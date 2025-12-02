동영상을 번역하세요

우르두어에서 영어로

AI 기반 비디오 번역으로 우르두어 영상을 자연스럽고 명확한 영어로 변환하세요. HeyGen은 번거로운 수동 편집이나 기존 더빙 없이도, 몇 분 만에 정확한 영어 자막이나 현실감 있는 AI 보이스오버를 손쉽게 제작할 수 있도록 도와줍니다.

YouTube 동영상, 교육용 콘텐츠, 마케팅 캠페인 또는 학습 자료를 현지화하든, HeyGen은 우르두어 영상을 영어로 빠르고 정확하며 확장 가능하게 번역할 수 있도록 도와줍니다.