AI 동영상 광고로 구매자를 사로잡으세요

에이전시 촬영은 예산과 시간을 끝없이 잡아먹습니다. 이제 마케터는 단순히 스크립트만으로 스크롤을 멈추게 하는 컷어웨이와 모션 장면을 생성해 시간을 절약하고 구매자의 관심을 끌 수 있으며, 이렇게 만든 장면을 몇 분 만에 모든 채널에 바로 올릴 수 있는 마케팅 영상에 손쉽게 삽입할 수 있습니다.