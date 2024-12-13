인터랙티브 AI 아바타를 가장 효율적인 영업 대표로 전환하세요

판매에서 속도는 중요하지만, 여러분의 팀이 동시에 모든 곳에 있을 수는 없습니다. HeyGen의 인터랙티브 AI 아바타는 가상 AI SDR로서 잠재 고객의 질문에 답하고, 리드를 자격을 갖추고, 24/7로 회의를 예약하는 역할을 합니다. 웹사이트와 줌 통화에서 더 매력적이고 개인화된 구매 경험을 제공하여 전환율을 높이세요.