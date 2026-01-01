Zwiększ produkcję wideo swojego zespołu, a nie obciążenie pracą
HeyGen for Business zapewnia Twojej organizacji pięciokrotnie większą wydajność generowania treści, interaktywne wideo do szkoleń, samoobsługowe SSO, rozszerzone limity wideo i wiele więcej. Niezależnie od tego, czy jesteś startupem, czy kierujesz dużymi działami, HeyGen daje zespołom wspólne, kontrolowane i skalowalne środowisko do szybkiego tworzenia i lokalizowania wideo, dzięki czemu jest to najlepsza platforma wideo AI dla biznesu.
Używany przez zespoły w najbardziej innowacyjnych firmach na świecie.
Najszybciej rozwijający się produkt na G2 — i to nie bez powodu
Od globalnych szkoleń po reklamy wideo, HeyGen umożliwia każdemu (tak, także Tobie) tworzenie wysokiej jakości, skalowalnych treści wideo na każdą potrzebę. Oto niektóre z korzyści, które nasi klienci cenią najbardziej:
Czym jest HeyGen dla firm?
Jedyny plan HeyGen zaprojektowany specjalnie dla zespołów. Zyskaj współdzielony workspace, 5× większe limity generowania oraz ekskluzywny dostęp do najnowocześniejszych modeli wideo AI, a to wszystko z scentralizowanym rozliczaniem.
5x większa moc generowania dla obrazów AI, dźwięku i nie tylko.
Generuj i tłumacz filmy o długości do60 minut
Utwórz 5 niestandardowych awatarów dla swojej organizacji
Dodaj członków zespołudo współpracy w przestrzeni roboczej
"HeyGen umożliwił naszym autorom zachowanie tego samego poziomu kreatywności w procesie, jaki ja mam, gdy chodzi o wizualne formy opowiadania historii."
Steve Sowrey
Projektant materiałów edukacyjnych w Miro
Tworzenie wideo właśnie stało się twoją supermocą
Twórz materiały szkoleniowe, marketingowe, sprzedażowe i wewnętrzne z jednego środowiska pracy, korzystając z zabezpieczeń klasy enterprise i zaawansowanych uprawnień administracyjnych.
Dostęp do najnowszych modeli wideo
Twój zespół zyskuje dostęp do Avatar IV, Sora 2 i Veo 3 – najbardziej zaawansowanych modeli wideo AI, dostępnych w jednym wspólnym środowisku pracy.
Avatar IV
Najbardziej zaawansowana technologia awatarów. Rozszerzone generowanie wideo do 5 minut z naturalnym ruchem i mimiką.
Sora 2
Twórz kreatywne treści wideo z Sora 2 od OpenAI. Nowe możliwości dla marketingu i opowiadania historii.
Veo 3
Najwyższa jakość wideo od najbardziej zaawansowanego modelu Google. Dla treści, które wymagają absolutnie najlepszego poziomu.
"Zaczęliśmy od jednego wideo. Tyle wystarczyło, żeby zobaczyć efekt. Gdy raz tego doświadczysz, staje się oczywiste, jakie możliwości to otwiera"
Mustafa Furniturewala
CTO w Coursera
Prosty cennik stworzony z myślą o firmach
Biznes
20 USD/dodatkowe miejsce. Idealne dla organizacji, które potrzebują bezpiecznego, skalowalnego sposobu, aby zespoły mogły szybko tworzyć, personalizować i lokalizować wysokiej jakości filmy AI.
5x większy limit generowania
5 niestandardowych awatarów
Samodzielna konfiguracja SAML/SSO
Interaktywne wideo dla e‑learningu
Eksport SCORM
Nagrywanie ekranu
Współpraca w przestrzeni roboczej
Komentowanie i edytowanie szkiców wideo
Zaproszenia i zarządzanie zespołem
Komercyjne prawa do wykorzystania filmów
Tłumaczenia wideo do 60 minut
Priorytetowe przetwarzanie
Skaluj swoją markę dzięki scentralizowanym zasobom
Integracja z Zapier, HubSpot, Make, n8n i innymi
Scentralizowane rozliczenia
Skaluj wideo w całej
każdej jednostce
See how businesses like yours scale video creation and drive growth with the most innovative AI video platform.
Zmieniaj kampanie, blogi i premiery produktów w profesjonalne filmy w kilka minut. Twórz więcej treści bez zwiększania liczby pracowników. Zachowaj spójność marki we wszystkich materiałach.
Ponad 100 zastosowań twórczych dla generatora wideo AI
Zespoły ds. szkoleń i rozwoju (L&D)
Zespoły ds. sukcesu klienta
Zespoły marketingowe
Zespoły ds. szkoleń z zakresu zgodności
Zespoły sprzedaży
Agencje
Zespoły ds. marketingu produktowego
Funkcje klasy enterprise, samodzielna konfiguracja
Wzmocnij swoje przedsiębiorstwo dzięki bezpiecznym, współdzielonym i spójnym z marką narzędziom, zaprojektowanym tak, aby usprawnić każdy etap tworzenia wideo.
SAML/SSO
Zapewnij bezpieczny, bezproblemowy dostęp zespołu dzięki firmowemu logowaniu jednokrotnemu (SSO) i zaawansowanemu zarządzaniu tożsamością.
Scentralizowane rozliczenia
Rozliczenia dla całej organizacji w jednym miejscu. Koniec z uzgadnianiem wielu subskrypcji.
Prawa do komercyjnego wykorzystania
Twórz i publikuj filmy z pełnymi prawami komercyjnymi do wykorzystania w biznesie.
Gotowe do integracji
Połącz z Zapier, HubSpot, Make, n8n i innymi. Twórz filmy bezpośrednio w swoich dotychczasowych procesach.
Zarządzanie zespołem
Zarządzaj rolami, uprawnieniami i współdzielonymi zasobami, aby wszystkie zespoły działały spójnie i zgodnie z wytycznymi marki.
Priorytetowe przetwarzanie
Szybsze tworzenie wideo dzięki priorytetowemu renderowaniu. Użytkownicy biznesowi trafiają na początek kolejki.
5x większe wykorzystanie generowania
Uzyskaj znacznie większą miesięczną moc generowania niż w planach indywidualnych. Twórz na dużą skalę bez obaw o limity.
Filmy do 60 minut
Twórz i tłumacz filmy trwające do 60 minut. Obsługiwane są długie formaty, takie jak szkolenia, webinary i prezentacje.
Kluczowe funkcje, które uwielbiają firmy
Cyfrowy sobowtór
Zamień każdego członka zespołu w skalowalnego prezentera. Jedno nagranie tworzy awatara, który może pojawiać się w nieograniczonej liczbie filmów.
Klonowanie głosu
Dopasuj swój prawdziwy głos z najwyższą wiernością. Edytuj pojedyncze zdanie lub zaktualizuj cały akapit bez ponownego nagrywania, zachowując spójny ton i energię we wszystkich filmach.
Łatwe aktualizacje
Edytuj scenariusz, podmień ekran i kliknij generuj. Bez nowych nagrań, bez opóźnień. Utrzymuj treści na bieżąco, aby zawsze mieć do dyspozycji najlepsze filmy.
Współpraca
Współpracujcie we wspólnych przestrzeniach roboczych, w których zespoły mogą przeglądać, komentować i dopracowywać filmy. Twórzcie szybciej i zachowujcie spójność bez długich cykli opiniowania.
Napisy i podtytuły
Automatycznie dodawaj dokładne napisy i podpisy, aby zapewnić wyraźny i dostępny odbiór. Idealne do treści globalnych, oglądanych bez dźwięku lub publikowanych na wielu kanałach.
Zestaw marki
Prześlij elementy swojej marki, aby zapewnić spójność każdego wideo. Utrzymuj kolory, czcionki i logotypy jednolite w całej bibliotece dla wszystkich użytkowników.
Materiały
Wykorzystywane przez czołowe firmy do skalowania produkcji wideo
Zapewnij swojemu zespołowi pełną moc HeyGen z wbudowanymi funkcjami prywatności, nadzoru i bezpieczeństwa. Łatwo skaluj swoje środowisko pracy dzięki elastycznym licencjom, kredytom i narzędziom administracyjnym.
HeyGen dla biznesu stworzone dla każdego zespołu
Dowiedz się, w jaki sposób działy Marketingu, Sprzedaży, L&D, Produktu i Customer Success wykorzystują HeyGen, aby napędzać wzrost i zaangażowanie.
Masz pytania? Mamy odpowiedzi
Czym jest HeyGen dla firm?
HeyGen for Business to zorientowana na zespoły platforma do tworzenia filmów z wykorzystaniem AI, zaprojektowana dla organizacji potrzebujących bezpiecznej współpracy, wspólnego korzystania z zasobów i skalowalnej produkcji wideo. Oferuje współdzieloną pulę kredytów, narzędzia administracyjne, logowanie jednokrotne (SSO) oraz funkcje nadzoru, które nie są dostępne w planach indywidualnych. Zapewnia także możliwości generatora wideo AI dla biznesu, stworzonego z myślą o globalnych zespołach.
Czym plan Business różni się od innych planów?
Plany indywidualne są przeznaczone do osobistego tworzenia wideo. Plan Business jest stworzony dla zespołów i oferuje współdzielone przestrzenie robocze, wspólną pulę kredytów, tańsze miejsca dla użytkowników, scentralizowane rozliczenia, niestandardowe role oraz uwierzytelnianie i zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym.
Jak działają współdzielone kredyty?
Każde konto firmowe otrzymuje miesięczną pulę kredytów generatywnych, z której korzystają wszyscy użytkownicy. Liczba miejsc nie zwiększa tej puli, ale administratorzy mogą dodać dodatkowe wykorzystanie poprzez automatyczne doładowanie lub pakiety dodatkowe, co umożliwia przewidywalne skalowanie.
Czy mój zespół może współpracować w HeyGen?
Tak. Zespoły mogą współpracować we wspólnych przestrzeniach roboczych, aby wspólnie przeglądać, komentować i dopracowywać filmy. Współdzielone zasoby, szablony, awatary i zestawy elementów marki pomagają wszystkim zachować spójność.
Czy HeyGen obsługuje tłumaczenie i lokalizację?
Oczywiście. Możesz przetłumaczyć dowolne wideo na ponad 175 języków i dialektów z naturalną synchronizacją ruchu ust oraz wbudowaną korektą. Dzięki temu globalna komunikacja i szkolenia stają się szybkie, spójne i opłacalne.
Czy HeyGen for Business jest bezpieczne?
Tak. HeyGen for Business obejmuje logowanie jednokrotne (SSO), dostęp oparty na rolach oraz zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym. HeyGen jest zgodny z SOC 2 Type II, GDPR, CCPA oraz Data Privacy Framework i stosuje rygorystyczne środki kontroli w celu ochrony Twoich danych.
Czy HeyGen nadaje się dla dużych organizacji?
Tak. Plan Business jest przeznaczony dla firm liczących od 100 do 100 000 pracowników. Pomaga zespołom szybko wdrożyć wideo oparte na AI dzięki prostemu uruchomieniu, elastycznemu zarządzaniu licencjami oraz możliwości przejścia na plany Enterprise, gdy będą na to gotowe.
Jakie rodzaje filmów może tworzyć mój zespół?
Zespoły mogą tworzyć każdy rodzaj wideo, na przykład materiały szkoleniowe, onboardingowe, filmy wyjaśniające produkty, komunikację wewnętrzną, treści marketingowe, wiadomości sprzedażowe, samouczki dla obsługi klienta i wiele więcej. Możesz generować, aktualizować i lokalizować filmy wideo w kilka minut, korzystając z najlepszego biznesowego generatora wideo opartego na AI.
