페이스 토킹은 정적인 사진을 AI를 활용해 실제 사람이 말하는 것 같은 영상으로 변환합니다. HeyGen을 사용하면 카메라, 촬영, 복잡한 제작 워크플로 없이도 자연스럽고, 표정이 풍부하며, 사람 같은 페이스 토킹 영상을 만들 수 있습니다.
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Face talking videos explain lessons, onboarding steps, and tutorials in a clear and personal way. This improves understanding and keeps learners engaged without live instruction.
Use face talking to introduce features, explain benefits, or deliver announcements with a human presence. This builds trust while keeping messaging consistent.
Teams share policies, updates, and instructions using familiar faces in talking photos. This removes the need for meetings or scheduled recordings.
Face talking videos guide users step by step through processes and workflows. This reduces confusion and improves completion rates.
Creators animate portraits to narrate stories, biographies, or historical content with emotional impact. This brings static visuals to life.
Organizations deliver the same message globally by translating scripts while keeping the same talking face with the video translator.
HeyGen이 최고의 얼굴 토킹 AI 영상 도구인 이유
얼굴이 나오는 토킹 영상은 사람의 존재가 있을 때 이해도, 신뢰도, 그리고 참여도가 높아지는 순간을 위해 설계되었으며, AI 토킹 애플리케이션에 이상적입니다. HeyGen은 AI 토킹 기술을 활용해 일관되고 효율적으로 토킹 영상을 쉽게 제작할 수 있도록 도와줍니다.
페이스 토킹 기능을 사용하면 직접 촬영하지 않고도 AI 아바타로 화면에 등장할 수 있습니다. AI 아바타를 활용해 라이브 영상 촬영에 필요한 스트레스, 세팅, 시간은 줄이면서도, 시청자와의 눈에 보이는 인간적인 연결은 그대로 유지할 수 있습니다.
영상 촬영을 다시 할 필요 없이, 얼굴이 나오는 토킹 콘텐츠는 텍스트나 오디오만 수정해서 업데이트할 수 있습니다. 이를 통해 수정 작업이 즉시 이루어지고, 콘텐츠를 항상 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
페이스 토킹은 모든 영상에서 동일한 얼굴 모습, 톤, 프레젠테이션 스타일을 유지해 팀이 일관되고 전문적인 브랜드 보이스를 유지하도록 도와줍니다.
사진을 말하는 얼굴 영상으로 생성
단 한 장의 인물 사진만 업로드하면 사실적인 입 모양과 표정이 살아 있는 얼굴 말하기 영상을 생성할 수 있습니다. AI 비디오 생성기를 통해 AI가 얼굴 구조를 분석해 자연스럽고 부드러운 말하기 애니메이션을 만들어 실제 같은 느낌을 제공합니다. 이를 통해 촬영, 조명, 애니메이션 기술이 전혀 필요 없습니다.
텍스트 기반 얼굴 말하기
오디오를 직접 녹음하는 대신, 스크립트를 입력하기만 하면 얼굴이 말하는 영상이 만들어집니다. AI 음성과 입 모양이 완벽하게 동기화되어, 자연스러움을 해치지 않고도 빠르게 수정할 수 있습니다. 이는 대량 제작이나 자주 업데이트되는 콘텐츠에 특히 적합합니다.
자연스러운 립싱크와 표정 제어
얼굴이 나오는 토킹 영상은 입 모양을 정확하게 맞추면서도 섬세한 얼굴 움직임을 함께 구현합니다. 과장된 애니메이션을 피해 자연스럽고 설득력 있는 전달을 만들어 시청자가 내용에 집중하고 편안함을 느끼도록 돕습니다. 그 결과, 전문적이면서도 인간적인 느낌을 주어 AI 토킹 경험의 효과를 한층 높여 줍니다.
다국어 얼굴 음성 지원
동일한 얼굴을 사용해 여러 언어로 말하는 토킹 헤드 영상을 생성하세요. 시각 요소를 다시 제작할 필요 없이 전 세계에 메시지를 전달할 수 있어, 현지화에 드는 시간을 줄이면서도 브랜드 일관성을 유지할 수 있습니다.
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AI 이미지 투 비디오 생성기 사용 방법
네 가지 간단한 단계만으로 이상적인 얼굴을 얼굴 대화형 AI로 생생하게 구현하세요.
정면이 잘 보이는 선명한 얼굴 사진을 선택하세요. AI가 얼굴을 분석해 실제 같은 애니메이션이 가능한 AI 아바타로 준비합니다.
스크립트를 입력하거나 오디오를 업로드하세요. 타이밍, 표정, 입 모양은 자동으로 생성됩니다.
HeyGen은 정확한 립싱크와 자연스러운 얼굴 움직임으로 실제 사람처럼 말하는 얼굴을 만들어 줍니다.
동영상을 다운로드하여 웹사이트, 소셜 플랫폼, 내부 도구 등 어디에서나 활용하세요.
페이스 토킹은 정지 사진을 마치 실제로 말하는 것처럼 움직이게 만들어 주는 AI 기술입니다. 이 기술은 텍스트나 오디오 입력에 맞춰 실제 같은 입 모양과 얼굴 표정을 생성하여, 한 장의 이미지로 자연스러운 말하는 영상으로 만들어 줍니다.
얼굴이 나오는 토킹 영상은 애니메이션이 아니라 실제 사람처럼 보이도록 설계되었습니다. 미묘한 얼굴 움직임과 정확한 입 모양 싱크를 통해 토킹 헤드 영상에서 신뢰감을 유지하고, 단순한 애니메이션에서 자주 나타나는 이질감(언캐니 효과)을 방지할 수 있습니다.
밝은 조명에서 정면을 향해 선명하게 찍은 얼굴 사진이 가장 좋은 결과를 제공합니다. 얼굴 특징이 잘 보이는 사진일수록 AI가 더 부드럽고 정확한 말하는 동작을 생성할 수 있습니다.
네, 얼굴이 나오는 토킹 헤드 영상은 텍스트 투 비디오 방식만으로도 완전히 생성할 수 있습니다. AI가 텍스트를 음성으로 변환하고 얼굴 움직임을 자동으로 동기화해 주기 때문에 별도의 음성 녹음이 필요 없습니다.
개인화된 토킹 헤드 영상에서 스크립트만 변경하면 하나의 얼굴로 여러 언어를 말하도록 커스터마이즈할 수 있습니다. 이를 통해 시각적 아이덴티티는 일관되게 유지하면서도, 다양한 지역과 시청자에 맞게 콘텐츠를 손쉽게 현지화할 수 있습니다.
별도의 기술 역량은 필요하지 않습니다. 얼굴이 나오는 토킹 영상은 사진과 스크립트를 활용한 간단한 워크플로우로 제작되며, 누구나 쉽게 만들 수 있습니다.
네, 한 번 얼굴이 나오는 말하는 아바타를 생성하면, 무제한 영상에서 반복해서 사용할 수 있습니다. 이를 통해 매번 설정 과정을 반복하지 않고도 대규모로 콘텐츠를 제작할 수 있습니다.
페이스 토킹은 촬영이나 제작 부담 없이 사람과 같은 영상 커뮤니케이션이 필요한 교육자, 마케터, 기업, 크리에이터에게 이상적인 솔루션입니다.
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