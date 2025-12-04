동영상을 번역하세요
영어에서 인도네시아어(바하사)로
영어로 된 어떤 영상이든 몇 분 만에 자연스러운 인도네시아어(바하사) 영상으로 바꿀 수 있습니다. HeyGen은 자막을 만들고, 인도네시아어(바하사) 보이스오버를 생성하거나, 번역가를 고용하거나 복잡한 소프트웨어를 쓰지 않고도 영어 영상을 완전히 현지화할 수 있도록 도와줍니다. 모든 작업은 브라우저에서 실행되므로, 브라질, 포르투갈, 미국을 비롯한 여러 지역의 인도네시아어(바하사) 사용자를 쉽고 효율적으로 공략할 수 있습니다.
- 신용카드 불필요
- 1,000개 이상의 아바타
- 언제든지 취소 가능
영어에서 인도네시아어(바하사)로 손쉽게 전환하세요
HeyGen은 번역 과정을 쉽게 관리할 수 있도록 도와줍니다. 자막, 스크립트는 물론 인도네시아어(바하사) 전체 보이스오버까지 제작하면서도 타이밍, 톤, 발음을 완전히 직접 제어할 수 있습니다. 튜토리얼, 교육 영상, 제품 데모, 소셜 콘텐츠, 사내 커뮤니케이션 등 어떤 영상을 만들든 기존 제작 워크플로를 바꾸지 않고도 손쉽게 현지화할 수 있습니다. 이렇게 번역된 콘텐츠는 인도네시아어(바하사)를 사용하는 시청자들에게 정확하고 세련되며 자연스럽게 전달됩니다.
추가 언어 지원이 필요하다면 English to Spanish Translator 를 활용해 다국어 콘텐츠 라이브러리를 더욱 확장할 수 있습니다.
영어 동영상을 인도네시아어(바하사)로 번역하는 가장 간단한 방법
현대 번역 도구를 사용하면 영어 음성을 인도네시아어(바하사) 자막이나 내레이션으로 정확하게 변환할 수 있습니다. HeyGen은 이 핵심 워크플로를 대신 관리해 줍니다. 영어 오디오를 받아 전사하고, 이를 인도네시아어(바하사)로 번역한 뒤, 자막이나 내레이션을 생성하고 영상 타이밍에 맞춰 모두 정렬합니다. 이를 통해 최종 영상이 다양한 플랫폼에서 자연스럽고 시청하기 편안하게 느껴지도록 도와줍니다.
인도네시아어(바하사) 음성 및 자막
HeyGen을 사용하면 자막이나 내레이션을 빠르게 만들 수 있습니다. 자막을 생성하고, 인도네시아어(바하사) 내레이션 트랙을 제작하며, 다양한 음성 옵션을 선택하고, 가독성을 높이기 위해 자막 형식을 조정할 수 있습니다. 시청자는 자막 읽기를 선호하든 내레이션 듣기를 선호하든, 번역된 콘텐츠를 쉽게 따라갈 수 있습니다.
영어에서 인도네시아어(바하사) 번역이 필요한 사람은 누구인가요?
콘텐츠 크리에이터는 YouTube, TikTok, Instagram 등 다양한 플랫폼에서 인도네시아어(바하사) 버전의 영어 영상을 게시해 시청자층을 확대할 수 있습니다. 교육자와 이러닝 팀은 인도네시아어(바하사)를 사용하는 학습자를 위해 강의와 튜토리얼을 번역할 수 있습니다. 기업과 마케팅 팀은 온보딩 콘텐츠, 교육 자료, 제품 영상, 프로모션 클립 등을 현지화할 수 있습니다. 에이전시는 수동 편집을 관리할 필요 없이 번역 작업을 대규모로 처리할 수 있고, 트레이너나 코치는 인도네시아어(바하사)를 사용하는 팀을 위해 세션을 효율적으로 현지화할 수 있습니다.
동영상을 업로드하세요
영어로 된 동영상을 업로드하거나 YouTube, Google Drive, Dropbox에서 가져오세요. 음성이 또렷할수록 인도네시아어(바하사) 번역의 정확도가 높아집니다.
원본 동영상을 업로드하세요
먼저 번역과 더빙의 기준이 될 원어 영상 파일을 선명하고 고화질로 업로드하세요. 이렇게 해야 AI 번역 결과를 최적으로 얻을 수 있습니다.
인도네시아어(바하사) 선택
소스 언어로 영어를, 대상 언어로 인도네시아어(바하사)를 선택하세요. 자막, 스크립트, 또는 전체 더빙 중에서 원하는 옵션을 선택하면 됩니다.
번역 생성하기
HeyGen은 영어 오디오를 자동으로 받아쓰고 스크립트를 번역한 뒤, 자막을 생성하거나 인도네시아어(바하사) 내레이션 트랙을 만들어 줍니다. 최종 완료 전에 모든 내용을 미리 보고 편집할 수 있습니다.
편집 및 내보내기
타이밍을 조정하고, 자막을 다듬고, 인도네시아어(바하사) 음성을 변경하거나 스크립트를 업데이트하세요. 인도네시아어(바하사) 영상, 자막 파일 또는 대본을 내보낼 수 있습니다.
HeyGen의 어떤 점이 더 좋나요?
영향은 분명합니다. 기업들은 HeyGen의 비디오 번역기를 통해 실질적인 성과를 얻고 있습니다. 영상을 즉시 번역함으로써 비용과 시간을 모두 절감하고, 손쉽게 글로벌 영향력을 확대할 수 있습니다.
비디오 번역 비용 절감
시장 현지화를 즉시 구현
영상 하나당, 몇 주나 몇 달이 아니라 바로바로
영어 동영상을 인도네시아어(바하사)로 변환하는 것에 대한 자주 묻는 질문
영어 영상을 온라인에서 인도네시아어(바하사)로 번역하려면 어떻게 하나요?
영어 영상만 업로드하고, 대상 언어로 인도네시아어(바하사)를 선택하면 HeyGen이 자동으로 자막이나 내레이션 트랙을 생성해 줍니다. 시스템이 음성 인식, 번역, 타이밍 조정, 미리보기까지 모두 처리하므로, 정확하고 바로 게시할 수 있는 버전을 빠르게 완성할 수 있습니다.
영어 영상에 인도네시아어(바하사) 자막을 바로 추가할 수 있나요?
네. 인도네시아어(바하사) 자막을 생성한 뒤 검토하고, 줄 바꿈이나 속도를 조정한 다음 SRT 또는 VTT 형식으로 내보낼 수 있습니다. 이 워크플로를 사용하면 타이밍을 정확히 맞출 수 있고, 보이스오버보다 텍스트 기반 번역을 선호하는 시청자들에게도 내용을 명확하게 전달할 수 있습니다.
HeyGen의 영어-인도네시아어(바하사) 번역 정확도는 어느 정도인가요?
원본 오디오가 또렷하고 자연스러운 속도로 말해질수록 정확도가 높습니다. HeyGen의 AI 모델은 말투, 의미, 문장 구조에 초점을 맞춰 인도네시아어(바하사) 자막이나 보이스오버가 자연스럽고 일관되게 들리도록 도와줍니다. 최종 버전을 내보내기 전에 모든 내용을 직접 수정할 수 있습니다.
YouTube 동영상을 인도네시아어(바하사)로 번역할 수 있나요?
네. YouTube 링크를 붙여넣으면 AI가 자동으로 음성을 받아쓰고 번역한 뒤, 인도네시아어(바하사) 자막 또는 보이스오버를 생성합니다. 타이밍도 자동으로 맞춰 주기 때문에, 별도의 다운로드나 플러그인, 추가 편집 없이도 완성도 높은 결과물을 얻을 수 있습니다.
내보내기 전에 번역된 인도네시아어(바하사) 버전을 미리 볼 수 있나요?
물론입니다. 내보내기 전에 자막을 검토하고, 문장을 다듬고, 타이밍을 조정하거나 인도네시아어(바하사) 음성을 변경할 수 있습니다. 이를 통해 최종 영상이 원래의 톤과 잘 맞고, 인도네시아어(바하사)를 사용하는 시청자에게 자연스럽게 느껴지도록 할 수 있습니다.
영어 영상을 인도네시아어(바하사)로 번역하려면 별도의 소프트웨어가 필요한가요?
별도의 소프트웨어가 필요하지 않습니다. 모든 작업은 브라우저에서 실행되므로, 설치 없이도 동영상을 업로드하고, 자막이나 내레이션을 생성하고, 타이밍을 편집하고, 완성도 높은 인도네시아어(바하사) 콘텐츠를 내보낼 수 있습니다. 이를 통해 워크플로우를 가볍고 사용하기 쉽게 유지할 수 있습니다.
HeyGen이 처음인데 영어 동영상 번역은 어떻게 시작하면 되나요?
무료 계정을 생성하고 영어 영상을 업로드한 뒤, 대상 언어로 인도네시아어(바하사)를 선택하면 바로 시작할 수 있습니다. 간소화된 워크플로를 통해 번역, 검토, 내보내기 단계까지 순서대로 안내해 드립니다. 지금 바로 여기에서 계정을 생성하세요.
인도네시아어(바하사) 번역과 함께 사용할 수 있는 크리에이티브 도구가 있나요?
네. 현지화된 동영상에 계절별 또는 테마별 비주얼을 더해, 번역된 콘텐츠를 더욱 매력적으로 만들 수 있습니다. 예를 들어 Santa Video Maker는 재미있고 축제 분위기의 커스터마이징 옵션을 제공합니다
비디오를 175개 이상의 언어로 번역하세요
Avatar IV를 사용해 어떤 사진이든 초실감 나는 음성과 움직임으로 생생하게 되살리세요.