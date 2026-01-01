Twórz filmy na media społecznościowe z AI
Zamieniaj pomysły w angażujące wideo na social media w kilka minut. Bez nagrywania i bez umiejętności montażu. Twórz profesjonalne treści na Instagram, TikTok, LinkedIn i YouTube z wykorzystaniem awatarów AI mówiących w ponad 175 językach. Publikuj więcej, stresuj się mniej.
- Bez konieczności podawania karty kredytowej
- Natychmiast aktualizuj treści, gdy produkty się zmieniają
Problem marketingowy
Biegniesz w kółko z tworzeniem treści na social media
Skalowanie oznacza zatrudnianie kolejnych twórców lub agencji, co szybko winduje koszty. Treści w wielu językach dla globalnych odbiorców? To zwykle osobne nagrania lub drogi dubbing. Twój zespół wie, że wideo generuje 10 razy większe zaangażowanie niż statyczne posty, ale przez wąskie gardło w produkcji wciąż publikujecie głównie grafiki i liczycie na najlepsze.
Rozwiązanie HeyGen
HeyGen's kreator wideo do mediów społecznościowych zamienia skrypty w przyciągające uwagę treści w kilka minut. Wpisz, co chcesz powiedzieć, wybierz awatara AI pasującego do Twojej marki i generuj gotowe do publikacji filmy. Bez kamery, studia i montażu. Potrzebujesz tej samej wiadomości na Instagram Reels, TikTok, LinkedIn i YouTube Shorts? Stwórz raz, a następnie automatycznie eksportuj do wszystkich formatów.
Wchodzisz na nowe rynki? Przetłumacz swoje najlepiej działające treści na ponad 175 języków z klonowaniem głosu i synchronizacją ruchu ust. Twój awatar mówi płynnie po hiszpańsku, mandaryńsku, niemiecku i arabsku bez ponownego nagrywania. Aktualizuj przekaz, gdy zmieniają się trendy, produkty lub kierunek kampanii. To, co wcześniej zajmowało Twojemu zespołowi dwa tygodnie, teraz zajmuje dziesięć minut.
Wszystko, czego zespoły social media potrzebują, aby tworzyć treści na dużą skalę
Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do generowania wideo AI z tekstu.
Szybka produkcja wideo
Przejdź od briefu do gotowego wideo w kilka minut, a nie tygodni. Bez rezerwacji studia, bez umawiania talentów, bez kolejek w postprodukcji. Twój zespół marketingu kontroluje cały proces — od pomysłu po eksport — bez zewnętrznych zależności.
• Generuj filmy w kilka minut
• Nie potrzebujesz studia ani sprzętu
• Pełna kontrola kreatywna wewnątrz firmy
Prezenterzy awatarów AI
Spójny głos Twojej marki w każdym wideo. Wybieraj spośród ponad 120 zróżnicowanych awatarów AI – od profesjonalnych, przez swobodne i energiczne, po autorytatywne style, które idealnie pasują do osobowości Twojej marki. Koniec z dopasowywaniem grafików prezenterów, negocjowaniem praw do wizerunku czy obawą, że ktoś odejdzie z zespołu. Twój awatar jest zawsze dostępny, zawsze zgodny z marką i zawsze gotowy do nagrywania.
• Ponad 120 zróżnicowanych awatarów obejmujących różne grupy wiekowe, style i pochodzenie etniczne
• Tworzenie niestandardowych awatarów ze zdjęć dla spójności marki
• Wiele awatarów do różnych typów treści lub grup odbiorców
Klonowanie i tłumaczenie głosu
Docieraj do globalnej publiczności bez zatrudniania twórców mówiących w wielu językach. Wygeneruj wideo po angielsku, a następnie przetłumacz je na hiszpański, portugalski, hindi, japoński lub dowolny z ponad 175 języków, z klonowaniem głosu, które brzmi naturalnie, a nie jak dubbing. Technologia synchronizacji ruchu ust dopasowuje mimikę do przetłumaczonego dźwięku, dzięki czemu Twój awatar mówi naturalnie w każdym języku. Jedno wideo, nieograniczone rynki.
Te wielojęzyczne możliwości wykraczają poza marketing w mediach społecznościowych. Organizacje wykorzystują technologię tłumaczeniową HeyGen także do wielojęzycznych materiałów szkoleniowych wideo, co umożliwia globalnym firmom szkolenie pracowników w ich ojczystych językach przy jednoczesnym zachowaniu spójnego przekazu marki na całym świecie.
• Ponad 175 języków z naturalną syntezą głosu
• Klonowanie głosu zachowuje brzmienie marki we wszystkich językach
• Synchronizacja ruchu warg dla autentycznego przekazu na każdym rynku
Generowanie wideo z tekstu (script-to-video)
Brak doświadczenia w montażu wideo? Żaden problem. Wpisz swój scenariusz lub główne punkty wypowiedzi, a HeyGen zajmie się resztą. Sztuczna inteligencja automatycznie dopasuje tempo, doda odpowiednie pauzy i idealnie zsynchronizuje Twoją wypowiedź. Za długie na Instagram? Optymalizator platformy zaproponuje skróty. Potrzebujesz chwytliwego otwarcia w pierwszych 3 sekundach? Wbudowane szablony pokażą Ci, co działa.
• Automatyczne dopasowanie czasu trwania i tempa skryptu przez AI
• Rekomendacje dotyczące scenariuszy dopasowane do konkretnej platformy
• Kontrola akcentu głosu i emocji
Integracja zestawu marki
Zachowaj spójność swojej identyfikacji wizualnej we wszystkich filmach w social mediach. Prześlij raz swoje logo, kolory marki, fonty i zatwierdzone grafiki, a każdy kolejny film automatycznie zachowa konsekwentny wygląd. Brand Glossary gwarantuje, że nazwy produktów, firmowe terminy i kluczowe frazy są zawsze poprawnie wymawiane. Pierwsze wideo Twojego stażysty będzie wyglądać tak profesjonalnie jak materiały Twojego dyrektora kreatywnego.
• Scentralizowane zasoby marki dla całego zespołu
• Automatyczne stosowanie logo i kolorów
• Kontrola wymowy terminów związanych z marką
Masowe tworzenie wideo
Planujesz kampanię dla 50 produktów? Stwórz 50 filmów. Wgraj swoje skrypty do procesora wsadowego HeyGen i wygeneruj cały kalendarz treści w jednej sesji. Różne awatary, różne tła, ta sama profesjonalna jakość – bez spędzania 50 dni na produkcji. Skaluj produkcję treści do poziomu swoich ambicji, a nie wielkości zespołu.
• Generuj wiele filmów z pliku CSV lub poprzez zbiorcze przesyłanie
• Łącz i dopasowuj awatary, tła i style
• Eksportuj całe kampanie gotowe do zaplanowania
Od briefu do opublikowanego wideo w 3 krokach
Napisz swój scenariusz
Wpisz to, co chcesz powiedzieć, albo pozwól, by AI wygenerowała treść na podstawie briefu produktowego, wpisu na blogu lub celów kampanii. Bez promptera. Bez zapamiętywania kwestii. Tylko przekaz, który ma usłyszeć Twoja publiczność. HeyGen, dzięki funkcji optymalizacji skryptu, sugeruje poprawki zwiększające zaangażowanie, zgodnie z najlepszymi praktykami dla danej platformy.
Wybierz swój wygląd
Wybierz awatara AI dopasowanego do Twoich treści: profesjonalnego do materiałów eksperckich, pełnego energii do premier produktów, przyjaznego do opowiadania historii marki. Dobierz tło (studio, biuro, plener lub własne) i dodaj swoje logo. Obejrzyj podgląd na żywo, aby dokładnie zobaczyć, jak będzie wyglądać Twój film przed wygenerowaniem.
Generuj i publikuj
Kliknij „Generuj”. W ciągu 2–5 minut otrzymasz gotowy film, zoptymalizowany pod każdy potrzebny Ci kanał. Pobierz wersje na Instagram Reels, TikToka, LinkedIn, YouTube Shorts i Facebooka — wszystko z jednego źródła. Zaplanuj publikację w swoim narzędziu do social mediów lub opublikuj od razu. Twój kalendarz treści właśnie stał się o wiele łatwiejszy do zapełnienia.
Stworzone z myślą o każdym potrzebie marketingowej
Filmy z premier produktów
Publikuj materiały na premierę już pierwszego dnia, a nie trzydziestego. Filmy produktowe które wyjaśniają funkcje, pokazują wartość i zwiększają adopcję — tworzone w kilka godzin, a nie tygodni. Aktualizuj je natychmiast, gdy tylko zmienią się funkcje.
Przykład zastosowania: Twórz filmy ogłaszające nowe produkty na stronę internetową, do e‑maili i mediów społecznościowych jednocześnie w dniu premiery.
Treści w mediach społecznościowych
Zasilaj algorytmy, nie wypalając swojego zespołu. Codzienne treści na TikToku, Instagramie, LinkedInie i YouTube — stała jakość przy ułamku czasu produkcji.
Przykład zastosowania: przygotuj tygodniowy zestaw filmów na social media w jedno popołudnie.
Kreacje reklamowe
Przetestuj więcej koncepcji i szybciej znajdź zwycięzców. Generuj warianty reklam do testów A/B bez osobnych sesji zdjęciowych dla każdej kreacji. Różne haki, różne awatary, różne ujęcia — wszystko w jednym procesie.
Przykład zastosowania: Stwórz 10 wersji reklamy do testów kreacji w czasie potrzebnym na przygotowanie jednej tradycyjnej reklamy.
Zweryfikowany wynik: Attention Grabbing Media skróciło czas produkcji z 3 dni do zaledwie kilku godzin, jednocześnie rozszerzając zasięg na ponad 10 nowych języków.
Referencje klientów
Społeczny dowód słuszności na dużą skalę. Twórz treści w formie referencji, które budują zaufanie, bez konieczności uzgadniania terminów z klientami i organizowania nagrań.
Zastosowanie: Twórz wideo z historiami klientów, które pokazują sposoby wykorzystania produktu i osiągane rezultaty w różnych branżach.
Treści wyjaśniające i instruktażowe
Pomóż klientom zrozumieć Twój produkt dzięki filmom instruktażowym i materiałom wyjaśniającym. Aktualizuj je natychmiast, gdy Twój produkt się zmienia — bez potrzeby ponownego nagrywania.
Przykład zastosowania: Zbuduj bibliotekę materiałów wyjaśniających funkcje, które pozostają aktualne przy każdej aktualizacji produktu.
Globalne kampanie marketingowe
Ta sama kampania na każdym rynku. Lokalizuj kreacje dla międzynarodowych odbiorców bez oddzielnych budżetów produkcyjnych dla każdego regionu.
Przykład zastosowania: uruchamiaj kampanie produktowe jednocześnie na 12 rynkach, wykorzystując wideo kreatywne w lokalnych językach.
Zweryfikowany wynik: Vision Creative Labs pomogło klientom przejść od 1–2 filmów rocznie do 50–60 dziennie dzięki HeyGen.
Od globalnych szkoleń po reklamy wideo, HeyGen umożliwia każdemu (tak, także Tobie) tworzenie wysokiej jakości, skalowalnych treści wideo na każdą potrzebę. Oto niektóre z korzyści, które nasi klienci cenią najbardziej:
Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.
Masz pytania? Mamy odpowiedzi
Czym są filmy w mediach społecznościowych tworzone przez AI?
Filmy wideo na media społecznościowe oparte na AI wykorzystują sztuczną inteligencję do tworzenia treści wideo z udziałem awatarów AI (cyfrowych prezenterów) i syntetycznych głosów. Zamiast nagrywać kamerą, korzystać ze sprzętu i angażować ludzi, wpisujesz scenariusz, a AI tworzy gotowy film z prezenterem przekazującym Twoją wiadomość. HeyGen kreator wideo do social mediów tworzy treści zoptymalizowane pod kątem Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube i innych platform, gotowe do publikacji bez potrzeby montażu.
Czy mogę tworzyć filmy na Instagram, TikTok i LinkedIn za pomocą jednego narzędzia?
Tak, dokładnie do tego został stworzony HeyGen. Stwórz swój film raz, a następnie eksportuj go jednocześnie w wielu formatach: pionowy 9:16 na Instagram Reels i TikTok, kwadratowy 1:1 do feedu na Instagramie, poziomy 16:9 na YouTube i LinkedIn. Każdy eksport jest zoptymalizowany pod specyfikację danej platformy, w tym odpowiednie wymiary, rozmiar pliku i styl napisów. Żadne ręczne przerabianie ani zmiana rozmiaru nie są potrzebne.
Ile czasu zajmuje stworzenie wideo na media społecznościowe?
Większość filmów na social media generuje się w 2–5 minut, w zależności od długości i złożoności. Wygenerowanie 60‑sekundowego Instagram Reels zwykle zajmuje 2–3 minuty. Napisanie scenariusza może zająć 5–10 minut. Od pomysłu do gotowego wideo, które możesz opublikować: mniej niż 15 minut łącznie. Porównaj to z tradycyjną produkcją wideo (dni lub tygodnie) albo nawet samodzielnym montażem (1–2 godziny na wideo).
Czy mogę tworzyć filmy w wielu językach dla globalnej publiczności?
Tak. HeyGen obsługuje ponad 175 języków z funkcją klonowania głosu i synchronizacji ruchu ust. Utwórz wideo w swoim głównym języku (angielski, hiszpański itd.), a następnie kliknij „tłumacz”, aby wygenerować wersje po francusku, niemiecku, japońsku, arabsku, hindi, portugalsku i w ponad 170 innych językach.Klonowanie głosuzapewnia, że każdy język brzmi naturalnie, a nie jak głos robota. Synchronizacja ruchu ust dopasowuje ruchy ust do przetłumaczonego dźwięku, dzięki czemu Twój awatar mówi autentycznie w każdym języku.
Czy mogę dostosować awatary AI tak, aby pasowały do mojej marki?
Tak. Wybierz spośród ponad 120 zróżnicowanych gotowych awatarów lub stwórz własny awatar na podstawie zdjęć, który będzie idealnie pasował do wizerunku Twojej marki. Prześlij obrazy pokazujące preferowany styl, pochodzenie etniczne, przedział wiekowy i płeć. HeyGen wygeneruje unikalnego awatara wyłącznie do Twojego użytku. Dla maksymalnej spójności marki sklonuj siebie lub członka zespołu, aby stworzyć cyfrowego sobowtóra, który będzie reprezentował Twoją firmę we wszystkich treściach w mediach społecznościowych.
Czy filmy wyglądają na wygenerowane przez AI lub sztuczne?
Najnowsze awatary HeyGen oferują fotorealistyczną jakość z naturalnymi ruchami, mimiką i synchronizacją ust, których większość widzów nie potrafi odróżnić od prawdziwego nagrania. Wiele marek decyduje się jednak świadomie na estetykę AI. Jest ona charakterystyczna, spójna i otwarcie podkreśla, że treść została wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Niezależnie od tego, czy zależy Ci na hiperrealistycznych, czy stylizowanych awatarach, obie opcje są dostępne i obie świetnie sprawdzają się w mediach społecznościowych.
Jak działają napisy i podtytuły?
Automatyczne napisy są generowane automatycznie podczas tworzenia wideo. Napisy idealnie synchronizują się z dźwiękiem, zawierają poprawną interpunkcję i wyróżniają słowa kluczowe dla podkreślenia przekazu. Możesz dostosować styl napisów, w tym krój pisma, rozmiar, kolor, położenie i animację, aby dopasować je do najlepszych praktyk danej platformy lub wytycznych Twojej marki. Napisy są dostępne we wszystkich ponad 175 obsługiwanych językach dla tłumaczonych filmów.
Jak szybko mogę tworzyć filmy marketingowe?
HeyGen obsługuje filmy o różnej długości, aby dopasować je do Twojego projektu szkoleniowego. Większość modułów zgodności sprawdza się najlepiej w zakresie 3–10 minut w podejściu mikrolearningowym, ale możesz tworzyć dłuższe treści dla bardziej złożonych tematów. W przypadku rozbudowanych szkoleń (powyżej 20 minut) rozważ podzielenie materiału na rozdziały lub moduły, aby zwiększyć zaangażowanie uczestników i ułatwić śledzenie postępów.
Jak HeyGen wypada w porównaniu z tradycyjną produkcją wideo?
Tradycyjna produkcja marketingowych materiałów wideo wymaga koordynacji talentów, rezerwacji studia, dni zdjęciowych oraz montażu w postprodukcji — zazwyczaj 2–4 tygodni i budżetu rzędu 5 000–20 000+ USD za gotowy film. HeyGen tworzy porównywalnej jakości materiały w kilka minut, za ułamek tej ceny. Gdy kampanie się zmieniają lub treści wymagają aktualizacji, po prostu generujesz je ponownie zamiast organizować nowe nagrania. Zespoły marketingowe raportują trzykrotnie szybsze tworzenie treści i znacząco niższe koszty produkcji.
Czy wielu członków zespołu może współpracować przy tworzeniu filmów na media społecznościowe?
Tak. HeyGen dla firm zawiera zespołowe przestrzenie robocze, w których Twój zespół social media, projektanci i twórcy treści mogą współpracować. Wspólne biblioteki zasobów zapewniają wszystkim dostęp do zatwierdzonych awatarów, elementów marki, skryptów i szablonów. Funkcje administracyjne pozwalają zarządzać uprawnieniami, zatwierdzać treści przed publikacją oraz śledzić, który członek zespołu stworzył konkretne filmy.
Czy mogę używać HeyGen do tworzenia filmów szkoleniowych dla pracowników?
Tak. Chociaż HeyGen doskonale sprawdza się przy tworzeniu przyciągających uwagę treści w mediach społecznościowych, wiele organizacji wykorzystuje tę platformę również do wewnętrznych materiałów szkoleniowych. Te same awatary AI, funkcje wielojęzyczne i szybki proces tworzenia sprawdzają się zarówno w zewnętrznych działaniach marketingowych, jak i w wewnętrznych potrzebach L&D.
Czy mogę dodać muzykę, efekty dźwiękowe lub własny głos?
Tak, we wszystkich trzech przypadkach. HeyGen zawiera bibliotekę licencjonowanych utworów muzycznych w tle do komercyjnego wykorzystania w filmach do mediów społecznościowych. Możesz też przesyłać własne pliki audio, w tym firmowe podkłady muzyczne, efekty dźwiękowe lub nagrania głosu. Niektórzy użytkownicy tworzą hybrydowe wideo: awatar AI odpowiada za warstwę wizualną, ale dźwięk stanowi ich własne nagranie głosu. Możesz też użyć AI do głównej treści i nałożyć swoją muzykę, aby zachować spójność marki.
Poznaj więcej rozwiązań
Use Cases
Tools
Zacznij tworzyć filmy marketingowe już dziś
Przestań czekać tygodniami na treści, które powinny być gotowe jutro. Twórz profesjonalne materiały wideo marketingowe w kilka minut, błyskawicznie lokalizuj je na rynki zagraniczne i skaluj produkcję treści bez zwiększania zespołu ani budżetu. Dołącz do zespołów marketingowych w HubSpot, Ogilvy i Publicis, które całkowicie odmieniły sposób tworzenia swoich materiałów.
- Bez konieczności podawania karty kredytowej
- Nie potrzebujesz doświadczenia w produkcji
- Możesz zrezygnować w każdej chwili