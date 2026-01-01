HeyGen dla firm

Zwiększ produkcję wideo swojego zespołu, a nie obciążenie pracą

HeyGen for Business zapewnia Twojej organizacji pięciokrotnie większą wydajność generowania treści, interaktywne wideo do szkoleń, samoobsługowe SSO, rozszerzone limity wideo i wiele więcej. Niezależnie od tego, czy jesteś startupem, czy kierujesz dużymi działami, HeyGen daje zespołom wspólne, kontrolowane i skalowalne środowisko do szybkiego tworzenia i lokalizowania wideo, dzięki czemu jest to najlepsza platforma wideo AI dla biznesu.

Wypróbuj HeyGen dla firm

Używany przez zespoły w najbardziej innowacyjnych firmach na świecie.

company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 1
company logo 2
Review platform
4,8/5 na podstawie ponad 1300 opinii
G24.8Ponad 1000 recenzji

Najszybciej rozwijający się produkt na G2 — i to nie bez powodu

Od globalnych szkoleń po reklamy wideo, HeyGen umożliwia każdemu (tak, także Tobie) tworzenie wysokiej jakości, skalowalnych treści wideo na każdą potrzebę. Oto niektóre z korzyści, które nasi klienci cenią najbardziej:

10×szybsza produkcja wideo
40% wzrost czasu oglądania wideo
5Xwzrost produkcji zasobów wideo
5Xzwrot z wydatków na reklamę
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

Czym jest HeyGen dla firm?

Jedyny plan HeyGen zaprojektowany specjalnie dla zespołów. Zyskaj współdzielony workspace, 5× większe limity generowania oraz ekskluzywny dostęp do najnowocześniejszych modeli wideo AI, a to wszystko z scentralizowanym rozliczaniem.

Feature illustration

5x większa moc generowania dla obrazów AI, dźwięku i nie tylko.

Feature illustration

Generuj i tłumacz filmy o długości do60 minut

Feature illustration

Utwórz 5 niestandardowych awatarów dla swojej organizacji

Feature illustration

Dodaj członków zespołudo współpracy w przestrzeni roboczej

Company logo

"HeyGen umożliwił naszym autorom zachowanie tego samego poziomu kreatywności w procesie, jaki ja mam, gdy chodzi o wizualne formy opowiadania historii."

Steve Sowrey

Projektant materiałów edukacyjnych w Miro

Tworzenie wideo właśnie stało się twoją supermocą

Twórz materiały szkoleniowe, marketingowe, sprzedażowe i wewnętrzne z jednego środowiska pracy, korzystając z zabezpieczeń klasy enterprise i zaawansowanych uprawnień administracyjnych.

Dostęp do najnowszych modeli wideo

Twój zespół zyskuje dostęp do Avatar IV, Sora 2 i Veo 3 – najbardziej zaawansowanych modeli wideo AI, dostępnych w jednym wspólnym środowisku pracy.

Wypróbuj HeyGen dla firm
Feature illustration

Avatar IV
Najbardziej zaawansowana technologia awatarów. Rozszerzone generowanie wideo do 5 minut z naturalnym ruchem i mimiką.

Feature illustration

Sora 2
Twórz kreatywne treści wideo z Sora 2 od OpenAI. Nowe możliwości dla marketingu i opowiadania historii.

Feature illustration

Veo 3 
Najwyższa jakość wideo od najbardziej zaawansowanego modelu Google. Dla treści, które wymagają absolutnie najlepszego poziomu.

Company logo

"Zaczęliśmy od jednego wideo. Tyle wystarczyło, żeby zobaczyć efekt. Gdy raz tego doświadczysz, staje się oczywiste, jakie możliwości to otwiera"

Mustafa Furniturewala

CTO w Coursera

Nasze ceny

Prosty cennik stworzony z myślą o firmach

Biznes

149 USD/mo

20 USD/dodatkowe miejsce. Idealne dla organizacji, które potrzebują bezpiecznego, skalowalnego sposobu, aby zespoły mogły szybko tworzyć, personalizować i lokalizować wysokiej jakości filmy AI.

Rozpocznij

5x większy limit generowania

5 niestandardowych awatarów

Samodzielna konfiguracja SAML/SSO

Interaktywne wideo dla e‑learningu

Eksport SCORM

Nagrywanie ekranu

Współpraca w przestrzeni roboczej

Komentowanie i edytowanie szkiców wideo

Zaproszenia i zarządzanie zespołem

Komercyjne prawa do wykorzystania filmów

Tłumaczenia wideo do 60 minut

Priorytetowe przetwarzanie

Skaluj swoją markę dzięki scentralizowanym zasobom

Integracja z Zapier, HubSpot, Make, n8n i innymi

Scentralizowane rozliczenia

Skaluj wideo w całej
każdej jednostce

See how businesses like yours scale video creation and drive growth with the most innovative AI video platform.

Wypróbuj HeyGen dla firm
Marketing

Zmieniaj kampanie, blogi i premiery produktów w profesjonalne filmy w kilka minut. Twórz więcej treści bez zwiększania liczby pracowników. Zachowaj spójność marki we wszystkich materiałach.

Szkolenia i rozwój
Sprzedaż
Lokalizacja
Komunikacja wewnętrzna
Marketing
Zastosowania

Ponad 100 zastosowań twórczych dla generatora wideo AI

Od mediów społecznościowych i reklam wideo po marketing i szkolenia, HeyGen umożliwia każdemu (tak, także Tobie) tworzenie wysokiej jakości, skalowalnych treści wideo na każdą potrzebę.

Wypróbuj HeyGen dla firm

Zespoły ds. szkoleń i rozwoju (L&D)

Zmieniaj slajdy i dokumenty w skalowalne filmy szkoleniowe z awatarami AI i szybkimi aktualizacjami.

Zespoły ds. sukcesu klienta

Filmy onboardingowe dla klientów z wykorzystaniem AI. Ogranicz liczbę zgłoszeń i przyspiesz adopcję w ponad 175 językach.

Zespoły marketingowe

Twórz materiały wideo marketingowe w kilka minut. Uruchamiaj kampanie szybciej we wszystkich kanałach i językach.

Zespoły ds. szkoleń z zakresu zgodności

Twórz skalowalne filmy szkoleniowe z zakresu compliance. Szybko standaryzuj zasady w różnych zespołach i językach.

Zespoły sprzedaży

Twórz spersonalizowane filmy sprzedażowe na dużą skalę. Zwiększaj liczbę odpowiedzi dzięki spersonalizowanemu outreachowi, demom i materiałom wspierającym sprzedaż.

Agencje

Skaluj produkcję wideo w agencji. Dostarczaj treści dla klientów w kilka minut w ponad 175 językach.

Zespoły ds. marketingu produktowego

Wprowadzaj filmy produktowe już pierwszego dnia. Dostarczaj dema, materiały szkoleniowe i aktualizacje w ponad 175 językach.

Zespoły ds. komunikacji wewnętrznej

Twórz materiały wideo do komunikacji wewnętrznej, które pracownicy naprawdę oglądają. Szybko udostępniaj aktualizacje w różnych zespołach i językach.

Funkcje klasy enterprise, samodzielna konfiguracja

Wzmocnij swoje przedsiębiorstwo dzięki bezpiecznym, współdzielonym i spójnym z marką narzędziom, zaprojektowanym tak, aby usprawnić każdy etap tworzenia wideo.

Try HeyGen for Business
SAML/SSO

Zapewnij bezpieczny, bezproblemowy dostęp zespołu dzięki firmowemu logowaniu jednokrotnemu (SSO) i zaawansowanemu zarządzaniu tożsamością.

Scentralizowane rozliczenia

Rozliczenia dla całej organizacji w jednym miejscu. Koniec z uzgadnianiem wielu subskrypcji.

Prawa do komercyjnego wykorzystania

Twórz i publikuj filmy z pełnymi prawami komercyjnymi do wykorzystania w biznesie.

Gotowe do integracji

Połącz z Zapier, HubSpot, Make, n8n i innymi. Twórz filmy bezpośrednio w swoich dotychczasowych procesach.

Zarządzanie zespołem

Zarządzaj rolami, uprawnieniami i współdzielonymi zasobami, aby wszystkie zespoły działały spójnie i zgodnie z wytycznymi marki.

Priorytetowe przetwarzanie

Szybsze tworzenie wideo dzięki priorytetowemu renderowaniu. Użytkownicy biznesowi trafiają na początek kolejki.

5x większe wykorzystanie generowania

Uzyskaj znacznie większą miesięczną moc generowania niż w planach indywidualnych. Twórz na dużą skalę bez obaw o limity.

Filmy do 60 minut

Twórz i tłumacz filmy trwające do 60 minut. Obsługiwane są długie formaty, takie jak szkolenia, webinary i prezentacje.

Kluczowe funkcje, które uwielbiają firmy

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie wideo i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie wideo opartej na AI.

Try HeyGen for Business
Cyfrowy sobowtór

Zamień każdego członka zespołu w skalowalnego prezentera. Jedno nagranie tworzy awatara, który może pojawiać się w nieograniczonej liczbie filmów.

Klonowanie głosu

Dopasuj swój prawdziwy głos z najwyższą wiernością. Edytuj pojedyncze zdanie lub zaktualizuj cały akapit bez ponownego nagrywania, zachowując spójny ton i energię we wszystkich filmach.

Łatwe aktualizacje

Edytuj scenariusz, podmień ekran i kliknij generuj. Bez nowych nagrań, bez opóźnień. Utrzymuj treści na bieżąco, aby zawsze mieć do dyspozycji najlepsze filmy.

Współpraca

Współpracujcie we wspólnych przestrzeniach roboczych, w których zespoły mogą przeglądać, komentować i dopracowywać filmy. Twórzcie szybciej i zachowujcie spójność bez długich cykli opiniowania.

Napisy i podtytuły

Automatycznie dodawaj dokładne napisy i podpisy, aby zapewnić wyraźny i dostępny odbiór. Idealne do treści globalnych, oglądanych bez dźwięku lub publikowanych na wielu kanałach.

Zestaw marki

Prześlij elementy swojej marki, aby zapewnić spójność każdego wideo. Utrzymuj kolory, czcionki i logotypy jednolite w całej bibliotece dla wszystkich użytkowników.

Wypróbuj HeyGen dla firm

Wykorzystywane przez czołowe firmy do skalowania produkcji wideo

Zapewnij swojemu zespołowi pełną moc HeyGen z wbudowanymi funkcjami prywatności, nadzoru i bezpieczeństwa. Łatwo skaluj swoje środowisko pracy dzięki elastycznym licencjom, kredytom i narzędziom administracyjnym.

Miro

"Dzięki temu nasi autorzy zyskali taką samą swobodę twórczą w procesie, jaką ja mam w przypadku wizualnego opowiadania historii."

Steve Sowrey, Projektant materiałów edukacyjnych

HeyGen dla biznesu stworzone dla każdego zespołu

Dowiedz się, w jaki sposób działy Marketingu, Sprzedaży, L&D, Produktu i Customer Success wykorzystują HeyGen, aby napędzać wzrost i zaangażowanie.

Sukces klientaSzkolenia i rozwójSzkolenia z zakresu zgodnościAgencjeSprzedażMarketing produktuMarketingZespoły ds. komunikacji wewnętrznej

Masz pytania? Mamy odpowiedzi

Czym jest HeyGen dla firm?

HeyGen for Business to zorientowana na zespoły platforma do tworzenia filmów z wykorzystaniem AI, zaprojektowana dla organizacji potrzebujących bezpiecznej współpracy, wspólnego korzystania z zasobów i skalowalnej produkcji wideo. Oferuje współdzieloną pulę kredytów, narzędzia administracyjne, logowanie jednokrotne (SSO) oraz funkcje nadzoru, które nie są dostępne w planach indywidualnych. Zapewnia także możliwości generatora wideo AI dla biznesu, stworzonego z myślą o globalnych zespołach.

Czym plan Business różni się od innych planów?

Plany indywidualne są przeznaczone do osobistego tworzenia wideo. Plan Business jest stworzony dla zespołów i oferuje współdzielone przestrzenie robocze, wspólną pulę kredytów, tańsze miejsca dla użytkowników, scentralizowane rozliczenia, niestandardowe role oraz uwierzytelnianie i zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym.

Jak działają współdzielone kredyty?

Każde konto firmowe otrzymuje miesięczną pulę kredytów generatywnych, z której korzystają wszyscy użytkownicy. Liczba miejsc nie zwiększa tej puli, ale administratorzy mogą dodać dodatkowe wykorzystanie poprzez automatyczne doładowanie lub pakiety dodatkowe, co umożliwia przewidywalne skalowanie.

Czy mój zespół może współpracować w HeyGen?

Tak. Zespoły mogą współpracować we wspólnych przestrzeniach roboczych, aby wspólnie przeglądać, komentować i dopracowywać filmy. Współdzielone zasoby, szablony, awatary i zestawy elementów marki pomagają wszystkim zachować spójność.

Czy HeyGen obsługuje tłumaczenie i lokalizację?

Oczywiście. Możesz przetłumaczyć dowolne wideo na ponad 175 języków i dialektów z naturalną synchronizacją ruchu ust oraz wbudowaną korektą. Dzięki temu globalna komunikacja i szkolenia stają się szybkie, spójne i opłacalne.

Czy HeyGen for Business jest bezpieczne?

Tak. HeyGen for Business obejmuje logowanie jednokrotne (SSO), dostęp oparty na rolach oraz zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym. HeyGen jest zgodny z SOC 2 Type II, GDPR, CCPA oraz Data Privacy Framework i stosuje rygorystyczne środki kontroli w celu ochrony Twoich danych.

Czy HeyGen nadaje się dla dużych organizacji?

Tak. Plan Business jest przeznaczony dla firm liczących od 100 do 100 000 pracowników. Pomaga zespołom szybko wdrożyć wideo oparte na AI dzięki prostemu uruchomieniu, elastycznemu zarządzaniu licencjami oraz możliwości przejścia na plany Enterprise, gdy będą na to gotowe.

Jakie rodzaje filmów może tworzyć mój zespół?

Zespoły mogą tworzyć każdy rodzaj wideo, na przykład materiały szkoleniowe, onboardingowe, filmy wyjaśniające produkty, komunikację wewnętrzną, treści marketingowe, wiadomości sprzedażowe, samouczki dla obsługi klienta i wiele więcej. Możesz generować, aktualizować i lokalizować filmy wideo w kilka minut, korzystając z najlepszego biznesowego generatora wideo opartego na AI.

Zacznij tworzyć filmy z AI

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnym filmom AI.

Umów spotkanie
CTA background