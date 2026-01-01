動画ストーリーテリングを誰もが使えるものに
HeyGen は、「動画制作はもっと手軽で、誰もが利用できるべきだ」というシンプルな信念のもとに設立されました。従来の動画制作は、コストが高く、時間がかかり、ハードルも高すぎます。創業者の Joshua Xu は、AI を使ってカメラという存在を取り払うことで、誰もが創造性を発揮できるようになると考えました。今では、スクリプトさえあれば、撮影も編集も大きな予算も必要なく、誰でも高品質な動画を生成できるようになっています。
ポストプロダクションにかかる時間を短縮
動画1本あたりの削減時間
翻訳コストの削減
AI動画制作のパートナー
HeyGen の AI 動画プラットフォームは、大規模な現代のストーリーテリングのニーズに応えるよう設計されています。アバター主導の動画制作から、リアルタイムのインタラクション、翻訳、パーソナライゼーションまで、あらゆるプロダクトが、スピード・精度・使いやすさをもってオーディエンスを惹きつけることを支援するために作られています。
断片的なAI動画ツールとはもうお別れ
HeyGen の最先端 AI プロダクト群は、すべてをひとつのプラットフォームに集約し、シームレスなユーザー体験を実現します。スケールとストーリーテリングのために設計された HeyGen は、分断されたツールによる摩擦を取り除き、視聴者が当然のように求める見えない品質基準を静かに満たします。AI 動画の可能性を押し広げる、パワフルで直感的な新しいスタンダードとなるソリューションです。
HeyGenの活用事例を見る
1つのプラットフォームで、あらゆるユースケースに対応
マーケティング
HeyGen は、マーケターが必要なときにプロ品質の動画を自由に制作できるようにします。スクリプトと数回のクリックだけで、PDF やブログ、スライド資料などあらゆるアセットを、ブランドイメージに合った魅力的な動画コンテンツへ、いつでも予算を抑えながら変換できます。
人材育成・能力開発
HeyGen は、コンプライアンスから社員育成、継続的なスキル向上に至るまで、チームがニーズに合わせたトレーニング体験を作成できるよう支援します。私たちの AI 動画プラットフォームにより、品質やスピードを損なうことなく、インパクトのある学習を簡単に大規模展開できます。
営業
HeyGen は、見込み客へのアプローチからフォローアップ、製品デモに至るまで、営業チームがパーソナライズされたアウトリーチを大規模に実行できるようにします。AI 動画プラットフォームにより、営業担当者は混み合った受信トレイの中で存在感を高め、案件の成約サイクルを加速し、より強固な顧客関係を構築できます。
HeyGen API を利用して、AI 動画生成をワークフローにシームレスに統合しましょう
Video Agent を使った動画生成、Video Translation による動画翻訳、Text-to-Speech モデルによる音声生成に対応した従量課金制 API です。アバターの作成、Studio API を利用した動画生成、テンプレート構築により、ワークフローを大幅に効率化できます。
よくある質問
HeyGenとは何ですか？
HeyGen は、スケールしながら高品質な動画を即座に生成できる AI 動画制作プラットフォームです。カメラも撮影クルーも編集スキルも一切不要です。170 を超える言語と方言に対応しており、マーケティング、ラーニング＆デベロップメント、セールスなど、さまざまな用途向けに設計されています。
HeyGen が他の AI 動画ツールと違う点は何ですか？
HeyGen は、スクリプト作成、アバター、編集、ローカライズをひとつのシームレスなワークフローに統合したオールインワン プラットフォームです。分断されたツール群や、習得に時間がかかるプラットフォームとは異なり、HeyGen は直感的で高速、さらにニーズの拡大に合わせてスケールできる対外向けコンテンツ制作のために設計されています。
HeyGenを使うのに動画制作の経験は必要ですか？
まったく問題ありません。HeyGen の使いやすいインターフェースなら、数回クリックするだけで、誰でも洗練されたプロフェッショナルな動画を簡単に作成できます。
HeyGenでカスタムアバターを作成できますか？
はい。豊富なライブラリからリアルなアバターを選ぶことも、ブランドに合わせた独自のデジタルスポークスパーソンを作成することもできます。声のトーンやジェスチャー、話し方のスタイルまで、すべてを自由にコントロールできます。
HeyGenでの動画翻訳はどのように行われますか？
HeyGen のビルトイン動画翻訳機能を使えば、170 以上の言語と方言にコンテンツを翻訳でき、自然な吹き替え、正確なリップシンク、編集可能なスクリプトにも対応します。再収録や声優の起用をせずに動画をローカライズできる、コスト効率の高い方法です。
パーソナライズド動画とは何ですか？どのように活用できますか？
パーソナライズド動画とは、名前、会社名、所在地などのCRMデータやその他の変数を使って、視聴者一人ひとりに合わせたユニークな動画を作成できる仕組みです。マーケティング、アウトリーチ、オンボーディング、カスタマーサクセスにおいて、エンゲージメントを高めるための非常に強力なツールです。
インタラクティブアバターとは何ですか？
インタラクティブアバターは、視聴者とリアルタイムでやり取りできる、AI 搭載のバーチャルプレゼンターです。質問に答えたり、ユーザーを案内したり、スクリプトやナレッジベースと連携して動的なコンテンツを提供することで、静的なコンテンツを双方向の体験へと変えることができます。
HeyGenはどのような企業に利用されていますか？
8万5,000社以上の企業が、スタートアップからエンタープライズブランドまで、マーケティング、L&D（人材育成）、カスタマーサポート、セールスなどあらゆる部門でHeyGenを活用しています。主な導入企業には、OpenAI、Pepsico、Samsung、HubSpot、Shopify、trivago、Ogilvy などがあります。
HeyGenを使うと、どれくらいの時間とコストを削減できますか？
平均して、ユーザーはポストプロダクション時間を50％短縮し、動画1本あたり3時間を節約し、翻訳コストを80％削減したと報告しています。ROI計算ツールを使って、あなたのチームがどれだけコスト削減できるかを試算してみましょう。
HeyGenを既存のツールと連携できますか？
はい。HeyGen は、ワークフローの効率化や大規模なコンテンツのパーソナライズを支援するために、主要なプラットフォーム、CRM、ラーニングシステムとの連携機能を提供しています。