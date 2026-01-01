An AI podcast clip generator turns long episodes into short, shareable clips in minutes. Upload your recording, let AI find the best moments, and get captioned clips ready to post anywhere.
팟캐스트를 변환하는 AI 기반 클립 메이커
짧은 클립을 위한 AI 기반 하이라이트 감지
타임라인을 몇 시간씩 뒤적이는 수고는 그만하세요. HeyGen의 Video Agent와 고급 AI 기술이 당신의 팟캐스트를 분석하고, 발화 내용과 속도를 파악한 뒤, 클립 생성기가 AI를 활용해 팟캐스트에서 가장 임팩트 있는 순간들을 찾아냅니다. 그 결과, 팟캐스트의 다양한 부분에서 바로 공유할 수 있는 클립들이 생성되며, 각각이 완성도 높은 하이라이트 영상이 됩니다.
시청자를 사로잡는 자막과 전사
Most social clips play on mute, so on-screen text is what keeps viewers watching. Accurate transcription turns speech into auto-timed captions in the AI Studio editor, and the built-in subtitle generator lets you restyle fonts, colors, and layout to captivate viewers on any social media platform.
스크롤을 멈추게 하는 클립을 위한 영상 편집 기능
Stop re-recording a take to fix a few stumbles. With one click, AI-powered Speech Cleanup removes filler words, pauses, false starts, and retakes, then HeyGen's AI video editor stitches segments with invisible transitions. The result is a high-quality, flawless take with no jump cuts.
Audiogram, reel, and short-form video clips
와이드스크린 클립은 세로형 피드에서는 힘을 잃습니다. 각 클립은 인스타그램 릴스용 릴 생성기로 짧은 세로 영상, 틱톡용 쇼츠, 정사각형 게시물로 자동 리프레이밍되며, 오디오나 비디오 쇼를 위한 오디오그램까지 함께 만들어집니다. 한 번 업로드하면 주요 동영상 플랫폼 어디에서나 자연스럽게 보입니다.
Transform podcast audio into 175+ languages
One podcast can reach far beyond its first audience. Transform any clip into 175+ languages with accurate lip-sync and voice cloning that keeps your tone, or run audio-only AI dubbing for a faster turnaround. Publish high-quality video content to every market and attract new listeners without re-recording.
팟캐스트 클립 아이디어와 활용 사례
Editing a long-form episode by hand drains a full day. Repurpose each podcast episode in minutes and turn podcast episodes into engaging podcast clips ready for youtube shorts, keeping a steady posting schedule across every show.
Feeding every channel is relentless. Create social media clips from one interview, post scroll-stopping clips, and create viral clips across social media, then queue them as tiktok video posts to fill your feed.
Long lectures and episodes lose listeners fast. Convert your podcast into bite-sized podcast snippets, transform a recorded session into a short educational video, and give your audience focused clips to revisit anytime.
Buyers rarely watch a full webinar or video podcast. Clip the moment a feature lands, pair it with a product demo video, and share media clips for your podcast across email, ads, and landing pages.
Client requests pile up faster than editors deliver. This clip maker generates polished clips from each recording, lets teams choose from a variety of layouts and brand kits, and plugs them into marketing videos for every account.
Few employees rewatch an hour-long all-hands meeting. Turn your podcast and those episodes into shareable clips, fold them into a training video library, and keep distributed teams aligned in minutes.
AI 팟캐스트 클립 생성기는 어떻게 작동하나요
전체 팟캐스트 녹음본을 수동 편집 없이, 단 네 단계만에 다듬어진 업로드용 클립으로 만들어 보세요.
Upload your full podcast in video or audio form. The system transcribes it for clip selection.
AI가 전체 에피소드를 스캔해 말하기 내용과 속도를 분석하고, 가장 임팩트 있는 순간들을 클립으로 추출합니다.
Speech Cleanup 기능은 군더더기 말, 불필요한 침묵, 말의 머뭇거림을 제거한 뒤 자동으로 자막을 추가해 줍니다.
각 클립을 세로, 정사각형 또는 와이드스크린 형식으로 내보내 어떤 소셜 채널에도 바로 올릴 수 있습니다.
네. Speech Cleanup 기능은 군더더기 말, 긴 침묵, 말꼬리 잡기, 재녹음 구간을 감지한 뒤, 자연스러운 전환 효과로 빈 부분을 매끄럽게 이어 줍니다. HeyGen의 영상 편집 기능을 통해 각 편집 구간을 직접 확인할 수 있어, 최종 클립은 부드럽게 들리고 한 번에 깔끔하게 촬영한 영상처럼 보입니다.
아니요. 이미 녹음해 둔 파일로부터 팟캐스트 클립을 만들 수도 있고, 자막, B-롤, AI 비주얼이 포함된 얼굴이 나오지 않는 영상 버전으로 제작할 수도 있습니다. 1,100개가 넘는 아바타와 Avatar IV를 활용하면 카메라 없이도 콘텐츠를 만들 수 있어, 촬영을 하지 않는 주에도 꾸준히 업로드를 이어갈 수 있습니다.
네. 팟캐스트 오디오를 업로드하면, 시스템이 각 하이라이트를 캡션과 비주얼이 포함된 비디오 클립 또는 오디오그램으로 자동 변환합니다. 300개가 넘는 옵션 중에서 당신의 목소리와 유사한 AI 보이스 클로닝으로 내레이션을 추가할 수 있어, 오디오 중심 쇼라도 완성도 높은 영상 파일을 제작할 수 있습니다.
네. HeyGen은 175개 이상의 언어를 지원하므로, 하나의 녹음을 클립으로 만들어 정확한 AI 립싱크와 원래 음성 톤을 유지한 상태로 손쉽게 현지화할 수 있습니다. 이 방법은 팟캐스트를 다시 녹음할 필요 없이, 도달 범위를 빠르게 넓히고 전 세계의 새로운 청취자를 끌어들이는 효율적인 방식입니다.
대부분의 클리핑 앱은 단순한 트리밍에서 끝납니다. HeyGen은 하이라이트를 넘어, 음성 정리, 브랜드 스타일 자막, 아바타, 번역까지 한 번에 제공하는 텍스트 기반 영상 제작 플랫폼으로, OpenAI, Shopify, HubSpot에서 사용되고 있습니다. 이를 통해 팟캐스트 제작 과정을 효율화하고, 팟캐스트 콘텐츠의 활용도를 극대화할 수 있습니다.
네, HeyGen은 신용카드 없이 사용할 수 있는 무료 플랜을 제공하므로, 무료로 체험해 보고 형식을 테스트할 수 있는 팟캐스트 클립도 만들어 볼 수 있습니다. 월 24달러부터 시작하는 유료 플랜을 이용하면 더 긴 에피소드, 더 많은 클립, 그리고 AI 비디오 생성기의 모든 기능을 사용할 수 있습니다.
네. 브랜드 키트를 활용해 로고, 색상, 폰트, 인트로와 아웃트로를 적용하면, 프로그램 분위기와 딱 맞는 매력적인 콘텐츠를 만들 수 있습니다. AI 얼굴 교체 기능으로 진행자의 모습을 바꿔, 첫 클립부터 마지막 클립까지 시리즈 전체에서 시각적 일관성도 유지할 수 있습니다.
네. 이 도구는 웨비나, 인터뷰, 화면 공유를 포함한 모든 길이의 녹화본에서 작동합니다. 링크를 붙여넣거나 파일을 업로드한 뒤, 스크립트에서 영상으로 변환하는 플로우를 사용해 브랜드 인트로를 추가하고, 당신의 긴 영상을 어떤 채널에도 올릴 수 있는 짧은 자막 클립으로 만들어 보세요.
녹화본을 업로드하면 HeyGen이 하이라이트를 자동으로 추려 주어, 몇 분 만에 몰입감 있는 팟캐스트 클립을 만들고 인스타그램용 클립까지 제작할 수 있습니다. AI Studio 편집기에서 자막과 브랜딩을 추가한 뒤, 수동 편집 없이 손쉽게 팟캐스트 클립을 발행하세요.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
긴 팟캐스트 에피소드를 AI로 캡션이 포함된 소셜용 클립으로 변환하세요.