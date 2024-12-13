HeyGen 대 Synthesia

나란히 비교하여 기능들을 살펴보세요.
HeyGen과 Synthesia는 AI 인간 아바타와 텍스트-투-스피치를 자동화하는 고급 AI 알고리즘을 사용하는 AI 기반 비디오 생성 및 편집 플랫폼입니다. 적합한 도구를 선택하려면 여러 차트에서 기능, 고객 리뷰, 가격을 비교하세요.
가격 플랜 비교
제공되는 기능 외에도 비디오 제작 플랫폼을 결정할 때 가격이 중요한 요소입니다. 그렇다면 가격 측면에서 HeyGen이 Synthesia와 어떻게 비교됩니까?
무료 플랜
창작자
팀
|헤이젠 가격
$ 0
월 $ 29
월 $ 69
스타터
기업
|신세시아 가격
월 $29
맞춤 가격
HeyGen을 Synthesia보다 선택해야 하는 3가지 장점
차트에 정보가 너무 많나요? Synthesia 대신 HeyGen을 선택해야 하는 3가지 장점을 확인해보세요.
더 나은 AI 아바타 품질
더 자연스러운 아바타 움직임, 다양한 아바타 스타일과 외모, 그리고 불안한 uncanny valley 효과를 없애는 뛰어난 립싱크.
더 많은 아바타 유형 및 기능
더 다양한 아바타 유형과 기능을 지원합니다: 아바타 프로, 아바타 라이트, 그리고 토킹 포토. 처음 두 가지는 세 가지 뷰 모드(클로즈업, 하프바디, 원형 뷰)를 지원하며 독특한 페이스스왑 기능이 있습니다.
최고의 비디오 편집 및 미디어 기능
내장된 모든 도구를 제공하고 더 다양한 미디어 요소를 제공합니다. 또한, ChatGPT의 AI 스크립트, 자동 번역, 그리고 URL을 비디오로 변환하는 기능이 있습니다.
자주 묻는 질문
HeyGen을 Synthesia보다 왜 선택해야 하나요?
HeyGen has more unique features than Synthesia, like "Talking Photo," "Faceswap," and "AI Script Generations” it also offers AI talking avatars with higher quality and more types. For new users, HeyGen provides a guest mode and a free plan to create or translate up to 5 videos per month to try our product, while Synthesia provides a free demo that cannot directly experience the editing features.
HeyGen이 무엇을 할 수 있나요?
HeyGen은 120개 이상의 말하는 아바타를 가진 AI 비디오 생성기입니다. 사용자가 100개 이상의 언어와 300개 이상의 목소리로 텍스트에서 마케팅 비디오나 설명 비디오를 쉽고 빠르게 만들 수 있도록 도와줍니다.
HeyGen으로 비디오를 만드는 방법은 무엇인가요?
비디오 템플릿을 사용하여 시작하거나 처음부터 비디오를 만드세요.
120개 이상의 AI 아바타 중에서 선택하거나 사용자 정의 아바타를 만드세요.
스크립트를 입력하고 100개 이상의 언어와 다양한 악센트의 목소리 중에서 선택하세요.
도서관의 비디오 콘텐츠를 사용자 정의하려면 더 많은 요소를 추가하세요.
분 내에 비디오를 생성하려면 제출하세요.
HeyGen이 무료 체험을 제공하나요?
네, 게스트 모드로 브라우징하는 것뿐만 아니라 HeyGen의 모든 기능을 시험해보고 워터마크가 있는 비디오를 월 5개까지 만들 수 있습니다. 저희 기능이 마음에 드신다면, 워터마크 없이 더 전문적인 비디오를 만들 수 있는 크리에이터 플랜/팀 플랜으로 업그레이드할 수 있습니다.
HeyGen의 가격 정책은 어떻게 되나요?
창작자 플랜의 경우, 무제한 비디오 제작 또는 비디오 번역(5분 길이)에 대해 월 $29가 청구됩니다. 팀 플랜의 경우, 월 $69로 최대 60분 길이의 무제한 AI 비디오 제작이 가능합니다. 또한 맞춤형 플랜을 얻기 위해 회의를 예약하고 저희에게 연락할 수 있습니다.