Advantive to firma SaaS, która dostarcza ukierunkowane na konkretne cele oprogramowanie dla wyspecjalizowanych producentów i dystrybutorów, pomagając im skalować działalność w sposób efektywny i zwiększać rentowność. Jako Dyrektor ds. Szkoleń i Rozwoju, Bob Bednarz prowadzi globalne inicjatywy rozwojowe skoncentrowane na przyspieszaniu rozwoju pracowników i uwalnianiu ich potencjału w całej organizacji.

Dla Boba nauka to nie tylko przekazywanie informacji, ale przede wszystkim pomaganie ludziom w rozwijaniu umiejętności i szybszym utrwalaniu zdobytej wiedzy. Jego celem jest skrócenie czasu, którego pracownicy potrzebują, aby osiągnąć kluczowe kamienie milowe — z dwóch–trzech lat do sześciu–dwunastu miesięcy lub nawet mniej. Osiągnięcie tego na dużą skalę, przy szczupłym zespole L&D, wymagało nowego podejścia do tworzenia treści i budowania zaangażowania.

Utrzymanie zaangażowania przy pracy w warunkach ograniczonych zasobów

Zespół L&D w Advantive działa w sposób z założenia szczupły. Bob pełni wiele ról jednocześnie, łącząc prowadzenie szkoleń, tworzenie treści i projektowanie programów, a przy tym wspiera ponad 600 pracowników na całym świecie, oprócz realizowania szkoleń dla klientów.

Wideo od zawsze było kluczowym elementem strategii szkoleniowej Advantive, zwłaszcza w przypadku treści do samodzielnej nauki i materiałów na żądanie. Stworzenie nagrania, które z czasem pozostawałoby aktualne i angażujące, było trudne.

„Jednym z największych wyzwań związanych z tradycyjnym wideo jest to, że bardzo szybko się dezaktualizuje” – powiedział Bob. „Możesz nagrać godzinne szkolenie, a po 30 czy 40 dniach nie jest już aktualne. Wtedy musisz nagrać wszystko od nowa.”

Kolejnym istotnym ograniczeniem było uzależnienie od ekspertów merytorycznych. Specjaliści techniczni Advantive często pracują bezpośrednio z klientami, więc wygospodarowanie czasu, aby nagrać szkolenie, a tym bardziej stworzyć angażujący materiał wideo, było dużym wyzwaniem.

„Nie zawsze mają umiejętności potrzebne do nagrywania angażujących szkoleń” – wyjaśnił Bob. „A my nie zawsze mamy czas, żeby odciągnąć ich od klientów.”

W efekcie proces tworzenia materiałów był powolny, treści szybko się dezaktualizowały, a możliwości skalowania programów szkoleniowych bez zwiększania obciążenia pracą były mocno ograniczone.

Znajdowanie szybszego sposobu na tworzenie angażujących treści szkoleniowych

Pierwsze wrażenie Boba na temat HeyGen zostało ukształtowane przez konieczność. Mając jeden z najskromniejszych zespołów L&D, z jakimi kiedykolwiek pracował, potrzebował sposobu na szybsze tworzenie treści bez poświęcania jakości ani zaangażowania.

„Musiałem być w stanie tworzyć treści szybciej” – powiedział. „W tamtym czasie tak naprawdę byłem tylko ja i jeszcze jedna osoba wspierająca setki pracowników.”

To, co od razu zwróciło uwagę, to możliwość HeyGen przekształcania szkoleń tekstowych w angażujące wideo, z dodaniem ludzkiego elementu dzięki awatarom. „Jednym z największych wyzwań w nauce w trybie samodzielnym jest zaangażowanie” – powiedział Bob. „Ludzie potrzebują emocjonalnego połączenia, żeby lepiej zapamiętywać informacje.”

Korzystając z studyjnego awatara, często wzorowanego na sobie, Bob mógł stworzyć poczucie obecności i bliskości, nawet w nauce asynchronicznej. „Jeśli uczestnicy widzą człowieka, nawet w postaci mojego awatara, znacznie łatwiej zapamiętują to, czego się uczą” – powiedział.

Umożliwienie realistycznych odgrywanych ról bez udziału trenera na żywo

Jednym z największych przełomów było to, że Bob zaczął korzystać z interaktywnych możliwości awatarów HeyGen.

„Magiczny moment dla nas nastąpił, gdy zobaczyliśmy, jak awatar ożywa” – powiedział. „Ale co ważniejsze, chodziło o LiveAvatar i możliwość odgrywania ról.”

Bob zaprezentował symulowany scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej dla przełożonego, któremu podlegał, pokazując, w jaki sposób pracownicy mogą ćwiczyć realne umiejętności, takie jak prowadzenie rozmów rekrutacyjnych czy rozmów oceniających, bez konieczności udziału trenera na żywo.

„Wtedy zrozumieliśmy, że możemy pomóc ludziom rozwijać umiejętności bez potrzeby, by trener siedział z nimi godzinami” – powiedział.

To otworzyło drogę do skalowalnych ćwiczeń wbudowanych bezpośrednio w samodzielne uczenie się. Zamiast polegać na 90‑minutowych warsztatach lub indywidualnych sesjach odgrywania ról, pracownicy mogli teraz ćwiczyć realistyczne scenariusze we własnym tempie i według własnego harmonogramu.

„Nie sądziłem, że z AI jesteśmy już na takim etapie” – powiedział Bob. „Ale to sprawiło, że stało się to możliwe.”

Usprawnienie aktualizacji treści i wielojęzycznej dystrybucji

HeyGen całkowicie odmienił sposób, w jaki Advantive zarządza aktualizacjami treści i lokalizacją.

Zamiast ponownie nagrywać całe filmy, aby wprowadzić drobne zmiany, Bob mógł szybko zaktualizować skrypty i wygenerować treści na nowo. „Jeśli musimy coś zaktualizować, jest to znacznie szybsze niż ponowne nagrywanie trzy- lub pięciominutowego wideo” – powiedział.

Zespół zaczął także eksperymentować z generowaniem wideo, przekształcając prompty lub treści w stylu prezentacji PowerPoint w dopracowane filmy w ciągu kilku dni zamiast tygodni.

„Często mamy pomysły, ale kiedyś ich wizualne urzeczywistnienie zajmowało tygodnie” – powiedział Bob. „Teraz robimy to w kilka dni.”

W przypadku szkoleń dla klientów tłumaczenie stało się znacznie prostsze. Advantive działa głównie w języku angielskim, ale globalni klienci potrzebują szkoleń w innych językach. „Możliwość przesłania wideo i szybkie udostępnienie go w wielu językach miało ogromne znaczenie” – powiedział Bob.

Budowanie fundamentów szybszego, skalowalnego procesu nauki

Od czasu wdrożenia HeyGen firma Advantive odnotowała wyraźne, mierzalne korzyści.

Bob szacuje, że czas potrzebny na stworzenie materiałów do samodzielnej nauki udało się skrócić o 50%. W jednym z ostatnich przykładów szkolenie w PowerPoincie z lektorem, które wcześniej zajmowało kilka dni, zostało ukończone w zaledwie dwie do trzech godzin. „Ta oszczędność czasu jest dla nas najważniejszym wskaźnikiem” – powiedział Bob.

Poza samą efektywnością odzyskany czas pozwala Bobowi skupić się na zadaniach o większym wpływie, takich jak prowadzenie sesji, angażowanie pracowników i wspieranie liderów, zamiast spędzania godzin na tworzeniu treści.

„Jeśli oszczędzam czas, to oszczędzam też pieniądze” – powiedział. „A mogę spędzać więcej czasu z ludźmi, co ostatecznie zwiększa ich zaangażowanie i retencję.”

To, co Bob ceni w HeyGen najbardziej, to fakt, że nieustannie się rozwija. Nowe funkcje wciąż poszerzają możliwości zespołów ds. szkoleń i rozwoju. „Wciąż ledwie musimy powierzchnię” – powiedział.

Jego rada dla osób dopiero zaczynających jest prosta: wskocz w to i eksperymentuj. „Im więcej się tym bawisz, tym lepiej uczysz się z tego korzystać” – powiedział Bob. „I poświęć czas na zbudowanie swojego studyjnego awatara. Im lepiej to zrobisz, tym bardziej realistyczne i angażujące stanie się całe doświadczenie.”

Dla Boba i zespołu Advantive L&D, HeyGen stał się fundamentem szybszego, bardziej angażującego i łatwiej skalowalnego procesu uczenia.

„Jeśli chcesz oszczędzać czas, szybciej tworzyć treści i projektować doświadczenia edukacyjne, z którymi ludzie naprawdę się łączą i które zapamiętują” – powiedział Bob – „HeyGen jest zdecydowanie warte wypróbowania.”