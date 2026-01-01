background leftbackground right
Wideo z awataremE-learningAgencja

Jak Vision Creative Labs łączy świat finansów z opowiadaniem historii

BRANŻA:Agencja
DZIAŁ:Kreatywność
LOKALIZACJA:Zjednoczone Królestwo
50–60filmy tworzone dziennie
Zaoszczędzony czasdo strategicznego opowiadania historii
Zobacz, jakie rezultaty HeyGen może dla Ciebie osiągnąć.
Dowiedz się więcej

Vision Creative Labs jest globalnym liderem w tworzeniu wideo z awatarami, umożliwiając firmom z sektora finansowego komunikację wideo na dużą skalę, osiąganie wyższego zaangażowania i zwiększanie ROI. Współzałożyciel Roger Hirst dostrzegł fundamentalny problem w komunikacji finansowej: brak porozumienia między twórcami wideo a branżą finansową. „Specjaliści finansowi chcą korzystać z wideo, ale często nie wiedzą, jak je tworzyć. Z kolei kreatywni twórcy często nie rozumieją finansów” – powiedział Roger.

Skupiając się na tworzeniu angażujących treści na dużą skalę dla firm z sektora finansowego i zdecentralizowanych finansów, Roger i jego współzałożyciel Damien Horner połączyli wiedzę z zakresu analizy rynku z kreatywną wizją. Wspólnie postanowili wynieść opowiadanie historii wideo o finansach na wyższy poziom, przekształcając suche, przeładowane danymi zagadnienia w narracje, które trafiają zarówno do profesjonalistów, jak i codziennych odbiorców.

Jednak tworzenie takich treści na dużą skalę stanowiło wyzwanie. Klienci potrzebowali setek, a czasem tysięcy filmów rocznie, często spersonalizowanych lub zlokalizowanych, i oczekiwali ich w krótkim czasie. HeyGen zmienił zasady gry.

Skalowanie bez kompromisów w jakości

Przed HeyGen, Vision Creative Labs mierzyło się z fundamentalnym ograniczeniem: ich klienci chcieli więcej treści wideo, ale wysokie koszty produkcji czyniły to nieopłacalnym. Wielu z nich było zmuszonych ograniczyć się do zaledwie jednego lub dwóch filmów rocznie, nie mogąc skalować komunikacji bez przekraczania budżetów. „Najwspaniałe w AI jest to, że pozwala skalować produkcję wideo” – powiedział Roger.

HeyGen odblokował nowy poziom elastyczności dla Vision Creative Labs, umożliwiając im przekształcanie materiałów klientów, takich jak raporty badawcze, pliki PDF, a nawet wewnętrzne e-maile, w angażujące treści wideo. Prawdziwym przełomem okazało się to, jak łatwo i efektywnie można było to zrobić. Klienci mogli stać się głosem własnych produktów, tworząc autentyczne, dopracowane filmy bez tradycyjnych ograniczeń czasowych i kosztowych. „Przed HeyGen to po prostu nie byłoby możliwe bez ogromnych zespołów produkcyjnych i wysokich kosztów” – powiedział Roger.

Prostota i szybkość HeyGen stały się atutem sprzedażowym. Przy minimalnym wysiłku Vision Creative Labs mogło teraz produkować dziesiątki wysokiej jakości filmów dziennie z jednej sesji nagraniowej. Ta skalowalność sprawiła, że wideo stało się realnym, codziennym narzędziem komunikacji dla klientów, którzy wcześniej uważali je za zbyt zasobochłonne.

Jednym z najbardziej wyjątkowych momentów było to, gdy Roger użył HeyGen, aby stworzyć swojego cyfrowego sobowtóra. „Mieliśmy serię zatytułowaną ‘The Man from Macro’ i zdałem sobie sprawę, że mogę dalej tworzyć te odcinki skądkolwiek — na plaży, z tequilą w ręku. To był ten magiczny moment.”

Możliwości tłumaczeniowe HeyGen otworzyły nowe, globalne możliwości. Po raz pierwszy Vision Creative Labs mogło wziąć jeden scenariusz wideo i skutecznie dostarczyć go do wielu regionów. Dzięki temu klienci mogli zmaksymalizować zasięg swoich badań i analiz bez konieczności ponownego nagrywania materiałów lub ręcznego tłumaczenia.

Oszczędność kosztów, większa efektywność i więcej przestrzeni na kreatywność

Od czasu wdrożenia HeyGen, Vision Creative Labs znacząco zwiększyło swoją produkcję, nie rezygnując przy tym z jakości ani kontroli.

  • Treści na dużą skalę: Umożliwiło klientom przejście od tworzenia 1–2 filmów rocznie do 50–60 dziennie, wykorzystując awatary i treści oparte na scenariuszach.
  • Wielojęzyczny zasięg: Wykorzystano tłumaczenia HeyGen, aby dotrzeć do globalnej publiczności z jednego źródła.
  • Efektywność kreatywna: Uwolniono czas na strategiczne opowiadanie historii dzięki usunięciu logistycznych barier produkcyjnych.

Reakcja klientów i współpracowników była niezwykle pozytywna. „Pokazałem znajomym wideo i powiedziałem: ‘To jest mój awatar’. Byli w szoku. ‘Nie nagrywałeś tego?’ I właśnie wtedy zrozumieli, jak ogromne są możliwości.”

Co najważniejsze, platforma uwolniła twórczą energię. Po usunięciu barier produkcyjnych Roger mógł w pełni skupić się na tworzeniu angażujących narracji rynkowych z dowolnego miejsca. To, co kiedyś wymagało pełnego studia, teraz można było zrealizować z samochodu, z plaży lub z dowolnego miejsca na świecie, oferując niespotykaną dotąd swobodę twórczą.

Jaka jest jego rada dla początkujących? „Próbuj wszystkiego. Zacznij od prostego zdjęcia siebie, skorzystaj z funkcji tłumaczenia i pokaż je znajomym. Reakcja zawsze jest taka sama: «To naprawdę ty?»”

HeyGen umożliwia Vision Creative Labs inteligentne skalowanie, obsługę klientów na całym świecie i utrzymanie opowiadania historii w centrum każdego komunikatu finansowego.

Zacznij tworzyć wideo z AI

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnemu wideo AI.

Umów spotkanie
CTA background