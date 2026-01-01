Wdrożenie w całej firmie Zapewnij każdemu nowemu pracownikowi tak samo wysokiej jakości wprowadzenie do firmy. Powitalna wiadomość od kadry zarządzającej, historia i misja firmy, kultura i wartości, struktura organizacyjna, przegląd świadczeń oraz zasady obowiązujące w miejscu pracy. Fundament, którego potrzebuje każdy, niezależnie od stanowiska. Przykład zastosowania: rozwijająca się firma SaaS tworzy serię 8 kluczowych filmów onboardingowych obejmujących najważniejsze informacje o firmie. Każdy nowy pracownik, od osoby numer 50 do 500, ogląda to samo profesjonalne wprowadzenie.



Szkolenia dopasowane do roli Metodyka sprzedaży dla account executive’ów, standardy inżynieryjne dla deweloperów, procesy obsługi klienta dla zespołu wsparcia, wymagania zgodności dla działu finansów. Ukierunkowane szkolenia dla różnych działów bez konieczności prowadzenia oddzielnych sesji na żywo dla każdej roli. Przykład zastosowania: firma technologiczna utrzymuje ścieżki onboardingowe dla działów inżynierii, sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Nowo zatrudnieni przechodzą ogólnofirmowy cykl szkoleń oraz dodatkowe moduły specyficzne dla ich działu.



Zdalne wdrażanie pracowników Wytyczne dla rozproszonych zespołów, narzędzia komunikacyjne i najlepsze praktyki, budowanie relacji w środowisku wirtualnym, oczekiwania dotyczące domowego biura, zasady pracy zdalnej. Pomóż nowym pracownikom zdalnym poczuć się częścią zespołu od pierwszego dnia, bez konieczności uczestniczenia w telekonferencjach z centralą o 6 rano. Przykład zastosowania: w pełni zdalna firma wdraża ponad 40 nowych pracowników na kwartał w 15 krajach. Szkolenia wideo zapewniają spójne doświadczenie niezależnie od lokalizacji i strefy czasowej.



Globalne wdrażanie zespołu Wdrażaj spójny onboarding na całym świecie, korzystając z wielojęzycznych materiałów szkoleniowych wideo, które zapewniają, że każdy pracownik uczy się w swoim preferowanym języku. Przykład zastosowania: międzynarodowa firma tworzy jednolity proces onboardingu tylko raz i wdraża go w 8 językach. Międzynarodowa rekrutacja przyspiesza bez konieczności osobnych budżetów produkcyjnych na każdy rynek.



Szkolenia z zakresu zgodności i obowiązkowe Spełniaj wymagania regulacyjne dzięki obowiązkowym szkoleniom, które są spójne i możliwe do śledzenia. Przeciwdziałanie molestowaniu, bezpieczeństwo w miejscu pracy, bezpieczeństwo danych, kodeks postępowania. Zapewnij, że nowi pracownicy zrealizują wymagane polityki, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa oraz edukację regulacyjną, korzystając z filmów szkoleniowych z zakresu zgodności z monitorowaniem opartym na SCORM i raportowaniem gotowym na audyt. Przykład zastosowania: firma z branży ochrony zdrowia zapewnia, że 100% nowych pracowników ukończy szkolenie HIPAA przed uzyskaniem dostępu do systemu. Format wideo wraz ze śledzeniem SCORM dostarcza pełną dokumentację na potrzeby audytów regulacyjnych.