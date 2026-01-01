Twórz materiały onboardingowe, które nowi pracownicy naprawdę oglądają
Przekształcaj prezentacje PowerPoint i dokumenty onboardingowe w angażujące szkolenia wideo, które skalują się na wszystkich pracowników, lokalizacje i języki. Bez potrzeby organizowania sesji na żywo, bez nagrywania, bez opóźnień przy zmianie polityk.
Wąskie gardło treści L&D
Wąskie gardło wdrożeniowe
Twój zespół szybko się rozrasta, ale tradycyjne, prowadzone na żywo wdrożenie nowych pracowników nie skaluje się. Koordynowanie sesji odciąga menedżerów od ich właściwej pracy, zdalni pracownicy muszą uczestniczyć w długich spotkaniach na Zoomie w różnych strefach czasowych, a przekazywane informacje zmieniają się w zależności od prowadzącego. Prezentacje onboardingowe szybko się dezaktualizują, szkolenia wyłącznie po angielsku zostawiają globalnych pracowników w tyle, a dział HR spędza długie godziny tylko na zarządzaniu logistyką. W efekcie nowi pracownicy pozostają zagubieni, mało zaangażowani i potrzebują miesięcy, by osiągnąć pełną produktywność, podczas gdy statyczne slajdy i sesje na żywo nie nadążają za tempem rozwoju Twojej firmy.
Rozwiązanie HeyGen
HeyGen przekształca Twoje istniejące materiały onboardingowe w profesjonalne szkolenia wideo, które nowi pracownicy faktycznie kończą. Prześlij prezentacje PowerPoint, wklej treści z podręcznika pracownika lub wygeneruj skrypty za pomocą AI, następnie wybierz prezentera–awatar i twórz dopracowane filmy onboardingowe w kilka minut. Nowi pracownicy uczą się we własnym tempie, z możliwością pauzowania i przewijania, co poprawia zapamiętywanie. Gdy polityki się zmieniają, po prostu edytujesz skrypt i natychmiast generujesz wideo na nowo. Zatrudniasz globalnie? Przetłumacz cały swój program onboardingowy na ponad 175 języków dzięki naturalnemu klonowaniu głosu i synchronizacji ruchu ust. Twój zespół HR tworzy raz, aktualizuje natychmiast i skaluje onboarding w tempie zatrudniania.
Wszystko, czego zespoły L&D potrzebują, aby szkolić na dużą skalę
Od prezentacji PowerPoint do filmu onboardingowego
Przestań wymagać od nowych pracowników czytania 80‑slajdowych prezentacji. Prześlij swoje istniejące prezentacje, a HeyGen przekształci je w prowadzone przez awatara szkolenia wideo z narracją, przejściami i profesjonalnym wykończeniem. Twoja biblioteka slajdów zamieni się w treści wideo bez zaczynania wszystkiego od zera.
Importuj pliki PowerPoint, Google Slides lub PDF
Avatar w profesjonalny sposób prezentuje treści
Automatycznie dodaj swoje logo i firmowe kolory
Klonowanie ekspertów merytorycznych
Twój szef sprzedaży prowadzi najlepsze szkolenia produktowe. Twój menedżer ds. inżynierii perfekcyjnie wyjaśnia techniczne wdrożenie.Stwórz ich cyfrowe wersje na podstawie krótkiego nagrania wideo. Nagrają się raz, a będą wdrażać nowych pracowników bez końca. Spójne przekazy, zero konfliktów w kalendarzu i koniec z czekaniem na zajętych ekspertów merytorycznych.
Klonuj prawdziwych członków zespołu z krótkiego nagrania
Wykorzystaj ich wiedzę w nieskończonej liczbie nowych pracowników
Aktualizuj skrypty szkoleniowe bez ponownego nagrywania
Globalna lokalizacja procesu wdrożenia
Jedno wideo onboardingowe, we wszystkich językach, którymi mówi Twój zespół. Tłumaczenie wideo AI z klonowaniem głosu sprawia, że szkolenie brzmi naturalnie po hiszpańsku, portugalsku, mandaryńsku i w ponad 175 innych językach, a nie jak niezręczny dubbing. Wdrażaj wszystkich w ich preferowanym języku, korzystając z jednego źródła.
Klonowanie głosu zachowuje autentyczność prezentera
Synchronizacja ruchu warg dopasowuje mimikę twarzy do każdego języka
Wdrażaj globalnie z jednego głównego wideo
Integracja z LMS
Eksportuj filmy onboardingowe bezpośrednio do swojego systemu zarządzania nauczaniem. Pakiety SCORM 1.2 i 2004 współpracują z Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, BambooHR i wieloma innymi. Śledź ukończenia, ustawiaj wymagania zaliczenia i integruj je z istniejącym stosem technologii HR.
Eksport w formatach SCORM 1.2 i SCORM 2004
Konfigurowalne progi ukończenia
Bezpośrednia obsługa przesyłania do LMS
Natychmiastowe aktualizacje treści
Zasady się zmieniają. Procesy ewoluują. Narzędzia są zastępowane. Gdy Twoje materiały onboardingowe wymagają odświeżenia, edytuj skrypt i wygeneruj je ponownie w kilka minut, a nie miesięcy. Bez ponownych nagrań, bez opóźnień produkcyjnych, bez nieaktualnych szkoleń. Twój onboarding zawsze pozostaje na bieżąco z tym, jak naprawdę działa Twoja firma.
Zmiany w scenariuszu wdrażane są w kilka minut
Bez konieczności ponownego nagrywania
Kontrola wersji na potrzeby śledzenia zgodności
Samodzielne szkolenie dla zespołów zdalnych
Zdalni pracownicy w różnych strefach czasowych oglądają materiały wtedy, gdy im to odpowiada. Koniec z dopasowywaniem kalendarzy pod szkolenia na żywo. Mogą zatrzymywać, przewijać i ponownie oglądać te fragmenty, których potrzebują. Onboarding odbywa się według ich harmonogramu, a nie Twojego.
Działa we wszystkich strefach czasowych
Dostęp na żądanie o każdej porze
Przyjazne dla urządzeń mobilnych, zapewniające elastyczność
Od potrzeby szkoleniowej do opublikowanego kursu w 3 krokach
Wykorzystaj to, co już masz
Prześlij istniejące prezentacje PowerPoint, wklej skrypty z podręcznika pracownika albo pozwól AI wygenerować treści z Twojej dokumentacji onboardingowej. Koniec z problemem pustej strony. Już wiesz, co nowi pracownicy muszą wiedzieć. HeyGen po prostu zamienia to w angażujący materiał wideo.
Wybierz swojego prezentera
Wybierz spośród ponad 120 profesjonalnych awatarów AI lub stwórz cyfrowego klona swojego CEO, CHRO lub menedżera ds. rekrutacji. Dobierz głos, który pasuje do kultury Twojej firmy. Dostosuj wygląd i styl, aby odzwierciedlały Twoją organizację. Twój onboarding będzie wyglądał jak profesjonalna produkcja – bez konieczności zatrudniania ekip wideo.
Generuj, tłumacz, wdrażaj
Kliknij „Generuj”. W kilka minut masz gotowe profesjonalne materiały onboardingowe wideo. Eksportuj je jako pliki SCORM do swojego LMS, pobieraj MP4 na portal onboardingowy lub osadzaj je w intranecie. Potrzebujesz innych języków? Wygeneruj wszystkie 175+ wersji językowych z tego samego źródła jednym kliknięciem. Nowi pracownicy mogą uzyskać dostęp z laptopów, tabletów lub telefonów.
Stworzone z myślą o każdym rodzaju szkoleń
Wdrożenie w całej firmie
Zapewnij każdemu nowemu pracownikowi tak samo wysokiej jakości wprowadzenie do firmy. Powitalna wiadomość od kadry zarządzającej, historia i misja firmy, kultura i wartości, struktura organizacyjna, przegląd świadczeń oraz zasady obowiązujące w miejscu pracy. Fundament, którego potrzebuje każdy, niezależnie od stanowiska.
Przykład zastosowania: rozwijająca się firma SaaS tworzy serię 8 kluczowych filmów onboardingowych obejmujących najważniejsze informacje o firmie. Każdy nowy pracownik, od osoby numer 50 do 500, ogląda to samo profesjonalne wprowadzenie.
Szkolenia dopasowane do roli
Metodyka sprzedaży dla account executive’ów, standardy inżynieryjne dla deweloperów, procesy obsługi klienta dla zespołu wsparcia, wymagania zgodności dla działu finansów. Ukierunkowane szkolenia dla różnych działów bez konieczności prowadzenia oddzielnych sesji na żywo dla każdej roli.
Przykład zastosowania: firma technologiczna utrzymuje ścieżki onboardingowe dla działów inżynierii, sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Nowo zatrudnieni przechodzą ogólnofirmowy cykl szkoleń oraz dodatkowe moduły specyficzne dla ich działu.
Zdalne wdrażanie pracowników
Wytyczne dla rozproszonych zespołów, narzędzia komunikacyjne i najlepsze praktyki, budowanie relacji w środowisku wirtualnym, oczekiwania dotyczące domowego biura, zasady pracy zdalnej. Pomóż nowym pracownikom zdalnym poczuć się częścią zespołu od pierwszego dnia, bez konieczności uczestniczenia w telekonferencjach z centralą o 6 rano.
Przykład zastosowania: w pełni zdalna firma wdraża ponad 40 nowych pracowników na kwartał w 15 krajach. Szkolenia wideo zapewniają spójne doświadczenie niezależnie od lokalizacji i strefy czasowej.
Globalne wdrażanie zespołu
Wdrażaj spójny onboarding na całym świecie, korzystając z wielojęzycznych materiałów szkoleniowych wideo, które zapewniają, że każdy pracownik uczy się w swoim preferowanym języku.
Przykład zastosowania: międzynarodowa firma tworzy jednolity proces onboardingu tylko raz i wdraża go w 8 językach. Międzynarodowa rekrutacja przyspiesza bez konieczności osobnych budżetów produkcyjnych na każdy rynek.
Szkolenia z zakresu zgodności i obowiązkowe
Spełniaj wymagania regulacyjne dzięki obowiązkowym szkoleniom, które są spójne i możliwe do śledzenia. Przeciwdziałanie molestowaniu, bezpieczeństwo w miejscu pracy, bezpieczeństwo danych, kodeks postępowania. Zapewnij, że nowi pracownicy zrealizują wymagane polityki, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa oraz edukację regulacyjną, korzystając z filmów szkoleniowych z zakresu zgodności z monitorowaniem opartym na SCORM i raportowaniem gotowym na audyt.
Przykład zastosowania: firma z branży ochrony zdrowia zapewnia, że 100% nowych pracowników ukończy szkolenie HIPAA przed uzyskaniem dostępu do systemu. Format wideo wraz ze śledzeniem SCORM dostarcza pełną dokumentację na potrzeby audytów regulacyjnych.
Wdrożenie menedżera
Oczekiwania wobec liderów, podstawy zarządzania ludźmi, proces oceny wyników, najlepsze praktyki spotkań jeden na jeden, obowiązki związane z rekrutacją i prowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych. Przygotuj indywidualnych specjalistów awansowanych na stanowiska menedżerskie do ich nowych obowiązków.
Przykład zastosowania: firma co roku awansuje 20 osób na stanowiska menedżerskie. Ścieżka wdrożenia dla menedżerów zapewnia, że rozumieją oczekiwania, zanim zaczną prowadzić zespoły.
Masz pytania? Mamy odpowiedzi
Jakie rodzaje materiałów onboardingowych najlepiej sprawdzają się w formie wideo?
Większość materiałów onboardingowych świetnie sprawdza się w formie wideo, w tym prezentacja firmy, kultura organizacyjna, benefity, szkolenia z systemów, polityki oraz oczekiwania wobec roli. Wiele zespołów rozszerza też onboarding o bieżące wewnętrzne filmy szkoleniowe wspierające ciągłe uczenie się i rozwój kompetencji.
Jak długie powinny być filmy onboardingowe?
Utrzymuj długość pojedynczych filmów w przedziale 5–15 minut. Dłuższe tematy podziel na rozdziały. Cały program onboardingowy może trwać kilka godzin, rozłożonych na wiele krótkich modułów. Po 15 minutach uwaga znacząco spada, dlatego krótsze, skoncentrowane filmy zapewniają wyższy poziom ukończenia niż długie, „maratonowe” sesje.
Czy potrzebujesz umiejętności produkcji wideo?
Nie. Jeśli potrafisz przygotować prezentację w PowerPoint lub napisać scenariusz, możesz stworzyć profesjonalne filmy onboardingowe. HeyGen zajmuje się całą techniczną stroną produkcji. Większość zespołów HR tworzy swój pierwszy film w mniej niż 30 minut, bez jakiegokolwiek doświadczenia w wideo.
Jak działa eksport SCORM?
Wyeksportuj swój materiał onboardingowy jako pakiet SCORM (w formacie 1.2 lub 2004). Prześlij go do swojego LMS dokładnie tak samo jak każdy inny moduł szkoleniowy. Ustaw wymagania dotyczące zaliczenia. Twój LMS śledzi, kto obejrzał materiał, postępy oraz status ukończenia. Działa z Workday, Cornerstone, SAP SuccessFactors i wszystkimi najważniejszymi platformami szkoleniowymi.
Czy można zaktualizować filmy, nie zaczynając od nowa?
Tak. Zaktualizuj swój skrypt o nowe informacje i wygeneruj wideo ponownie. Zajmuje to 5–10 minut. Bez ponownego nagrywania, bez skomplikowanych aktualizacji w LMS, bez zamieszania z wersjami. Kluczowe, gdy zmieniają się zasady lub gdy zauważysz, że coś wymaga doprecyzowania na podstawie pytań nowych pracowników.
A co z różnymi językami?
Stwórz materiały onboardingowe w swoim głównym języku. Kliknij „Tłumacz”. Wybierz hiszpański, francuski, portugalski, mandaryński, hindi lub dowolne połączenie spośród ponad 175 języków. HeyGen generuje zlokalizowane wersje z naturalnym klonowaniem głosu i synchronizacją ruchu ust. Ten sam awatar mówiący płynnie po hiszpańsku, francusku lub japońsku.
Czy to rozwiązanie działa w przypadku pracowników zdalnych?
Szczególnie dobrze sprawdza się to w przypadku pracowników zdalnych. Oglądają materiały w dogodnym dla siebie czasie, w różnych strefach czasowych. Mogą zrobić przerwę na lunch, cofnąć fragmenty, które wymagają doprecyzowania, obejrzeć wszystko na laptopie lub telefonie. Koniec z zmuszaniem członków zespołu w Tokio do udziału w telekonferencjach o 3 nad ranem z centralą.
Ile to kosztuje w porównaniu ze szkoleniem na żywo?
Bezpośrednie wdrożenie nowych pracowników wiąże się z ukrytymi kosztami: czasem koordynatora HR, czasem menedżerów, wykorzystaniem przestrzeni biurowej oraz podróżami w firmach z wieloma oddziałami. Przeciętna firma poświęca 15–25 godzin pracy ludzi na każdą grupę nowych pracowników. Wdrożenie w formie wideo eliminuje większość tych kosztów. Jednorazowy wysiłek stworzenia materiałów, nieskończenie wiele zastosowań. Większość zespołów HR zauważa dodatni zwrot z inwestycji już w pierwszym kwartale.
