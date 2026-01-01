Twórz wewnętrzne materiały szkoleniowe, które skalują możliwości Twojego zespołu L&D
Twój trzyosobowy zespół L&D obsługuje 2 000 pracowników. Każdy dział potrzebuje szkoleń: rozwój przywództwa, onboarding nowych menedżerów, szkolenia z systemów, aktualizacje procesów, umiejętności komunikacyjne. Zwiększ skalę działań szkoleniowych bez konieczności rozbudowy zespołu.
Zapewniaj szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, zgodności, onboardingu i operacji w językach, które pracownicy naprawdę rozumieją. Spełniaj wymagania językowe OSHA, poprawiaj zrozumienie treści i ograniczaj ryzyko, wdrażając szkolenia po angielsku, hiszpańsku, mandaryńsku, wietnamsku i wielu innych językach. Globalne zespoły korzystają z wielojęzycznych programów, w tym z filmów onboardingowych dla pracowników, aby utrzymać spójność szkoleń we wszystkich regionach bez potrzeby osobnej produkcji. Organizacje odnotowują ponad 85% wyższy poziom zrozumienia materiału i mniej incydentów związanych z bezpieczeństwem, gdy szkolenia są prowadzone w ojczystych językach pracowników.
HeyGen zmienia Twój niewielki zespół L&D w potężną maszynę do produkcji szkoleń. Przekształcaj istniejące prezentacje PowerPoint, dokumentację i wiedzę ekspertów merytorycznych w profesjonalne szkolenia wideo. Prześlij slajdy z zeszłorocznych warsztatów liderskich. Wklej skrypty z podręczników procedur. Nagraj swoich najlepszych pracowników, gdy wyjaśniają najlepsze praktyki. Generuj szkolenia wideo w jakości telewizyjnej w kilka minut.
Sklonuj swoich ekspertów merytorycznych jako awatary AI. Twój dyrektor ds. komunikacji nagrywa się raz i szkoli nieograniczoną liczbę pracowników z umiejętności prezentacyjnych. Wiedza twojego menedżera operacyjnego staje się powtarzalnym szkoleniem procesowym. Twój szef IT prowadzi szkolenia z obsługi systemów, nie ruszając się od biurka. Wiedza ekspertów (SME) skaluje się bez angażowania ich czasu.
Aktualizuj szkolenia natychmiast, gdy coś się zmienia. Ulepszono proces? Edytuj skrypt i wygeneruj wideo ponownie w pięć minut. Wdrożono nowy system? Zaktualizuj szkolenie tego samego dnia. Twoja biblioteka szkoleń pozostaje aktualna bez tworzenia wszystkiego od zera
Przekształć istniejące treści w wideo
Twoja organizacja ma już materiały szkoleniowe ukryte w prezentacjach PowerPoint, plikach PDF, dokumentach Word i głowach ekspertów. Prześlij prezentacje, a HeyGen przekształci je w profesjonalne szkolenia wideo. Wklej skrypty z podręczników i wygeneruj szkolenia z lektorem. Twoje dotychczasowe materiały zamienią się w angażujące treści wideo.
Sklonuj ekspertów merytorycznych
Twój specjalista ds. zgodności jest jedyną osobą, która naprawdę rozumie Twoje polityki. Twój najlepszy handlowiec ma techniki warte przekazania dalej. Twój dyrektor operacyjny zna najwydajniejsze procesy. Sklonuj ich jako awatary AI. Nagraj ich raz, a następnie wykorzystuj ich wiedzę i doświadczenie nieograniczoną liczbę razy, bez ciągłego umawiania spotkań.
Profesjonalna jakość bez potrzeby doświadczenia produkcyjnego
Twoje szkolenia powinny wyglądać tak profesjonalnie, jak Twoja firma. Żadne kamery, oświetlenie, studia ani umiejętności montażu wideo nie są potrzebne. Wybierz spośród ponad 120 profesjonalnych awatarów lub stwórz własne klony. Dobierz tła. Dodaj elementy marki. Generuj szkolenia w jakości telewizyjnej, które dobrze świadczą o Twojej organizacji.
Zaktualizuj szkolenie w kilka minut
Firmy się zmieniają. Procesy się doskonalą. Systemy są aktualizowane. Zasady są modyfikowane. Organizacje się reorganizują. Gdy Twoje szkolenia wymagają aktualizacji, edytuj skrypt i wygeneruj wideo na nowo. Pięć minut zamiast pięciu tygodni. Twoja biblioteka szkoleń zawsze nadąża za rozwojem firmy.
Wdrażaj we wszystkich lokalizacjach
Pięć biur. Trzy zmiany. Pracownicy zdalni. Międzynarodowe zespoły. Wszyscy potrzebują tego samego szkolenia, ale korzystają z niego w różny sposób. Stwórz raz, udostępnij wszędzie. Dostęp na żądanie oznacza, że nocna zmiana ogląda o 2:00, zespoły zdalne korzystają z domu, a międzynarodowe biura otrzymują szkolenie w swojej strefie czasowej.
Wielojęzyczność dla globalnych zespołów
Międzynarodowe oddziały potrzebują szkoleń w swoim języku. Twórz materiały po angielsku, a następnie tłumacz je na ponad 175 języków z wykorzystaniem klonowania głosu. Niemiecki oddział otrzymuje szkolenie po niemiecku, zespół w Szanghaju po mandaryńsku, a São Paulo po portugalsku. Wszystko z jednej, źródłowej treści.
Od potrzeby szkoleniowej do opublikowanego kursu w 3 krokach
Zacznij od tego, co masz
Prześlij istniejące materiały szkoleniowe. Prezentacje PowerPoint z warsztatów. Podręczniki w formacie PDF. Dokumentacja procesów. Scenariusze z prowadzonych na żywo szkoleń. Albo nagraj ekspertów merytorycznych, gdy wyjaśniają tematy, których uczą wielokrotnie. Twoje treści szkoleniowe już istnieją w różnych formatach. HeyGen przekształca je w profesjonalne wideo.
Twórz profesjonalne filmy szkoleniowe
Wybierz prezentera‑awatar AI dopasowanego do Twojego tematu. Profesjonalni prezenterzy do szkoleń z przywództwa. Przyjazne twarze do rozwijania umiejętności miękkich. Eksperci techniczni do szkoleń z systemów. Dostosuj wszystko do swojej marki. Dodaj logo firmy, kolory i zatwierdzone fonty. Generuj filmy, które wyglądają, jakby powstały w profesjonalnym studiu produkcyjnym.
Wdróż w swojej organizacji
Eksportuj do swojego LMS z pakietem SCORM. Pobierz na intranet lub bazę wiedzy. Osadzaj w portalach pracowniczych. Udostępniaj za pomocą linków. Twoje szkolenia docierają do pracowników tam, gdzie się uczą. Śledź ukończenia, monitoruj postępy i mierz skuteczność w swoich obecnych systemach.
Przywództwo i zarządzanie
Rozwijaj liderów na każdym szczeblu dzięki programom dla nowych menedżerów, szkoleniom z coachingu, podejmowania decyzji oraz zarządzania zmianą. Organizacje odnotowują nawet 40% poprawę skuteczności zarządzania po wdrożeniu usystematyzowanych programów rozwoju przywództwa.
Programy rozwoju umiejętności
Rozwijaj kluczowe umiejętności zawodowe, takie jak komunikacja, rozwiązywanie problemów, negocjacje i zarządzanie czasem. Szkolenia w trybie samodzielnym podnoszą kompetencje pracowników i przekładają się na wymierny wzrost satysfakcji klientów.
Szkolenie z procesów i procedur
Standaryzuj przepływy pracy i najlepsze praktyki dzięki spójnemu szkoleniu z procedur operacyjnych (SOP). Zespoły korzystające z wideo-szkoleń procesowych ograniczają liczbę błędów i poprawiają jakość o ponad 30%.
Szkolenie z systemów i narzędzi
Przyspiesz wdrażanie wewnętrznych systemów, takich jak CRM, ERP i narzędzia zwiększające produktywność. Szkolenia wideo zapewniają szybsze opanowanie obsługi i wyższy poziom wykorzystania niż sama dokumentacja.
Szkolenia dla poszczególnych działów
Dostarczaj ukierunkowane szkolenia dla działów sprzedaży, marketingu, operacji, HR i obsługi klienta. Zespoły wdrażają aktualizacje w ciągu kilku dni zamiast tygodni, z zachowaniem spójnego i skalowalnego sposobu dostarczania treści.
Organizacje osiągają nawet 10-krotny wzrost efektywności szkoleń dzięki szkoleniom wideo w porównaniu z tradycyjnymi metodami.
Masz pytania? Mamy odpowiedzi
Jakie rodzaje szkoleń wewnętrznych można tworzyć?
Dowolne szkolenia dla pracowników: rozwój przywództwa, umiejętności menedżerskie, kompetencje miękkie, szkolenia techniczne, procedury procesowe, szkolenia z obsługi systemów, odświeżenie wiedzy z zakresu compliance, szkolenia dedykowane poszczególnym działom, rozwój zawodowy, umiejętności komunikacyjne, zarządzanie projektami, zarządzanie czasem. Jeśli musisz w tym przeszkolić pracowników, HeyGen się tym zajmie.
Czym to się różni od gotowych, standardowych kursów szkoleniowych?
Gotowe kursy są ogólne. Twoja organizacja ma specyficzne procesy, systemy, kulturę i terminologię. HeyGen tworzy szkolenia dopasowane do Twojej firmy, wykorzystując Twoje treści, Twoich ekspertów i Twoje przykłady. Pracownicy uczą się dokładnie tego, czego potrzebują w kontekście Twojej organizacji.
Ile czasu zajmuje stworzenie kursu szkoleniowego?
Szkolenie z prostych procedur: 30 minut. Kompleksowy program rozwoju przywództwa: jeden tydzień. Znacznie szybciej niż tradycyjna produkcja (od kilku tygodni do kilku miesięcy) lub zewnętrzni dostawcy (miesiące). Większość organizacji tworzy całe biblioteki szkoleniowe już w pierwszym kwartale.
Co jeśli nasze materiały szkoleniowe wymagają aktualizacji?
Edytuj skrypt i wygeneruj go ponownie. Pięć minut zamiast wynajmowania podwykonawców czy ponownego nagrywania. Zmienił się proces? Zaktualizuj szkolenie tego samego dnia. Zaktualizowano system? Odśwież szkolenie natychmiast.
Czy szkolenia wideo naprawdę zwiększają współczynnik ukończenia?
Tak. Organizacje konsekwentnie odnotowują 2–3 razy wyższy odsetek ukończenia szkoleń wideo w porównaniu ze szkoleniami opartymi na dokumentach. Wideo jest bardziej angażujące, łatwiejsze w odbiorze i lepiej wpisuje się w codzienne procesy. Pracownicy faktycznie kończą szkolenia wideo.
Jak to działa z naszym systemem LMS?
Eksportuj filmy jako pakiety SCORM kompatybilne ze wszystkimi najważniejszymi systemami zarządzania nauczaniem. Albo pobierz pliki MP4 na potrzeby wewnętrznych portali, baz wiedzy i intranetów. Działa z Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors lub dowolnym LMS obsługującym SCORM.
Jak długie mogą być filmy szkoleniowe?
Twórz szkolenia w swoim głównym języku, tłumacz je na ponad 175 języków z klonowaniem głosu i synchronizacją ruchu ust. To samo szkolenie, naturalnie przekazane w każdym języku. Globalna kadra otrzymuje spójne szkolenia w preferowanym języku, przygotowane przez jeden zespół L&D.
Czy wiele osób z mojego zespołu L&D może korzystać z HeyGen?
Tak. HeyGen for Business zawiera zespołowe przestrzenie robocze, w których projektanci szkoleń, menedżerowie ds. szkoleń i twórcy treści mogą współpracować. Wspólne biblioteki zasobów zapewniają całemu zespołowi dostęp do zatwierdzonych awatarów, elementów marki i szablonów. Funkcje administracyjne umożliwiają zarządzanie uprawnieniami i monitorowanie wykorzystania.
Jak HeyGen wypada w porównaniu z tradycyjną produkcją wideo?
Tradycyjna produkcja szkoleniowych materiałów wideo wymaga umawiania prezenterów, rezerwacji studiów, koordynacji ekip oraz montażu w postprodukcji — zwykle zajmuje to 2–3 miesiące i kosztuje 5 000–15 000+ USD za gotowy film. HeyGen tworzy materiały o porównywalnej jakości w ciągu minut lub godzin, z nieograniczoną liczbą poprawek. Advantive odnotowało 50% skrócenie czasu tworzenia treści. Grupa Würth zredukowała czas produkcji o 50% i koszty tłumaczeń o 80%.
A co ze szkoleniami dla globalnych zespołów?
Twórz szkolenia w swoim głównym języku, tłumacz je na ponad 175 języków z klonowaniem głosu i synchronizacją ruchu ust. To samo szkolenie, naturalnie dostarczone w każdym języku. Globalna kadra otrzymuje spójne szkolenia w preferowanym języku, przygotowane przez jeden zespół L&D.
Jakie formaty wideo i poziomy jakości są obsługiwane?
HeyGen eksportuje w formacie MP4 w rozdzielczości do 4K. Większość zespołów L&D korzysta z 1080p (Full HD), co zapewnia równowagę między jakością a rozmiarem pliku na potrzeby dostarczania treści przez LMS oraz ograniczeń przepustowości. Możesz także eksportować w 720p na potrzeby środowisk mobile‑first lub z ograniczoną przepustowością łącza.
