나란히 기능들을 비교해보세요.
HeyGen과 Colossyan은 강력한 편집 도구와 사용자 정의 기능을 갖춘 AI 비디오 편집 플랫폼으로, 사용자가 기술적 전문 지식 없이도 전문가 수준의 비디오를 쉽게 만들 수 있게 해줍니다. 이들의 기능, 고객 리뷰, 가격을 비교하면 사용자가 자신의 특정 요구에 가장 적합한 도구를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
HeyGen
Colossyan
|주식 아바타
120명 이상
30세 이상
|맞춤형 스튜디오 아바타
|맞춤형 웹 아바타
|맞춤형 사진 아바타
|맞춤형 AI 의상 아바타
|감정
|제스처
|립싱크
4.7/5
3.0/5
|화면에 여러 아바타가 표시됩니다
|아바타 스타일
|FaceSwap
가격 플랜 비교
또한, 비디오 제작 플랫폼을 선택할 때 가격은 매우 중요한 측면입니다. HeyGen의 가격이 Colossyan의 가격과 어떻게 비교되나요?
무료 플랜
창작자
팀
|HeyGen 가격
$ 0
월 $29
월 $ 39
스타터
비즈니스
기업
|콜로시안 가격
27달러
월 $ 88
HeyGen을 Colossyan보다 선택해야 하는 3가지 장점
차트에 정보가 너무 많나요? Colossyan 대신 HeyGen을 선택해야 하는 3가지 장점을 확인해보세요.
더 나은 AI 아바타 품질
더 자연스러운 아바타 움직임, 다양한 아바타 스타일과 외모, 그리고 불안한 uncanny valley 효과를 없애는 뛰어난 립싱크 기능.
더 많은 아바타 유형 및 기능
더 많은 아바타 유형과 기능을 지원합니다: 아바타 프로, 아바타 라이트, 그리고 토킹 포토. 처음 두 가지는 세 가지 뷰 모드(클로즈업, 하프바디, 원형 뷰)와 독특한 페이스스왑 기능을 지원합니다.
우수한 비디오 편집 및 미디어 기능
내장된 모든 도구를 제공하고 더 다양한 미디어 요소를 제공합니다. 또한, ChatGPT의 AI 스크립트, 자동 번역, 그리고 URL을 비디오로 변환하는 기능이 있습니다.
자주 묻는 질문
HeyGen과 Colossyan의 차이점은 무엇인가요?
HeyGen은 마케팅과 콘텐츠 제작을 위해 초현실적인 아바타와 다국어 더빙을 사용하는 AI 생성 비디오에 특화되어 있습니다. Colossyan은 기업 학습과 인사 팀을 위한 시나리오 기반 훈련 비디오에 중점을 두고 있으며, 내장된 화면 녹화 및 분기 기능을 제공합니다.
HeyGen을 Colossyan보다 왜 선택해야 할까요?
HeyGen은 175개 이상의 언어로 정확한 립싱크를 갖춘 실시간 AI 더빙을 제공합니다. Colossyan은 음성 녹음과 자막을 지원하지만 원어민 립싱크는 부족하여, HeyGen이 글로벌하고 현지화된 커뮤니케이션에 더 효과적입니다.
HeyGen이 무엇을 할 수 있나요?
HeyGen은 120개 이상의 말하는 아바타를 가진 AI 비디오 생성기입니다. 사용자가 100개 이상의 언어와 300개 이상의 목소리로 텍스트에서 마케팅 비디오나 설명 비디오를 쉽고 빠르게 만들 수 있도록 도와줍니다.
HeyGen으로 비디오를 만드는 방법은 무엇인가요?
비디오 템플릿을 사용하여 시작하거나 처음부터 비디오를 만드세요.
120개 이상의 AI 아바타 중에서 선택하거나 사용자 정의 아바타를 만드세요.
스크립트를 입력하고 100개 이상의 언어와 다양한 악센트의 목소리 중에서 선택하세요.
도서관의 비디오 콘텐츠를 사용자 정의하려면 더 많은 요소를 추가하세요.
분 내에 비디오를 생성하려면 제출하세요.
HeyGen이 무료 체험판을 제공하나요?
네, 게스트 모드로 브라우징뿐만 아니라 HeyGen의 모든 기능을 시험해보고 워터마크가 있는 비디오를 월 5개까지 만들 수 있습니다. 저희 기능이 마음에 드신다면, Creator 플랜/Team 플랜으로 업그레이드하여 워터마크 없는 더 전문적인 비디오를 제작할 수 있습니다.
HeyGen의 가격 정책은 어떻게 되나요?
창작자 플랜의 경우, 무제한 비디오 제작 또는 비디오 번역(5분 길이)을 위해 월 $29가 청구됩니다. 팀 플랜의 경우, 월 $69로 무제한 AI 비디오 제작(최대 60분 길이)을 이용할 수 있습니다. 또한 맞춤형 플랜을 얻기 위해 회의를 예약하고 저희에게 연락할 수도 있습니다.