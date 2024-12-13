혜택과 가치
파이프라인 속도를 높이고 고객을 올바른 경로로 안내하세요
규모를 확장하면서도 인원을 늘리지 않고 개인 맞춤형 영업 활동을 실행하세요
모든 잠재 고객은 빠르고 관련성 있는 반응을 원합니다. HeyGen의 인터랙티브 아바타는 다양한 구매자의 질문에 맞춰 적응하고, 더 많은 SDR을 필요로 하지 않으면서도 판매 퍼널을 통해 그들을 안내하는 맞춤형 경험을 대규모로 제공합니다.
24/7 리드를 참여시키고 자격을 부여하여 모든 기회를 포착하세요
시기가 모든 것이지만, 대부분의 영업 팀은 즉시 대응할 수 없습니다. HeyGen의 AI SDR은 대화형 아바타를 사용하여 귀하의 영업 보조원으로 활동하며, 하루 중 언제든지 잠재 고객의 질문에 즉각적이고 일관되며 개인화된 응답을 제공합니다.
고가치 거래에 팀을 자유롭게 활용하세요
영업 팀은 반복적인 질문에 답변하는 것이 아니라 거래를 성사시켜야 합니다. HeyGen의 AI SDR은 귀사의 웹사이트에서 초기 참여와 자격 검증을 처리하여, 귀사의 영업 담당자가 구매할 준비가 된 자격 있는 잠재 고객에게 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 합니다.
고객 사례
영업 팀이 AI SDR을 어떻게 사용하는지 알아보세요
어떻게
HeyGen으로 강력한 AI SDR을 만드세요
HeyGen에 로그인하여 대화형 아바타를 설정하고, 잠재 고객과의 교류, 질문에 대한 답변, 리드 자격을 평가하세요—24/7, 인간 영업 팀이 필요 없습니다.
HeyGen의 공개 아바타 중에서 선택하거나 브랜드 경험을 위해 사용자만의 커스텀 아바타를 사용하세요. AI SDR이 브랜드 목소리로 일관되게 응답하도록 하려면 '지식'을 클릭하여 지식 베이스를 생성하거나 편집하세요.
관객에 맞게 아바타의 목소리, 언어, 그리고 성격을 맞춤 설정하세요. 이름을 변경하고 AI SDR 전략에 부합하는 메시징을 확인하세요.
배포하기 전에, '새 채팅 시작'을 클릭하여 테스트 대화를 실행하세요. AI SDR의 응답을 미세 조정하고, 어조를 조절하며, 리드 자격을 최적화하세요.
웹사이트, 랜딩 페이지 또는 챗봇에 AI SDR을 통합하여 방문자와 실시간으로 상호 작용하세요. 또는, Zoom 통화에 추가하여 자주 묻는 질문을 처리하고 생방송 담당자가 없어도 잠재 고객의 관심을 유지하세요.
테스트를 마친 후, 여러 플랫폼에 AI SDR을 출시하세요. 질문에 답하든, 리드 데이터를 캡처하든, 미팅을 예약하든, HeyGen의 인터랙티브 아바타는 귀하의 영업 프로세스가 24/7로 운영되도록 보장합니다.
자주 묻는 질문
인터랙티브 아바타는 웹사이트 방문자와 상호 작용하고, 잠재 고객의 질문에 답하며, 실시간으로 리드를 자격 평가할 수 있는 AI 기반 가상 어시스턴트입니다. HeyGen의 인터랙티브 아바타는 영업 및 마케팅 팀이 인원 증가 없이 아웃리치를 확장하고, 참여도를 향상시키며, 더 많은 미팅을 예약하는 데 도움을 줍니다.
HeyGen의 인터랙티브 아바타는 AI 기반 대화를 통해 잠재 고객으로부터 핵심 정보를 수집하고, 그들의 필요를 평가한 후, 자격을 갖춘 리드를 영업 팀에 전달합니다. 지식 기반을 사용하여 아바타의 응답을 사용자 정의함으로써, 여러분의 영업 과정과 메시징에 맞게 조정할 수 있습니다
인터랙티브 아바타는 초기 고객 참여 및 자격을 갖추는 작업을 처리할 수 있지만, 이는 SDR 팀을 보완하기 위해 설계되었으며 대체할 수 없습니다. 아바타는 반복적인 작업—자주 묻는 질문에 대답하고, 연락처 정보를 수집하며, 회의를 설정하는 등의 작업을 처리하여—영업 담당자가 거래를 마무리하는 데 집중할 수 있도록 돕습니다.
네! 아바타의 목소리, 어조, 그리고 언어를 귀하의 브랜드에 맞게 개인화할 수 있습니다. HeyGen을 사용하면 맞춤형 지식 기반을 구축하여 아바타가 잠재 고객에게 정확하고 브랜드와 일치하는 응답을 제공하도록 할 수 있습니다.
HeyGen의 인터랙티브 아바타는 방문자와의 교류, 제품에 대한 질문 응답, 그리고 판매 퍼널을 안내하기 위해 AI 기반 챗봇으로 귀하의 웹사이트에 삽입될 수 있습니다. 랜딩 페이지, 데모 요청 양식, 그리고 지원 포털과도 통합할 수 있습니다.
네! 제품 시연을 돕고, 일반적인 질문에 답하며, 잠재 고객을 참여시키기 위해 Zoom 회의에 인터랙티브 아바타를 보낼 수 있습니다. 이것은 특히 외부 영업 활동을 확장하고 초기 영업 대화를 자동화하는 데 특히 유용합니다.
HeyGen은 CRM 플랫폼, 챗봇 및 리드 관리 시스템과의 원활한 통합을 가능하게 하는 인터랙티브 아바타 API를 제공합니다. 개발자는 HeyGen의 GitHub 스타터 프로젝트나 NPM 패키지를 사용하여 기존 워크플로우에 인터랙티브 아바타를 삽입할 수 있습니다.
네! HeyGen의 AI 기반 아바타는 여러 언어를 지원하여 추가 인력 없이도 판매 대화를 현지화하고 전 세계 청중과 쉽게 소통할 수 있게 해줍니다.
대화형 아바타는 B2B 영업 팀, SaaS 회사, 전자 상거래 브랜드, 그리고 대규모로 잠재 고객을 참여시키고, 리드를 자격을 갖추고, 인간 대표에만 의존하지 않고 즉각적인 응답을 제공해야 하는 서비스 기반 비즈니스에 이상적입니다.
HeyGen을 사용하여 1시간 이내에 인터랙티브 아바타를 설정할 수 있습니다. 아바타를 선택하고, 지식 베이스를 사용자 정의하고, 응답을 테스트한 다음, 웹사이트나 판매 플랫폼에 배포하세요.