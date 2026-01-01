動画ストーリーテリングを誰もが使えるものに

HeyGen は、「動画制作はもっと手軽で、誰もが利用できるべきだ」というシンプルな信念のもとに設立されました。従来の動画制作は、コストが高く、時間がかかり、ハードルも高すぎます。創業者の Joshua Xu は、AI を使ってカメラという存在を取り払うことで、誰もが創造性を発揮できるようになると考えました。今では、スクリプトさえあれば、撮影も編集も大きな予算も必要なく、誰でも高品質な動画を生成できるようになっています。