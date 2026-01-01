세일즈 피치 생성기는 어떤 스크립트든 몇 분 만에 완성도 높은 영상 피치로 바꿔 줍니다. 카메라도, 편집도 필요 없습니다. 피치를 작성하고, 발표자를 선택한 뒤, 완성된 영상을 잠재 고객에게 바로 보내세요.
AI 영업 피치 생성기의 주요 기능
AI 기반 영업 피치 생성기
간단한 입력만으로 시작하면 AI 도구가 몇 초 만에 세일즈 피치를 만들어 줍니다. 제품과 타깃 고객을 지정하면, 스크립트-투-비디오 엔진이 명확하고 설득력 있는 메시지를 작성해 주며, 이를 바탕으로 몇 분 안에 완성된 영상으로 다듬을 수 있습니다.
영향력 있는 세일즈 영상을 제작하세요
피치를 한 번만 녹화하면 Speech Cleanup이 군더더기 단어, 불필요한 침묵, 말꼬리 잡힌 부분과 재촬영 분량까지 깔끔하게 제거해 줍니다. 거슬리는 점프 컷 대신, AI 영상 편집기가 가장 좋은 순간들만 자연스럽게 이어 붙여 한 번에 매끄러운 결과물을 만들어 주어, 다시 녹화할 필요 없이 매번 완성도 높은 피치를 손쉽게 제작할 수 있습니다.
모든 영업 제안을 대규모로 맞춤화하세요
각 잠재 고객에게 똑같은 일반 메시지 대신, 그들에게 맞춰진 영상을 보내세요. AI 얼굴 교체 기능을 사용하면 하나의 스크립트만으로도 서로 다른 고객 세그먼트에 맞춘 맞춤형 피치를 제작할 수 있어, 개인화를 대규모로 구현하면서도 각 구매자에게 최적화된 세일즈 피치를 유지할 수 있습니다.
영업 팀을 위한 브랜드 템플릿
카메라 없이도 영업팀이 사용할 온브랜드 템플릿과 실감 나는 프레젠터 라이브러리를 제공하세요. AI 대변인을 선택하고, 브랜드 보이스와 컬러를 맞춰서 모든 피치가 귀사의 스타일과 일치하도록 하여, 마케터와 영업 담당자가 모든 고객 접점에서 일관되고 전문적인 인상을 줄 수 있게 합니다.
공감을 이끄는 다국어 피치
구매자의 언어로 피치를 전달해 어떤 시장에서도 딜을 성사시키세요. 비디오 번역기를 사용하면 하나의 세일즈 영상을 175개 이상의 언어로 자연스러운 음성과 립싱크로 변환하여, 메시지가 현지 고객의 고민에 정확히 와닿고 재촬영 없이도 영업 활동을 손쉽게 확장할 수 있습니다.
세일즈 피치 영상 아이디어와 활용 사례
Generic cold emails get ignored. Build a short, personal pitch with an AI video generator that grabs attention and lifts conversion toward your desired outcome, as prospects see a real message instead of text.
Filming a polished demo takes planning and editing. Describe your product and generate a clear product demo video that streamlines your sales process and walks buyers through key features, so demos move deals forward faster.
A text recap after a call is easy to skip. Record a quick AI talking head that addresses their specific needs and reinforces your sales strategy, so prospects stay engaged between meetings.
A slide presentation rarely tells the full story. SaaS teams use PPT To video to turn a deck of business ideas into a narrated video that frames the vision, so investors grasp it from anywhere.
Reshooting onboarding footage every quarter is costly. Drop your playbook into the editor and produce consistent training video that ramps new reps fast and standardizes your pitch creation process across the team.
Plain text on social rarely sparks conversations. Add specific details and turn your pitch into a scroll-stopping video for LinkedIn with AI social media support, building a pipeline of inbound prospects.
AI 영업 피치 생성기는 이렇게 작동합니다
첫 아이디어부터 전송 준비가 완료된 완성도 높은 피치까지, 네 가지 간단한 단계만으로 성공적인 세일즈 피치 영상을 만들어 보세요.
제품, 타깃 고객, 전달하고 싶은 메시지를 정의하세요. 생성기는 이 정보를 바탕으로 당신의 피치를 구성합니다.
몇 초 만에 AI가 작성한 영업 스크립트를 받아보고, 브랜드에 맞게 문구와 톤을 자유롭게 수정하세요.
Choose a presenter and a natural voice to deliver your pitch on camera, no filming required.
로고와 브랜드 색상을 추가한 뒤, 몇 분 안에 어떤 잠재 고객과도 공유할 수 있는 완성도 높은 피치 영상을 내보내세요.
AI 세일즈 피치 생성기는 스크립트나 아이디어를 완성된 영상 피치로 만들어 주는 AI 도구입니다. 전달하고 싶은 메시지를 작성한 뒤, AI로 초안을 만들고 다듬고, 발표자를 선택하면 HeyGen의 텍스트‑투‑비디오 워크플로우가 몇 분 안에 완성도 높은 영상을 내보냅니다.
하나의 스크립트만으로 시작해, 우리 AI가 이름·오퍼·고객 데이터를 자동으로 바꿔 수백 명의 잠재 고객에게 맞춘 맞춤형 피치를 만들어 드립니다. AI 클론으로 나만의 프레젠터를 만들고, 완전한 커스터마이징을 통해 각 영상을 각 구매자의 선호에 꼭 맞게 조정하세요.
네. 이 생성기는 AI 기반 인사이트를 활용해 스크립트를 분석하고, 사용자가 완전히 제어할 수 있는 데이터 기반 피치를 만들어 줍니다. 불필요한 전문 용어를 줄이고, 가독성을 높이며, AI 립싱크로 전달 타이밍을 맞춘 뒤, 내보내기 전에 언제든지 원하는 대로 수정할 수 있습니다.
영상 촬영은 일정 조율, 장비 준비, 재촬영, 편집까지 신경 쓸 게 많습니다. HeyGen을 사용하면 스크립트만 작성하면 몇 분 안에 완성도 높은 피치를 만들 수 있고, 카메라 없이 얼굴이 나오지 않는 영상을 제작할 수 있습니다. 각 리스트마다 다른 세일즈 메시지를 보낼 수 있고, 팀은 이를 활용해 빠르게 영업 성과를 높일 수 있습니다.
AI가 복잡한 작업을 대신 처리해 주어 더 빠르게 설득력 있는 피치를 만들 수 있습니다. 사용자 지정 가능한 템플릿에서 시작해 대상 고객에 맞게 문구를 다듬으면, 영상 스크립트 생성기가 영업 담당자가 몇 분 안에 촬영할 수 있는 초안을 만들어 줍니다.
네. 신용카드 없이도 영상 피치를 만들 수 있으며, 준비가 되면 언제든지 업그레이드할 수 있습니다. 유료 플랜은 월 약 29달러부터 시작하며, AI 음성 클로닝, 더 긴 영상 제작, 브랜딩 제어 기능, 그리고 전체 프레젠터 및 템플릿 라이브러리를 이용할 수 있습니다.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI를 활용해 영업 피치를 고객 맞춤형 영상으로 바꾸고, 더 많은 거래를 성사시키세요.