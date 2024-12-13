혜택과 가치
항상 켜져 있는 영업 프레젠테이션으로 더 똑똑하게 판매하세요
미리 구매자들에게 교육을 시키고 통화를 간소화하세요
너무 많은 영업 전화가 사전에 해결할 수 있었던 반복적인 질문으로 시작됩니다. HeyGen을 활용하면 자신의 아바타를 만들고 24/7 사전 통화 비디오를 제공하여 잠재 고객이 여러분의 제안이나 데모를 통해 충분히 정보를 얻고 앞으로 나아갈 준비가 되도록 도울 수 있습니다.
반복하지 않고 개인 맞춤형 아웃리치를 확장하세요
영업 담당자들은 종종 같은 발견 피치를 반복하는 데 몇 시간을 보냅니다. HeyGen을 사용하면 한 번의 매력적인 비디오 프레젠테이션을 만들어 모든 잠재 고객에게 재사용할 수 있으며, 반복적인 작업 없이도 개성과 영향력을 유지할 수 있습니다.
대화를 가속화하고 거래를 진행시키세요
구매자들은 종종 텍스트가 많은 이메일과 전통적인 슬라이드 덱에 압도당하는 느낌을 받습니다. HeyGen은 여러분의 판매 프레젠테이션을 간결하고 흥미로운 비디오로 변환하여 주목을 끌고 관심을 유지하며 거래 진행을 가속화할 수 있습니다. 이해관계자와 구매 그룹이 검토할 수 있도록 남겨두세요.
HeyGen으로
영업 프레젠테이션을 만드는 방법
몇 분 안에 영향력 있는 비디오 세일즈 피치와 데모를 만들기 시작하세요—비디오 제작 팀이나 편집 기술이 필요 없습니다.
몇 분 안에 영향력 있는 비디오 세일즈 피치와 데모를 만들기 시작하세요—비디오 제작 팀이나 편집 기술이 필요 없습니다.
피치, 데모, 후속 프레젠테이션을 위해 디자인된 맞춤형 판매 템플릿 중에서 선택하세요. 완전한 제어가 필요하신가요? 빈 캔버스에서 시작하여 브랜드 키트를 적용해 일관되고 브랜드에 맞는 경험을 제공하세요.
피치, 데모, 후속 프레젠테이션을 위해 디자인된 맞춤형 판매 템플릿 중에서 선택하세요. 완전한 제어가 필요하신가요? 빈 캔버스에서 시작하여 브랜드 키트를 적용해 일관되고 브랜드에 맞는 경험을 제공하세요.
판매 스크립트를 업로드하고 700개 이상의 생생한 AI 아바타 중에서 선택하여 피치나 데모를 진행하세요. 더 개인적인 느낌을 원하신다면? 자신의 디지털 트윈을 사용하여 친숙하고 매력적인 방식으로 메시지를 전달하세요.
판매 스크립트를 업로드하고 700개 이상의 생생한 AI 아바타 중에서 선택하여 피치나 데모를 진행하세요. 더 개인적인 느낌을 원하신다면? 자신의 디지털 트윈을 사용하여 친숙하고 매력적인 방식으로 메시지를 전달하세요.
HeyGen의 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 텍스트, 글꼴, 색상을 조정하세요. 로고, 제품 스크린샷, 영업 자료, 핵심 통계를 추가하여 가치 제안을 강화하고 메시지를 명확하고 설득력 있게 전달하세요.
HeyGen의 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 텍스트, 글꼴, 색상을 조정하세요. 로고, 제품 스크린샷, 영업 자료, 핵심 통계를 추가하여 가치 제안을 강화하고 메시지를 명확하고 설득력 있게 전달하세요.
AI 기반 음성과 립싱크 기능을 사용하여 여러 언어로 쉽게 판매 프레젠테이션을 번역하고 현지화하여, 전 세계 구매자들에게 호소력 있는 제안을 할 수 있습니다.
AI 기반 음성과 립싱크 기능을 사용하여 여러 언어로 쉽게 판매 프레젠테이션을 번역하고 현지화하여, 전 세계 구매자들에게 호소력 있는 제안을 할 수 있습니다.
비디오가 완성되면 선호하는 형식으로 내보내고 이메일, LinkedIn, 또는 CRM 플랫폼을 통해 전화하기 전에 잠재 고객을 교육시켜 보내세요—그래서 영업 담당자가 설명하는 데 시간을 덜 소비하고 판매에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
비디오가 완성되면 선호하는 형식으로 내보내고 이메일, LinkedIn, 또는 CRM 플랫폼을 통해 전화하기 전에 잠재 고객을 교육시켜 보내세요—그래서 영업 담당자가 설명하는 데 시간을 덜 소비하고 판매에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
HeyGen은 판매 및 수익 팀이 몇 분 안에 참여도 높은, 항상 사용 가능한 판매 프레젠테이션과 데모를 만들 수 있게 해주는 AI 기반 비디오 생성 플랫폼입니다. 모든 통화에서 같은 피치를 반복하는 대신, 영업 담당자는 미리 고품질의 비디오 프레젠테이션을 보낼 수 있어, 전망 고객들이 만나기 전에 이미 정보를 얻게 됩니다.
HeyGen은 피치와 데모를 전문적인 비디오로 만들어 영업 프레젠테이션을 표준화하고 확장하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해 귀하의 영업 팀이:
- 시간을 절약하세요 반복되는 프레젠테이션을 자동화함으로써
- 모든 대표자와 지역에 걸쳐 일관성을 유지하세요
- 통화 전에 예비 고객과 접촉하여 교육이 아닌 마감에 집중하세요
HeyGen은 다음을 만드는 데 이상적입니다:
- 세일즈 피치 – 새로운 전망 고객을 위한 맞춤형 아웃리치 비디오
- 제품 데모 – 기능 및 이점에 대한 흥미로운 안내
- 후속 프레젠테이션 – 통화 후 주요 내용을 요약하고 강화하기
- 경쟁력 있는 차별화 – 경쟁 제품보다 귀사의 솔루션이 왜 더 낫다는 것을 보여주세요
HeyGen을 사용하면 대표자들이 매번 새로 녹화할 필요 없이 개인적인 느낌의 맞춤형 비디오 프레젠테이션을 만들 수 있습니다. 대표자들은 각 고객의 요구에 맞게 메시지를 신속하게 조정하거나 시각 자료를 교체하거나 비디오를 다른 언어로 번역할 수 있습니다.
네! HeyGen을 사용하면 브랜드 색상, 글꼴, 로고 및 시각적 요소를 사용자화하여 모든 영업 프레젠테이션이 회사의 정체성과 일치하도록 할 수 있습니다.
HeyGen 비디오는 이메일에 포함시키거나 LinkedIn에 공유하고, CRM 플랫폼에 추가하거나, 직접 링크로 보낼 수 있습니다. 이를 통해 영업 전화를 하기 전에 제안이 전망 고객에게 도달하여, 그들이 정보를 얻고 진행할 준비가 되어 있게 됩니다.
물론입니다. HeyGen은 AI 기반 번역 및 립싱크 기능을 제공하여, 다시 촬영하거나 번역가를 고용하지 않고도 즉시 여러 언어로 판매 비디오를 만들 수 있게 해줍니다.
HeyGen을 사용하면 몇 분 안에 완성도 높은 판매용 비디오를 제작할 수 있습니다. 단순히 템플릿을 선택하고, 스크립트를 추가하고, AI 아바타를 선택한 다음 브랜딩을 맞춤 설정하기만 하면 됩니다—비싼 제작 비용이 필요 없습니다.
전통적인 비디오 제작은 비용이 많이 들고, 시간이 오래 걸리며, 업데이트하기 어렵습니다. HeyGen은 촬영, 음성 녹음, 후반 작업의 필요성을 없애주어, 영업 팀이 비용의 일부만으로 빠르게 비디오 프레젠테이션을 만들고 업데이트할 수 있게 해줍니다.
HeyGen을 사용하면 스크립트를 편집하고 비주얼을 업데이트한 후 몇 분 안에 비디오를 다시 생성할 수 있어 간단합니다. 재촬영, 지연, 비용이 많이 드는 편집 없습니다.
아바타 유형
아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.
자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.
디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.
아바타 IV
아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.