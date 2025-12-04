필요한 모든 기능이 하나의 플랫폼에 모두 포함되어 있습니다. 정확한 대본을 생성하고, 영어를 한국어로 번역하고, 자막을 만들고, 한국어 보이스오버를 다듬고, 목소리를 복제하고, 브랜드 용어를 교정하고, 발음을 조정하고, 타이밍을 미세하게 조절하며, 한국어 립싱크 더빙까지 생성할 수 있습니다. 이를 통해 영어 콘텐츠를 빠르게 현지화하고, 모든 영상 에셋 전반에서 일관된 품질을 유지할 수 있습니다.

다국어 프로젝트를 관리하고 있다면 HeyGen 독일어-한국어 번역기는 지역 확장에도 활용할 수 있습니다.