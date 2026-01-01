Od ponad 150 lat Sibelco jest globalną firmą dostarczającą rozwiązania w zakresie materiałów, specjalizującą się w wydobyciu i przetwarzaniu minerałów przemysłowych. Z siedzibą główną w Belgii i działalnością na całym świecie, w tym w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji, Sibelco jest zaangażowane w zrównoważony rozwój i innowacje, nieustannie udoskonalając swoje procesy i produkty, aby sprostać zmieniającym się potrzebom klientów przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na środowisko.

Jean-Marie Petit, Digital Learning Manager w Sibelco, opowiedział, że tradycyjny proces tworzenia wewnętrznych materiałów szkoleniowych wideo często zajmuje miesiące pracy produkcyjnej. Dzięki HeyGen jego zespół znacząco zwiększył jednak efektywność, dostosowując swoje działania do misji firmy, jaką jest dostarczanie bezpiecznych i wartościowych materiałów szkoleniowych, które usprawniają procesy w ich łańcuchu produkcyjnym.

Wyzwanie

W przeszłości tworzenie wideo było dużym wyzwaniem dla zespołu szkoleniowego Sibelco. Pozyskiwanie aktorów, podróżowanie do różnych lokalizacji na całym świecie, montaż oraz dostosowywanie każdego filmu do różnych języków pochłaniały cenny czas i zasoby. To tradycyjne podejście nie tylko obciążało ich budżet, ale także utrudniało zespołowi efektywne i sprawne tworzenie materiałów wideo.

Zainteresowany narzędziami AI, które mogłyby obniżyć koszty i usprawnić czas produkcji, zespół Learning & Development Jean-Marie odkrył HeyGen, który całkowicie odmienił ich sposób pracy. Zespół nie musiał już sprowadzać aktorów do studia na wiele godzin, a nawet dni, aby tworzyć filmy, co oszczędzało czas i energię. Dzięki HeyGen aktualizacje treści mogą być wprowadzane bardzo szybko, dzięki czemu materiały szkoleniowe zawsze odzwierciedlają aktualne zasady i procedury.

Rozwiązanie

Integracja realistycznych awatarów AI HeyGen oraz funkcji text-to-speech znacząco zmieniła procesy szkoleniowe w Sibelco, ograniczając ich zależność od zewnętrznych dostawców. Dzięki tworzeniu i publikowaniu materiałów wideo wewnętrznie zespół zyskał większą kontrolę nad treściami, co przełożyło się na istotne oszczędności kosztów i wzmocniło możliwości działu produkcji w zakresie tworzenia wideo.

Nowy sposób pracy nie tylko usprawnił procesy w Sibelco, ale także umożliwił tworzenie szkoleń wideo w jakości studyjnej na większą skalę, wyposażając pracowników w wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznego i efektywnego wykonywania obowiązków. Dzięki usprawnieniu procesu produkcji zespół L&D Jean-Marie może szybko przygotowywać treści dopasowane do konkretnych potrzeb szkoleniowych. Zapewnia to pracownikom spójne i jasne instrukcje, zmniejszając ryzyko błędów i podnosząc ogólną efektywność ich pracy. W rezultacie rozwiązanie to nie tylko spełnia wymagania szkoleniowe, ale także wzmacnia kulturę bezpieczeństwa i efektywności w całej organizacji.

‍

Rezultaty

W mniej niż sześć miesięcy Sibelco całkowicie odmieniło czas potrzebny na tworzenie wewnętrznych materiałów szkoleniowych wideo. Koszty produkcji wideo znacząco spadły, co pozwala zespołowi zaoszczędzić 1000 euro na każdej minucie treści szkoleniowej. Dodatkowo zespół wykorzystał HeyGen, aby zobrazować swoim pracownikom potencjał sztucznej inteligencji, co okazało się nieocenione w podkreślaniu transformacyjnych możliwości AI w Sibelco.

Dodatkowo, korzystanie z HeyGen pozwoliło im znacząco zwiększyć liczbę tworzonych i publikowanych filmów. Ta zmiana umożliwiła szerszemu gronu osób wprowadzanie innowacji i tworzenie treści, nawet bez dużego doświadczenia w produkcji wideo. Teraz ich zespół może sprawnie aktualizować istniejące materiały i tworzyć wysokiej jakości treści szkoleniowe bez zwiększania budżetu.

‍

„Dzięki HeyGen wszystko staje się mniej skomplikowane i bardziej intuicyjne. Choć korzystanie ze sztucznej inteligencji może onieśmielać, przepływ pracy w HeyGen sprawia, że obsługa jest prosta, a nasz zespół oszczędza czas i pieniądze, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo pracowników Sibelco.”

Jean-Marie Petit

Digital Learning Manager w Sibelco