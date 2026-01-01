Twoi hiszpańskojęzyczni pracownicy nie rozumieją szkoleń BHP po angielsku. Otrzymałeś mandat od OSHA za naruszenia związane z językiem. Tradycyjne tłumaczenie Twojego programu szkoleniowego wyceniono na 50 000 dolarów. Twórz szkolenia w ponad 175 językach z naturalnym klonowaniem głosu i synchronizacją ruchu ust. Jedno wideo staje się materiałem w nieograniczonej liczbie języków. Zgodne z OSHA, o 90% taniej.
Wąskie gardło treści L&D
Wielojęzyczne wyzwanie szkoleniowe
Twoja kadra mówi w wielu językach, ale szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i zgodności są prowadzone wyłącznie po angielsku. Wielu pracowników nie rozumie ich w pełni, co naraża Twoją organizację na ryzyko naruszeń przepisów językowych OSHA i kar sięgających nawet 15 000 USD za każde zdarzenie. Tradycyjne tłumaczenie szkoleń jest powolne i kosztowne, często pochłania tysiące dolarów na jeden język i generuje niskiej jakości dubbing, który obniża zaangażowanie. Napisy nie rozwiązują problemu, ponieważ zakładają wysokie umiejętności czytania i oglądanie z włączonym dźwiękiem. W efekcie pojawia się słabe zrozumienie treści, niskie wskaźniki ukończenia szkoleń oraz ciągła ekspozycja na ryzyko prawne, podczas gdy organizacje z wielojęzycznymi programami szkoleniowymi działają bezpiecznie i zgodnie z przepisami we wszystkich grupach językowych.
Rozwiązanie HeyGen
HeyGen przekształca Twoje istniejące szkolenia w wielojęzyczne treści wideo w ponad 175 językach. Prześlij swoje szkolenie w języku angielskim i natychmiast wygeneruj naturalnie brzmiące tłumaczenia z klonowaniem głosu AI i precyzyjną synchronizacją ruchu ust, zapewniając profesjonalną jakość bez nienaturalnego dubbingu. W przeciwieństwie do tradycyjnych tłumaczeń, które kosztują tysiące za jeden język, stała subskrypcja HeyGen obejmuje nielimitowaną liczbę filmów w nieograniczonej liczbie języków, obniżając koszty nawet o 90%. Gdy szkolenie się zmienia, zaktualizuj scenariusz tylko raz i w kilka minut wygeneruj wersję w każdym języku, utrzymując swoją globalną bibliotekę szkoleń dokładną, zgodną z wymaganiami i zawsze aktualną.
Wszystko, czego zespoły L&D potrzebują, aby szkolić na dużą skalę
Ponad 175 języków z klonowaniem głosu
Tłumacz szkolenia na dowolny język, którym posługuje się Twoja kadra. Hiszpański (latynoamerykański i europejski), mandaryński, wietnamski, tagalski, arabski, hindi, portugalski, polski, koreański, japoński i ponad 165 innych. Naturalne klonowanie głosu AI zapewnia szkolenia brzmiące autentycznie w każdym języku. To nie jest robotyczna synteza mowy, lecz profesjonalne, ludzkiej jakości głosy, które zachowują emocje i ton.
Profesjonalna technologia synchronizacji ruchu ust
Ruchy ust są zsynchronizowane z mówionym językiem. Szkolenia po hiszpańsku pokazują hiszpańską artykulację ust. Szkolenia po mandaryńsku pokazują mandaryńską artykulację. Eliminuje to nienaturalny efekt dubbingu, w którym dźwięk nie pasuje do obrazu. Profesjonalna jakość prezentacji buduje zaufanie i wiarygodność wśród uczących się. Pracownicy chętniej angażują się w treści, które wyglądają i brzmią naturalnie.
Zgodność językowa z OSHA
OSHA wymaga szkoleń w języku zrozumiałym dla pracowników. HeyGen zapewnia zgodne z przepisami wielojęzyczne szkolenia BHP. Komunikacja zagrożeń, procedury lockout tagout, środki ochrony indywidualnej (PPE) oraz procedury awaryjne w ojczystym języku pracownika. Udokumentuj zgodność dzięki śledzeniu ukończenia szkoleń. Unikaj mandatów i kar dzięki szkoleniom, które pracownicy naprawdę rozumieją.
90% niższe koszty w porównaniu z tradycyjnym tłumaczeniem
Tradycyjne agencje: 3 000–8 000 USD za język za jedno wideo. HeyGen: stała subskrypcja na nielimitowaną liczbę języków. Ten sam koszt, niezależnie czy to jeden język, czy pięćdziesiąt. Już pierwsze kilka wielojęzycznych filmów się zwraca. Ogromny zwrot z inwestycji w globalne programy szkoleniowe. Przestań wybierać, na które języki cię stać. Szkol wszystkich w ich ojczystym języku.
Aktualizuj wszystkie języki jednocześnie
Szkolenie wymaga aktualizacji? Edytuj angielski skrypt. Wygeneruj wszystkie wersje językowe w kilka minut. Koniec z koordynowaniem ośmiu oddzielnych projektów tłumaczeniowych. Koniec z czekaniem miesiącami na aktualizacje. Wszystkie wersje językowe pozostają automatycznie zsynchronizowane i aktualne. Zmiana procesu wpływa na szkolenie BHP? Zaktualizuj wszystkie języki tego samego dnia.
Globalne wdrożenie tego samego dnia
Przygotuj szkolenie po angielsku w poniedziałek. We wtorek wdrażaj je w 12 językach. Tradycyjne tłumaczenia trwają tygodniami lub miesiącami. HeyGen zapewnia wielojęzyczne wdrożenie tego samego dnia. Uruchamiaj szkolenia globalnie bez opóźnień związanych z tłumaczeniem. Reaguj natychmiast na zmiany regulacyjne we wszystkich grupach językowych pracowników.
Od angielskiego szkolenia do ponad 175 języków w 3 krokach
Twórz w swoim głównym języku
Opracuj szkolenie w języku angielskim lub w swoim języku ojczystym. Prześlij istniejące prezentacje PowerPoint, nagraj ekspertów merytorycznych lub stwórz nową treść. To stanie się źródłem dla wszystkich przetłumaczonych wersji. Twoje istniejące materiały szkoleniowe sprawdzą się idealnie. Nie ma potrzeby tworzenia treści od zera.
Wybierz języki docelowe
Wybierz języki, których potrzebuje Twoja kadra. Hiszpański dla zakładu w Teksasie. Wietnamski dla magazynu w Kalifornii. Mandaryński dla biura w Szanghaju. Portugalski dla Brazylii. Wybierz jeden język albo pięćdziesiąt. HeyGen automatycznie generuje naturalne klonowanie głosu i synchronizację ruchu ust dla każdego wybranego języka.
Wdrażaj w globalnych zespołach
Dystrybuuj wielojęzyczne szkolenia do odpowiednich lokalizacji. Wersję hiszpańską kieruj do osób mówiących po hiszpańsku. Wersję wietnamską do osób mówiących po wietnamsku. Śledź ukończenie szkoleń według języka. Zapewnij dokumentację zgodności dla wszystkich grup pracowników według języka. Twój LMS obsługuje treści wielojęzyczne tak samo jak szkolenia w języku angielskim.
Stworzone z myślą o każdym rodzaju szkoleń
Zgodność szkoleń BHP z wymogami OSHA
Spełnij wymagania językowe OSHA, dostarczając szkolenia BHP, które pracownicy naprawdę rozumieją. Twórz szkolenia z zakresu komunikacji zagrożeń, procedur lockout tagout i środków ochrony indywidualnej (PPE) po angielsku, hiszpańsku, wietnamsku, mandaryńsku i w wielu innych językach. Organizacje zgłaszają zerową liczbę naruszeń związanych z językiem po wdrożeniu wielojęzycznych szkoleń.
Globalne szkolenia korporacyjne
Wdrażaj programy z zakresu przywództwa, zgodności i onboardingu w sposób spójny we wszystkich międzynarodowych oddziałach. Tłumacz kluczowe programy na lokalne języki bez osobnej produkcji, korzystając z filmów onboardingowych dla pracowników, co zapewnia globalną spójność i szybsze wdrożenie.
Szkolenie dla zróżnicowanej kadry w USA
Wspieraj wielojęzyczne zespoły w handlu detalicznym, hotelarstwie i usługach dzięki szkoleniom z zakresu bezpieczeństwa żywności, zapobiegania molestowaniu oraz obsługi klienta, prowadzonym w wielu językach. Wielojęzyczna forma szkoleń zwiększa współczynnik ukończenia z około 50% do ponad 90% i pomaga spełnić wymogi językowe poszczególnych stanów.
Wielojęzyczny personel medyczny
Zapewniaj szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pacjentów, HIPAA oraz kontroli zakażeń w ojczystych językach członków personelu. Jasne zrozumienie treści ogranicza liczbę nieporozumień i poprawia wyniki w zakresie bezpieczeństwa pacjentów.
Bezpieczeństwo na placu budowy
Zapewnij szkolenia BHP dostosowane do specyfiki danej budowy, prowadzone w językach załogi, obejmujące ochronę przed upadkiem z wysokości, obsługę sprzętu oraz bezpieczeństwo przy pracach ziemnych. Szkolenia w odpowiednich językach zmniejszają liczbę wypadków i pozwalają przechodzić kontrole OSHA bez zastrzeżeń.
Zweryfikowany wynik
Organizacje odnotowują ponad 85% wyższy poziom zrozumienia, gdy szkolenia są prowadzone w ojczystych językach pracowników, w porównaniu z treściami wyłącznie po angielsku lub z napisami.
Najszybciej rozwijający się produkt na G2 — i to nie bez powodu
Od globalnych szkoleń po reklamy wideo, HeyGen umożliwia każdemu tworzenie wysokiej jakości, skalowalnych treści wideo na każdą potrzebę.
Używany przez ponad 100 000 zespołów, które cenią jakość, prostotę i szybkość
Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnej platformie do przekształcania obrazów w wideo na rynku.
Masz pytania? Mamy odpowiedzi
Jakie języki są dostępne?
Ponad 175 języków, w tym hiszpański (latynoamerykański i europejski), mandaryński, wietnamski, tagalski, francuski, niemiecki, portugalski (brazylijski i europejski), arabski, hindi, koreański, japoński, polski, rosyjski, włoski, tajski oraz ponad 160 innych. Dla najważniejszych języków dostępne są warianty regionalne, aby zapewnić odpowiednią zgodność kulturową i językową.
Czy to spełnia wymagania językowe OSHA?
Tak. OSHA wymaga szkoleń w języku zrozumiałym dla pracowników. HeyGen zapewnia szkolenia z naturalnym lektorem oraz udokumentowanym ukończeniem, co wspiera audyty zgodności. Wiele zespołów łączy to z wewnętrznymi materiałami wideo szkoleniowymi, aby w dłuższej perspektywie wzmacniać bezpieczeństwo i procedury.
Ile kosztuje szkolenie wielojęzyczne?
Tradycyjne tłumaczenie: 3 000–8 000 USD za język za wideo. Stała subskrypcja HeyGen obejmuje nielimitowaną liczbę filmów w nieograniczonej liczbie języków. Ten sam koszt za jeden język lub pięćdziesiąt. Typowe oszczędności: 90% w porównaniu z tradycyjnymi usługami tłumaczeniowymi. Pierwsze kilka filmów zazwyczaj pokrywa koszt rocznej subskrypcji.
Jak wypada klonowanie głosu w porównaniu z dubbingiem?
Klonowanie głosu tworzy naturalne, ludzkiej jakości głosy w każdym języku. Tradycyjny dubbing brzmi sztucznie i robotycznie, z nienaturalnym dźwiękiem, który nie pasuje do obrazu. HeyGen oferuje synchronizację ruchu ust, dzięki czemu artykulacja dokładnie odpowiada wypowiadanemu tekstowi. Pracownicy angażują się w naturalnie brzmiące szkolenia zamiast śmiać się z oczywistego dubbingu.
Czy możecie aktualizować szkolenia we wszystkich językach?
Tak. Edytuj raz skrypt w języku źródłowym. W kilka minut wygeneruj wszystkie wersje językowe. Wszystkie języki aktualizują się jednocześnie. Koniec z osobnymi projektami tłumaczeniowymi i czekaniem tygodniami. Zmienił się proces? Zaktualizuj wszystkie języki tego samego dnia.
Jak długo trwa tłumaczenie?
Tego samego dnia. Wybierz języki docelowe, wygeneruj tłumaczenia z klonowaniem głosu i synchronizacją ruchu ust. Wdróż je natychmiast. Tradycyjne tłumaczenia zajmują tygodnie lub miesiące na jeden język. HeyGen umożliwia natychmiastowe, globalne wdrożenie.
A co z regionalnymi odmianami językowymi?
Dostępne dla najważniejszych języków. Hiszpański latynoamerykański vs hiszpański europejski. Portugalski brazylijski vs portugalski europejski. Chiński uproszczony vs chiński tradycyjny. Wybierz odpowiedni wariant dla swoich pracowników, aby zapewnić naturalne, kulturowo dopasowane szkolenia.
Czy to rozwiązanie sprawdzi się w przypadku treści technicznych?
Tak. Prześlij glosariusze terminologiczne. HeyGen zapewnia dokładne tłumaczenie terminów technicznych, nazw produktów i terminologii związanej z bezpieczeństwem. Utrzymuje spójność we wszystkich językach dla treści specjalistycznych. Jakość szkoleń technicznych pozostaje wysoka we wszystkich językach.
Jak HeyGen wypada w porównaniu z tradycyjną produkcją wideo?
Tradycyjna produkcja szkoleniowych materiałów wideo wymaga umawiania prezenterów, rezerwacji studiów, koordynacji ekip oraz montażu w postprodukcji — zwykle zajmuje to 2–3 miesiące i kosztuje 5 000–15 000+ USD za gotowy film. HeyGen tworzy materiały o porównywalnej jakości w ciągu minut lub godzin, z nielimitowaną liczbą poprawek. Advantive odnotowało 50% skrócenie czasu tworzenia treści. Grupa Würth zredukowała czas produkcji o 50% i koszty tłumaczeń o 80%.
