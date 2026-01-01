몇 줄의 텍스트만으로도 몇 분 안에 완성도 높은 이벤트 영상을 만들어 보세요. 이 이벤트 영상 제작 도구로 컨퍼런스, 웨비나, 파티 등 어떤 행사든 홍보하고, 초대하고, 다시 보여줄 수 있습니다. 카메라도, 편집도, 스트레스도 필요 없습니다.
Features of our AI event video maker
영상 편집을 빠르게 해주는 음성 정리 기능
이벤트 메시지를 한 번만 녹화하면, AI가 자동으로 군더더기 단어, 불필요한 침묵, 말실수, 재촬영 분량을 제거해 줍니다. 거슬리는 점프 컷 대신, 이 AI 기반 도구가 가장 잘 나온 영상 클립들을 이어 붙여 AI 비디오 편집기에서 하나의 자연스러운 영상으로 만들어 주어, 어떤 발표자든 한 줄도 다시 녹화할 필요 없이 매끄럽고 전문적으로 들리게 합니다.
하나의 프롬프트로 이벤트 영상을 만들어 보세요
한 문장으로 이벤트를 설명하면 AI 영상 생성기가 완성된 영상을 만들어 드립니다. 스크립트 작성부터 장면 구성, 애니메이션·음악·자막 추가까지 영상 제작의 전 과정을 알아서 처리합니다. 속도감을 조절하고, 샷을 교체하고, 최종 렌더링 전에 전체 플랜을 검토·승인해 완성된 이벤트 프로모션 영상을 받아보세요.
이벤트 영상 템플릿과 드래그 앤 드롭
프로모션, 초대장, 하이라이트 영상 등을 위한 완성형 템플릿으로 시작한 뒤, 직관적인 드래그 앤 드롭 편집기로 나만의 영상으로 손쉽게 바꿔 보세요. 웹사이트 URL만 붙여넣으면 HeyGen이 자동으로 로고, 폰트, 색상을 적용해 모든 장면에서 브랜드 일관성을 유지해 줍니다. 디자이너 없이도 모든 마케팅 영상에 원하는 수준의 브랜드 완성도를 손쉽게 구현할 수 있습니다.
Natural AI voiceovers and presenters
스크립트를 입력하기만 하면 AI 보이스 생성기로 몇 초 안에 자연스러운 보이스오버를 만들 수 있고, 나만의 목소리를 클론해 더욱 개인적인 느낌을 더할 수 있습니다. 친근한 온스크린 프레젠터를 추가해 세션 정보와 연사 하이라이트를 전달하면, 스튜디오나 촬영팀을 따로 섭외하지 않아도 사람 냄새 나는 고품질 이벤트 영상을 제작할 수 있습니다.
175개 이상의 언어로 이벤트를 공유하세요
모든 참석자에게 각자의 언어로 다가가세요. 비디오 번역기를 사용해 어떤 행사 영상이든 175개 이상의 언어로 번역하고, 정확한 립싱크와 연사의 실제 목소리는 그대로 유지할 수 있습니다. 한 번의 초대장 발송만으로, 각 지역마다 따로 편집하거나 영상을 다시 만들 필요 없이 모든 소셜 미디어 플랫폼과 모든 시장에서 자연스럽게 전달되도록 하세요.
이벤트 영상 아이디어와 활용 사례
Hiring a crew to film promotional videos takes weeks and a big budget. Write a short script, pick a template, and quickly create a polished promo video that drives registrations across social and email in minutes.
Generic email invites get ignored. Turn your text into a personalized invitation video featuring event details and speakers, then create engaging custom versions at scale so every guest feels invited and turnout climbs.
Editing hours of existing videos into a recap is slow. Drop in your key moments and notes, and instantly produce a video highlight reel and dynamic videos that keep the buzz going long after a successful event ends.
Promoting a virtual event across channels usually means juggling designers and deadlines. Turn your agenda or slide deck into a promo with PPT To video, then resize your video for every platform to fill seats faster.
Static speaker graphics get scrolled past. Turn each lineup reveal into a short, eye-catching facebook video or short-form video for youtube shorts, reels, and TikTok, building anticipation with a steady drumbeat of video content.
Manual follow-ups rarely get sent on time. Turn event photos into personalized thank-you videos with image to video for each segment, then send them directly to social media to nurture leads and turn one event into lasting engagement.
How an event video maker works
간단한 네 단계만 거치면 떠오른 아이디어를 세련되고 바로 공유할 수 있는 행사 홍보 영상, 초대 영상, 또는 하이라이트 영상으로 완성할 수 있습니다.
이벤트 템플릿을 선택한 뒤 영상의 형식, 화면 비율, 시각적 스타일을 설정하세요.
Write or paste your event details, and the text becomes clear scenes with natural narration.
영상이 당신의 메시지와 톤에 완벽하게 어울리도록 시각 요소, 음성, 자막, 음악, 브랜딩을 조정하세요.
Render your finished video in minutes, then download or share it across email, social, and more.
이벤트 영상 메이커는 텍스트를 영상으로 변환해, 촬영이나 편집 없이도 당신의 스크립트를 완성된 이벤트 영상으로 만들어 주는 온라인 영상 제작 도구입니다. 이벤트 정보를 입력하면, 장면 구성부터 나레이션, 시각 요소까지 자동으로 만들어 주어 몇 분 안에 온라인에 영상을 게시할 수 있습니다.
하나의 이벤트 비디오 메이커 안에서 영상 제작과 편집을 모두 할 수 있어, 도구를 옮겨 다닐 필요 없이 스크립트 작성, 애니메이션, 마무리 작업까지 한 번에 끝낼 수 있습니다. 원하는 대로 수정 가능한 비디오 템플릿을 고르고, 다양한 이벤트 스타일 중 하나를 선택한 뒤, 간단한 드래그 앤 드롭 방식으로 티저, 설명 영상, 제품 소개 영상, 슬라이드쇼 등을 손쉽게 만들 수 있습니다. 직관적인 비디오 편집기를 통해 영상 분위기를 살려 줄 음악을 추가하고, 원하는 길이로 영상을 제작하며, AI 도구를 활용해 계속해서 눈에 띄는 영상을 만들어 보세요. 이 온라인 비디오 메이커는 간단한 클립부터 여러 장면으로 구성된 스토리 영상까지 AI로 처리해 주며, 완성된 영상은 MP4 또는 MOV 형식으로 다운로드해 바로 공유할 수 있습니다.
네. 클립, 사진, 핵심 순간 등 미디어를 업로드한 뒤, 이들을 하나로 묶을 스크립트를 추가하세요. 에디터가 자동으로 영상의 흐름을 맞춰 주며, 자막을 추가해 모든 녹화 메시지가 또렷하게 전달되도록 할 수 있습니다. 이후 Speech Cleanup 기능이 군더더기 말과 어색한 침묵을 제거하고, 가장 잘 나온 테이크만 골라 자연스러운 AI 립싱크와 함께 하나의 매끄러운 영상으로 이어 붙여 주어, 마치 한 번에 완벽하게 촬영한 것처럼 보이는 결과물을 만들어 줍니다.
네. 어떤 이벤트 영상이든 정확한 립싱크와 발표자의 실제 음성을 유지한 채 175개 이상의 언어로 번역할 수 있습니다. AI 더빙을 활용해 전 세계 모든 시장에 자연스럽게 전달되는 초대장이나 다시보기 영상을 한 번에 보내 보세요. 지역별 참석자가 있는 글로벌 컨퍼런스와 웨비나에 특히 적합합니다.
별도의 경험은 필요하지 않습니다. 이 워크플로우는 텍스트를 중심으로 설계되어 있어, 스크립트를 직접 작성하거나 동영상이 있는 URL 링크를 붙여넣은 뒤 몇 번의 클릭만으로 영상을 쉽게 커스터마이즈할 수 있습니다. 완전히 빈 화면에서 시작하거나 처음부터 영상을 제작할 필요가 없으며, 편집 경험이 전혀 없는 기획자들도 첫 시도에 전문적인 홍보 영상을 꾸준히 만들어내고 있습니다.
네, HeyGen의 이 무료 동영상 메이커는 신용카드 없이 사용할 수 있는 무료 온라인 동영상 요금제를 제공하므로, PDF to video 기능으로 간단한 브리프를 동영상으로 만들고 이벤트 영상도 바로 살펴볼 수 있습니다. 월 $24부터 시작하는 유료 요금제를 이용하면 더 긴 동영상, 음성 클로닝, 프리미엄 프레젠터, 그리고 전체 템플릿 라이브러리를 사용할 수 있습니다.
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Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
Transform your event ideas into polished promo, invite, and recap videos with AI.