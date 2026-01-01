Szkolenia są skuteczne tylko wtedy, gdy ludzie faktycznie je kończą. Długie prezentacje i obszerne, przeładowane tekstem podręczniki szybko obniżają zaangażowanie. Dzięki HeyGen zespoły odpowiedzialne za szkolenia i rozwój mogą z łatwością tworzyć szkolenia wideo oparte na AI, które zwiększają współczynnik ukończenia, poprawiają zapamiętywanie wiedzy i podnoszą wyniki.
Studies show that video-based learning is far more effective than text-based content. Employees are more likely to retain information when it is presented visually and audibly compared to reading a document. HeyGen training videos make learning more interactive and engaging, leading to better outcomes.
Filming, editing, and hiring voiceover artists can be costly and time-consuming. HeyGen simplifies video creation with AI-powered avatars, voiceovers, and easy-to-use templates, allowing businesses, educators, and content creators to produce high-quality training videos in minutes without expensive production equipment.
Need to train employees in multiple locations? Expand your online course reach? HeyGen’s AI-powered translation and lip-syncing make it easy to localize training videos in over 170 languages and dialects for corporate teams, online learners, and social media audiences without the hassle of reshooting content.
Using HeyGen, Sibelco’s Learning & Development team now produces more training content, faster—without the complexity of traditional video production.
„Dzięki HeyGen wszystko staje się mniej skomplikowane i bardziej intuicyjne. Choć korzystanie ze sztucznej inteligencji może onieśmielać, praca z HeyGen jest prosta i przejrzysta, a nasz zespół oszczędza czas i pieniądze, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo pracowników Sibelco.”
Jean-Marie Petit
Digital Learning Manager w firmie Sibelco
Jak tworzyć filmy szkoleniowe za pomocą HeyGen
Zacznij tworzyć profesjonalne materiały szkoleniowe wideo w kilka minut — bez potrzeby angażowania ekipy produkcyjnej ani posiadania umiejętności montażu.
Szkoleniowe filmy wideo z AI to krótkie, angażujące materiały stworzone po to, by uczyć konkretnych umiejętności, procesów lub najlepszych praktyk. Pomagają firmom przekazywać kluczową wiedzę, zwiększać zaangażowanie i skalować proces uczenia się w całych zespołach.
Wideo to skuteczny sposób na zwiększenie zaangażowania i zrozumiałości wśród uczestników szkoleń w porównaniu ze statycznymi treściami. HeyGen ułatwia tworzenie wysokiej jakości szkoleń wideo z wykorzystaniem AI bez potrzeby angażowania pełnego zespołu produkcyjnego, co pozwala szybciej rozwijać umiejętności i zapewnia spójne przekazywanie wiedzy.
HeyGen wykorzystuje narzędzia do tworzenia wideo oparte na sztucznej inteligencji, w tym realistyczne awatary, automatyczne lektory oraz gotowe szablony. Marketerzy, specjaliści L&D i wszyscy twórcy treści mogą szybko tworzyć dopracowane szkoleniowe filmy AI bez potrzeby posiadania zaawansowanych umiejętności technicznych.
Tak. HeyGen umożliwia zastosowanie firmowych kolorów, czcionek, logo i innych elementów wizualnych, dzięki czemu Twoje szkoleniowe filmy AI odzwierciedlają spójną tożsamość marki. Możesz także dostosować ton i styl do swojej grupy odbiorców.
Jak najbardziej. HeyGen obsługuje tłumaczenie AI i synchronizację ruchu ust w wielu językach, co pozwala skalować materiały szkoleniowe na całym świecie bez dodatkowych kosztów produkcji.
Nie. HeyGen jest przeznaczony dla użytkowników na każdym poziomie zaawansowania. Dzięki intuicyjnym narzędziom typu „przeciągnij i upuść” oraz przyjaznemu interfejsowi możesz tworzyć dopracowane filmy bez konieczności posiadania doświadczenia w montażu wideo.
Możesz tworzyć filmy onboardingowe dla pracowników, szkolenia z zakresu zgodności, moduły rozwoju przywództwa, samouczki produktowe lub inne materiały szkoleniowe. Po prostu dostosuj wideo do potrzeb swoich odbiorców.
Zazwyczaj 2–5 minut to idealna długość dla skoncentrowanego materiału szkoleniowego. Możesz jednak tworzyć zarówno dłuższe, jak i krótsze filmy – w zależności od tematu oraz platformy, na której będziesz je udostępniać.
Możesz dystrybuować filmy HeyGen w wielu kanałach: na platformach LMS, w kampaniach e‑mailowych, wewnętrznej bazie wiedzy firmy lub w mediach społecznościowych. Zapewnij łatwy dostęp, aby uczestnicy mogli oglądać je w dogodnym dla siebie czasie.
Dzięki funkcjom AI HeyGen możesz stworzyć profesjonalne wideo szkoleniowe w kilka minut. Ten usprawniony proces pozwala Ci na bieżąco aktualizować materiały szkoleniowe i z łatwością dotrzymywać napiętych terminów.
