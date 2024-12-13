HeyGen
|G2 평가
4.8/5 (580개의 리뷰)
|가격
Free (3 min. of video) $24/month* (5 min. of video) $69/month* (30 min. of video) Custom
|주식 아바타
120명 이상
|언어
170 이상
|음성 억양
300+
|AI 스크립트 생성
|주식 스크립트 템플릿
200+
|음악 미디어
90+
|고객 지원
24시간 내내
|*연간 청구시
엘라이
|G2 평가
4.6/5 (103개의 리뷰)
|가격
Free (1 min. of video) $29/month (40 min. of video) Custom
|주식 아바타
120명 이상
|언어
75세 이상
|음성 억양
300+
|AI 스크립트 생성
|주식 스크립트 템플릿
160 이상
|음악 미디어
70세 이상
|고객 지원
|*연간 청구시
제품 기능 비교
HeyGen과 Elai는 비즈니스 성장과 비디오 제작을 지원하기 위해 설계된 사용자 친화적인 AI 비디오 생성기입니다. 각각 사실적인 AI 아바타와 자연스러운 텍스트-투-스피치 상호작용을 제공하지만, 기능과 지원은 다양합니다.
고품질과 우수한 맞춤 설정 옵션을 원하고 더 많은 아바타, 음악, 언어를 선택하고 싶다면 HeyGen이 명확한 승자입니다. Elai도 급할 때는 일을 처리할 수 있지만 독특한 브랜드를 지원하는 기능이 많지 않습니다.
Elai의 기능과 HeyGen을 아래에서 비교해보세요.
HeyGen
엘라이
|주식 아바타
|맞춤 스튜디오 아바타
|맞춤형 웹 아바타
|맞춤형 사진 아바타
|맞춤형 AI 의상 아바타
|립싱크
4.7/5
2.5/5
|아바타 스타일
|FaceSwap
가격 플랜 비교
Pricing plays a crucial role in selecting the best video generator. HeyGen lets you start with three minutes of video for free (compared to Elai’s one-minute credit). Plus, more plans are available, so you can find the perfect match on any budget.
Compare HeyGen vs. Elai plans and prices below.
무료
창작자
팀
기업
|HeyGen 가격 (연간 청구시)
$ 0
월 $ 24
월 $ 69
맞춤
무료
기본
기업
|엘라이 가격
$ 0/월
월 $29
맞춤
HeyGen 대 Elai 고객 리뷰
HeyGen
|G2
4.8/5 (580개의 리뷰)
|Trustpilot
4.5/5 (1,328개의 리뷰)
엘라이
|G2
4.6/5 (103개의 리뷰)
|Trustpilot
4.5/5 (104개의 리뷰)
HeyGen을 Elai보다 왜 선택해야 할까요?
HeyGen과 Elai는 많은 핵심 기능을 공유하지만, HeyGen의 아바타 품질과 맞춤 설정 옵션은 능가하기 어렵습니다. 매우 개인화된 비디오를 위해, HeyGen은 Elai보다 더 다양한 아바타 스타일, 비디오 템플릿, 그리고 언어를 제공합니다.
아바타
HeyGen은 맞춤형 AI 의상과 스튜디오 아바타를 포함하여 250개 이상의 스톡 아바타를 자랑하며, 독특한 Facewap 기능과 우수한 립싱크 기술을 제공합니다. Elai도 120개의 스톡 아바타를 제공하지만 Facewap 기능은 없습니다. 또한 립싱크 기능은 HeyGen의 품질에 훨씬 미치지 못합니다.
템플릿
HeyGen은 400개 이상의 전문 비디오 템플릿을 제공하며 정기적으로 템플릿 라이브러리를 업데이트합니다. Elai는 160개 이상의 템플릿만 제공합니다. 걱정 마세요 — 우리가 대신 계산해 드렸습니다. 그것은 HeyGen에서 제공하는 템플릿이 88% 더 많다는 것을 의미하며, 이를 통해 더 적은 시간에 멋진 비디오를 쉽게 만들고 사용자 정의할 수 있습니다.
음성 기능
HeyGen은 사용자가 AI 목소리의 속도와 피치를 조정할 수 있게 해줍니다. 사용자는 자신의 음성 녹음을 업로드하고 온라인으로 녹음할 수도 있는데, 이는 Elai에서 제공하지 않는 기능입니다. 맞춤 설정 기능을 넘어서, HeyGen은 팀과 협업할 수 있도록 여러 좌석과 게스트 접근을 제공합니다. 이것은 팀이 어디에서나 어떻게 일하든지 간에 훌륭한 비디오를 만드는 것을 더 쉽게 해줍니다.
자주 묻는 질문
HeyGen과 Elai가 사용하기 쉬운가요?
HeyGen and Elai are both user-friendly generators that are easy to use — no coding skills needed. Users can quickly learn to create engaging videos in minutes.
While both services are easy to use, HeyGen offers a guest mode, which lets users explore editing functions without logging in. Users also receive 24/7 customer support to help them navigate the program. Elai falls short in both areas.
HeyGen이나 Elai를 무료로 사용할 수 있나요?
HeyGen과 Elai 모두 무료 버전을 제공하므로, 서비스를 이용하기 전에 두 서비스를 모두 시도해볼 수 있지만, HeyGen의 무료 플랜은 시간과 기능 면에서 훨씬 더 관대합니다.
HeyGen을 사용하면 매달 최대 3분 길이의 비디오를 세 개까지 만들 수 있습니다. 이것은 500개가 넘는 스톡 아바타 외모와 하나의 맞춤형 아바타, 그리고 720p로 비디오를 내보낼 수 있는 기능을 포함합니다.
Elai를 사용하면 80개가 넘는 아바타 중에서 선택할 수 있는 무료 체험 분을 하나 제공받습니다. 그러니 유료 플랜 없이는 그다지 효과적이지 않지만, 괜찮은 데모로는 작동합니다.
HeyGen으로 비디오를 어떻게 만드나요?
1. 비디오 템플릿에서 시작하거나 처음부터 비디오를 만드세요.
2. 250개 이상의 AI 아바타 중에서 선택하거나 사용자 정의 아바타를 만드세요.
3. 170개 이상의 언어와 지역에서 선택할 수 있는 목소리와 300개 이상의 지역 악센트가 있는 스크립트를 입력하세요.
4. 애니메이션, 전환 효과 및 라이브러리의 다른 요소들을 사용하여 비디오 콘텐츠를 사용자화하세요.
5. 비디오를 몇 분 안에 생성하려면 제출하세요.