동영상을 번역하세요
영어에서 스페인어(멕시코)로
영어로 된 어떤 영상이든 몇 분 만에 자연스러운 멕시코 스페인어 영상으로 바꿀 수 있습니다. HeyGen은 자막을 만들고, 멕시코 스페인어 보이스오버를 생성하거나, 번역가를 고용하거나 복잡한 소프트웨어를 쓰지 않고도 영어 영상을 완전히 현지화할 수 있도록 도와줍니다. 모든 기능이 브라우저에서 실행되므로, 브라질, 포르투갈, 미국을 비롯한 여러 지역의 멕시코 스페인어 사용자를 쉽고 효율적으로 공략할 수 있습니다.
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영어에서 멕시코 스페인어로 손쉽게 전환하세요
HeyGen은 번역 작업을 쉽게 관리할 수 있도록 도와줍니다. 자막, 스크립트는 물론 스페인어(멕시코) 전체 보이스오버까지 만들 수 있으며, 타이밍·톤·발음까지 모두 직접 세밀하게 제어할 수 있습니다. 튜토리얼, 교육 영상, 제품 데모, 소셜 콘텐츠, 사내 커뮤니케이션 등 어떤 영상을 제작하든 기존 제작 워크플로를 바꾸지 않고 메시지를 현지화할 수 있습니다. 이렇게 번역된 콘텐츠는 스페인어(멕시코)를 사용하는 시청자에게도 정확하고 세련되며 자연스럽게 전달됩니다.
추가 언어 지원이 필요하다면 English to Spanish Translator 를 활용해 다국어 콘텐츠 라이브러리를 더욱 확장할 수 있습니다.
영어 동영상을 멕시코 스페인어로 번역하는 가장 간단한 방법
최신 번역 도구를 사용하면 영어 음성을 정확하게 멕시코 스페인어 자막이나 내레이션으로 변환할 수 있습니다. HeyGen은 이 핵심 워크플로를 대신 관리해 줍니다. 영어 오디오를 받아서 전사하고, 이를 멕시코 스페인어로 번역한 뒤, 자막이나 내레이션을 생성하고, 모든 요소를 영상 타이밍에 맞춰 정렬합니다. 덕분에 최종 영상은 다양한 플랫폼에서 자연스럽고 시청하기 편한 형태로 완성됩니다.
스페인어(멕시코) 음성 및 자막
HeyGen을 사용하면 자막이나 내레이션을 빠르게 만들 수 있습니다. 자막을 생성하고, 스페인어(멕시코) 내레이션 트랙을 제작하며, 다양한 음성 옵션을 선택하고, 가독성을 높이기 위해 자막 형식을 조정할 수 있습니다. 시청자는 자막 읽기를 선호하든 내레이션 듣기를 선호하든, 번역된 콘텐츠를 쉽게 따라갈 수 있습니다.
영어에서 스페인어(멕시코) 번역이 필요한 사람은 누구인가요?
콘텐츠 크리에이터는 YouTube, TikTok, Instagram 등 다양한 플랫폼에서 시청자를 늘리기 위해 영어 영상의 스페인어(멕시코) 버전을 게시할 수 있습니다. 교육자와 이러닝 팀은 스페인어(멕시코)를 사용하는 학습자를 위해 수업과 튜토리얼을 번역할 수 있습니다. 기업과 마케팅 팀은 온보딩 콘텐츠, 교육 자료, 제품 영상, 프로모션 클립을 현지화할 수 있습니다. 에이전시는 수동 편집을 관리하지 않고도 번역 작업을 확장할 수 있으며, 트레이너나 코치는 스페인어(멕시코)를 사용하는 팀을 위해 세션을 효율적으로 조정할 수 있습니다.
동영상을 업로드하세요
영어로 된 동영상을 업로드하거나 YouTube, Google Drive, Dropbox에서 가져오세요. 음성이 또렷할수록 스페인어(멕시코) 번역이 더 정확해집니다.
원본 동영상을 업로드하세요
먼저 번역과 더빙의 기준이 될 원어 영상의 선명하고 고화질인 파일을 업로드하세요. 이렇게 해야 최고의 AI 번역 결과를 얻을 수 있습니다.
스페인어(멕시코)를 선택
소스 언어로 영어를, 대상 언어로 스페인어(멕시코)를 선택하세요. 자막, 대본, 또는 전체 더빙 중에서 원하는 옵션을 선택하세요.
번역 생성
HeyGen은 영어 오디오를 자동으로 받아쓰고 스크립트를 번역한 뒤, 자막을 생성하거나 멕시코 스페인어 내레이션 트랙을 만들어 줍니다. 최종 확정 전에 모든 내용을 미리 보고 편집할 수 있습니다.
편집 및 내보내기
타이밍을 조정하고, 자막을 다듬고, 스페인어(멕시코) 음성을 변경하거나 스크립트를 수정하세요. 스페인어(멕시코) 영상, 자막 파일 또는 대본을 내보낼 수 있습니다.
HeyGen은 무엇이 더 좋을까요?
영향은 분명합니다. 기업들은 HeyGen의 비디오 번역기를 통해 실제 성과를 얻고 있습니다. 영상을 즉시 번역함으로써 비용과 시간을 모두 절약하는 동시에, 손쉽게 글로벌 영향력을 확대할 수 있습니다.
비디오 번역 비용 절감
시장 현지화를 즉시 구현
영상 하나당, 몇 주나 몇 달이 아니라 바로바로
영어 동영상을 멕시코 스페인어로 변환할 때 자주 묻는 질문
영어 영상을 온라인에서 멕시코 스페인어로 번역하려면 어떻게 하나요?
영어 영상만 업로드하고 대상 언어로 스페인어(멕시코)를 선택하면, HeyGen이 자동으로 자막이나 내레이션 트랙을 생성해 줍니다. 시스템이 음성 인식, 번역, 타이밍 조정, 미리보기까지 모두 처리하므로, 정확하고 바로 게시할 수 있는 버전을 빠르게 완성할 수 있습니다.
영어 영상에 멕시코 스페인어 자막을 바로 추가할 수 있나요?
네. 스페인어(멕시코) 자막을 생성한 뒤 검토하고, 줄 바꿈이나 속도를 조정한 다음 SRT 또는 VTT 형식으로 내보낼 수 있습니다. 이 워크플로우를 사용하면 타이밍을 정확히 맞출 수 있고, 보이스오버보다 텍스트 기반 번역을 선호하는 시청자들에게도 내용을 명확하게 전달하는 데 도움이 됩니다.
HeyGen의 영어-스페인어(멕시코) 번역 정확도는 어느 정도인가요?
원본 오디오가 또렷하고 자연스러운 속도로 말해질수록 정확도가 높습니다. HeyGen의 AI 모델은 말투, 의미, 문장 구조에 초점을 맞춰 멕시코 스페인어 자막이나 보이스오버가 자연스럽고 일관되게 들리도록 도와줍니다. 최종 버전을 내보내기 전에 모든 내용을 직접 수정할 수 있습니다.
YouTube 동영상을 멕시코 스페인어로 번역할 수 있나요?
네. YouTube 링크를 붙여넣으면 AI가 자동으로 음성을 받아쓰고 번역한 뒤, 자막이나 멕시코 스페인어 보이스오버를 생성합니다. 타이밍도 자동으로 맞춰 주기 때문에 별도의 다운로드, 플러그인, 추가 편집 없이도 완성도 높은 결과물을 얻을 수 있습니다.
내보내기 전에 번역된 스페인어(멕시코) 버전을 미리 볼 수 있나요?
물론입니다. 내보내기 전에 자막을 검토하고, 문구를 조정하고, 타이밍을 수정하거나, 스페인어(멕시코) 음성을 변경할 수 있습니다. 이를 통해 최종 버전이 원래 톤과 잘 맞고, 스페인어(멕시코)를 사용하는 시청자에게 자연스러운 시청 경험을 제공할 수 있습니다.
영어 영상을 멕시코 스페인어로 번역하려면 별도의 소프트웨어가 필요한가요?
별도의 소프트웨어가 필요하지 않습니다. 모든 작업은 브라우저에서 실행되므로, 설치 없이도 동영상을 업로드하고, 자막이나 내레이션을 생성하고, 타이밍을 편집한 뒤, 완성도 높은 멕시코 스페인어 콘텐츠로 내보낼 수 있습니다. 이를 통해 워크플로우를 가볍고 사용하기 쉽게 유지할 수 있습니다.
HeyGen이 처음인데 영어 동영상 번역은 어떻게 시작하면 되나요?
무료 계정을 생성하고 영어 동영상을 업로드한 뒤, 대상 언어로 스페인어(멕시코)를 선택하면 바로 시작할 수 있습니다. 간소화된 워크플로를 통해 번역, 검토, 내보내기 단계까지 순서대로 안내해 드립니다. 지금 바로 여기에서 계정을 생성하세요.
멕시코 스페인어 번역과 함께 사용할 수 있는 크리에이티브 도구가 있나요?
네. 현지화된 동영상에 계절별 또는 테마별 비주얼을 더해, 번역된 콘텐츠를 더욱 매력적으로 만들 수 있습니다. 예를 들어 Santa Video Maker는 재미있고 축제 분위기의 커스터마이징 옵션을 제공합니다
비디오를 175개 이상의 언어로 번역하세요
Avatar IV를 사용해 어떤 사진이든 초현실적인 음성과 움직임으로 생생하게 되살리세요.