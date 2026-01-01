타임라인을 몇 시간씩 뒤적이는 수고는 그만하세요. HeyGen의 Video Agent와 고급 AI 기술이 당신의 팟캐스트를 분석하고, 발화 내용과 속도를 파악한 뒤, 클립 생성기가 AI를 활용해 팟캐스트에서 가장 임팩트 있는 순간들을 찾아냅니다. 그 결과, 팟캐스트의 다양한 부분에서 바로 공유할 수 있는 클립들이 생성되며, 각각이 완성도 높은 하이라이트 영상이 됩니다.