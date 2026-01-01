Twórz firmowe materiały szkoleniowe wideo, które Twój zespół naprawdę obejrzy
Przekształcaj prezentacje PowerPoint, pliki PDF i wiedzę ekspercką w angażujące szkolenia wideo, które skalują się na wszystkie zespoły, lokalizacje i języki — bez studiów nagraniowych, ekip filmowych i czekania na ekspertów merytorycznych.
- Bez konieczności podawania karty kredytowej
- Eksport SCORM w zestawie
Wąskie gardło w tworzeniu treści L&D
Twoja lista szkoleń do zrealizowania wciąż rośnie. Nowi pracownicy wymagają onboardingu. Aktualizacje produktu potrzebują materiałów wdrożeniowych. Zarząd oczekuje programów rozwoju kompetencji. Tymczasem tworzenie szkoleń wideo oznacza koordynowanie ekspertów merytorycznych, którzy nigdy nie mają czasu, rezerwowanie studiów, zatrudnianie ekip produkcyjnych i czekanie miesiącami na treści, które zdążą się zdezaktualizować, zanim w ogóle wystartują. Równocześnie Twoi pracownicy na całym świecie potrzebują wszystkiego w wielu językach — a Twój budżet nie obejmuje kosztów dubbingu na każdy rynek. Statyczne slajdy nie angażują uczestników. Szkolenia na żywo nie skalują się. A zespół dwuosobowy nie jest w stanie obsłużyć organizacji liczącej tysiące osób.
Rozwiązanie HeyGen
HeyGen przekształca Twoje istniejące materiały szkoleniowe w profesjonalne treści wideo, które uczestnicy faktycznie kończą. Prześlij prezentację PowerPoint, wklej skrypt lub pozwól AI wygenerować treści na podstawie Twojej dokumentacji. Wybierz awatara AI — lub sklonuj swojego eksperta merytorycznego — i generuj dopracowane filmy szkoleniowe w kilka minut. Musisz dotrzeć do globalnej siły roboczej? Jedno kliknięcie tłumaczy Twoje wideo na ponad 175 języków z klonowaniem głosu i synchronizacją ruchu ust. Aktualizacje są natychmiastowe: edytuj skrypt, wygeneruj ponownie, a Twój LMS pozostaje aktualny bez ponownych nagrań.
Wszystko, czego zespoły L&D potrzebują, aby szkolić na dużą skalę
PowerPoint na wideo
Przestań wymagać od uczestników, by czytali slajdy. Prześlij swoje istniejące prezentacje, a HeyGen przekształci je w prowadzone przez awatara moduły wideo z narracją, przejściami i profesjonalnym wykończeniem. Twoja biblioteka treści stanie się biblioteką wideo — bez zaczynania wszystkiego od zera.
• Importuj pliki PowerPoint, Google Slides lub PDF
• Zachowaj swoją obecną strukturę i przepływ
• Automatycznie dodaj prezentera‑awatar
Klonowanie ekspertów merytorycznych
Twoi najlepsi trenerzy nie mogą być wszędzie. Stwórz cyfrowe sobowtóry z krótkiego nagrania wideo, a następnie wykorzystaj ich wiedzę w nieograniczonej liczbie modułów szkoleniowych. Spójna realizacja, zero konfliktów w harmonogramie i koniec z opóźnieniami typu „czekamy na eksperta merytorycznego”.
• Sklonuj ekspertów merytorycznych na podstawie krótkiego nagrania
• Wykorzystuj ponownie we wszystkich modułach bez ograniczeń
• Aktualizuj skrypty bez ponownego nagrywania
Globalne lokalizowanie szkoleń
Jedno szkoleniowe wideo, w każdym języku, którym mówi Twoja kadra. Tłumaczenie wideo oparte na AI z klonowaniem głosu sprawia, że onboarding brzmi naturalnie po hiszpańsku, mandaryńsku, niemiecku i w ponad 175 innych językach — a nie jak zdubbingowana treść. Szkol wszystkich w ich preferowanym języku, korzystając z jednego źródła.
• Klonowanie głosu zachowuje autentyczność prezentera
• Synchronizacja ruchu ust odpowiada mimice twarzy
• Wdrażaj globalnie z jednego głównego wideo
Integracja z LMS
Eksportuj moduły szkoleniowe bezpośrednio do swojego systemu zarządzania nauczaniem. Pakiety SCORM 1.2 i 2004 współpracują z Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors i wieloma innymi. Śledź ukończenia szkoleń, ustawiaj progi zaliczenia i integruj je z istniejącym ekosystemem szkoleniowym.
• Eksport w formatach SCORM 1.2 i SCORM 2004
• Konfigurowalne progi ukończenia
• Bezpośrednie przesyłanie do LMS
Błyskawiczne aktualizacje treści
Produkty się zmieniają. Procesy ewoluują. Zasady są aktualizowane. Gdy Twoje materiały szkoleniowe wymagają odświeżenia, po prostu edytuj skrypt i wygeneruj je ponownie — w kilka minut, a nie miesięcy. Bez ponownych nagrań, bez czasu studyjnego, bez zatorów w produkcji. Twoje szkolenia pozostają tak aktualne, jak Twoja firma.
• Zmiany w skrypcie wdrażane są w kilka minut
• Nie jest wymagane ponowne nagrywanie
• Kontrola wersji na potrzeby ścieżek audytu
Spójność marki
Zabezpiecz spójność identyfikacji wizualnej swojej organizacji dzięki Brand Kit. Zatwierdzone kolory, czcionki, logotypy i awatary gwarantują, że każdy film szkoleniowy wygląda tak, jakby został przygotowany przez ten sam profesjonalny zespół — nawet jeśli tworzą go różne osoby. Brand Glossary zapewnia, że nazwy produktów i terminologia są za każdym razem wymawiane poprawnie.
• Egzekwuj standardy marki we wszystkich filmach
• Kontroluj wymowę kluczowych terminów
• Zatwierdzona biblioteka awatarów dla Twojego zespołu
Od potrzeby szkoleniowej do opublikowanego kursu w 3 krokach
Zacznij od tego, co masz
Prześlij istniejące prezentacje PowerPoint, wklej skrypty z dokumentacji lub pozwól generatorowi skryptów AI stworzyć treści na podstawie Twoich celów edukacyjnych. Koniec z problemem pustej strony — zacznij od wiedzy, którą już masz.
Wybierz swojego prezentera
Wybierz spośród ponad 200 zróżnicowanych awatarów AI lub stwórz cyfrowego sobowtóra swojego trenera. Dobierz głos pasujący do Twojej marki albo sklonuj głos eksperta merytorycznego, aby zachować autentyczność. Dostosuj wygląd i styl, aby idealnie odpowiadały Twojej organizacji.
Stworzone z myślą o każdym rodzaju szkoleń
Wdrożenie nowego pracownika
Szybciej wprowadzaj nowych pracowników do pełnej produktywności dzięki spójnemu onboardingowi, który nie zależy od dostępności trenerów. Filmy onboardingowe obejmują kulturę firmy, szkolenia z systemów oraz oczekiwania wobec ról — przekazywane w ten sam sposób za każdym razem, w każdej lokalizacji.
Przykład zastosowania: Ustandaryzuj proces wdrażania nowych pracowników we wszystkich biurach za pomocą modułów wideo, które zastępują szkolenia na żywo.
Szkolenie z rozwoju umiejętności
Rozwijaj kompetencje całej swojej kadry dzięki szkoleniom umiejętności na skalę całej organizacji. Rozwój przywództwa, umiejętności komunikacyjnych, szkolenia techniczne — stwórz raz, dostarczaj tysiącom.
Przykład zastosowania: wdrażaj szkolenia menedżerskie dla każdego nowego przełożonego bez konieczności organizowania stacjonarnych warsztatów.
Szkolenia produktowe i systemowe
Utrzymuj zespoły na bieżąco z aktualizacjami produktów, zmianami w oprogramowaniu i nowymi narzędziami. Filmy instruktażowe dokładnie pokazują, jak działają systemy — i natychmiast się aktualizują, gdy zmienia się interfejs.
Przykład zastosowania: Twórz szkoleniowe filmy CRM, które automatycznie aktualizują się przy wprowadzaniu nowych funkcji.
Globalne szkolenia dla pracowników
Szkol swoje międzynarodowe zespoły w ich ojczystych językach, bez osobnej produkcji dla każdego rynku. Ta sama treść, ta sama jakość, ponad 175 języków.
Przykład zastosowania: realizuj szkolenia z bezpieczeństwa w magazynie w 12 językach we wszystkich globalnych centrach dystrybucyjnych.
Zweryfikowany rezultat: Grupa Würth przygotowała 65‑minutową prezentację szkoleniową w 8 językach w zaledwie 4 dni, redukując koszty tłumaczeń o 80%.
Szkolenia z zakresu zgodności i bezpieczeństwa
Spełniaj wymagania regulacyjne dzięki szkoleniom z zakresu compliance, które są spójne i możliwe do śledzenia. Eksport w formacie SCORM oznacza, że Twój LMS rejestruje ukończenia szkoleń na potrzeby dokumentacji audytowej.
Przykład zastosowania: dystrybuowanie corocznych certyfikatów zgodności z monitorowaniem ukończeń we wszystkich działach.
Wsparcie partnerów i kanałów sprzedaży
Rozszerz szkolenia poza pracowników na partnerów, dystrybutorów i zespoły kanałowe. Zapewnij spójny przekaz na dużą skalę, bez konieczności wysyłania trenerów do każdej lokalizacji.
Przykład zastosowania: umożliwiaj zespołom sprzedażowym dystrybutorów poznanie nowych produktów dzięki szkoleniom wideo, które mogą ukończyć w dogodnym dla siebie czasie.
Najszybciej rozwijający się produkt na G2 nie bez powodu
Od globalnych szkoleń po reklamy wideo, HeyGen umożliwia każdemu (tak, także Tobie) tworzenie wysokiej jakości, skalowalnych treści wideo na każdą potrzebę. Oto niektóre z korzyści, które nasi klienci cenią najbardziej:
Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość
Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.
Masz pytania? Mamy odpowiedzi
Czym jest oprogramowanie do tworzenia filmów szkoleniowych?
Oprogramowanie do tworzenia szkoleń wideo pomaga zespołom L&D tworzyć, zarządzać i dystrybuować treści szkoleniowe oparte na wideo. HeyGen wykorzystuje awatary AI i syntezę mowy do generowania profesjonalnych filmów szkoleniowych na podstawie skryptów, slajdów lub dokumentów — bez kamer, studiów czy ekip produkcyjnych. Efektem są skalowalne szkolenia wideo, które można szybko aktualizować i tłumaczyć na dowolny język.
Jak mogę tworzyć firmowe filmy szkoleniowe bez studia?
Prześlij swój istniejący plik PowerPoint lub skrypt szkoleniowy do HeyGen. Wybierz awatara AI jako prezentera na ekranie, dobierz głos i wygeneruj wideo. Cały proces zajmuje minuty, a nie miesiące. Aby nadać materiałowi bardziej osobisty charakter, sklonuj swojego eksperta merytorycznego tak, aby jego cyfrowy sobowtór poprowadził szkolenie.
Czy mogę przekształcić moje istniejące prezentacje PowerPoint w filmy szkoleniowe?
Tak — to jeden z najpopularniejszych procesów L&D w HeyGen. Prześlij swoją prezentację PowerPoint lub Google Slides, a HeyGen przekształci każdy slajd w scenę wideo z narracją awatara. Twoja dotychczasowa struktura, treść i przepływ zostaną zachowane. Przed wygenerowaniem finalnego wideo możesz edytować skrypty, dostosować timing i dodać przejścia.
Jak działa szkolenie wielojęzyczne?
Utwórz swój film szkoleniowy raz, w języku głównym. Następnie skorzystaj z funkcji tłumaczenia HeyGen, aby wygenerować wersje w dowolnym z ponad 175 obsługiwanych języków. Tłumaczenie obejmuje klonowanie głosu (dzięki czemu prezenter brzmi naturalnie w każdym języku) oraz synchronizację ruchu ust (aby ruchy warg odpowiadały przetłumaczonemu dźwiękowi). Jedno źródłowe wideo, globalny zasięg.
Czy HeyGen integruje się z naszym systemem LMS?
Tak. HeyGen eksportuje pakiety SCORM 1.2 i SCORM 2004, które działają z najpopularniejszymi systemami zarządzania nauczaniem, w tym Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo, Absorb i innymi. Ustalaj progi zaliczenia, śledź postępy uczestników i integruj rozwiązanie z istniejącym ekosystemem szkoleniowym.
Jak mogę stworzyć cyfrowego klona naszego eksperta merytorycznego?
HeyGen funkcja klonowania AI tworzy cyfrowego sobowtóra na podstawie krótkiego nagrania wideo. Twój ekspert merytoryczny nagrywa się tylko raz — stosując się do prostych wytycznych dotyczących oświetlenia i kadrowania — a jego awatar może następnie dostarczać nieograniczoną ilość materiałów szkoleniowych. Gdy ekspert jest niedostępny lub odchodzi z organizacji, jego wiedza nadal pozostaje utrwalona w formie wideo.
Jak długie mogą być filmy szkoleniowe?
HeyGen obsługuje filmy o różnej długości. Najskuteczniejsze szkolenia opierają się na zasadach mikrolearningu — modułach trwających 3–10 minut, które koncentrują się na konkretnych celach edukacyjnych. Możesz jednak tworzyć dłuższe treści dla bardziej złożonych tematów. W przypadku rozbudowanych szkoleń (20+ minut) rozważ podzielenie materiału na rozdziały, aby zwiększyć zaangażowanie uczestników i współczynnik ukończenia.
Czy wiele osób z mojego zespołu L&D może korzystać z HeyGen?
Tak. HeyGen for Business zawiera zespołowe przestrzenie robocze, w których projektanci szkoleń, menedżerowie ds. szkoleń i twórcy treści mogą współpracować. Wspólne biblioteki zasobów zapewniają całemu zespołowi dostęp do zatwierdzonych awatarów, elementów marki i szablonów. Funkcje administracyjne umożliwiają zarządzanie uprawnieniami i monitorowanie wykorzystania.
Jak HeyGen wypada w porównaniu z tradycyjną produkcją wideo?
Tradycyjna produkcja szkoleniowych materiałów wideo wymaga umawiania prezenterów, rezerwacji studiów, koordynacji ekip oraz montażu w postprodukcji — zwykle zajmuje to 2–3 miesiące i kosztuje 5 000–15 000+ USD za gotowy film. HeyGen tworzy materiały o porównywalnej jakości w ciągu minut lub godzin, z nielimitowaną liczbą poprawek. Advantive odnotowało 50% skrócenie czasu tworzenia treści. Grupa Würth zredukowała czas produkcji o 50% i koszty tłumaczeń o 80%.
Czy mogę dodać quizy lub elementy interaktywne do moich filmów szkoleniowych?
HeyGen obsługuje interaktywne elementy, w tym quizy, testy sprawdzające wiedzę oraz rozgałęzione ścieżki. Dodawaj pytania wielokrotnego wyboru, osadzaj linki i twórz punkty decyzyjne, które personalizują proces nauki. Funkcje interaktywne są eksportowane razem z pakietem SCORM do śledzenia postępów w systemie LMS.
Czy moje materiały szkoleniowe są bezpieczne?
HeyGen posiada certyfikat SOC 2 Type II i jest zgodny z RODO. Twoje treści są szyfrowane zarówno w trakcie przesyłania, jak i podczas przechowywania. Dla zespołów L&D w przedsiębiorstwach, które pracują z wrażliwymi materiałami szkoleniowymi, HeyGen oferuje dedykowane przestrzenie robocze z integracją SSO i scentralizowanym zarządzaniem użytkownikami. Nie wykorzystujemy Twoich treści do trenowania naszych modeli AI.
Jakie formaty wideo i poziomy jakości są obsługiwane?
HeyGen eksportuje w formacie MP4 w rozdzielczości do 4K. Większość zespołów L&D korzysta z 1080p (Full HD), co zapewnia równowagę między jakością a rozmiarem pliku na potrzeby dostarczania materiałów przez LMS oraz z uwzględnieniem przepustowości łącza. Możesz także eksportować w 720p na potrzeby środowisk mobile‑first lub z ograniczoną przepustowością.
Zacznij tworzyć filmy szkoleniowe już dziś
Przestań czekać miesiącami na treści, które zdążą się zdezaktualizować, zanim zostaną opublikowane. Twórz profesjonalne filmy szkoleniowe w kilka minut, błyskawicznie tłumacz je na dowolny język i aktualizuj za każdym razem, gdy zmienia się Twoja firma — bez ponownych nagrań. Dołącz do zespołów L&D w Workday, Advantive i Würth Group, które całkowicie odmieniły sposób, w jaki szkolą pracowników.
- Bez konieczności podawania karty kredytowej
- Eksport SCORM w zestawie
- Anuluj w dowolnym momencie