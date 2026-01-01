Twórz szkoleniowe filmy produktowe, które przyspieszają produktywność sprzedaży
Sklonuj swoich product managerów i inżynierów sprzedaży do postaci awatarów AI, którzy mogą szkolić nieograniczoną liczbę członków zespołu. Aktualizuj szkolenia produktowe natychmiast po wprowadzeniu zmian w funkcjach. Skaluj wiedzę o produkcie w zespołach sprzedaży, wsparcia i partnerów, bez konieczności umawiania kolejnych szkoleń na żywo.
Wąskie gardło treści L&D
Twój zespół produktowy w kółko prowadzi te same szkolenia, a wiedza o produkcie nie nadąża za zmianami. Product managerowie spędzają godziny na ponownym tłumaczeniu funkcji, nowi handlowcy czekają na szkolenia, zespoły wsparcia i customer success z trudem nadążają za ostatnimi wydaniami, a partnerzy błędnie demonstrują produkt. Przy dziesiątkach aktualizacji wypuszczanych co kwartał szkolenia na żywo nie są skalowalne, handlowcy potrzebują miesięcy, by się wdrożyć, jakość demo zależy od konkretnej osoby, a najlepsi eksperci produktowi tracą cenny czas na budowanie produktu, bo muszą szkolić innych. Dokumentacja pozostaje nieprzeczytana, niskiej jakości nagrania z Zooma trudno zaktualizować, a Twój zespół sprzedaży przegrywa transakcje z konkurencją, której przedstawiciele lepiej rozumieją produkt.
Rozwiązanie HeyGen
HeyGen klonuje Twoich ekspertów merytorycznych w awatary AI, które dostarczają nieograniczone szkolenia produktowe bez zabierania im czasu. Nagraj swojego product managera, inżyniera ds. rozwiązań lub najlepszego handlowca tylko raz, a ich cyfrowy sobowtór przeszkoli każdego nowego pracownika, wyjaśni każdą funkcję i zaprezentuje każdy przypadek użycia. Gdy produkt się zmienia, zaktualizuj skrypt i wygeneruj ponownie szkolenie w kilka minut, aby zespoły sprzedaży poznały nowe funkcje tego samego dnia, w którym zostaną wdrożone. Ustandaryzuj swój najlepiej działający demo w całym zespole, zapewniając spójne, wysokiej jakości prezentacje zamiast wyników zależnych od konkretnego przedstawiciela.
Wszystko, czego zespoły L&D potrzebują, aby szkolić na dużą skalę
Klonowanie ekspertów merytorycznych
Twój product manager jest wąskim gardłem. Sklonuj go jako awatara AI. Jego cyfrowa wersja przedstawia przeglądy produktu, szczegółowe omówienia funkcji, pozycjonowanie względem konkurencji oraz architekturę techniczną. Nagraj raz, trenuj na zawsze. Inżynier sprzedaży zbyt zajęty, by szkolić partnerów? Sklonuj go. Najlepszy handlowiec robi najlepsze demo? Sklonuj go.
Natychmiastowe szkolenie z nowych funkcji
Firmy SaaS wypuszczają nowe wersje co tydzień lub co miesiąc. Stwórz szkolenie z nowych funkcji tego samego dnia, w którym publikujesz aktualizację. Twój product manager nagrywa 10‑minutowe podsumowanie. Wygeneruj wideo. Natychmiast udostępnij je zespołom sprzedaży, wsparcia i customer success. Wszyscy znają nowe funkcje, zanim klienci zaczną pytać. Wydanie w przyszłym miesiącu? Zaktualizuj skrypt i wygeneruj materiał ponownie.
Spójna jakość demo
Twój najlepszy handlowiec domyka trzykrotnie więcej transakcji niż średnia. Powód tkwi w jego demie. Zamień jego demo w standard, którego uczą się wszyscy. Nagraj jego najlepszy przebieg prezentacji, sposób prowadzenia rozmowy i radzenia sobie z obiekcjami. Każdy nowy pracownik uczy się tego sprawdzonego podejścia. Jakość demo staje się Twoją przewagą konkurencyjną.
Szybkie osiąganie wysokiej sprzedaży
Nowi pracownicy potrzebują sześciu miesięcy, aby stać się w pełni produktywni. Skróć czas wdrożenia dzięki kompleksowym szkoleniom produktowym, które realizują we własnym tempie. Pierwszego dnia zaczynają oglądać szkolenia prowadzone przez sklonowanych ekspertów z Twojego zespołu. W drugim tygodniu rozumieją kluczowe funkcje. Po miesiącu potrafią pewnie prezentować produkt. Średni czas do pierwszej wygranej transakcji spada z sześciu do trzech miesięcy.
Wielojęzyczne globalne zespoły
Międzynarodowe zespoły sprzedaży, wsparcia i partnerów potrzebują szkoleń produktowych w swoim języku. Przygotuj szkolenie raz – po angielsku. Przetłumacz je na niemiecki, portugalski, japoński i mandaryński. Klonowanie głosu zapewnia naturalnie brzmiące szkolenia, a nie sztuczny dubbing. Globalne zespoły rozumieją produkty tak samo dogłębnie jak centrala.
Skaluj bez zatrudniania
Twój dwuosobowy zespół enablementu obsługuje 200 osób, wkrótce 400. Sklonuj swoich ekspertów merytorycznych (SMEs). Ich awatary przejmą nieograniczoną liczbę szkoleń. Nowe grupy po 50 osób? Żaden problem. Twoje możliwości szkoleniowe stają się nieskończone, bez zwiększania liczby etatów.
Od potrzeby szkoleniowej do opublikowanego kursu w 3 krokach
Przechwyć wiedzę o produkcie
Zacznij od swoich ekspertów produktowych: menedżerów produktu, inżynierów ds. rozwiązań, najlepszych handlowców. Nagraj ich, gdy wyjaśniają Twój produkt, prezentują funkcje, prowadzą demo. Albo prześlij istniejące prezentacje. Ekspertyza już istnieje. HeyGen sprawia, że staje się wielokrotnego użytku.
Utwórz awatara eksperta merytorycznego
Zamień nagrania w awatary AI. Twój product manager staje się cyfrowym prezenterem, który prowadzi szkolenia na żądanie. Wybierz profesjonalne awatary lub stwórz własne klony z wideo. Ekspercka wiedza Twoich specjalistów rozprzestrzenia się bez angażowania ich czasu.
Wdrażaj i aktualizuj w sposób ciągły
Udostępniaj treści zespołom sprzedaży, customer success, wsparcia oraz partnerom. Umieszczaj je w swoim LMS, osadzaj w bazach wiedzy, udostępniaj za pomocą linków. Gdy produkt się zmienia, zaktualizuj skrypty i wygeneruj wszystko ponownie w kilka minut. Twoje szkolenia rozwijają się razem z produktem.
Stworzone z myślą o każdym rodzaju szkolenia
Szkolenie produktowe dla zespołu sprzedaży
Wyposaż przedstawicieli handlowych w dogłębną wiedzę o produkcie. Przeglądy funkcji, pozycjonowanie na tle konkurencji, przykłady zastosowań w poszczególnych branżach, ceny, wymagania techniczne oraz radzenie sobie z zastrzeżeniami. Nowo zatrudnione osoby przechodzą kompleksowe szkolenie, zanim wykonają pierwszy telefon do potencjalnego klienta.
Zapewnij przedstawicielom dogłębną wiedzę o produkcie jeszcze przed ich pierwszą rozmową z potencjalnym klientem. Wiele zespołów łączy to ze strukturyzowanymi filmami wideo do onboardingu pracowników, aby przyspieszyć początkowy okres wdrożenia.
Wsparcie sukcesu klienta
Przeszkol CSM-ów z zakresu możliwości produktu, najlepszych praktyk korzystania z funkcji, strategii adopcji oraz szans na rozwój współpracy. Dzięki temu CSM-y będą na tyle dobrze rozumieć produkty, aby dostarczać klientom realną wartość i identyfikować możliwości dosprzedaży.
Przykład zastosowania: zespół CSM liczący 40 osób zarządza 2 000 kont. Nowe wersje produktu ukazują się co miesiąc. Menedżer CSM przygotowuje szkolenie z nowych funkcji tego samego dnia, w którym następuje wydanie. Wykorzystanie nowych funkcji przez klientów wzrasta o 60%.
Szkolenie z obsługi technicznej
Wzmocnij dział wsparcia techniczną wiedzą o produkcie. Funkcje i możliwości, przewodniki rozwiązywania problemów, znane problemy, szczegóły integracji, rozwiązywanie błędów. Agenci wsparcia szybciej rozwiązują zgłoszenia dzięki kompleksowemu zrozumieniu produktu.
Przykład zastosowania: globalny zespół wsparcia działający w trzech strefach czasowych. Menedżer produktu sklonowany jako awatar prowadzi szkolenia techniczne. Czas rozwiązywania zgłoszeń do działu wsparcia spadł o 35%.
Wsparcie partnerów i kanałów sprzedaży
Przeszkol resellerów i partnerów wdrożeniowych w zakresie swojego portfolio produktowego. Twórz szkolenia partnerskie, które skalują się na nieograniczoną liczbę organizacji partnerskich, bez potrzeby posiadania dedykowanego zespołu ds. wspierania partnerów.
Przykład zastosowania: dostawca oprogramowania z 200 partnerami kanałowymi. Menedżer ds. partnerów tworzy szkolenia produktowe. Partnerzy kończą certyfikację. Przychody generowane przez partnerów wzrosły o 45%.
Zweryfikowany wynik: Organizacje zgłaszają 50% skrócenie czasu wdrożenia zespołów sprzedaży dzięki szkoleniom produktowym w formie wideo w porównaniu z podejściami opartymi wyłącznie na dokumentacji.
Szkolenie z nowo wydanych funkcji
Szkol zespoły z nowych funkcji w dniu ich premiery. Product managerowie przygotowują szybkie szkolenia z nowych wydań. Działy sprzedaży, sukcesu klienta i wsparcia pozostają na bieżąco z ciągłym rozwojem produktu.
Przykład zastosowania: platforma SaaS z cotygodniowymi wdrożeniami. Zespół marketingu produktowego przygotowuje 5–10‑minutowe szkolenia z nowych wydań. Zespoły odpowiedzialne za przychody odwołują się do nowych funkcji w ciągu kilku dni zamiast kilku tygodni.
Najszybciej rozwijający się produkt na G2 — i to nie bez powodu
Od globalnych szkoleń po reklamy wideo, HeyGen umożliwia każdemu (tak, także Tobie) tworzenie wysokiej jakości, skalowalnych treści wideo na każdą potrzebę. Oto niektóre z korzyści, które nasi klienci cenią najbardziej:
Masz pytania? Mamy odpowiedzi
Czym jest klonowanie eksperta (SME) na potrzeby szkolenia produktowego?
Klonowanie ekspertów merytorycznych tworzy awatary AI Twoich specjalistów produktowych, którzy prowadzą szkolenia w swoim własnym głosie i stylu. Wiele zespołów wykorzystuje to nie tylko do edukacji produktowej, ale także do bieżących wewnętrznych materiałów szkoleniowych wideo zapewniających ciągłe podnoszenie kompetencji w różnych rolach.
Jak utrzymujecie szkolenia w aktualnej wersji, skoro funkcje ciągle się zmieniają?
Edytuj skrypt z aktualnymi informacjami i wygeneruj go ponownie w kilka minut. Twój avatar eksperta merytorycznego wyjaśnia nowe funkcje bez ponownego nagrywania prawdziwej osoby. Szkolenia pozostają zsynchronizowane z wydaniami produktu. Aktualizuj szkolenia tak szybko, jak wypuszczasz nowy kod.
Czy to może całkowicie zastąpić szkolenia produktowe na żywo?
Do przekazywania wiedzy i szkoleń demonstracyjnych – tak. Wideo doskonale sprawdza się przy wyjaśnianiu funkcji i nauce komunikatów. W przypadku interaktywnych odgrywanych ról połącz wideo do przekazywania wiedzy z sesjami na żywo do ćwiczeń. Większość organizacji wykorzystuje wideo do 80% szkoleń produktowych.
Ile czasu zajmuje przygotowanie kompleksowego szkolenia produktowego?
Dla typowego produktu SaaS 2–4 godziny nagranego materiału wystarczą, aby omówić kluczowe funkcje, przypadki użycia i pozycjonowanie. Nagraj eksperta merytorycznego, który przechodzi przez poszczególne zagadnienia. Wygeneruj filmy. Większość organizacji tworzy podstawowe szkolenia w ciągu jednego tygodnia.
Czy szkolenia wideo rzeczywiście skracają czas wdrożenia handlowców?
Tak. Organizacje odnotowują 40–60% skrócenie czasu potrzebnego do osiągnięcia pełnej produktywności. Samodzielnie realizowane szkolenia wideo sprawiają, że nowi pracownicy uczą się tak szybko, jak są w stanie przyswajać informacje, zamiast czekać na zaplanowane sesje szkoleniowe. Kompleksowa wiedza o produkcie już w pierwszym miesiącu przyspiesza drogę do ich pierwszej sfinalizowanej transakcji.
Jak to działa w przypadku wsparcia partnerów?
Stwórz szkolenie certyfikacyjne dla partnerów. Partnerzy realizują je w swoim własnym tempie. Śledź ukończenie szkoleń, aby potwierdzić poziom wiedzy. Wielu dostawców oprogramowania wymaga certyfikacji partnerów przed zatwierdzeniem rejestracji transakcji.
Jak długie mogą być filmy szkoleniowe?
HeyGen obsługuje filmy o różnej długości. Najskuteczniejsze szkolenia opierają się na zasadach mikrolearningu — modułach trwających 3–10 minut, które koncentrują się na konkretnych celach edukacyjnych. Możesz jednak tworzyć dłuższe treści dla bardziej złożonych tematów. W przypadku rozbudowanych szkoleń (20+ minut) rozważ podzielenie materiału na rozdziały, aby zwiększyć zaangażowanie uczestników i współczynnik ukończenia.
Czy wiele osób z mojego zespołu L&D może korzystać z HeyGen?
Tak. HeyGen for Business zawiera zespołowe przestrzenie robocze, w których projektanci szkoleń, menedżerowie ds. szkoleń i twórcy treści mogą współpracować. Wspólne biblioteki zasobów zapewniają całemu zespołowi dostęp do zatwierdzonych awatarów, elementów marki i szablonów. Funkcje administracyjne umożliwiają zarządzanie uprawnieniami i monitorowanie wykorzystania.
Jak HeyGen wypada w porównaniu z tradycyjną produkcją wideo?
Tradycyjna produkcja szkoleniowych materiałów wideo wymaga umawiania prezenterów, rezerwacji studiów, koordynacji ekip oraz montażu w postprodukcji — zwykle zajmuje to 2–3 miesiące i kosztuje 5 000–15 000+ USD za gotowy film. HeyGen tworzy materiały o porównywalnej jakości w ciągu minut lub godzin, z nieograniczoną liczbą poprawek. Advantive odnotowało 50% skrócenie czasu tworzenia treści. Grupa Würth zredukowała czas produkcji o 50% i koszty tłumaczeń o 80%.
Co jeśli nasz product manager nie chce być nagrywany?
Korzystaj z profesjonalnych awatarów AI zamiast klonowania. Twoja wiedza o produkcie przekazywana przez zawodowego prezentera. Liczy się przede wszystkim merytoryczna jakość treści, a nie to, kto ją przedstawia.
