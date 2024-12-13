AI 번역기

독일어 비디오를 정확한 자막과 음성 해설과 함께 힌디어로 번역하세요—톤, 의미, 그리고 문화적 뉘앙스를 보존하여 더 연결된 시청자 경험을 제공합니다.

자막과 캡션 단순화

AI 기술은 다국어 비디오를 위한 자막 및 캡션 작업을 간단한 과정으로 만들 수 있습니다. 독일어로 자동 생성된 자막을 힌디어로 번역함으로써, 전체 과정이 효율적이고 시간을 덜 소비하게 됩니다. 이는 언어가 더 이상 이해의 장벽이 되지 않도록, 더 넓은 관객층에게 도달하고자 하는 콘텐츠 제작자들에게 특히 유익합니다.

화면에 '안녕하세요'라고 쓰여 있는 스크린 앞에 여자가 앉아 있다화면에 '안녕하세요'라고 쓰여 있는 스크린 앞에 여자가 앉아 있다

독일어에서 힌디어로 번역하는 효과적인 전략

독일어에서 힌디어로의 비디오 번역에 AI를 활용하는 것은 특정 모범 사례를 포함합니다. 전사의 정확성을 향상시키기 위해 명확한 오디오 품질로 시작하세요. 의도된 메시지를 유지하기 위해 번역에서 문화적 뉘앙스를 존중하십시오. 출력 품질을 향상시키기 위해 정기적으로 번역을 검토하고 미세 조정하십시오. AI를 사용함으로써 이러한 관행은 비디오 콘텐츠 전반에 걸쳐 일관성과 신뢰성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

그 위에 분명하고 또렷한 발음으로 말하는 남자가 소파에 앉아 있는 비디오그 위에 분명하고 또렷한 발음으로 말하는 남자가 소파에 앉아 있는 비디오

더빙과 음성녹음이 쉬워졌습니다

AI는 번역된 스크립트를 새로운 오디오 트랙에 매끄럽게 통합함으로써 비디오 번역에서 음성 녹음 및 더빙을 지원합니다. 이는 특히 독일어에서 힌디어로의 번역에서 목소리의 변조와 어조가 대상 언어에 맞게 조정되어야 하기 때문에 유용합니다. AI를 사용함으로써 창작자들은 더빙이 정확할 뿐만 아니라 문화적으로도 적절하여 시청자의 경험을 향상시킬 수 있습니다.

한 남자가 '안녕하세요'라고 쓰여진 스크린 앞에 서 있다한 남자가 '안녕하세요'라고 쓰여진 스크린 앞에 서 있다

어떻게 작동하나요?

4단계로 비디오 번역하기

AI 기반 음성 변환, 정확한 번역 및 원활한 현지화를 통해 전 세계 청중에게 도달하세요.

1단계

소스 비디오를 업로드하세요

원본 언어로 된 선명하고 고품질의 비디오를 업로드하여 시작하세요. 이것은 번역과 더빙을 위한 기반으로 사용될 것입니다.

video thumbnail

2단계

대상 언어를 선택하세요

175개 이상의 지원 언어 중에서 선택하세요. HeyGen의 AI는 문맥, 의도 및 어조를 유지하면서 콘텐츠를 자동으로 번역합니다.

video thumbnail

3단계

AI 음성 합성 및 립싱크 생성

선택한 언어로 원본 오디오를 리얼한 AI 음성으로 대체하세요. 입 모양은 자연스러운 전달을 위해 완벽하게 동기화됩니다.

video thumbnail

4단계

미리보기, 다듬기 & 출판

번역된 비디오를 검토하고, 최종 편집을 하여 국제적인 관객들과 소통할 준비가 된 현지화된 콘텐츠를 내보내세요.

video thumbnail

더 많은 AI 도구를 발견하세요

파워포인트 슬라이드를 목소리와 애니메이션을 포함한 매력적인 비디오로 만드세요.

altalt

아바타 유형

아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.

자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.

디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.

video thumbnail
altalt

아바타 IV

아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.


video thumbnail
altalt

비디오 아바타

비디오 아바타를 사용하면 한 번에 두 곳에 있을 수 있어, 콘텐츠 제작자, 비즈니스 전문가, 디지털 인플루언서에게 이상적입니다.

video thumbnail
altalt

포토 아바타

당신의 사진 아바타는 자신의 생동감 있는 움직임과 표정을 유지하면서 자연스러운 외모를 갖춘 애니메이션 버전으로 변신할 수 있습니다.

video thumbnail
altalt

생성적 아바타

텍스트 프롬프트에서 AI 아바타, 사진, 비디오를 생성하세요. 비즈니스, 소셜 미디어 등에 적합합니다.

video thumbnail
altalt

인터랙티브 아바타

실시간으로 반응하는 인터랙티브 아바타로 참여도를 한 단계 끌어올려 가상 상호작용을 더 진정성 있게 느껴보세요.

video thumbnail
altalt

스톡 아바타

HeyGen의 고급 기술로 비디오를 위한 맞춤형 AI 주식 아바타를 만드세요. 독특하고 역동적이며 매력적인 AI 기반 시각 효과로 비디오를 향상시키세요.

모든 언어를 구사하세요.

당신의 아바타는 모든 언어를 완벽하게 구사합니다.

HeyGen의 AI 기반 비디오 현지화는 자연스러운 말투, 완벽한 입모양 맞춤, 그리고 매끄러운 참여를 보장하며 다양한 언어와 문화에 콘텐츠를 적응시킵니다. 기업들은 생생한 AI 아바타를 만들고, 70개 이상의 언어로 비디오를 번역하며, 지역 방언에 맞는 목소리를 사용자 정의할 수 있습니다. AI 주도 문화 적응을 통해, 브랜드는 전 세계 관객들과 진정으로 연결될 수 있습니다.

video thumbnail

사용 사례

창작자로부터 마케터에 이르기까지.

100가지 이상의 HeyGen 사용 사례.

AI 비디오 번역기 FAQ

Our AI video translator transforms any video into 70+ languages and 175+ dialects with seamless lip-sync and natural speech. Unlike traditional translation tools, our AI ensures that your voice sounds authentic in every language - no robotic text-to-speech, no pre-recorded dubbing.

👉 데모 보기 →

네! AI 번역을 직접 체험하고 싶은 사용자를 위해 무료 AI 비디오 번역 옵션을 제공합니다. 더 높은 정확도, 더 많은 언어 옵션, 그리고 향상된 기능을 원하는 분들을 위해, 저희 프리미엄 플랜은 고급 맞춤 설정과 우수한 음성 합성을 제공합니다.

👉 자세한 계획 보기 →

자막이 단순히 화면에 번역된 텍스트를 표시하는 것과 달리, AI 기반 비디오 번역은 여러 언어로 당신의 목소리를 재창조하면서 원본 비디오와 완벽하게 동기화합니다. 이것은 완전히 몰입감 있는 경험을 만들어내어, 관객이 마치 당신이 자연스럽게 그들의 모국어로 말하는 것처럼 느끼게 합니다.

👉 자막 대 더빙 – 실제로 무엇이 효과적일까요? →

👉 AI 비디오 번역이 어떻게 작동하는지 알아보세요 →

우리의 AI 아바타를 사용한 비디오 번역 기능을 통해, 여러분의 제스처, 표정, 그리고 말투를 모방하는 디지털 버전의 자신을 만들 수 있습니다. 프레젠테이션을 하든, 스토리텔링을 하든, 또는 가르치든, 여러분의 아바타는 추가적인 녹음 없이도 다국어 콘텐츠를 개인적이고 매력적으로 느끼게 만들어 줍니다.

AI 아바타가 부상하는 이유는 다음과 같습니다 →

창작자, 교육자, 기업, 그리고 글로벌 브랜드들이 우리의 AI 비디오 언어 번역기를 사용하여 그들의 콘텐츠를 수월하게 확장합니다. 교육용 비디오, 마케팅 캠페인, 제품 데모, 또는 소셜 미디어 콘텐츠를 제작하고 있든, AI 번역은 비싼 제작 비용 없이 즉시 글로벌 청중에게 도달할 수 있게 도와줍니다.

👉 산업 분야에서 HeyGen을 활용하는 방법을 확인하세요 →

우리는 번역된 목소리가 얼굴 움직임과 정확하게 일치하도록 하는 고급 립싱크 기술을 개발했습니다. 기본적인 텍스트-투-스피치 도구와 달리, 우리 시스템은 발음과 타이밍을 조정하여 다국어 비디오 콘텐츠가 원본 비디오만큼 자연스럽게 느껴지도록 만듭니다.

👉 립싱크 정확도를 실제로 확인해보세요 →

우리의 AI 비디오 번역기는 70개 이상의 언어와 175개 이상의 방언을 지원하며, 정확성과 발음을 확장하기 위한 지속적인 개선 작업을 하고 있습니다. 스페인어, 프랑스어, 중국어 또는 지역 악센트가 필요하든, 우리의 AI는 가장 진정성 있는 다국어 경험을 제공하기 위해 적응합니다.

사용 사례

창작자로부터 마케터에 이르기까지.

100가지 이상의 HeyGen 사용 사례.

