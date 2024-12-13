기능 세트의 차이
HeyGen
|립싱크
⭐⭐⭐⭐
|치아의 명확성
⭐⭐⭐⭐
|얼굴 표정
⭐⭐⭐⭐
|머리 움직임
⭐⭐⭐⭐
|해상도
⭐⭐⭐⭐
|음성의 자연스러움
⭐⭐⭐⭐
|음성 복제
|배경 제거
|10분 이상 지속
|무료 할당량 및 가격
매달 3개의 무료 비디오, 저렴한 무제한 요금제.
D-ID
|립싱크
⭐⭐⭐⭐
|치아의 명확성
⭐⭐⭐⭐
|얼굴 표정
⭐⭐⭐⭐
|머리 움직임
⭐⭐⭐⭐
|해상도
⭐⭐⭐⭐
|음성의 자연스러움
⭐⭐⭐⭐
|음성 복제
|배경 제거
|10분 이상 지속
|무료 할당량 및 가격
월별 무료 할당량이나 무제한 플랜이 없습니다.
HeyGen을 Synthesia보다 선택해야 하는 3가지 장점
차트에 정보가 너무 많나요? Synthesia 대신 HeyGen을 선택해야 하는 3가지 장점을 확인해보세요.
더 나은 AI 아바타 품질
더 자연스러운 아바타 움직임, 다양한 아바타 스타일과 외모, 그리고 불안한 uncanny valley 효과를 없애는 뛰어난 립싱크 기능.
더 많은 아바타 유형 및 기능
더 많은 아바타 유형과 기능을 지원합니다: 아바타 프로, 아바타 라이트, 그리고 토킹 포토. 처음 두 가지는 세 가지 뷰 모드(클로즈업, 하프바디, 원형 뷰)와 독특한 페이스스왑 기능을 지원합니다.
우수한 비디오 편집 및 미디어 기능
내장된 모든 도구를 제공하고 더 다양한 미디어 요소를 제공합니다. 또한, ChatGPT의 AI 스크립트, 자동 번역, 그리고 URL을 비디오로 변환하는 기능이 있습니다.
HeyGen을 D-ID보다 선택해야 하는 6가지 이유
완벽한 비디오 편집기
비디오를 제작하기 위해 여러 도구를 번갈아 사용할 필요가 없습니다. HeyGen에는 비디오 제작자가 필요로 하는 모든 필수 도구가 포함되어 있습니다.
340개 이상의 언어와 악센트
비디오를 위한 고품질의 AI 생성 음성 오버를 얻고 대규모로 콘텐츠를 현지화하세요.
300개 이상의 비디오 템플릿
전문적으로 제작되어 완전히 사용자 정의가 가능하며 매우 사용자 친화적인 300개 이상의 비디오 템플릿을 제공합니다.
우수한 AI 아바타 품질
더 나은 입모양 맞추기, 더 현실적인 움직임, 그리고 더 넓은 선택 범위.
자동 자막 생성
HeyGen은 오디오 및 비디오 콘텐츠에 대한 자막을 만드는 과정을 단순화하는 자동 자막 기능으로 눈에 띕니다.
5점 만점에 4.8점
G2에서 500개가 넘는 리뷰를 받은 HeyGen은 가장 신뢰할 수 있는 AI 비디오 플랫폼입니다.
자주 묻는 질문
HeyGen이 비교했을 때 무슨 독특한 기능을 가지고 있나요?
HeyGen은 경쟁사와 차별화되는 몇 가지 독특한 기능을 자랑합니다. 먼저, HeyGen은 사용자가 아바타의 얼굴을 매끄럽게 바꿀 수 있는 최첨단 Faceswap 기능을 제공하여 비디오 제작에 창의성과 유연성을 더합니다. 또한, HeyGen 플랫폼은 자동 번역 도구를 특징으로 하여 글로벌 청중에게 다가갈 수 있도록 다른 언어로 텍스트를 번역할 수 있습니다. HeyGen의 또 다른 독특한 기능은 AI 음성의 속도와 피치를 조절하여 사용 사례에 맞는 올바른 톤을 만들 수 있도록 돕는 것입니다.
HeyGen이 D-ID에 비해 어떤 추가 기능을 가지고 있나요?
먼저, HeyGen은 다양한 내장 도구와 기능을 갖춘 종합적인 비디오 편집기를 제공하여 사용자가 매력적이고 고품질의 비디오를 만들 수 있도록 돕습니다. 둘째, HeyGen은 다양한 산업과 사용 사례에 맞춘 방대한 템플릿 라이브러리를 제공하여 사용자가 시작할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다. 셋째, HeyGen은 URL을 비디오로 변환할 수도 있어 사용자가 웹페이지를 콘텐츠로 추가할 수 있습니다(예: 아마존 URL을 판매 비디오로). 마지막으로, HeyGen은 PPT와 PDF 파일을 비디오로 변환하는 기능도 제공하여 사용자가 정적 문서를 동적 멀티미디어 콘텐츠로 쉽게 변환할 수 있습니다.
HeyGen으로 AI 프레젠터 비디오를 어떻게 만들 수 있나요?
1. 비디오 템플릿에서 시작하거나 처음부터 비디오를 만드세요.
2. 인물 사진을 업로드하거나 외모 키워드를 선택하세요.
3. 생성한 AI 프레젠터의 보기 모드를 선택하세요.
4. 스크립트를 입력하고 340개 이상의 언어와 악센트 중에서 목소리를 선택하세요.
5. 도서관에서 더 많은 요소를 추가하여 비디오를 더욱 개성 있게 꾸며보세요.
6. 몇 분 안에 비디오를 생성하려면 제출하세요.
HeyGen이 무료 체험을 제공하나요?
