background leftbackground right
Tłumaczenie wideoLokalizacjaEnterprise

Jak Grupa Würth wykorzystuje HeyGen, aby zmniejszyć koszty tłumaczenia wideo o 80%

BRANŻA:Przemysł
DZIAŁ:Komunikacja
LOKALIZACJA:Künzelsau, Niemcy
80%redukcja kosztów tłumaczenia wideo
50%skrócenie czasu produkcji wideo
45 minutaby szkolić pracowników z HeyGen
Zobacz, jakie rezultaty HeyGen może dla Ciebie osiągnąć.
Dowiedz się więcej

Grupa Würth jest globalnym liderem rynku w zakresie rozwoju, produkcji i sprzedaży elementów złącznych oraz materiałów montażowych. Ponad 400 spółek prowadzących działalność w ponad 2 800 oddziałach i sklepach tworzy tę globalną firmę rodzinną, wywodzącą się z niemieckiego miasta Künzelsau. Kulturę korporacyjną Würth cechują wartości takie jak otwartość, wdzięczność, szacunek, ciekawość, odpowiedzialność, pokora i skromność. Te wartości są kamieniem węgielnym sukcesu Würth i podstawą wszelkiej współpracy.

Przy 88 000 pracowników rozsianych po ponad 80 krajach, w firmie działają wielojęzyczne zespoły o zróżnicowanych potrzebach operacyjnych. Aby zniwelować luki w komunikacji i szkoleniach, Würth potrzebował rozwiązania, które usprawniłoby procesy komunikacyjne, a jednocześnie było opłacalne i efektywne. To właśnie doprowadziło Würth do HeyGen.

Komunikacja z globalną siłą roboczą

Jako rodzinna, globalna firma, Würth stanął przed wyzwaniem zapewnienia spójnej i skutecznej komunikacji wśród swojej międzynarodowej siły roboczej. Kadra zarządzająca — w tym CEO i członkowie zarządów — musiała przekazywać aktualizacje i inicjatywy strategiczne w wielu językach, aby dotrzeć do pracowników w regionach takich jak APAC, Europa i obie Ameryki. Dotychczasowe procesy opierały się na drogich, studyjnie produkowanych lektorskich ścieżkach dźwiękowych lub niedoskonałych rozwiązaniach z napisami, które nie były ani skalowalne, ani opłacalne.

„Bardzo potrzebowaliśmy narzędzia takiego jak HeyGen, ponieważ jeśli jest się na przykład wiceprezesem wykonawczym w regionie Azji i Pacyfiku, odpowiada się za nasze spółki w Japonii, Malezji, Indonezji i Kambodży” – powiedział Andreas Henschel, lider zespołu ds. komunikacji korporacyjnej w Würth.

Dodatkowym problemem były nieefektywności kosztowe i czasowe. Tradycyjne metody produkcji wideo, w tym transkrypcja, tłumaczenie i tworzenie napisów, wymagały dużych nakładów zasobów. Przygotowanie lektora w zewnętrznych studiach kosztuje od 800 do 1 200 € za 10 minut nagrania, w zależności od wymaganego języka.

„Kiedy lektorzy byli zbyt drodzy na pojedynczy projekt, próbowaliśmy dodawać napisy w różnych językach do angielskiej wersji wideo” – powiedział Andreas. „To było niewystarczające rozwiązanie i wciąż dość kosztowne, ponieważ osoby, które nie znają angielskiego, nadal miały trudności z oglądaniem anglojęzycznego filmu z samymi napisami w swoim języku.”

Wdrażanie HeyGen i rozszerzanie zastosowań

HeyGen umożliwił firmie Würth łatwe tworzenie wielojęzycznych materiałów wideo. Regionalni wiceprezesi wykonawczy korzystają z HeyGen, aby przygotowywać comiesięczne aktualizacje w nawet 10 językach, dzięki czemu zespoły w regionie Azji i Pacyfiku, Europie oraz obu Amerykach otrzymują na czas dopasowane lokalnie komunikaty. Te filmy są udostępniane za pośrednictwem systemów intranetowych Würth, które automatycznie dopasowują treści do preferowanych ustawień językowych użytkowników, zwiększając dostępność i zaangażowanie.

„Funkcja tłumaczenia wideo i łatwość obsługi interfejsu są o wiele lepsze niż u konkurencji. HeyGen nie ma sobie równych” – powiedział Andreas.

Würth odkrył kolejne zastosowanie HeyGen do szkolenia zespołów w zakresie swoich złożonych produktów. Dzięki zróżnicowanemu portfolio, obejmującemu narzędzia przemysłowe i komponenty elektroniczne, Würth potrzebował wielojęzycznych materiałów szkoleniowych zarówno dla zespołów wewnętrznych, jak i klientów. Jednak bariery językowe ograniczały skuteczność szkoleń, zarówno zdalnych, jak i prowadzonych na miejscu.

„Ponieważ mamy globalny zespół sprzedaży, który musi zostać przeszkolony z zakresu kluczowych korzyści i działania większości naszych produktów, pojawił się problem z przekazywaniem wiedzy z naszych działów B+R do działu zarządzania produktem, a następnie do globalnego zespołu sprzedaży” – powiedział Andreas.

Teraz zespoły mogą nagrywać warsztaty w swoim ojczystym języku, a HeyGen tłumaczy je i tworzy dopracowane materiały wideo w wielu językach. Ta funkcjonalność pozwoliła zespołom bezproblemowo aktualizować konkretne fragmenty bez ponownego nagrywania całych filmów, co znacząco zmniejszyło nakład czasu i zasobów, jednocześnie zapewniając dokładność treści.

„Najlepsze w tym jest to, że nawet jeśli popełnisz błąd, na przykład zająkniesz się przy jakimś słowie, możesz łatwo poprawić to w HeyGen” – powiedział Andreas. „Jeśli pojawi się aktualizacja produktu, możesz ją wprowadzić bez ponownego nagrywania całego wideo. Nasi trenerzy odkrywają, że to ogromny atut.”

Stawanie się firmą stawiającą na wideo w pierwszej kolejności

Wdrożenie HeyGen zmienia sposób, w jaki Grupa Würth komunikuje się i szkoli swoją globalną kadrę, przekształcając komunikację z pisemnej na opartą na wideo.

  • Oszczędności kosztów: Zastępując tradycyjne nagrania lektorskie w studiu możliwościami tłumaczeń AI od HeyGen, Würth osiągnął 80% oszczędności kosztów. Produkcja prezentacji zarządczych jest teraz znacząco tańsza, co pozwala firmie bardziej strategicznie alokować zasoby.
  • Oszczędność czasu: HeyGen o połowę skrócił czas potrzebny na produkcję wideo. Niedawna, 65‑minutowa prezentacja prezesa i właściciela firmy, przetłumaczona na osiem języków, została ukończona w ciągu czterech dni roboczych — proces, który tradycyjnie zająłby co najmniej osiem dni.
  • Lepsza dostępność: Dzięki filmom dostępnym w nawet 10 językach komunikacja firmy Würth stała się bardziej inkluzywna i skuteczna. Pracownicy mogli korzystać z treści dopasowanych do ich preferencji językowych, co zwiększyło zaangażowanie i zrozumienie.
  • Zwiększona użyteczność: Intuicyjny interfejs HeyGen skrócił czas wdrożenia w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami e‑learningowymi lub narzędziami do edycji wideo. Pracownicy mogli nauczyć się obsługi narzędzia w zaledwie 45 minut, co umożliwiło zespołom we wszystkich globalnych biurach Würth szybkie i bezproblemowe wdrożenie tej technologii.
„HeyGen zrewolucjonizował sposób, w jaki tworzymy treści wideo, i pomógł nam wykorzystywać wideo jako formę komunikacji” – powiedział Andreas. „Sprawił, że komunikacja stała się znacznie bardziej dostępna i o wiele bardziej osobista.”

Zacznij tworzyć wideo z AI

Zobacz, jak firmy takie jak Twoja skalują tworzenie treści i napędzają wzrost dzięki najbardziej innowacyjnemu wideo AI.

Umów spotkanie
CTA background