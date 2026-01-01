Grupa Würth jest globalnym liderem rynku w zakresie rozwoju, produkcji i sprzedaży elementów złącznych oraz materiałów montażowych. Ponad 400 spółek prowadzących działalność w ponad 2 800 oddziałach i sklepach tworzy tę globalną firmę rodzinną, wywodzącą się z niemieckiego miasta Künzelsau. Kulturę korporacyjną Würth cechują wartości takie jak otwartość, wdzięczność, szacunek, ciekawość, odpowiedzialność, pokora i skromność. Te wartości są kamieniem węgielnym sukcesu Würth i podstawą wszelkiej współpracy.

Przy 88 000 pracowników rozsianych po ponad 80 krajach, w firmie działają wielojęzyczne zespoły o zróżnicowanych potrzebach operacyjnych. Aby zniwelować luki w komunikacji i szkoleniach, Würth potrzebował rozwiązania, które usprawniłoby procesy komunikacyjne, a jednocześnie było opłacalne i efektywne. To właśnie doprowadziło Würth do HeyGen.

Komunikacja z globalną siłą roboczą

Jako rodzinna, globalna firma, Würth stanął przed wyzwaniem zapewnienia spójnej i skutecznej komunikacji wśród swojej międzynarodowej siły roboczej. Kadra zarządzająca — w tym CEO i członkowie zarządów — musiała przekazywać aktualizacje i inicjatywy strategiczne w wielu językach, aby dotrzeć do pracowników w regionach takich jak APAC, Europa i obie Ameryki. Dotychczasowe procesy opierały się na drogich, studyjnie produkowanych lektorskich ścieżkach dźwiękowych lub niedoskonałych rozwiązaniach z napisami, które nie były ani skalowalne, ani opłacalne.

„Bardzo potrzebowaliśmy narzędzia takiego jak HeyGen, ponieważ jeśli jest się na przykład wiceprezesem wykonawczym w regionie Azji i Pacyfiku, odpowiada się za nasze spółki w Japonii, Malezji, Indonezji i Kambodży” – powiedział Andreas Henschel, lider zespołu ds. komunikacji korporacyjnej w Würth.

Dodatkowym problemem były nieefektywności kosztowe i czasowe. Tradycyjne metody produkcji wideo, w tym transkrypcja, tłumaczenie i tworzenie napisów, wymagały dużych nakładów zasobów. Przygotowanie lektora w zewnętrznych studiach kosztuje od 800 do 1 200 € za 10 minut nagrania, w zależności od wymaganego języka.

„Kiedy lektorzy byli zbyt drodzy na pojedynczy projekt, próbowaliśmy dodawać napisy w różnych językach do angielskiej wersji wideo” – powiedział Andreas. „To było niewystarczające rozwiązanie i wciąż dość kosztowne, ponieważ osoby, które nie znają angielskiego, nadal miały trudności z oglądaniem anglojęzycznego filmu z samymi napisami w swoim języku.”

Wdrażanie HeyGen i rozszerzanie zastosowań