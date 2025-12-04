동영상을 번역하세요
영어에서 한국어로
영어 영상이 자연스러운 한국어 영상으로 바뀌는 일은 쉬워야 합니다. HeyGen을 사용하면 한국어 자막을 만들고, 한국어 보이스오버를 입히고, 영어 영상을 몇 분 만에 완전히 현지화할 수 있습니다. 한국어를 사용하는 시청자에게 다가가고, 세계에서 가장 큰 콘텐츠 시장 중 하나로 진출하며, 외주나 복잡한 편집 도구 없이도 기존 영상을 새롭게 활용할 수 있습니다.
- 신용카드 필요 없음
- 1,000개 이상의 아바타
- 언제든지 해지 가능
영어 영상이 자연스러운 한국어 영상으로 바뀌는 경험을 누려보세요
HeyGen은 자연스러운 한국어 음성과 유연한 편집 도구를 통해, 동영상을 몇 분 만에 번역·더빙·현지화할 수 있도록 도와줍니다.
AI로 영어에서 한국어로의 영상 번역을 더 쉽게
AI는 다국어 번역을 더 빠르고 일관되게 만들어 줍니다. HeyGen은 영어 음성을 자동으로 텍스트로 변환하고, 이를 한국어로 번역한 뒤 원본 타이밍에 맞춰 자막이나 한국어 보이스오버를 생성합니다. 이를 통해 의미, 톤, 속도감을 그대로 유지하여 한국어 버전도 현지 시청자에게 자연스럽고 진짜처럼 느껴지도록 합니다.
고급 한국어 보이스오버 및 자막 제어 기능
HeyGen은 영어 영상을 한국어로 자연스럽고 전문적인 품질로 번역할 수 있는 고급 도구를 제공합니다. 감정 표현이 풍부하고 실제 사람처럼 들리는 고품질 한국어 AI 보이스를 선택할 수 있으며, 정확한 한국어 자막을 생성한 뒤 내보내기 전에 가독성이 높도록 편집하고 스타일을 지정할 수 있습니다. 자막은 SRT 또는 VTT 형식으로 내보낼 수 있습니다. 한국어 버전에서도 원본 화자의 음색과 목소리 정체성을 유지하고 싶다면, 보이스 클로닝 기능을 통해 화자의 톤과 말투를 한국어로 재현할 수 있습니다. 또한 자막 타이밍을 세밀하게 조정하고, 한국어 오디오를 장면과 정밀하게 맞추며, 말하기 속도와 리듬을 조절하고, 대사를 정확히 싱크시켜 완성도 높고 일관된 시청 경험을 제공할 수 있습니다.
영어 영상을 한국어로 번역하는 다목적 도구
필요한 모든 기능이 하나의 플랫폼에 모두 포함되어 있습니다. 정확한 대본을 생성하고, 영어를 한국어로 번역하고, 자막을 만들고, 한국어 보이스오버를 다듬고, 목소리를 복제하고, 브랜드 용어를 교정하고, 발음을 조정하고, 타이밍을 미세하게 조절하며, 한국어 립싱크 더빙까지 생성할 수 있습니다. 이를 통해 영어 콘텐츠를 빠르게 현지화하고, 모든 영상 에셋 전반에서 일관된 품질을 유지할 수 있습니다.
다국어 프로젝트를 관리하고 있다면 HeyGen 독일어-한국어 번역기는 지역 확장에도 활용할 수 있습니다.
영어 영상을 한국어로 번역해야 하는 사람들
한국어 사용자를 대상으로 콘텐츠를 제작하는 크리에이터, 강의와 튜토리얼을 번역하는 교육자, 교육 및 온보딩 자료를 현지화하는 기업, 설명 영상·광고·제품 영상을 현지 시장에 맞게 제작하는 마케터, 대규모 영어 콘텐츠를 번역하는 에이전시, 영어 학습 모듈의 한국어 버전을 제작하는 이러닝 팀
HeyGen은 인도 전역과 전 세계 한국어 사용 커뮤니티의 시청자들에게 공감되는 한국어 버전 콘텐츠를 제작할 수 있도록 도와줍니다.
4단계로 쉽게 동영상을 한국어로 번역하는 방법
몇 단계만 거치면 당신의 말로 공유 가능한 전문적인 영상을 만들 수 있습니다.
동영상 업로드
영어 영상 파일을 업로드하거나 YouTube, Google Drive, Dropbox 또는 기기에서 가져오세요. 음성이 또렷할수록 한국어 번역과 타이밍이 더 정확해집니다.
한국어 선택
대상 언어로 한국어를 선택한 뒤 자막, 대본, 또는 전체 한국어 더빙 중에서 원하는 옵션을 선택하세요.
AI 음성과 자막
영어 오디오에서 한국어 자막이나 한국어 보이스오버를 생성하세요. 에디터 안에서 모든 내용을 검토하고 다듬을 수 있습니다.
편집 및 내보내기
타이밍, 음성 스타일, 자막 디자인을 세밀하게 조정한 뒤 한국어 영상, 스크립트 또는 자막 파일로 내보내세요.
AI로 영어 영상을 한국어로 번역하세요: 빠르고 정확하며 간편하게
AI 번역을 활용하면 일관된 품질을 유지하면서 프로젝트를 더 빠르게 완료할 수 있습니다. 빠른 작업 완료 시간, 정확한 자막, 자연스러운 한국어 오디오, 또렷한 발음, 다양한 음성 옵션까지 제공받을 수 있습니다. 한 편의 영상이든 수백 편의 영상이든, HeyGen은 품질 저하 없이 워크플로를 확장할 수 있도록 도와줍니다.
비디오 번역 비용 절감
시장 현지화를 즉시 구현
영상 하나당, 몇 주나 몇 달이 아니라 바로바로
영어에서 한국어로 영상 번역에 대한 자주 묻는 질문
영어 영상을 한국어로 번역하는 과정은 어떻게 진행되나요?
영어 오디오는 먼저 텍스트로 전사된 뒤, 말투와 속도를 그대로 살릴 수 있는 컨텍스트 기반 AI 모델을 통해 자연스러운 한국어로 변환됩니다. 이후 시스템이 자막 또는 영상과 완벽히 맞는 한국어 보이스오버를 생성하여, 현지화된 영상이 선명하고 정확하며 바로 게시할 수 있는 상태가 되도록 도와줍니다.
영어 영상을 한국어로 번역하려면 어떻게 하나요?
영어 영상만 업로드한 뒤, 대상 언어로 한국어를 선택하고 자막, 번역본(스크립트), 또는 전체 더빙 중 원하는 옵션을 고르기만 하면 됩니다. 그러면 AI가 모든 과정을 자동으로 처리해 몇 분 안에 완성도 높은 한국어 버전을 만들어 줍니다.
번역된 한국어 영상을 다운로드하기 전에 미리 볼 수 있나요?
네, 내보내기 전에 에디터 안에서 자막, 보이스오버 타이밍, 발음을 모두 검토할 수 있습니다. 이를 통해 한국어 번역이 자연스럽게 들리고, 장면의 흐름과 잘 맞으며, 원본 영어 콘텐츠의 의미를 효과적으로 반영하도록 할 수 있습니다.
영어 영상에 한국어 자막을 추가할 수 있나요?
네, 정확한 한국어 자막을 생성한 뒤 SRT 또는 VTT 파일로 내보내거나, 동영상에 직접 삽입할 수 있습니다. 이렇게 하면 화면 자막에 크게 의존하는 다양한 플랫폼에서도 시청자가 콘텐츠에 쉽게 접근할 수 있습니다.
전체 영상을 생성하지 않고 한국어 텍스트만 내보낼 수 있나요?
네, 한국어 대본이나 자막 파일을 별도로 내보낼 수 있습니다. 이렇게 하면 문서, 교육 자료에 텍스트를 재사용하거나, 자막을 영상에 직접 입히는 대신 독립된 파일 형태로 업로드해야 하는 플랫폼에서 활용하는 데 유용합니다.
자막이 원래 영어 영상의 타이밍과 그대로 맞춰지나요?
네, 자막은 영어 오디오의 속도에 자동으로 맞춰집니다. 또한 빠르게 말하는 화자나 기술적인 설명이 포함된 영상에서도 더 부드럽게 읽히고 더욱 정확하게 동기화되도록, 타이밍을 수동으로 조정할 수 있습니다.
영어에서 한국어로 번역할 때 어떤 동영상 형식을 업로드할 수 있나요?
MP4, MOV, AVI 파일을 업로드하거나 YouTube 링크를 직접 가져올 수 있습니다. 이러한 형식은 AI가 오디오를 깨끗하게 처리하고, 대사를 효과적으로 추출하며, 추가 변환 도구 없이도 정확한 한국어 자막이나 보이스오버를 생성할 수 있도록 도와줍니다.
영어에서 한국어로 번역하는 데 보통 얼마나 걸리나요?
대부분의 번역은 AI가 자동으로 음성 인식, 번역, 타이밍을 처리하기 때문에 몇 분 안에 완료됩니다. 더 크거나 긴 영상은 약간 더 시간이 걸리지만, 전체 작업 흐름은 여전히 전통적인 수동 현지화 방식보다 더 빠르고 일관됩니다. 다음을 통해 고급 번역 워크플로를 시도해 보세요: YouTube 동영상 번역기:
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