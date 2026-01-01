Stworzone z myślą o każdym rodzaju szkolenia

Szkolenie produktowe dla zespołu sprzedaży Wyposaż przedstawicieli handlowych w dogłębną wiedzę o produkcie. Przeglądy funkcji, pozycjonowanie na tle konkurencji, przykłady zastosowań w poszczególnych branżach, ceny, wymagania techniczne oraz radzenie sobie z zastrzeżeniami. Nowo zatrudnione osoby przechodzą kompleksowe szkolenie, zanim wykonają pierwszy telefon do potencjalnego klienta. Zapewnij przedstawicielom dogłębną wiedzę o produkcie jeszcze przed ich pierwszą rozmową z potencjalnym klientem. Wiele zespołów łączy to ze strukturyzowanymi filmami wideo do onboardingu pracowników, aby przyspieszyć początkowy okres wdrożenia.

Wsparcie sukcesu klienta Przeszkol CSM-ów z zakresu możliwości produktu, najlepszych praktyk korzystania z funkcji, strategii adopcji oraz szans na rozwój współpracy. Dzięki temu CSM-y będą na tyle dobrze rozumieć produkty, aby dostarczać klientom realną wartość i identyfikować możliwości dosprzedaży. Przykład zastosowania: zespół CSM liczący 40 osób zarządza 2 000 kont. Nowe wersje produktu ukazują się co miesiąc. Menedżer CSM przygotowuje szkolenie z nowych funkcji tego samego dnia, w którym następuje wydanie. Wykorzystanie nowych funkcji przez klientów wzrasta o 60%.



Szkolenie z obsługi technicznej Wzmocnij dział wsparcia techniczną wiedzą o produkcie. Funkcje i możliwości, przewodniki rozwiązywania problemów, znane problemy, szczegóły integracji, rozwiązywanie błędów. Agenci wsparcia szybciej rozwiązują zgłoszenia dzięki kompleksowemu zrozumieniu produktu. Przykład zastosowania: globalny zespół wsparcia działający w trzech strefach czasowych. Menedżer produktu sklonowany jako awatar prowadzi szkolenia techniczne. Czas rozwiązywania zgłoszeń do działu wsparcia spadł o 35%.



Wsparcie partnerów i kanałów sprzedaży Przeszkol resellerów i partnerów wdrożeniowych w zakresie swojego portfolio produktowego. Twórz szkolenia partnerskie, które skalują się na nieograniczoną liczbę organizacji partnerskich, bez potrzeby posiadania dedykowanego zespołu ds. wspierania partnerów. Przykład zastosowania: dostawca oprogramowania z 200 partnerami kanałowymi. Menedżer ds. partnerów tworzy szkolenia produktowe. Partnerzy kończą certyfikację. Przychody generowane przez partnerów wzrosły o 45%. Zweryfikowany wynik: Organizacje zgłaszają 50% skrócenie czasu wdrożenia zespołów sprzedaży dzięki szkoleniom produktowym w formie wideo w porównaniu z podejściami opartymi wyłącznie na dokumentacji.

