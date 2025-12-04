Jak Malecare rewolucjonizuje edukację na temat raka dzięki przystępnym, empatycznym materiałom wideo tworzonym z HeyGen

BRANŻA:Opieka zdrowotna
DZIAŁ:Onkologia
LOKALIZACJA:Nowy Jork
15filmy utworzone w ciągu jednego dnia
Malecare to ogólnokrajowa organizacja wspierająca osoby chore na raka i działająca na rzecz ich praw, kierowana przez Darryla Mitteldorfa, onkologa i pracownika socjalnego, który od dziesięcioleci pomaga pacjentom żyć dłużej i szczęśliwiej. To, co 30 lat temu zaczęło się jako odpowiedź na diagnozę raka prostaty u jego ojca, rozrosło się w jedną z największych organizacji onkologicznych w Stanach Zjednoczonych. „Potraktowałem to jako okazję do zemsty na chorobie” – powiedział Darryl.

W centrum działań Malecare znajduje się Cancer Academy, cyfrowa platforma edukacyjna stworzona po to, by zapewniać pacjentom onkologicznym i ich bliskim jasne, praktyczne wskazówki. „Cancer Academy to platforma dla wszystkich pacjentów onkologicznych i wszystkich, którzy kochają pacjentów onkologicznych” – powiedział Darryl. Dzięki krótkim, skoncentrowanym materiałom wideo platforma ma na celu przywracanie pewności siebie, zmniejszanie lęku oraz pomaganie ludziom w lepszym radzeniu sobie z leczeniem, objawami i codziennymi wyzwaniami.

Z czasem Malecare zdało sobie sprawę, że ich edukacyjna wizja wymaga tysięcy filmów, z których każdy musi być starannie przygotowany, wspierający emocjonalnie i precyzyjny pod względem medycznym. Jednak przy zespole składającym się wyłącznie z pracowników socjalnych i psychologów stworzenie takiej ilości wysokiej jakości treści wydawało się niemożliwe.

„Platforma Cancer Academy organizacji Malecare wymaga tysięcy filmów wideo” – powiedział Darryl. „Przed HeyGen naszym największym wyzwaniem było tworzenie ich na taką skalę przez zespół złożony z zaledwie sześciu osób, z których wszystkie są pracownikami socjalnymi lub psychologami i żadna nie ma doświadczenia w produkcji wideo.”

Wszystko zmieniło się, gdy zespół odkrył HeyGen. Platforma umożliwiła im tworzenie empatycznych, rzetelnych materiałów wideo edukacyjnych na dużą skalę, bez specjalistycznej wiedzy z zakresu filmowania ani kosztownych zasobów produkcyjnych.

Pokonanie barier produkcyjnych, aby dotrzeć do milionów pacjentów

Przed HeyGen organizacja Malecare miała trudności z dotarciem do całej społeczności pacjentów potrzebujących informacji. „Na nasze grupy wsparcia uczęszcza 120 000 osób. Miliony ludzi mają zdiagnozowany nowotwór. Więc omijamy naprawdę wiele osób” – powiedział Darryl.

Dotarcie do tych pacjentów wymagało takiego poziomu produkcji wideo, którego zespół po prostu nie był w stanie osiągnąć. Potrzebowali powtarzalnych prezenterów, klarownego przekazu i wysokiej skali produkcji, ale nagrania na żywo były powolne, kosztowne i uzależnione od zewnętrznych współpracowników. „Nie musimy czekać na termin w studiu ani na to, aż pojawią się pierwotni prelegenci. Nie musimy zatrudniać wysoko wykwalifikowanych specjalistów” – powiedział Darryl. „Jestem pracownikiem socjalnym i tworzę filmy na tym samym poziomie albo bardzo zbliżonym do poziomu profesjonalistów z 20–30-letnim doświadczeniem.”

Bez możliwości szybkiej i regularnej produkcji wielu pacjentów nie miało dostępu do wiarygodnych odpowiedzi. Zespół często słyszał od osób oglądających filmy w środku nocy, przestraszonych i niepewnych, czy ich objawy są normalne.

„Za każdym razem, gdy pocą się w nocy i zastanawiają: co powiem lekarzowi? Albo: czy przeżyję tę noc? – mogą obejrzeć wideo wygenerowane przez HeyGen i dowiedzieć się, że lek, który przyjmują, faktycznie ma taki skutek uboczny. Przetrwasz tę noc i będziesz cieszyć się jutrzejszym dniem.”

Dla Malecare kluczowe dla ich misji stało się pomaganie pacjentom w odzyskaniu spokoju w takich chwilach, co stało się też powodem, dla którego potrzebowali skalowalnego i niezawodnego rozwiązania.

Wykorzystanie AI do skalowania edukacji z jasnością, pewnością i troską

Pierwsze doświadczenie zespołu z HeyGen było tym, co Darryl nazywa „magicznym momentem”. W zaledwie jeden dzień, pracując ze swojego salonu, osiągnęli coś, co wcześniej wydawało się niemożliwe.

„Siedzieliśmy we trójkę w moim salonie i pod koniec dnia mieliśmy gotowych 15 filmów. To było takie: «jak my to zrobiliśmy?»” – powiedział Darryl. „Piętnaście w pełni wartościowych, gotowych do publikacji filmów.”

Ten moment pokazał im, co jest możliwe. HeyGen pozwolił im rozszerzyć produkcję poza zaledwie kilku współtwórców i dać każdemu członkowi zespołu możliwość tworzenia mocnych, spójnych treści wideo. „Przekazaliśmy ten workflow poszczególnym osobom” – wyjaśnił Darryl. „Psychologowie mogą bez problemu nagrać od 5 do 10 filmów dziennie.”

Znalezienie odpowiedniego głosu i tonu było równie ważne. Malecare zauważyło, że pacjenci onkologiczni najlepiej reagowali na przystępnych prezenterów, zwłaszcza takich, którzy przypominali nauczycieli biologii z liceum. Po przetestowaniu dziesiątek prawdziwych prezenterów, HeyGen umożliwił zespołowi cyfrowe odtworzenie tych ciepłych, uspokajających głosów.

„Możemy właściwie nadać każdemu awatarowi osobowość” – powiedział Darryl. „Możemy naśladować tych samych nauczycieli biologii z liceum, których wykorzystywaliśmy jako żywych prezenterów.”

Pacjenci często nie są w stanie odróżnić, w których filmach występują prawdziwi prezenterzy, a w których wykorzystano awatary, a w wielu przypadkach ludzie nawiązują jeszcze głębszą więź z cyfrowymi wersjami. Jeden z uczestników grupy fokusowej podzielił się spostrzeżeniem, które od tamtej pory nie daje Darrylowi spokoju:

„Wiem, że to jest awatar. Powiedzieliście mi, że to awatar, ale mam wrażenie, że mogę z nim odbyć głębszą rozmowę na dokładnie ten temat, który mi przedstawia. I nawet teraz czuję, jak napływają mi łzy do oczu, kiedy myślę o tym, że wiemy, iż udało nam się nawiązać więź z ludźmi, sprawić, że czują się swobodniej, zmniejszyć ich lęk i pomóc im naprawdę usłyszeć oraz przyswoić sobie bardzo trudne informacje.”

Dla Darryla ta emocjonalna reakcja pokazała, że HeyGen nie tylko umożliwia skalowanie, ale także wzmacnia empatię. „Gdyby trzeba było powiedzieć o HeyGen tylko jedną rzecz, byłoby to to, że zyskujesz nie tylko kontrolę, ale także możliwość wykorzystania swojej kreatywności i serca do tworzenia rozmów z ludźmi, których nigdy wcześniej nie spotkałeś.”

Osiąganie wymiernych efektów i odbudowa zaufania pacjentów

HeyGen stał się podstawowym elementem przepływu pracy w Malecare, umożliwiając zespołowi tworzenie treści z precyzją i zwinnością.

„Mam możliwość tworzenia cyfrowych materiałów edukacyjnych, które możemy mierzyć, wiemy, która część wideo wymaga poprawy, a następnie ponownie ją edytować. Można to zrobić tylko wtedy, gdy ma się cyfrową kontrolę nad tym, jak avatar się zachowuje” – powiedział Darryl.

HeyGen sprawia również, że ta praca jest emocjonalnie i kreatywnie zrównoważona. Zamiast czuć się przytłoczonym samą myślą o montażu, Darryl opisuje poczucie lekkości. „Studio montażowe sprawia, że nie muszę myśleć o samym procesie edycji. Nie montuję, ja tworzę” – mówi Darryl. „To niezwykłe uczucie.”

Co najważniejsze, wyniki leczenia pacjentów ulegają poprawie. Malecare opiera się na zweryfikowanych narzędziach do mierzenia zmian w zakresie wiedzy pacjentów, ich przygotowania oraz zaangażowania. „Wszystkie nasze wyniki przekroczyły nasze oczekiwania” – powiedział Darryl. „Niewiele jest rzeczy, o których można powiedzieć, że przynoszą efekty tak szybko, jak my byliśmy w stanie to pokazać.”

Dla Darryla i jego zespołu HeyGen to coś więcej niż narzędzie; to sposób, by spotkać się z pacjentami z jasnością, poczuciem komfortu i nadzieją w chwilach, gdy najbardziej tego potrzebują. „To tak, jakby anioł zstąpił przez ich iPhone’a prosto do ich głowy” – powiedział Darryl. „I to jest naprawdę wspaniałe.”

