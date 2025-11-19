얼굴이 나오는 토킹 영상은 입 모양을 정확하게 맞추면서도 섬세한 얼굴 움직임을 함께 구현합니다. 과장된 애니메이션을 피해 자연스럽고 설득력 있는 전달을 만들어 시청자가 내용에 집중하고 편안함을 느끼도록 돕습니다. 그 결과, 전문적이면서도 인간적인 느낌을 주어 AI 토킹 경험의 효과를 한층 높여 줍니다.