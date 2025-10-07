Zacznij od tekstu, slajdów, plików PDF lub krótkiego briefu i twórz dopracowane moduły kursów bez kamer i montażu. HeyGen przekształca Twoje materiały źródłowe w nagrywane lekcje wideo, quizy, napisy oraz gotowe paczki eksportowe, dzięki czemu zespoły i twórcy szybciej dostarczają szkolenia.
Wypróbuj nasz darmowy generator wideo z obrazu
Traditional onboarding needs filmed sessions, live trainers, and scheduling. HeyGen turns policies, slide decks, and bullet points into consistent, narrated onboarding modules with quizzes so new hires can ramp faster and HR delivers repeatable experiences.
Product updates and feature training require frequent refreshes. HeyGen creates short demo videos, step-by-step walkthroughs, and assessment checks from release notes or URLs so customer success teams keep tutorials up to date without reshoots.
Compliance content needs accuracy and traceability. HeyGen produces captioned lessons, timed quizzes, and exportable completion records that meet formal training requirements while simplifying updates and audits through AI-powered solutions.
Course creators and educators can convert syllabi or research into full online course modules with videos, quizzes, and downloadable materials using AI tools. HeyGen reduces production time so creators publish more courses and diversify revenue streams.
Need just-in-time refreshers or short explainers? HeyGen’s AI video generator generates microlearning clips and quick reference guides from longer source documents so learners access targeted help exactly when they need it.
Expanding into new regions usually requires re-recording content. HeyGen’s video translator recreates narration and captions in many languages, preserving timing and tone so learning feels native for each audience.
Dlaczego HeyGen jest najlepszym narzędziem do tworzenia kursów z AI
HeyGen automatyzuje produkcję kursów od początku do końca, wykorzystując inteligentne tworzenie scenariuszy, generowanie wideo przez AI oraz lokalizację, dzięki czemu organizacje mogą tworzyć spójne szkolenia na dużą skalę. Twórz lekcje prowadzone przez instruktorów, mikroszkolenia i testy przy mniejszym nakładzie pracy i niższych kosztach.
Generuj kompletne szkice kursów z dokumentów lub linków w kilka minut. HeyGen pisze scenariusze, komponuje sceny i tworzy nagrane lektorem materiały wideo z lekcjami, dzięki czemu możesz pominąć nagrywanie, montaż i długie cykle produkcyjne, wykorzystując możliwości AI do tworzenia kursów.
HeyGen łączy lekcje wideo z quizami, testami i interaktywnymi elementami, aby wzbogacić proces nauki. Automatycznie generowane napisy, kryteria oceniania i analityka sprawiają, że publikowanie materiałów i śledzenie postępów uczących się jest proste.
Twórz wiele wariantów kursów w krótkim czasie. Korzystaj z narzędzi do tłumaczenia i przekładu wideo, aby lokalizować narrację, napisy i materiały wizualne, dzięki czemu szkolenia dotrą do globalnych zespołów bez ręcznej przeróbki, wzbogacając doświadczenie związane z kursem online.
Inteligentne tworzenie kursów i generowanie konspektów
HeyGen analizuje przesłane dokumenty, prezentacje lub konspekt kursu i generuje uporządkowany zarys szkolenia z celami edukacyjnymi oraz sekwencją modułów. Sztuczna inteligencja proponuje długość lekcji, podział na segmenty i punkty oceniania, dzięki czemu projektanci szkoleń zaczynają od kompletnego szkicu, który łatwo dopracować.
Lekcje od tekstu do wideo z naturalną narracją
Przekształcaj skrypty w lekcje w jakości studyjnej dzięki generatorowi wideo AI i modelom głosu HeyGen. System tworzy naturalnie brzmiące lektorskie nagrania głosowe, zsynchronizowane napisy oraz opcjonalnych prezenterów–awatarów z precyzyjną synchronizacją ruchu ust, dzięki czemu filmy wyglądają profesjonalnie i dopracowanie, bez potrzeby korzystania ze studia.
Interaktywne testy i ocenianie z wykorzystaniem AI
Automatycznie generuj quizy, pytania wielokrotnego wyboru oraz zadania otwartej odpowiedzi na podstawie treści lekcji. HeyGen może tworzyć kryteria oceniania i zapewniać natychmiastowe, wspierane przez AI ocenianie oraz informację zwrotną, dzięki czemu uczący się otrzymują szybką i spójną ewaluację, a prowadzący zajęcia oszczędzają godziny poświęcane na ręczne sprawdzanie dzięki narzędziom AI.
Kontrola nad marką, szablony i elastyczny eksport
Zastosuj zestawy brandingowe, aby egzekwować użycie logo, czcionek, kolorów i stylów slajdów we wszystkich kursach. Eksportuj pakiety jako SCORM lub LTI, publikuj je w systemie LMS albo udostępniaj za pomocą publicznego linku. Zbiorczy eksport i szablonowe przepływy pracy ułatwiają wdrażanie bibliotek kursów w różnych zespołach i na wielu platformach.
Jak korzystać z AI Course Buildera
Twórz kompletne kursy w czterech prostych krokach – od materiałów źródłowych po gotowe do nauki moduły.
Prześlij prezentacje, pliki PDF, dokumenty lub krótki konspekt. HeyGen przeanalizuje materiały, wyodrębni kluczowe punkty i zaproponuje strukturę kursu wraz z celami.
Wybierz długość lekcji, styl prezentera, ton głosu oraz zestaw elementów marki. Dobierz szablony testów i interaktywnych elementów, aby każdy moduł spełniał Twoje standardy.
Przejrzyj wygenerowane lekcje wideo, dopracuj skrypty, zmieniaj kolejność scen oraz dodawaj quizy lub asystentów czatu. Edytor HeyGen pozwala udoskonalać treści bez tradycyjnego montażu na osi czasu.
Eksportuj jako SCORM lub LTI, publikuj bezpośrednio w systemie LMS lub udostępniaj linki. Śledź postępy, ukończenie kursu i wyniki ocen za pomocą wbudowanej analityki, aby mierzyć efekty uczenia się.
Generator kursów oparty na AI automatyzuje proces przekształcania materiałów źródłowych w uporządkowane kursy. HeyGen wczytuje dokumenty, prezentacje lub briefy i generuje konspekty, scenariusze lekcji, nagrane lektorem filmy, quizy oraz pakiety eksportowe, dzięki czemu możesz tworzyć kompletne szkolenia bez nagrywania wideo i skomplikowanej edycji.
HeyGen wykorzystuje zaawansowane Text to video to funkcja generatora kursów AI, która upraszcza tworzenie treści oraz image to video Potoki przetwarzania oraz wysokiej jakości modele głosowe są wykorzystywane do tworzenia dopracowanych, emisyjnych lekcji z komponentami generowanymi przez AI. Możesz wybrać styl prezentera lub prezentera‑awatar, a HeyGen zastosuje synchronizację ruchu ust, naturalne tempo oraz miksowanie dźwięku, aby uzyskać profesjonalny efekt końcowy.
HeyGen obsługuje rozbudowane, wielojęzyczne procesy pracy. Użyj video translator, aby konwertować skrypty oraz ponownie generować lektora i napisy w wielu językach, dzięki czemu kursy będą brzmiały naturalnie dla lokalnych odbiorców, przy zachowaniu oryginalnego tempa i tonu.
Tak, narzędzia oparte na AI mogą usprawnić tworzenie kursów. Wygenerowane szkice są w pełni edytowalne. Aktualizuj skrypty, zamieniaj sceny, zmieniaj ton głosu lub dopracowuj quizy, korzystając z narzędzi AI do tworzenia kursów, aby zapewnić płynne doświadczenie. Funkcja ponownego generowania w HeyGen stosuje wprowadzone zmiany we wszystkich wariantach, dzięki czemu modyfikacje łatwo skalować.
Prześlij zestawy identyfikacji wizualnej, w tym logotypy, czcionki i palety kolorów, aby egzekwować standardy wizualne. HeyGen dodatkowo proponuje cele edukacyjne, punkty oceniania oraz najlepsze praktyki dotyczące tempa nauki, dzięki czemu jakość kursów pozostaje spójna i zgodna z zasadami projektowania dydaktycznego.
Eksportuj jako SCORM lub LTI do integracji z LMS, pobieraj lekcje wideo w formacie MP4 lub udostępniaj je za pomocą bezpiecznych linków. HeyGen obsługuje także osadzanie kursów, dostęp do API do automatyzacji oraz integracje z popularnymi narzędziami, aby usprawnić publikację i śledzenie wyników.
Tak. HeyGen generuje quizy i oceny oparte na rubrykach. Platforma oferuje zautomatyzowane, wspomagane przez AI ocenianie odpowiedzi zamkniętych i otwartych oraz udostępnia szablony informacji zwrotnej, dzięki czemu uczestnicy kursów online otrzymują na czas odpowiednie wskazówki.
HeyGen wykorzystuje zabezpieczenia klasy korporacyjnej, szyfrowane przechowywanie danych oraz kontrolę dostępu, aby chronić treści i dane uczestników w środowiskach opartych na AI. Dla potrzeb zgodności i nadzoru dostępne są ustawienia administracyjne oraz opcje audytu.
Zacznij od jasno określonych celów edukacyjnych, zapewnij zwięzłe materiały źródłowe, dobierz odpowiednią długość lekcji do możliwości skupienia uwagi, dodaj quizy formatywne i lokalizuj treści tam, gdzie jest to potrzebne uczącym się, aby skutecznie tworzyć kursy. Generuj wiele wariantów, aby testować zaangażowanie i wprowadzać iteracje na podstawie analityki.
Zachowujesz pełne prawa własności do wszystkich treści kursu, które tworzysz. HeyGen udostępnia licencjonowane zasoby i generowane materiały do użytku komercyjnego. Przed publikacją upewnij się, że wszystkie materiały stron trzecich, które przesyłasz, mają odpowiednie zgody i uprawnienia.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Przekształć swoje pomysły w profesjonalne filmy dzięki AI.