하나의 이벤트 비디오 메이커 안에서 영상 제작과 편집을 모두 할 수 있어, 도구를 옮겨 다닐 필요 없이 스크립트 작성, 애니메이션, 마무리 작업까지 한 번에 끝낼 수 있습니다. 원하는 대로 수정 가능한 비디오 템플릿을 고르고, 다양한 이벤트 스타일 중 하나를 선택한 뒤, 간단한 드래그 앤 드롭 방식으로 티저, 설명 영상, 제품 소개 영상, 슬라이드쇼 등을 손쉽게 만들 수 있습니다. 직관적인 비디오 편집기를 통해 영상 분위기를 살려 줄 음악을 추가하고, 원하는 길이로 영상을 제작하며, AI 도구를 활용해 계속해서 눈에 띄는 영상을 만들어 보세요. 이 온라인 비디오 메이커는 간단한 클립부터 여러 장면으로 구성된 스토리 영상까지 AI로 처리해 주며, 완성된 영상은 MP4 또는 MOV 형식으로 다운로드해 바로 공유할 수 있습니다.