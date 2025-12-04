콘텐츠 제작자는 YouTube, TikTok, Instagram 등과 같은 플랫폼에서 영어 영상의 우크라이나어 버전을 게시해 시청자층을 확대할 수 있습니다. 교육자와 이러닝 팀은 우크라이나어를 사용하는 학습자를 위해 강의와 튜토리얼을 번역할 수 있습니다. 기업과 마케팅 팀은 온보딩 콘텐츠, 교육 자료, 제품 영상, 프로모션 클립 등을 현지화할 수 있습니다. 에이전시는 수동 편집을 관리하지 않고도 번역 작업을 확장할 수 있으며, 트레이너나 코치는 우크라이나어를 사용하는 팀을 위해 세션을 효율적으로 조정할 수 있습니다.



