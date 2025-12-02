동영상을 번역하세요
우르두어에서 영어로
AI 기반 비디오 번역으로 우르두어 영상을 자연스럽고 명확한 영어로 변환하세요. HeyGen은 번거로운 수동 편집이나 기존 더빙 없이도, 몇 분 만에 정확한 영어 자막이나 현실감 있는 AI 보이스오버를 손쉽게 제작할 수 있도록 도와줍니다.
YouTube 동영상, 교육용 콘텐츠, 마케팅 캠페인 또는 학습 자료를 현지화하든, HeyGen은 우르두어 영상을 영어로 빠르고 정확하며 확장 가능하게 번역할 수 있도록 도와줍니다.
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몇 분 만에 다른 언어로 확인하세요.
우르두어 영상에서 영어 영상으로 즉시 전환하세요
당신의 우르두어 콘텐츠를 영어 du로 변환하는 데는 몇 분밖에 걸리지 않습니다. 이 도구를 사용하면 복잡한 편집이나 추가 소프트웨어 없이도 스크립트, 메시지, 전체 동영상을 자연스러운 우르두어로 손쉽게 변환할 수 있습니다.
브라우저에서 바로 깔끔한 영어 자막, 자연스러운 AI 보이스오버, 혹은 완전히 현지화된 영상을 제작할 수 있습니다. 처음부터 끝까지 과정이 간단하고 빠르며 유연하게 진행됩니다.
간편해진 우르두어 영상 영어 번역
HeyGen은(는) 영상 번역을 위해 특별히 설계된 AI 기반 도구입니다. 이 도구는 구어체 우르두어를 영어 자막이나 우르두어 음성 내레이션으로 변환하면서 의미, 톤, 맥락을 그대로 유지합니다.
기본적인 텍스트 번역기와 달리 HeyGen은 실제 음성을 이해합니다. 음성 인식과 자연어 처리를 활용해 기계적이거나 단어 대 단어 번역이 아닌, 자연스럽고 명확하게 들리는 영어 번역을 제공합니다.
자막 또는 AI 음성 번역 선택
영어 자막은 접근성과 빠른 현지화에 이상적입니다. HeyGen은 우르두어 음성을 자동으로 읽기 쉬운 영어 캡션으로 변환하여 동영상과 정확히 동기화되도록 제공합니다.
자막은 다음과 같은 경우에 가장 효과적입니다:
소셜 미디어 동영상
교육 및 e러닝 콘텐츠
소리 없이 시청하는 시청자
접근성 및 규정 준수 요구 사항
또한 다른 플랫폼에서 사용할 수 있도록 자막 파일을 내보낼 수 있습니다. 이와 동일한 워크플로우는 여러 언어 쌍에 걸쳐 사용됩니다. 예를 들어, 아랍어 동영상을 영어로 번역한다면 이곳에서도 동일한 프로세스를 사용할 수 있습니다:
우르두어 영상의 영어 번역, 인기 활용 사례
HeyGen은 일반적으로 우르두어 동영상을 영어로 번역하는 데 다음과 같이 활용됩니다:
전 세계 시청자를 위한 우르두어 YouTube 동영상 번역
마케팅 및 광고 캠페인 현지화
우르두어 교육 영상을 영어로 변환하기
교육 및 e러닝 콘텐츠 번역
기업 및 내부 커뮤니케이션
소셜 미디어 및 숏폼 영상 현지화
많은 팀이 청중의 요구에 따라 다른 남아시아 언어의 콘텐츠를 영어로 번역하기도 합니다.
4단계로 쉽게 동영상 번역하는 방법
몇 단계만 거치면 말로 손쉽게 공유 가능한 전문적인 영상을 만들 수 있습니다.
우르두어 동영상을 업로드하거나 가져오기
동영상 파일을 업로드하거나 YouTube URL과 같은 동영상 링크를 가져오세요.
우르두어를 영어로 선택
원본 언어로 우르두어를, 대상 언어로 영어를 선택하세요.
자막 또는 AI 음성 선택
시청자와 콘텐츠 목표에 따라 영어 자막, AI 음성 번역, 또는 두 가지 모두를 선택하세요.
생성하고 공유하기
번역된 동영상을 생성한 뒤 다운로드하거나 어디에든 게시하세요.
전체 프로세스는 단일 동영상은 물론 대규모 콘텐츠 라이브러리에서도 원활하게 작동하도록 설계되었습니다.
HeyGen의 어떤 점이 더 좋나요?
영향은 분명합니다. 기업들은 HeyGen의 비디오 번역기를 통해 실질적인 성과를 얻고 있습니다. 영상을 즉시 번역함으로써 비용과 시간을 모두 절약하는 동시에, 손쉽게 글로벌 영향력을 확대할 수 있습니다.
비디오 번역 비용 절감
시장 현지화를 즉시 구현
영상 하나당, 몇 주나 몇 달이 아니라 바로바로 제작하세요
자주 묻는 질문
HeyGen을 사용해 우르두어 동영상을 영어로 번역하려면 어떻게 하나요?
우르두어 동영상을 업로드한 뒤, 원본 언어로 우르두어를, 대상 언어로 영어를 선택하고 자막 또는 AI 음성 번역을 선택하면 영어 동영상이 자동으로 생성됩니다. 반대 방향 번역도 필요하다면,
AI가 우르두어 동영상을 영어로 정확하게 번역할 수 있나요?
네. 오디오가 선명하다면, AI는 단어를 그대로 옮기는 것이 아니라 말하기 패턴, 문장 구조, 맥락을 이해하여 우르두어 동영상을 영어로 정확하게 번역할 수 있습니다.
우르두어 YouTube 동영상을 자동으로 영어로 번역할 수 있나요?
네. HeyGen에 우르두어 YouTube 동영상을 가져와, 원본 영상을 직접 다운로드하거나 편집할 필요 없이 영어 자막이나 AI 음성 번역을 생성할 수 있습니다.
AI가 우르두어 영상에 영어 자막과 영어 보이스오버를 지원하나요?
HeyGen은 우르두어 영상에 대해 영어 자막과 AI 보이스오버를 모두 지원하므로, 시청자와 콘텐츠 유형에 따라 가장 적합한 형식을 선택할 수 있습니다.
AI 음성 번역이 영어 자막보다 더 좋은가요?
영어 자막은 접근성과 빠른 게시에 매우 유용하지만, AI 음성 번역은 시청자가 자막을 읽지 않고도 자연스럽게 영상을 볼 수 있어 참여도를 높이는 데 더 효과적입니다.
이 번역 도구는 MP4, MOV 및 기타 형식을 지원하나요?
네. MP4, MOV, AVI, WebM을 포함한 대부분의 형식이 지원됩니다. 이를 통해 별도의 변환 도구나 추가 준비 작업 없이 거의 모든 우르두어 동영상을 업로드하고 정확한 스페인어 자막 또는 더빙을 생성할 수 있습니다.
비즈니스나 교육용 콘텐츠에도 우르두어에서 영어로 영상 번역 기능을 사용할 수 있나요?
네. 많은 기업들이 영어를 사용하는 고객에게 효과적으로 다가가기 위해 온보딩, 교육, 마케팅, 내부 커뮤니케이션에 우르두어에서 영어로의 영상 번역을 활용하고 있습니다. 만약 여러분도 힌디어 영상을 영어로 번역하고 싶다면, 해당 페이지는 여기 있습니다:
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