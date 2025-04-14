간단한 텍스트 프롬프트만으로 몇 분 안에 영화 같은 B-롤을 만들어 보세요. 이 AI B-롤 생성기는 카메라, 스톡 영상 비용, 편집 소프트웨어 없이도 광고, 설명 영상, 소셜 콘텐츠에 바로 사용할 수 있는 컷 편집용 영상을 자동으로 제작합니다.
AI B-롤 생성기의 주요 기능
프롬프트로 B-롤 영상 생성하기
장면을 입력하면 AI가 스톡 라이브러리나 촬영 팀 없이도 몇 분 만에 바로 편집할 수 있는 B-roll 영상을 생성합니다. HeyGen에 탑재된 최신 텍스트-투-비디오 모델인 Sora, Veo, Kling 등이 당신의 프롬프트를 고품질 시네마틱 컷어웨이, 제품 샷, 모션 배경으로 바꿔 줍니다.
사진 한 장으로 고품질 B-롤 만들기
Drop in a still or snap a photo and the image to video engine adds pans, zooms, and camera motion to create smooth b-rolls. Set your video's shot direction from a short prompt, so a single brand asset becomes a polished scene without filming.
AI 비디오 편집기에서 테이크 자동 편집
Speech Cleanup은 a-roll 촬영본을 자동으로 편집해, 군더더기 단어와 침묵, 말꼬리 잡힌 부분, 재촬영 분량을 제거한 뒤 가장 좋은 클립들만 이어 붙여 영상 편집까지 처리합니다. AI 비디오 편집기 안에서 보이지 않는 전환 효과가 모든 공백을 자연스럽게 메워 주기 때문에, 마치 처음부터 완벽하게 촬영된 영상처럼 보이게 됩니다.
브랜드에 맞는 B-롤과 색감 매칭
일반적인 스톡 영상 대신 브랜드 자산을 활용해 당신의 스타일에 맞추고, 모든 장면의 완성도를 높이세요. 속도를 조절하고, 전환을 다듬고, 전문가 수준의 컬러 그레이딩을 적용해 역동적인 비주얼이 메시지와 완벽하게 어우러지도록 할 수 있습니다. 생성된 영상에 AI 토킹 헤드를 더해 스토리를 중심에서 이끄세요.
올인원 플랫폼, 스크립트부터 영상까지
클립 편집을 넘어, 하나의 올인원 플랫폼에서 완성된 영상을 만들어 보세요. 간단한 브리프를 스크립트-투-비디오 워크플로에 붙여넣으면 Video Agent가 스크립트를 작성하고, 스토리보드를 구성하며, 어울리는 B-롤을 생성하고, 동적인 보이스오버와 자막 트랙까지 추가해 바로 게시할 수 있는 영상을 완성합니다.
에이전시 촬영은 예산과 시간을 끝없이 잡아먹습니다. 이제 마케터는 단순히 스크립트만으로 스크롤을 멈추게 하는 컷어웨이와 모션 장면을 생성해 시간을 절약하고 구매자의 관심을 끌 수 있으며, 이렇게 만든 장면을 몇 분 만에 모든 채널에 바로 올릴 수 있는 마케팅 영상에 손쉽게 삽입할 수 있습니다.
매일 새 영상을 촬영하는 건 느리고 일관성이 떨어집니다. 떠오르는 아이디어를 빠르게 시네마틱한 B-roll과 훅으로 바꿔 도달 범위를 끌어올리고, 참여에 최적화된 TikTok 영상 워크플로우로 바이럴 TikTok, Reels, Shorts까지 한 번에 발행하세요.
완성도 높은 데모 영상을 촬영하려면 기획, 장비, 편집이 모두 필요합니다. 보여주고 싶은 기능을 설명하면, 제품 데모 영상에 자연스럽게 이어지는 관련 B-롤과 클로즈업 장면을 생성해 스튜디오에서 제작한 것처럼 매끄러운 컷으로 완성해 바로 배포할 수 있게 해줍니다.
추상적인 아이디어는 얼굴만 나오는 영상으로는 전달하기 어렵습니다. 애니메이션 콘셉트와 보조 영상을 더해, 복잡한 주제를 쉽게 이해되도록 돕는 AI 영상 설명으로 빽빽한 스크립트를 명확하고 보기 좋은 스토리텔링으로 바꿔 보세요.
업데이트할 때마다 교육 영상을 다시 촬영하는 것은 비용이 많이 듭니다. 교육용 영상의 각 단계를 식별하고 보여 주는 라이프스타일 장면을 생성한 뒤, 스크립트를 수정하고 다시 생성하여 자료가 바뀔 때마다 콘텐츠 제작이 계속 이어지도록 하세요.
에피소드, 팟캐스트, 리퍼포징 프로젝트마다 새 영상을 일일이 찾을 필요가 없습니다. 유튜브 영상 생성 워크플로우를 뒷받침할 무제한 B-roll을 온디맨드로 생성해, 수백 개의 에피소드 전반에 걸쳐 크리에이터의 일관된 스타일을 유지하세요.
AI B-롤 생성기는 어떻게 작동하나요
작성한 프롬프트에서 시작해 편집에 바로 쓸 수 있는 완성도 높은 영상까지, 네 단계로 시네마틱 B-롤을 만들어 보세요.
형식, 화면 비율, 비주얼 스타일을 선택한 다음, 분위기와 장면 연출 방향을 설정하세요.
원하는 장면을 설명하거나 참고 이미지를 업로드하면, 시스템이 자동으로 촬영 구도를 설계해 줍니다.
AI가 몇 분 만에 유려한 움직임의 시네마틱 B-롤을 렌더링해 주며, 스톡 라이브러리나 촬영이 전혀 필요 없습니다.
속도, 전환, 색감을 조정한 뒤 광고, 소셜 미디어, YouTube용으로 어떤 비율로든 내보내세요.
AI B-롤 생성기는 텍스트 프롬프트나 참고 이미지를 바로 편집에 쓸 수 있는 영상으로 변환해 줍니다. 이 AI 도구는 스크립트를 분석해 필요한 장면을 파악하고, 얼굴이 나오지 않는 영상이나 어떤 프로젝트에도 활용할 수 있는 시네마틱 컷어웨이, 제품 샷, 모션 배경을 생성합니다.
네. 영상은 HeyGen에서 제공하는 Sora, Veo, Kling, Seedance와 같은 최신 모델을 통해 생성되며, 자연스러운 움직임과 사실적인 조명, 깊이감을 제공합니다. AI 비디오 생성기 안에서 속도, 전환, 색 보정을 세밀하게 조정해 모든 장면이 전문가 수준의 결과를 낼 수 있도록 하세요.
아니요. Pexels 같은 스톡 사이트를 뒤지는 대신, 이 생성기는 스크립트에 필요한 장면을 지능적으로 파악해 필요할 때마다 새로운 B-롤 영상을 만들어 줍니다. 또한 생성된 클립들을 모아 프로젝트 전반에 재사용할 수 있는 미디어 라이브러리도 보유하게 됩니다.
네. 직접 보유한 동영상과 이미지를 업로드하면, 시스템이 자연스러운 움직임과 패닝, 카메라 무빙을 자동으로 추가해 줍니다. 재촬영이나 스톡 영상 구독 없이, 기존 에셋을 제품 영상용 푸티지로 가장 빠르게 전환하는 방법입니다.
네. 영상을 업로드하면 AI 기반 편집기를 통해 메시지를 더 잘 전달할 수 있는 지점에 B-롤 영상을 손쉽게 추가할 수 있습니다. 관련 있는 컷어웨이를 넣으면 영상의 완성도가 높아지고 콘텐츠가 더욱 전문적으로 보이며, 수 시간에 걸친 수동 편집 없이도 이런 효과를 얻을 수 있습니다.
네. 자막 생성기는 클릭 한 번으로 자막과 캡션을 추가한 뒤, 음성 해설과 자동으로 동기화합니다. 원하는 화면 비율로 공유 가능한 동영상 파일을 다운로드할 수 있으며, 자막 트랙을 영상에 바로 입혀서 저장하거나 별도의 트랙으로 유지할 수도 있습니다.
네. 유료 요금제로 생성한 영상은 광고, 제품 출시, 클라이언트 작업 등 상업적 용도로 모두 사용하실 수 있습니다. 클립을 AI 광고 제작 플로우나 어떤 결과물에든 바로 넣어 활용하세요. 무료 내보내기에는 워터마크가 포함되지만, 유료 요금제를 사용하면 워터마크가 제거되고 완전한 상업적 사용 권한이 제공됩니다.
본편 편집 전에 앱 라이브러리에서 환경 클립, 제품 클로즈업, 모션 배경을 일괄 생성할 수 있습니다. 유료 플랜을 사용하면 생성 횟수 제한이 없어, 캠페인이나 채널용 컷어웨이 전체 라이브러리를 클립당 추가 비용 없이 구축할 수 있습니다.
스톡 라이브러리는 다른 브랜드도 사용하는 흔한 클립을 제공하고, 라이선스 비용도 계속 늘어납니다. B-롤 생성기를 사용하면 당신의 구체적인 장면과 브랜드에 맞는 영상을 만들어 시각 요소가 더욱 독창적으로 느껴집니다. 여기에 영상 스크립트 생성기를 함께 사용하면 기획부터 제작까지 한 곳에서 모두 진행할 수 있습니다.
네. 장면 기반 인터페이스는 기존 영상 편집 워크플로우에 잘 맞으며, 배치 작업을 위한 API 연동도 지원합니다. 생성된 B-롤은 프로젝트의 분위기에 자연스럽게 어울려, 컷어웨이를 타임라인에 바로 끼워 넣어도 창의적인 흐름이 끊기지 않습니다.
신용카드 없이 무료로 시작할 수 있으며, 워터마크가 포함된 무료 내보내기를 통해 워크플로를 테스트할 영상을 생성할 수 있습니다. 월 $24부터 시작하는 유료 요금제를 이용하면 워터마크가 제거되고, 더 높은 해상도와 더 긴 영상, 그리고 완전한 상업적 사용 권한이 제공됩니다.
네. 하나의 프로젝트에서 프레젠터, AI 음성 생성 내레이션, 음악, 자막이 포함된 클립들을 순서대로 이어 붙일 수 있습니다. 모든 요소가 하나의 타임라인에서 함께 렌더링되며, 완성된 영상을 HD로 다운로드하거나 바로 채널에 공유할 수 있습니다.
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Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI로 당신의 아이디어를 프로급 영상으로 바꾸세요.