HeyGen 대 Synthesia

비디오 템플릿을 사용하여 시작하거나 처음부터 비디오를 만드세요.

120개 이상의 AI 아바타 중에서 선택하거나 사용자 정의 아바타를 만드세요.

스크립트를 입력하고 100개 이상의 언어와 다양한 악센트의 목소리 중에서 선택하세요.

도서관의 비디오 콘텐츠를 사용자 정의하려면 더 많은 요소를 추가하세요.

분 내에 비디오를 생성하려면 제출하세요.

지금 바로 데스크탑/노트북에서 HeyGen을 사용해 보세요!