혜택

영어에서 인도네시아어(바하사)로 손쉽게 전환하세요

HeyGen은 번역 과정을 쉽게 관리할 수 있도록 도와줍니다. 자막, 스크립트는 물론 인도네시아어(바하사) 전체 보이스오버까지 제작하면서도 타이밍, 톤, 발음을 완전히 직접 제어할 수 있습니다. 튜토리얼, 교육 영상, 제품 데모, 소셜 콘텐츠, 사내 커뮤니케이션 등 어떤 영상을 만들든 기존 제작 워크플로를 바꾸지 않고도 손쉽게 현지화할 수 있습니다. 이렇게 번역된 콘텐츠는 인도네시아어(바하사)를 사용하는 시청자들에게 정확하고 세련되며 자연스럽게 전달됩니다.

추가 언어 지원이 필요하다면 English to Spanish Translator 를 활용해 다국어 콘텐츠 라이브러리를 더욱 확장할 수 있습니다.