HeyGen과 Elai 모두 무료 버전을 제공하므로, 서비스를 이용하기 전에 두 서비스를 모두 시도해볼 수 있지만, HeyGen의 무료 플랜은 시간과 기능 면에서 훨씬 더 관대합니다.

HeyGen을 사용하면 매달 최대 3분 길이의 비디오를 세 개까지 만들 수 있습니다. 이것은 500개가 넘는 스톡 아바타 외모와 하나의 맞춤형 아바타, 그리고 720p로 비디오를 내보낼 수 있는 기능을 포함합니다.

Elai를 사용하면 80개가 넘는 아바타 중에서 선택할 수 있는 무료 체험 분을 하나 제공받습니다. 그러니 유료 플랜 없이는 그다지 효과적이지 않지만, 괜찮은 데모로는 작동합니다.