
Edytuj scenariusz, uwzględniając zaktualizowane informacje, i wygeneruj wideo ponownie w kilka minut. Żadne dodatkowe nagrania nie są potrzebne. Wiele zespołów produktowych tworzy wstępne wersje wideo na wczesnym etapie, a następnie aktualizuje je o finalne szczegóły tuż przed premierą.
Czy mogę pokazać mój rzeczywisty produkt w filmie?
Tak. Prześlij zdjęcia produktów, zrzuty ekranu lub nagrania demonstracyjne. Połącz prezentera–awatar AI z materiałami wizualnymi produktu, aby stworzyć pełną opowieść o produkcie.
Czy mogę personalizować filmy dla poszczególnych odbiorców?
Tak. HeyGen obsługuje dynamiczną personalizację z polami zmiennych dla imion, firm i niestandardowych danych. Utwórz jeden szablon, a następnie wygeneruj tysiące spersonalizowanych wersji dla marketingu ABM (account-based marketing), działań sprzedażowych lub kampanii angażujących klientów. Videoimagem stworzyło w ten sposób ponad 50 000 spersonalizowanych filmów dla AB InBev.
Jak szybko mogę tworzyć filmy marketingowe?
Jak szybko mogę tworzyć filmy marketingowe?
Jak HeyGen wypada w porównaniu z tradycyjną produkcją wideo?
Tradycyjna produkcja marketingowych materiałów wideo wymaga koordynacji talentów, rezerwacji studia, dni zdjęciowych oraz montażu w postprodukcji — zazwyczaj 2–4 tygodni i budżetu rzędu 5 000–20 000+ USD za gotowy film. HeyGen generuje porównywalną jakość w ciągu kilku minut, za ułamek tej ceny. Gdy kampanie się zmieniają lub treści wymagają aktualizacji, po prostu generujesz materiał na nowo zamiast organizować kolejne nagrania. Zespoły marketingowe raportują 3x szybsze tworzenie treści i znacząco niższe koszty produkcji.
Jak HeyGen wypada w porównaniu z zatrudnieniem agencji wideo?
Tradycyjne agencje pobierają od 5 000 do 15 000 USD za jedno wideo, a realizacja trwa 2–4 tygodnie. HeyGen generuje porównywalną jakość w ciągu kilku minut, za ułamek kosztu, z nielimitowaną liczbą filmów i poprawek.
Czy wideo AI nadaje się zarówno do marketingu, jak i szkoleń?
Jak najbardziej. Wiele organizacji wykorzystuje wideo oparte na AI zarówno do zewnętrznych działań marketingowych, jak i wewnętrznych inicjatyw szkoleniowych, w tym zlokalizowanych kampanii wideo, aby dotrzeć do odbiorców w różnych regionach.
