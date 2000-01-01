HeyGenで新たな創造の可能性を解き放とう

マーケティングキャンペーンやトレーニングモジュールから、動画広告やソーシャルメディアまで、HeyGen の多用途な AI プラットフォームは、あらゆるストーリーに命を吹き込みます。

Use case 1
Use case 2
Use case 3
G24.81,000件以上のレビュー
プライバシーとセキュリティ | AIガバナンス管理 | SOC 2 | GDPR | CCPA | データプライバシーフレームワーク | AI法規制基準
世界をリードする企業はHeyGenを信頼しています
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
company logo 37
company logo 38
company logo 39

HeyGen のユースケースの可能性を余すところなく探る

ユーザーは常に、HeyGen の AI 動画プラットフォームを活用して時間を節約し、コストを削減し、ワークフローを改善する新しい方法を見つけています。究極の動画マーケティング・テックスタックの構築もその一つです。ここでは、現在特によく見られる主なユースケースをいくつかご紹介します。

すべてクリア
金融知識の共有

金融知識の共有

金融リテラシーは、十分な情報に基づいた意思決定を行ううえで不可欠です。予算管理、貯蓄、投資、税務戦略などをわかりやすく解説する場合でも、HeyGen を使えば、大規模な制作チームがなくても、誰もがプロフェッショナルな金融コンテンツを迅速に制作できます。

詳細を見る
安全トレーニング

安全トレーニング

効果的な安全教育ビデオは、あらゆる組織にとって不可欠です。職場の危険要因、緊急時の対応、業界特有の安全プロトコルなどについて従業員を教育する際に、HeyGen を使えば、高価な制作リソースを必要とせず、プロフェッショナルな安全教育ビデオを短時間で作成することができます。

詳細を見る
医療知識の共有

医療知識の共有

医療従事者、病院、クリニック、そして患者は、重要な医療知識を効果的に共有し、受け取る手段を必要としています。HeyGen を使えば、制作チームや大がかりな編集作業を必要とせず、医療知識の共有を目的としたヘルスケア向け動画制作プロジェクトを迅速に作成できます。

詳細を見る
ニュース記事

ニュース記事

ニュース報道や天気予報の従来型の制作は、多くの時間とリソースを要します。HeyGen を使えば、高品質でプロフェッショナルなニュース動画を短時間で生成でき、高い品質と正確性の基準を維持しながら、優れた制作量とスピードを両立できます。

詳細を見る
モチベーション向上コンテンツ

モチベーション向上コンテンツ

モチベーショナル系の動画コンテンツは、一貫性とエンゲージメントによって成長します。自己啓発のヒントやデイリーアファメーション、心に響くメッセージなど、どのような内容を発信する場合でも、HeyGen はスピーカー、著者、コーチ、インフルエンサー、そしてコンテンツクリエイターが、別途制作チームを用意しなくても、プロ品質のモチベーション動画を制作できるよう支援します。

詳細を見る
音楽・映画レビュー

音楽・映画レビュー

音楽や映画は世界中の観客を魅了しています。AIが法務ツールや著作権に与える影響を踏まえた洞察に富むAI動画レビューは、ファンが新たなお気に入りを見つける手助けとなります。業界のプロフェッショナルとして最新の技術革新を探求しているのであれば、映画・音楽業界におけるAIの影響にも関心をお持ちかもしれません。最新の映画やアルバムを分析したり、プレイリストをキュレーションしたり、必見の映画をおすすめしたりする際に、HeyGenのAI動画ジェネレーターは批評家、コンテンツクリエイター、エンターテインメント愛好家が高品質なAI動画レビューを高価な制作リソースを必要とせず、迅速に制作できるよう支援します。

詳細を見る
logoGDPR
logoSOC 2 TYPE II
logoCCPA
logoAI ACT
logoDPF

グローバルなセキュリティおよびコンプライアンス基準を満たすことを認証済み

ご不明な点はありませんか？私たちがお答えします

エンタープライズ向けで最適なAI動画制作プラットフォームはどれですか？

企業向けの最適なAI動画制作プラットフォームとは、イノベーション、スピード、スケーラビリティを兼ね備え、常に競合より一歩先を行けるものです。HeyGenはグローバル企業向けに設計されており、チームがリアルなAIアバターと高度な翻訳技術を活用して、大量の動画を作成・パーソナライズ・ローカライズできるようにします。数週間かかる従来の制作プロセスとは異なり、HeyGenならエンタープライズ向け動画コンテンツを数時間で提供できるため、ビジネスはより早くローンチし、迅速に適応し、競争力を維持できます。SOC 2およびGDPR準拠を含むエンタープライズグレードのセキュリティにより、HeyGenは世界中で動画制作を加速させながら、お客様のデータを確実に保護します。

マーケティング向けのAI動画は、どのようにして自社のビジネスの宣伝に役立ちますか？

マーケティング向けAI動画は、コンテンツ制作の高速化、メッセージのパーソナライズ、そしてグローバルなスケーラビリティを実現することで、ビジネスのプロモーションを支援します。高額な代理店や追加の人員に頼る代わりに、HeyGenを使えば、マーケティングチームは数時間で高品質な動画を制作し、特定のオーディエンスに合わせてコンテンツを最適化し、複数のチャネルで動画を再利用できます。これにより、キャンペーンの実行スピードが上がるだけでなく、適切なタイミングで適切な動画メッセージを届けることで、エンゲージメントとコンバージョンの向上にもつながります。

AI動画マーケティングとは何で、企業ではどのように活用されるのですか？

AI動画マーケティングとは、人工知能を活用して、マーケティング動画を大規模に制作・パーソナライズ・配信することを指します。企業はスクリプトを用意するかコンテンツをアップロードするだけで、HeyGen のようなプラットフォームがアバター、ナレーション、翻訳付きの洗練された動画を自動生成します。こうした自動化により、制作コストの削減、制作期間の短縮、地域をまたいだブランドメッセージの一貫性維持が可能になり、AI動画マーケティングは、イノベーションを進めながらより速い成長を目指す企業にとって不可欠なツールとなっています。

AIマーケティング動画ジェネレーターは、どのようにしてビジネス動画を作成するのですか？

AIマーケティング動画ジェネレーターは、AI搭載のアバター、自然な音声ナレーション、自動編集機能を使って、テキストやプレゼンテーションをプロフェッショナルな動画に変換する仕組みです。HeyGen を使えば、企業はスクリプトを入力し、多様なアバターから選択するだけで、自社ブランドに合ったマーケティング動画を即座に生成できます。このプロセスにより、長い制作サイクルが不要になり、チームはスピードと柔軟性を確保しながら、常に新鮮なビジネス動画コンテンツを継続的に提供できるようになります。

営業活動のアウトリーチにAI営業動画ジェネレーターを使うメリットは何ですか？

AIセールス動画ジェネレーターを使うと、営業チームは大規模にパーソナライズされたアウトリーチ動画を作成でき、エンゲージメントと返信率を高めることができます。静的なメールを送る代わりに、担当者は HeyGen を使って、各アカウントや見込み顧客ごとに最適化されたダイナミックな動画を生成できます。このレベルのパーソナライゼーションにより、営業アウトリーチはより人間味があり、記憶に残り、最終的にはミーティングの獲得やパイプラインの拡大に、動画制作の専門知識なしで、より高い効果を発揮します。

エンタープライズ向け動画プラットフォームは、動画制作において従来型の代理店に取って代わることはできますか？

はい、エンタープライズ向け動画プラットフォームは、動画制作において多くの従来型代理店の役割を代替できます。HeyGen のようなプラットフォームは、一般的に数週間の企画期間と高額な予算を必要とする代理店と比べて、より短い納期、低コスト、そして高い柔軟性を提供します。AI を活用した動画制作により、企業は動画を即座に生成・更新し、グローバルな視聴者向けにコンテンツをローカライズし、外部ベンダーに依存することなくブランドの一貫性を維持することができます。

企業向け動画プラットフォームは、企業および顧客データの安全性という点でどの程度セキュアですか？

信頼できるエンタープライズ向け動画プラットフォームは、企業および顧客データの完全なセキュリティを保証します。HeyGen は SOC 2 および GDPR に準拠しており、エンタープライズレベルの暗号化、ロールベースのアクセス制御、安全なクラウドインフラを提供します。お客様のデータが当社のモデルのトレーニングに利用されることもありません。これにより、企業はマーケティング、トレーニング、セールス、社内外コミュニケーションにおいて、機密データが常に保護されていることを前提に、安心して AI 動画を活用できます。

AI動画制作は、グローバルな視聴者向けに動画を翻訳・ローカライズできますか？

はい。AI動画制作は、大規模な翻訳・ローカライズに最適です。HeyGen を使えば、企業はスクリプトの即時翻訳、ボイスクローン、アバターのリップシンクを40以上の言語で行うことができます。これにより、世界中のあらゆるオーディエンスに対して、高品質で文化的背景にも配慮した動画を、従来の制作にかかる時間やコストをかけずに提供できます。その結果、企業はトレーニング、マーケティング、社内外コミュニケーション向けの動画を、グローバルに展開しやすくなります。

CRMやマーケティングオートメーションツールと最もスムーズに連携できるAI動画プラットフォームはどれですか？

エンタープライズ向けの最適なAI動画プラットフォームとは、CRMやマーケティングオートメーションツールとシームレスに連携できるものです。HeyGenはHubSpotのようなシステムと連携し、マーケティングおよびセールスチームがパーソナライズされた動画をキャンペーンに直接埋め込み、視聴エンゲージメントを追跡し、カスタマージャーニー全体でROIを測定できるようにします。

AI動画マーケティングは、規制産業において安全かつコンプライアンスに準拠していますか？

はい、エンタープライズ向けのセキュリティとコンプライアンスを前提に設計されたプラットフォームを利用すれば、規制産業においてもAI動画マーケティングは安全です。HeyGenはSOC 2およびGDPRコンプライアンスについて独立監査を受けており、厳格なデータ保護とガバナンス管理を実現しています。金融、ヘルスケアなどの規制産業の企業は、コンプライアンス基準を損なうことなく、安心して動画を制作・配信できます。

AIセールス動画ジェネレーターを使って、どのような種類の動画を作成できますか？

AIセールス動画ジェネレーターを使えば、企業はパーソナライズされたプロスペクティング動画、製品デモ、オンボーディング用チュートリアル、カスタマーサクセス事例、アカウントベースドマーケティング（ABM）キャンペーンなど、幅広い動画コンテンツを作成できます。HeyGen のアバターライブラリとカスタマイズ可能なテンプレートにより、購買プロセスのあらゆる段階でエンゲージメントを高めるセールス動画を、簡単に制作することができます。

エンタープライズ向けAI動画プラットフォームを導入すると、どのくらいの期間で自社のROIが見込めますか？

多くの企業は、エンタープライズ向けAI動画プラットフォームの導入から数日以内に投資対効果（ROI）を実感しています。高額な制作代理店の利用を置き換え、制作期間を短縮し、グローバルなローカライズを可能にすることで、HeyGenはコストを削減しながらキャンペーン実行のスピードを加速します。市場投入までのリードタイム短縮、パーソナライゼーションの向上、そしてグローバルなリーチによって、企業はこれまでにないスピードで、測定可能な収益インパクトを生み出すことができます。

AIで動画の作成を始めましょう

あなたのビジネスに近い企業が、最先端のAI動画を活用してコンテンツ制作をスケールさせ、成長を加速させている事例をご覧ください。

CTA background