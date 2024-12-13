나란히 기능들을 비교해보세요.
HeyGen과 Hour One은 AI 아바타와 텍스트-투-스피치 기능을 제공하여 개인화된 비디오를 만들 수 있는 AI 비디오 생성 플랫폼입니다. 기능, 고객 리뷰, 가격을 비교하여 귀하의 요구에 가장 적합한 도구를 결정하세요.
HeyGen
첫 번째 시간
|아바타
120명 이상
100+
|주식 아바타
|맞춤형 스튜디오 아바타
|맞춤형 웹 아바타
|맞춤형 사진 아바타
|맞춤형 AI 의상 아바타
|감정
|제스처
|립싱크
4.7/5
2.0/5
|화면에 여러 아바타가 표시됩니다
|아바타 스타일
|FaceSwap
가격 플랜 비교
비디오 생성 플랫폼을 선택할 때, 가격은 제공되는 기능뿐만 아니라 중요한 고려 사항입니다. 그렇다면 HeyGen의 가격은 Hour One과 어떻게 비교될까요?
무료 플랜
창작자
팀
|HeyGen 가격
$ 0
월 $29
월 $ 39
무료 체험
라이트
비즈니스
|첫 번째 시간 가격
$ 0
월 $30
월 $ 299
HeyGen을 Hour One보다 선택해야 하는 3가지 장점
차트에 표시된 과도한 정보에 압도된다면, 여기에 HeyGen을 Hour One보다 더 나은 선택으로 만드는 세 가지 장점이 있습니다.
더 많은 아바타 유형 및 기능
더 넓은 범위의 아바타 유형 및 기능: 아바타 프로, 아바타 라이트, 그리고 토킹 포토. 처음 두 가지는 세 가지 뷰 모드(클로즈업, 하프바디, 원형 뷰)를 지원하며 독특한 페이스스왑 기능이 있습니다.
다양한 음성 선택
175개 이상의 언어 지원과 300개 이상의 목소리 및 억양을 자랑하는 종합적인 음성 라이브러리입니다. 또한, 사용자는 음성의 속도와 피치를 조정하거나 음성 복제를 할 수 있습니다.
탁월한 비디오 편집 경험
내장된 다양한 도구들을 갖추고 있는 이 플랫폼은 사용자들이 매력적이고 참여를 유도하는 비디오를 만들 수 있도록 활용할 수 있는 방대한 미디어 요소 라이브러리를 자랑합니다.
자주 묻는 질문
Hour One보다 HeyGen을 선택해야 하는 이유는 무엇인가요?
HeyGen은 우수한 립싱크와 자연스러운 아바타 움직임, 다양한 아바타 스타일과 외모를 제공함으로써 시장에서 두각을 나타냅니다. 이 플랫폼은 현대 비디오 제작자의 요구에 부응하는 다양한 내장 도구를 갖추고 있으며, 창의적인 비디오 제작을 지원하는 방대한 미디어 요소 라이브러리를 제공합니다. 또한, HeyGen은 200개가 넘는 전문 비디오 템플릿을 포함한 광범위한 템플릿 라이브러리에 접근할 수 있어 사용자가 비디오 제작 과정을 간소화할 수 있는 충분한 옵션을 제공합니다.
지금 바로 데스크탑/노트북에서 HeyGen을 사용해 보세요!
HeyGen이 Hour One보다 더 많은 것을 할 수 있나요?
HeyGen은 Hour One과 차별화되는 다양한 특징들을 제공합니다. 이러한 기능에는 초상화가 말을 할 수 있게 해주는 Talking Photo, 사용자들이 얼굴을 바꿔 아바타를 개인화할 수 있게 해주는 FaceSwap, 특정 목소리를 복제할 수 있는 Voice Cloning이 포함됩니다. 또한, HeyGen은 화면 녹화 기능을 제공하여 화면 녹화를 비디오 콘텐츠에 통합할 수 있습니다.
HeyGen에 대한 리뷰와 지원은 어떤가요?
HeyGen은 24/7 전문 고객 지원을 제공하며 G2에서 130개 이상의 리뷰를 받고 5점 만점에 4.8의 높은 평점을 받았습니다.
HeyGen이 무료 체험을 제공하나요?
네, 게스트 모드로 브라우징할 수 있으며 HeyGen의 모든 기능을 시도해 볼 수 있는 무료 크레딧이 하나 제공됩니다. 워터마크가 있는 비디오를 만들 수 있습니다. 저희 기능이 마음에 드신다면, 워터마크 없이 더 전문적인 비디오를 만들 수 있는 Essential 플랜/Pro 플랜으로 업그레이드할 수 있습니다.
HeyGen의 다른 대안은 무엇인가요?
HeyGen은 최고의 AI 비디오 생성 플랫폼입니다. 하지만 HeyGen 대안을 찾고 싶으시다면, 이 포괄적인 목록을 확인하여 여러분의 요구에 가장 적합한 AI 비디오 생성기를 찾아보세요!