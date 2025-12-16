HubSpot to platforma do zarządzania relacjami z klientami (CRM) oparta na sztucznej inteligencji, z której korzystają zespoły marketingu, sprzedaży i obsługi klienta na całym świecie. Realizując misję upowszechniania wykorzystania AI w całej organizacji oraz wśród swoich klientów, HubSpot intensywnie inwestuje w zrozumienie, w jaki sposób sztuczna inteligencja może przekształcać procesy pracy, ograniczać tarcia w produkcji i pomagać zespołom szybciej się rozwijać.

Dla Nelsona Chacóna Guzmana, zajmującego się marketingiem i rozwojem odbiorców, oraz Oscara Eduardo Estrady, specjalisty ds. technologii wideo AI, ich praca wspiera jeden z kluczowych priorytetów HubSpot: pomaganie klientom w zrozumieniu i wykorzystaniu nowych narzędzi AI, podczas gdy firma sama daje przykład ich wdrażania od wewnątrz. Realizacja tego celu wymagała zmierzenia się z poważnym wąskim gardłem: wyzwaniem, jakim było tworzenie, aktualizowanie i lokalizowanie materiałów wideo w tempie, jakiego potrzebował biznes.

Wszystko zmieniło się, gdy zespół zaczął korzystać z HeyGen. Platforma pomogła HubSpot przyspieszyć produkcję, edytować filmy w kilka minut, błyskawicznie tłumaczyć treści i umożliwiła większej liczbie zespołów wewnętrznych tworzenie profesjonalnych materiałów wideo.

Eliminowanie barier tradycyjnej produkcji wideo

Zanim zaczęli korzystać z HeyGen, zespół zmagał się z największym ograniczeniem w tworzeniu wideo: czasem.

„Największym wyzwaniem, z jakim mierzyliśmy się przed korzystaniem z HeyGen, był czas ludzi” – powiedział Oscar. „Jeśli musieliśmy zmienić to, co ktoś mówił w wideo, zajmowało to prawdopodobnie całe dni, ponieważ musieliśmy dopasować się nie tylko do grafiku osoby występującej w materiale, ale też ekipy, która to wideo nagrywała.”

To nie było tylko drobne utrudnienie. Miało to bezpośredni wpływ na terminy realizacji.

„Niewielkie zmiany na etapie postprodukcji przekładały się prawdopodobnie na kilkudniowe opóźnienia w realizacji projektu” – dodał Oscar.

Lokalizacja wprowadziła dodatkową warstwę złożoności. Tworzenie treści wielojęzycznych wymaga długich terminów tłumaczenia. „Czasami trzeba czekać tydzień lub dwa, aby część tych transkrypcji wideo została przetłumaczona” – powiedział Nelson.

Dla globalnej marki regularnie wprowadzającej na rynek aktualizowane produkty, sztywność tradycyjnych procesów tworzenia wideo stanowiła przeszkodę dla szybkości, spójności i jakości. Zespół potrzebował rozwiązania, które mogłoby dostosowywać się tak szybko, jak ewoluowały potrzeby HubSpot w zakresie treści.

Od złożonych procesów do natychmiastowego tworzenia wideo

HeyGen stał się platformą, która usunęła te ograniczenia i otworzyła nowe, kreatywne możliwości.

Już przy pierwszym użyciu zespół dostrzegł jego potencjał. „Byłem naprawdę zdumiony, jak realistycznie to wygląda i jak bardzo przypomina gotowy, finalny produkt, kiedy używa się go po raz pierwszy” – powiedział Nelson.

Łatwość obsługi sprawiła, że wdrożenie przebiegło płynnie we wszystkich zespołach. „To, co uwielbiam w HeyGen, to to, jak proste jest w użyciu. Interfejs użytkownika naprawdę zmniejsza tarcia i sprawia, że każdy, nawet osoby bez doświadczenia w tworzeniu wideo, mogą tworzyć filmy z wykorzystaniem własnych awatarów” – powiedział Oscar.

Ta dostępność umożliwiła większej liczbie osób w HubSpot tworzenie profesjonalnych treści bez dużego uzależnienia od zespołów produkcyjnych. Pozwoliła także na przeprowadzanie wcześniej niedostępnych eksperymentów, takich jak łączenie wpisów na blogu z natychmiast generowanymi filmami.

„Jedną z rzeczy, o których zawsze marzyliśmy, było tworzenie wideo do każdego artykułu na blogu, jaki mamy” – powiedział Nelson. „Teraz po prostu wklejamy adres URL i w ciągu kilku minut można stworzyć scenariusz i mieć gotową pierwszą wersję do wysłania do redaktora.”

Każdy może teraz osiągnąć to, co kiedyś wymagało wyspecjalizowanych zespołów i długich cykli koordynacji.

HeyGen dał także HubSpotowi elastyczność, by modyfikować filmy nawet po ich nagraniu.

„Dzięki HeyGen jesteśmy w stanie edytować filmy po ich stworzeniu w zaledwie kilka minut” – powiedział Oscar.

To całkowicie zmieniło sposób, w jaki zespół podchodził do harmonogramów, i dało im pewność, że mogą szybko się dostosowywać. „Jeśli po fakcie trzeba wprowadzić jakiekolwiek zmiany, możemy z pełnym spokojem zastosować je w HeyGen, nie martwiąc się o ewentualne opóźnienia.”

Tworzenie spójnych, wielojęzycznych treści, które naprawdę trafiają do odbiorców

Jedną z najbardziej znaczących korzyści płynących z używania HeyGen w HubSpot okazały się jego możliwości tłumaczenia i lokalizacji. Nelson opisał swoje wrażenia z zobaczenia treści wielojęzycznych po raz pierwszy:

„Poczułem się naprawdę spełniony, widząc pierwszą wersję wideo, które zwykle oglądasz po angielsku. Zobaczenie go w naturalnym języku było naprawdę, naprawdę poruszające.”

Jeszcze bardziej zaskakujący był realizm. „Świadomość, że ta osoba nie zna ani słowa po hiszpańsku, a mimo to słyszeć, jak mówi po hiszpańsku niemal jak native speaker, była naprawdę zdumiewająca” – powiedział Nelson.

Dla firmy obsługującej klientów w różnych językach i regionach taki poziom autentyczności okazał się przełomowy.

Po stronie klientów Oscar zauważył coś niespodziewanego: ludzie w ogóle nie reagowali – i to było dobre. „Najbardziej zaskakująca interakcja jest wtedy, gdy nie ma żadnej interakcji, bo wtedy ma się wrażenie, że HeyGen może wtopić się całkowicie naturalnie.”

Jeśli klienci nie są w stanie stwierdzić, które fragmenty wideo zostały ponownie nagrane, przetłumaczone lub zmodyfikowane przez AI, treści mogą ewoluować tak szybko, jak aktualizacje produktów HubSpot.

Dając większej liczbie zespołów możliwość tworzenia i wprowadzania innowacji dzięki wideo

Dzięki HeyGen, oprócz poprawy jakości i szybkości tworzenia treści, zespoły HubSpot mogą teraz pracować w sposób bardziej kreatywny i samodzielny.

„To ekscytujące, że można tworzyć profesjonalne treści bez zewnętrznej pomocy. To tak bardzo obniża barierę wejścia w tworzenie wideo” – powiedział Oscar. „To daje każdemu, kto chce opowiedzieć świetną historię, możliwość naprawdę ją opowiedzieć.”

Dla Nelsona i Oscara to właśnie ta demokratyzacja sprawia, że HeyGen jest najbliżej misji HubSpot. Pomaganie klientom w lepszym rozwoju oznacza wspieranie wewnętrznych zespołów w szybszym działaniu, większej produkcji i dzieleniu się zdobytą wiedzą na każdym etapie.

Jak ujął to Oscar: „HeyGen ma tak wiele różnych produktów i ciągle wprowadza nowe aktualizacje. To naprawdę otwiera możliwości eksperymentowania i sprawdzania, gdzie leżą granice.”