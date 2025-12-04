혜택

영어에서 베트남어까지 손쉽게 전환하세요

HeyGen은 번역 작업을 손쉽게 관리할 수 있도록 도와줍니다. 자막과 스크립트는 물론, 타이밍·톤·발음까지 완전히 제어하면서 베트남어 음성 더빙 전체를 제작할 수 있습니다. 튜토리얼, 교육 영상, 제품 데모, 소셜 콘텐츠, 사내 커뮤니케이션 등 어떤 영상을 만들든 기존 제작 워크플로를 바꾸지 않고 현지화할 수 있습니다. 이렇게 제작된 번역 콘텐츠는 베트남어 사용자를 대상으로 할 때도 정확하고 세련되며 자연스럽게 전달됩니다.

추가 언어 지원이 필요하다면 English to Spanish Translator 를 활용해 다국어 콘텐츠 라이브러리를 더욱 확장할 수 있습니다.