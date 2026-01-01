Jak stworzyć cyfrowego sobowtóra

Chcesz spersonalizować swoje filmy jak nigdy dotąd? Dzięki Digital Twins w HeyGen możesz stworzyć awatara, który wygląda i zachowuje się jak Ty – od stylu, przez mimikę, aż po głos. To najbardziej osobisty sposób, by pojawiać się w swoich wideo, bez konieczności ciągłego stawania przed kamerą.

Rozpocznij w zakładce Avatary

Zaloguj się na swoje konto HeyGen i otwórz zakładkę Avatars na pulpicie. Stąd możesz wybrać istniejącego Digital Twin lub utworzyć nowego.

Kliknij „Create Avatar”, a następnie wybierz „Get Started”. Przejrzyj wskazówki dotyczące nagrywania, aby zapewnić jak najlepszą jakość. Zostaniesz również zapytany, czy chcesz włączyć wykrywanie gestów, które rejestruje większe ruchy na nagraniu i zapisuje je jako możliwe do ponownego wykorzystania gesty w Twoich filmach.

Następnie wybierz, w jaki sposób chcesz dostarczyć swoje nagranie. Możesz przesłać gotowy film, nagrać go bezpośrednio kamerą internetową lub skorzystać z telefonu.

Najlepsze praktyki nagrywania materiału wideo

Aby uzyskać optymalne rezultaty, prześlij lub nagraj wideo trwające około dwóch minut. Zachowuj się naturalnie i unikaj przesadnych gestów, aby Twój awatar nie wyglądał zbyt sztucznie.

Jeśli to możliwe, korzystaj z kamery lub smartfona o wysokiej rozdzielczości. Jeśli tylko testujesz, wystarczy 30‑sekundowe nagranie. Możesz albo przesłać swój materiał, albo nagrać go bezpośrednio w przeglądarce.

Prześlij i zatwierdź swoje nagranie

Po przesłaniu wideo będziesz mógł wybrać dodatkowe opcje, takie jak zachowanie dźwięku otoczenia, normalizacja głośności audio, usunięcie tła oraz eksportowanie swojego awatara w rozdzielczości 4K.

Następnie zostaniesz poproszony o nagranie krótkiego wideo weryfikacyjnego z kamery internetowej, które możesz wykonać po stworzeniu swojego awatara. HeyGen przeanalizuje nagrany materiał i wskaże obszary, które mogą wymagać poprawy.

Gdy wszystko będzie wyglądać dobrze, kliknij Submit. HeyGen wygeneruje Twojego Cyfrowego Bliźniaka i doda go do Twojej biblioteki zasobów.

Edytuj swojego cyfrowego sobowtóra

Gdy Twój awatar zostanie utworzony, możesz wprowadzać zmiany w dowolnym momencie. Wybierz swojego awatara i kliknij Edytuj awatara.

Tutaj możesz usunąć lub dostosować tło, zmienić rozdzielczość oraz wybrać lub zaktualizować głos. Gdy skończysz, kliknij Zapisz zmiany.

Utwórz dodatkowe wyglądy awatara

Możesz także tworzyć różne wersje Avatara, aby urozmaicić swoje filmy. Te wersje są odmianami Twojego Cyfrowego Bliźniaka, z różnymi strojami, pozami lub tłami.

Aby utworzyć Look, prześlij jednominutowe wideo lub zestaw własnych zdjęć. W przypadku przesyłania zdjęć uwzględnij mieszankę ujęć z bliska i całej sylwetki, z różnymi kątami i wyrazami twarzy. Po weryfikacji Twoje nowe Looki będą dostępne do użycia w dowolnym projekcie.

Masz teraz własnego Digital Twina, gotowego do użycia w HeyGen. Dzięki spersonalizowanym Lookom i zaawansowanej ekspresji możesz z łatwością tworzyć angażujące, personalizowane filmy.