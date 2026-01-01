HeyGen を使えば、動画制作は劇的にスピードアップし、そのまま大幅なコスト削減につながります。時間のかかる編集作業や、制作チームとの何度も行うやり取りに頼る代わりに、ユーザーはテンプレートと直感的なツールを使って数分で動画を生成できます。スクリプトの変更、言語の切り替え、ブランディングの更新といった作業も、最初から作り直す必要はなく、すばやく簡単に行えます。こうした効率化により、請求対象となる作業時間を削減し、遅延を最小限に抑えることで、チームは俊敏性を保ちながら予算も意識した運用が可能になります。AI動画メーカー。