Jeśli nie możesz tego powiedzieć, zaśpiewaj to

Ogilvy, jedna z czołowych agencji reklamowych na świecie, od ponad 75 lat tworzy dla marek wpływ poprzez ikoniczne, zmieniające kulturę i budujące wartość idee. Milka, jedna z najbardziej lubianych i rozpoznawalnych marek czekolady, zatrudniła Ogilvy do stworzenia kampanii opartej na fakcie, że 48% przedstawicieli pokolenia Z czuje się niekomfortowo, dzieląc się swoimi uczuciami.

Aby pomóc młodym ludziom wyrażać swoje uczucia, Ogilvy i Milka zainspirowali się starym holenderskim przysłowiem: „Jeśli nie możesz tego powiedzieć, zaśpiewaj to”. Dlatego nawiązali współpracę ze Snelle, jednym z ulubionych holenderskich raperów pokolenia Z, aby stworzyć kampanię „Let Snelle Sing It for You”. W ciągu zaledwie kilku minut każdy może stworzyć własną piosenkę z wykorzystaniem jego głosu, wyglądu i niepowtarzalnego stylu pisania. Wystarczy kupić tabliczkę Milki, zeskanować kod i zapisać swoje emocje.

W kampanii wykorzystano trzy silniki AI. OpenAI tworzy teksty w charakterystycznym stylu Snelle, Uberduck klonuje jego głos, a HeyGen generuje realistyczne filmy z perfekcyjną synchronizacją ruchu ust. Razem tworzą doświadczenie, które jest angażujące, osobiste i poruszające.