동영상을
번역하세요영어에서 베트남어로
영어로 된 어떤 영상이든 몇 분 만에 자연스러운 베트남어 영상으로 바꿀 수 있습니다. HeyGen은 자막을 만들고, 베트남어 보이스오버를 생성하거나, 번역가를 고용하거나 복잡한 소프트웨어를 사용할 필요 없이 영어 영상을 완전히 현지화할 수 있도록 도와줍니다. 모든 기능이 브라우저에서 실행되므로 브라질, 포르투갈, 미국을 비롯한 여러 지역의 베트남어 사용자를 쉽고 효율적으로 공략할 수 있습니다.
- 신용카드 필요 없음
- 1,000개 이상의 아바타
- 언제든지 해지할 수 있습니다
영어에서 베트남어까지 손쉽게 전환하세요
HeyGen은 번역 작업을 손쉽게 관리할 수 있도록 도와줍니다. 자막과 스크립트는 물론, 타이밍·톤·발음까지 완전히 제어하면서 베트남어 음성 더빙 전체를 제작할 수 있습니다. 튜토리얼, 교육 영상, 제품 데모, 소셜 콘텐츠, 사내 커뮤니케이션 등 어떤 영상을 만들든 기존 제작 워크플로를 바꾸지 않고 현지화할 수 있습니다. 이렇게 제작된 번역 콘텐츠는 베트남어 사용자를 대상으로 할 때도 정확하고 세련되며 자연스럽게 전달됩니다.
추가 언어 지원이 필요하다면 English to Spanish Translator 를 활용해 다국어 콘텐츠 라이브러리를 더욱 확장할 수 있습니다.
영어 동영상을 베트남어로 번역하는 가장 간단한 방법
최신 번역 도구를 사용하면 영어 음성을 정확하게 베트남어 자막이나 내레이션으로 변환할 수 있습니다. HeyGen은 이 핵심 작업 흐름을 대신 관리해 줍니다. 영어 오디오를 받아서 텍스트로 전사하고, 이를 베트남어로 번역한 뒤, 자막이나 내레이션을 생성하고 영상 타이밍에 맞춰 모두 정렬합니다. 덕분에 최종 영상은 다양한 플랫폼에서 자연스럽고 시청하기 편한 형태로 완성됩니다.
베트남어 음성 및 자막
HeyGen을 사용하면 자막이나 내레이션을 빠르게 만들 수 있습니다. 자막을 생성하고, 베트남어 내레이션 트랙을 제작하며, 다양한 음성을 선택하고, 가독성을 높이기 위해 자막 형식을 조정할 수 있습니다. 시청자는 자막 읽기를 선호하든 내레이션 듣기를 선호하든, 번역된 콘텐츠를 쉽게 따라갈 수 있습니다.
영어에서 베트남어 번역이 필요한 사람은 누구인가요
콘텐츠 크리에이터는 YouTube, TikTok, Instagram 등 다양한 플랫폼에서 영어 영상의 베트남어 버전을 게시해 시청자층을 확대할 수 있습니다. 교육자와 이러닝 팀은 베트남어를 사용하는 학습자를 위해 강의와 튜토리얼을 번역할 수 있습니다. 기업과 마케팅 팀은 온보딩 콘텐츠, 교육 자료, 제품 영상, 프로모션 클립을 현지화할 수 있습니다. 에이전시는 수동 편집을 관리하지 않고도 번역 작업을 대규모로 처리할 수 있으며, 트레이너나 코치는 베트남어를 사용하는 팀을 위해 세션을 효율적으로 현지화할 수 있습니다.
동영상을 업로드하세요
영어 영상 파일을 업로드하거나 YouTube, Google Drive, Dropbox에서 가져오세요. 음성이 또렷할수록 베트남어 번역이 더 정확해집니다.
원본 동영상을 업로드하세요
먼저 번역과 더빙의 기준이 될 원어 영상 파일을 선명하고 고화질로 업로드하세요. 이렇게 해야 AI 번역 결과를 가장 좋은 품질로 얻을 수 있습니다.
베트남어 선택
소스 언어로 영어를, 대상 언어로 베트남어를 선택하세요. 자막만 필요할지, 대본이 필요할지, 아니면 전체 더빙을 할지 결정하세요.
번역 생성
HeyGen은 영어 오디오를 자동으로 받아쓰고 스크립트를 번역한 뒤, 베트남어 자막 또는 나레이션 트랙을 생성합니다. 최종 완료 전에 모든 내용을 미리 보고 편집할 수 있습니다.
편집 및 내보내기
타이밍을 조정하고, 자막을 다듬고, 베트남어 음성을 변경하거나 스크립트를 수정하세요. 베트남어 영상, 자막 파일 또는 대본을 내보낼 수 있습니다.
HeyGen의 어떤 점이 더 좋나요?
영향은 분명합니다. 기업들은 HeyGen의 비디오 번역기를 통해 실질적인 성과를 얻고 있습니다. 영상을 즉시 번역함으로써 비용과 시간을 모두 절약하고, 손쉽게 글로벌 영향력을 확대할 수 있습니다.
비디오 번역 비용 절감
시장 현지화를 즉시 구현
영상 하나당, 몇 주나 몇 달이 아니라 바로바로
영어 동영상을 베트남어로 변환에 대한 자주 묻는 질문
영어 동영상을 온라인에서 베트남어로 번역하려면 어떻게 하나요?
영어 영상만 업로드하고, 대상 언어로 베트남어를 선택하면 HeyGen이 자동으로 자막이나 내레이션 트랙을 생성해 줍니다. 이 시스템은 음성 인식, 번역, 타이밍 조정, 미리보기까지 모두 처리해 주어, 정확하고 바로 게시할 수 있는 버전을 빠르게 완성할 수 있습니다.
영어 영상에 베트남어 자막을 바로 추가할 수 있나요?
네. 베트남어 자막을 생성한 뒤 검토하고, 줄 바꿈이나 속도를 조정한 다음 SRT 또는 VTT 형식으로 내보낼 수 있습니다. 이 워크플로우를 사용하면 타이밍을 정확히 맞출 수 있고, 보이스오버보다 텍스트 기반 번역을 선호하는 시청자들에게도 내용을 명확하게 전달할 수 있습니다.
HeyGen의 영어-베트남어 번역 정확도는 어느 정도인가요?
원본 오디오가 또렷하고 자연스러운 속도로 말해질수록 정확도가 높습니다. HeyGen의 AI 모델은 말투, 의미, 문장 구조에 초점을 맞춰 베트남어 자막이나 보이스오버가 자연스럽고 일관되게 들리도록 도와줍니다. 최종 버전을 내보내기 전에 모든 내용을 직접 수정할 수 있습니다.
YouTube 동영상을 베트남어로 번역할 수 있나요?
네. YouTube 링크를 붙여넣으면 AI가 자동으로 음성을 받아쓰고 번역한 뒤, 자막이나 베트남어 보이스오버를 생성합니다. 타이밍도 자동으로 맞춰 주기 때문에 별도의 다운로드, 플러그인, 추가 편집 없이도 완성도 높은 결과물을 얻을 수 있습니다.
내보내기 전에 번역된 베트남어 버전을 미리 볼 수 있나요?
물론입니다. 내보내기 전에 자막을 검토하고, 문장을 다듬고, 타이밍을 조정하거나, 베트남어 음성을 변경할 수 있습니다. 이를 통해 최종 영상이 원래 의도한 톤과 잘 맞고, 베트남어를 사용하는 시청자에게 자연스러운 시청 경험을 제공할 수 있습니다.
영어 영상을 베트남어로 번역하려면 별도의 소프트웨어가 필요한가요?
별도의 소프트웨어 설치는 필요 없습니다. 모든 작업이 브라우저에서 실행되므로, 동영상을 업로드하고, 자막이나 내레이션을 생성하고, 타이밍을 편집한 뒤, 완성도 높은 베트남어 콘텐츠를 설치 없이 바로 내보낼 수 있습니다. 이렇게 해서 워크플로우가 가볍고 사용하기 쉬워집니다.
HeyGen이 처음인데 영어 동영상을 번역하려면 어떻게 시작하면 되나요?
무료 계정을 생성하고 영어 영상을 업로드한 뒤, 대상 언어로 베트남어를 선택하면 바로 시작할 수 있습니다. 간소화된 워크플로우를 통해 번역, 검토, 내보내기 단계까지 순서대로 안내해 드립니다. 지금 바로 계정을 생성하세요.
베트남어 번역과 함께 사용할 수 있는 크리에이티브 도구가 있나요?
네. 현지화된 동영상에 계절별 또는 테마별 비주얼을 더해, 번역된 콘텐츠를 더욱 매력적으로 만들 수 있습니다. 예를 들어 Santa Video Maker는 재미있고 축제 분위기의 커스터마이징 옵션을 제공합니다
동영상을 175개 이상의 언어로 번역하세요
Avatar IV를 사용해 어떤 사진이든 초실감 나는 음성과 움직임으로 생생하게 되살리세요.