Reklamy wideo UGC, które konwertują bez zatrudniania twórców

Twórz autentyczne reklamy wideo UGC z wykorzystaniem awatarów AI, które wyglądają i brzmią jak prawdziwe treści twórców. Skaluj kreacje reklamowe na TikToku, Instagramie i w ekosystemie Meta bez zarządzania twórcami, negocjowania stawek czy czekania na materiały.

  • Natychmiast aktualizuj treści, gdy produkty się zmieniają
120,224,656Wygenerowane filmy
93,870,630Wygenerowane awatary
16,534,545Przetłumaczone filmy
Zaufanie milionów na całym świecie w ożywianie ich historii.

Problem marketingowy

Zobacz, jak zespoły marketingowe takie jak Twój skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki innowacyjnej platformie tekst‑na‑wideo z AI.

Bez HeyGen

Marketingowy wyścig z czasem

Twoje najlepiej działające reklamy to filmy w stylu UGC, które konwertują 3–5 razy lepiej niż dopracowane reklamy wizerunkowe, ale ich skalowanie jest powolne i drogie. Zarządzanie wieloma twórcami, negocjowanie praw do wykorzystania materiałów, czekanie na gotowe filmy i płacenie 200–500 dolarów za wideo szybko się kumuluje. Twórcy nie dotrzymują terminów, jakość jest nierówna, a prawa do wykorzystania wygasają, podczas gdy Ty wciąż potrzebujesz dziesiątek wariantów reklam, aby znaleźć te skuteczne. Testowanie nowych kątów komunikacji zajmuje tygodnie na briefy i poprawki, spowalniając Twoją zdolność do konkurowania. Tempo testowania kreacji nie nadąża za Twoimi celami wzrostu.

Z HeyGen

Rozwiązanie HeyGen

HeyGen's kreator reklam oparty na AI generuje autentyczne reklamy wideo UGC bez zatrudniania twórców. Wybierz spośród różnorodnych awatarów AI, które tworzą treści w stylu twórców i wyglądają naturalnie na TikToku i Instagramie. Po prostu wpisz swój scenariusz, wybierz prezentera i wygeneruj reklamy w kilka minut – bez zarządzania twórcami, negocjowania praw do wykorzystania ani czekania. Potrzebujesz 50 wariantów reklam, aby przetestować różne hooki, kąty przekazu i CTA? Wygeneruj je w jednej sesji, testując dema, opinie klientów, unboxingi i tutoriale z tym samym prezenterem. To, co kosztowałoby 25 000 $ w honorariach dla twórców, można stworzyć w jedno popołudnie.

Prezenterzy-avatarzy mówią w ponad 175 językach z naturalną dykcją i synchronizacją ruchu ust. Uruchamiaj te same kreacje reklamowe UGC na całym świecie, korzystając z zlokalizowanych kampanii wideo – bez zatrudniania lokalnych twórców ani zwiększania budżetów.

Wszystko, czego zespoły marketingowe potrzebują, aby tworzyć treści na dużą skalę

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do tworzenia wideo AI z tekstu.

Nieograniczone testowanie kreacji

Generuj nieskończone warianty reklam, testując różne haki, problemy odbiorców, korzyści i wezwania do działania. Przeprowadzaj testy A/B 10, 20, a nawet 50 wersji, aby znaleźć zwycięską formułę. Bez dodatkowych kosztów twórców za każdą wariację. Zwiększ tempo testów kreacji, aby nadążyć za swoim budżetem reklamowym.

Autentyczna estetyka twórcy

Awatary AI zapewniają swobodny, autentyczny styl, który sprawia, że reklamy UGC działają. Ujęcia jak z telefonu. Bezpośrednie mówienie do kamery. Naturalny sposób mówienia. Organiczne wrażenie, które nie wywołuje ślepoty na reklamy. Twoje reklamy wtapiają się w feed jak natywne treści.


Natychmiastowa realizacja

Twórz kreacje reklamowe w kilka minut, a nie dni. Rano na spotkaniu strategicznym wyznaczasz nowy kierunek, po południu testujesz go już na rynku. Reaguj na trendy, działania konkurencji i zmiany rynkowe w tempie marketingu efektywnościowego.

Pełna swoboda twórcza

Twoja wizja, zrealizowana perfekcyjnie. Bez interpretacji ze strony twórcy. Bez „przykro mi, to nie w moim stylu”. Dokładnie zaplanuj, co ma zostać powiedziane i w jaki sposób. Iteruj natychmiast na podstawie danych o wynikach.

Spójna jakość

Każde wideo zachowuje profesjonalną jakość. Zero złego oświetlenia, słabego dźwięku czy nieprofesjonalnej prezentacji. Spójny awatar, spójne otoczenie, spójny sposób przekazu. Skaluj treści bez wahań jakości.

Zero problemów z prawami do wykorzystania

Stwórz raz, korzystaj bez końca. Bez wygasających umów. Bez ponownych negocjacji przy przedłużeniu wykorzystania. Bez ograniczeń terytorialnych. Prowadź kampanie reklamowe globalnie, bezterminowo, na wszystkich platformach, bez dodatkowych opłat.

Od briefu do opublikowanego wideo w 3 krokach

Krok 1

Napisz swój hook

Napisz swój scenariusz reklamy. Zacznij od przykuwającego uwagę hooka. Wskaż problem. Przedstaw rozwiązanie. Dodaj wyraźne wezwanie do działania. Albo skorzystaj z generatora scenariuszy AI wyszkolonego na skutecznych formułach reklam UGC. Wygeneruj wiele wersji scenariusza do testów.

Krok 2

Wybierz swój styl twórcy

Wybierz awatara AI dopasowanego do Twojej grupy docelowej. Młodzi, energiczni prezenterzy sprawdzą się przy produktach dla pokolenia Z. Zwyczajni, przystępni ludzie będą idealni dla rynku masowego. Wyrafinowani awatarzy podkreślą charakter marek premium. Przetestuj wielu prezenterów z Twoim scenariuszem, aby znaleźć najlepsze dopasowanie.

Wybierz scenerię. Sypialnia dla autentycznego klimatu. Kuchnia dla produktów lifestyle’owych. Siłownia dla marek fitness. Biuro dla B2B. Plener dla produktów związanych z przygodą. Albo użyj własnego, niestandardowego tła.


Krok 3

Generuj i wdrażaj

Kliknij „Generuj”. W ciągu 2–3 minut otrzymasz gotowe eksporty reklam wideo UGC w pionowym formacie 9:16 na TikToka i Instagram oraz kwadratowym 1:1 do umieszczeń w feedzie. Prześlij je bezpośrednio do Meta Ads Manager, TikTok Ads Manager lub pobierz do wykorzystania na innych platformach.

Wygeneruj 10 wariantów testujących różne hooki. Kolejne 10 z różnymi wezwaniami do działania (CTA). Następne 10 z innym akcentem na korzyści. Uruchom kompleksowe testy kreacji w mniej niż godzinę.


Stworzone z myślą o każdym potrzebie marketingowej

Reklamy produktowe e-commerce

Twórz reklamy UGC w formie recenzji produktu. Awatar rozpakowuje produkt, podkreśla jego cechy i dzieli się doświadczeniami. Pokaż produkt w użyciu. Odpowiedz na najczęstsze zastrzeżenia. Kieruj użytkowników na strony produktów za pomocą autentycznego formatu z opiniami.


Kampanie nastawione na bezpośrednią reakcję

Twórz reklamy UGC w formacie problem–rozwiązanie. Avatar wskazuje konkretny ból lub wyzwanie, którego doświadcza Twoja grupa odbiorców. Przedstawia Twój produkt jako rozwiązanie, pokazuje efekty i dzięki mocnemu CTA skłania do natychmiastowego działania.


Referencje i opinie klientów

Skaluj dowody społeczne dzięki reklamom wideo z opiniami klientów bez uganiania się za klientami o nagrania. Dostarczaj recenzje, wyniki i historie sukcesu w wysoko konwertującym formacie UGC.

Prezentacje produktów

UGC w formie tutorialu pokazujące, jak działają produkty. Awatar omawia funkcje, prezentuje zastosowania i wyjaśnia korzyści. Edukacyjny format, który zmniejsza wahania przed zakupem.

Porównanie i alternatywy

Reklamy w stylu „Przeszedłem z [competitor] na [your product]”. Avatar wyjaśnia, dlaczego dokonali zmiany, co jest lepsze oraz jakie osiągnęli rezultaty. Konkurencyjne pozycjonowanie w autentycznym formacie UGC.


Sezonowe i promocyjne

Twórz na czas reklamy UGC na wyprzedaże, święta i oferty limitowane. Podkreśl pilność Black Friday. Przygotuj świąteczne poradniki prezentowe i letnie premiery produktów. Szybko twórz sezonowe kreacje, bez problemów z dostępnością twórców w szczycie sezonu.


G24.8Ponad 1000 recenzji

Najszybciej rozwijający się produkt na G2 nie bez powodu

Od globalnych szkoleń po reklamy wideo, HeyGen umożliwia każdemu (tak, także Tobie) tworzenie wysokiej jakości, skalowalnych treści wideo na każdą potrzebę. Oto niektóre z korzyści, które nasi klienci cenią najbardziej:

10Xwzrost szybkości produkcji wideo
5Xwzrost tworzenia wideo
40% wzrost czasu oglądania wideo
5Xzwrot z wydatków na reklamę
Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.

Miro
"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taki sam poziom swobody twórczej w procesie, jaki ja mam w przypadku wizualnych form opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych
Vision Creative Labs
"Magiczny moment dla mnie nastąpił, gdy zrozumiałem, że przy filmie, który nagrywałem co tydzień, mogę po prostu napisać scenariusz, wysłać go i już nigdy więcej nie muszę stawać przed kamerą."

Roger Hirst, Współzałożyciel
Workday
"To, co uwielbiam w HeyGen, to fakt, że nie muszę już odmawiać żadnych projektów. To tak, jakbyśmy powiększyli nasz zespół – możemy zrobić znacznie więcej, korzystając z tych samych zasobów."

Justin Meisinger, Kierownik programu
Masz pytania? Mamy odpowiedzi

Czym są reklamy wideo UGC?

Reklamy wideo UGC to ogłoszenia w stylu treści tworzonych przez użytkowników, które naśladują organiczne posty w mediach społecznościowych. Występują w nich prawdziwe osoby (lub realistyczne awatary), dzielące się autentycznymi doświadczeniami, opiniami lub prezentacjami produktów. Reklamy UGC osiągają lepsze wyniki niż tradycyjne, dopracowane spoty, ponieważ sprawiają wrażenie naturalnych dla platform społecznościowych, nie wywołują ślepoty na reklamy i wykorzystują mechanizmy psychologii społecznego dowodu słuszności.

HeyGen's kreator reklam AI generuje filmy w stylu UGC z wykorzystaniem awatarów AI, które zapewniają autentyczną, twórczą prezentację bez konieczności zatrudniania prawdziwych twórców.

Jak mogę tworzyć filmy marketingowe bez zespołu produkcyjnego?

Reklamy UGC tworzone przez AI często osiągają wyniki równie dobre lub lepsze niż treści przygotowane przez twórców, dzięki szybszej iteracji, spójnej jakości i nieograniczonym możliwościom testowania. Wiele marek wykorzystuje AI UGC do szybkiego testowania i skalowania, a następnie używa treści od twórców w kluczowych kampaniach lub filmach z premierą produktu.

Czy reklamy UGC sprawdzą się w mojej branży?

Reklamy wideo UGC sprawdzają się w wielu branżach: e-commerce, DTC, SaaS, aplikacje mobilne, suplementy, uroda, moda, fitness, żywność i napoje, usługi finansowe oraz usługi B2C. Każda marka kierująca przekaz do konsumentów na platformach społecznościowych zyskuje na autentycznych treściach w stylu twórców.

Marki B2B stosują zmodyfikowane podejście UGC z profesjonalnymi prezenterami w kontekstach biznesowych. Ta sama autentyczna forma przekazu, ale inne otoczenie i ton.


Co wyróżnia skuteczną reklamę UGC?

Skuteczne reklamy UGC zawierają: mocny haczyk w pierwszych 3 sekundach, wyraźne zidentyfikowanie problemu, prezentera, z którym łatwo się utożsamić, autentyczny styl przekazu, wizualną prezentację produktu, elementy społecznego dowodu słuszności, wyraźne wezwanie do działania (CTA), mobilnie zoptymalizowany pionowy format oraz napisy do oglądania bez dźwięku.

HeyGen's generator skryptów AI uwzględnia te elementy. Możesz też pisać własne skrypty, korzystając ze sprawdzonych frameworków

Czy mogę tworzyć treści w stylu UGC za pomocą HeyGen?

Stwórz swoje szkolenie z zakresu compliance raz, w języku głównym. Następnie skorzystaj z funkcji tłumaczenia HeyGen, aby wygenerować wersje w dowolnym z ponad 175 obsługiwanych języków. Tłumaczenie obejmuje klonowanie głosu (dzięki czemu prezenter brzmi naturalnie w każdym języku) oraz synchronizację ruchu ust (tak aby ruch warg pasował do przetłumaczonego dźwięku). Twoja hiszpańska wersja brzmi jak naturalny hiszpański, a nie jak zdubbingowany angielski.

Czy mogę szybko przetestować wiele wariantów reklam?

Tak, to jest kluczowa przewaga HeyGen. Wygeneruj 20, 50, a nawet ponad 100 wariantów, testując różne elementy: hooki (pierwsze 3 sekundy), poruszane problemy, podkreślane korzyści, ujęcia produktu, wezwania do działania (CTA), style prezentera oraz tła.


Ile kosztują reklamy UGC z HeyGen w porównaniu z zatrudnianiem twórców?

Koszt twórcy: 200–500 USD za wideo. Przetestowanie 50 wariantów kosztuje 10 000–25 000 USD. HeyGen: stała miesięczna subskrypcja. Nielimitowana liczba filmów. 50 wariantów kosztuje tyle samo co 5 wariantów: opłata za subskrypcję.

Harmonogram zwrotu z inwestycji (ROI): większość marketerów performance odzyskuje koszt subskrypcji w ciągu pierwszych 10–20 filmów generowanych przez AI. Wszystko powyżej tego to czysty wzrost marży.


Jakie parametry techniczne i formaty wideo oferuje HeyGen?

HeyGen eksportuje reklamy UGC w formatach odpowiednich dla każdej głównej platformy:

  • Pionowy 9:16 (1080x1920) dla TikToka, Instagram Reels i Stories
  • Kwadrat 1:1 (1080x1080) do kanału na Instagramie i Facebooku
  • Poziomy 16:9 (1920x1080) do YouTube i poziomych emisji
  • Niestandardowe wymiary dla konkretnych miejsc wyświetlania

Jak HeyGen wypada w porównaniu z tradycyjną produkcją wideo?

Tradycyjna produkcja marketingowych materiałów wideo wymaga koordynacji z udziałem talentów, rezerwacji studia, dni zdjęciowych oraz montażu w postprodukcji — zazwyczaj 2–4 tygodni i budżetu rzędu 5 000–20 000+ USD za gotowy film. HeyGen tworzy porównywalnej jakości materiały w kilka minut, za ułamek tej ceny. Gdy kampanie się zmieniają lub treści wymagają aktualizacji, po prostu generujesz je ponownie zamiast organizować nowe nagrania. Zespoły marketingowe raportują tworzenie treści nawet 3 razy szybciej oraz znacząco niższe koszty produkcji.

Czy mogę tłumaczyć reklamy UGC na potrzeby międzynarodowych kampanii?

Tak. Utwórz reklamę UGC w swoim języku ojczystym, przetłumacz ją na ponad 175 języków z klonowaniem głosu i synchronizacją ruchu ust. Ten sam awatar mówi płynnie po hiszpańsku, francusku, niemiecku, japońsku i mandaryńsku z naturalną wymową.

Uruchamiaj międzynarodowe kampanie bez zatrudniania lokalnych twórców. Jedno stworzone ogłoszenie zamienia się w nieograniczoną liczbę wersji na różne rynki. Typowe zastosowanie: przygotuj 5–10 kluczowych koncepcji reklam w języku angielskim, przetłumacz każdą na 5–10 języków docelowych i uruchom kampanię z 50–100 wariantami dopasowanymi do konkretnych rynków.


Zacznij tworzyć filmy marketingowe już dziś

Przestań czekać tygodniami na treści, które powinny być gotowe jutro. Twórz profesjonalne materiały wideo marketingowe w kilka minut, błyskawicznie lokalizuj je na rynki zagraniczne i skaluj produkcję treści bez zwiększania zespołu ani budżetu. Dołącz do zespołów marketingowych w HubSpot, Ogilvy i Publicis, które całkowicie odmieniły sposób tworzenia swoich materiałów.

