パーソナライズ動画向けバッチ動画作成アプリ
1つのスプレッドシートから、HeyGen のバッチ動画クリエイターを使って、何百本ものユニークでパーソナライズされた動画を一気に作成できます。名前、メッセージ、カスタム変数を含むCSVをアップロードするだけで、各行ごとに洗練された動画を自動生成します。カメラも編集ソフトも録画セッションも不要です。パーソナライズされたアウトリーチ、オンボーディング用コンテンツ、大量配信のコミュニケーションなど、どのような用途でも、HeyGen が制作をすべて引き受けます。
バッチ動画クリエイターの機能
CSV連携型パーソナライゼーションエンジン
名前、役職、会社名、カスタムメッセージなど、キャンペーンに必要なあらゆる変数用の列を含むスプレッドシートをアップロードします。バッチ動画クリエイターは各行を読み取り、そのデータを動画テンプレートに動的に差し込み、各エントリーごとに固有の動画を生成します。台本、画面上のテキスト、ナレーションがそれぞれの行データに合わせて変化するため、どの動画も一つひとつ手作りされたように感じられます。このワークフローにより、1本の動画を作るのと同じ労力で500本のパーソナライズ動画を制作でき、「テキストから動画へ」というワークフローを、数週間分の手作業による録画を置き換えるスケーラブルな制作パイプラインへと変えることができます。
自動化された音声とビジュアルのレンダリング
バッチ内のすべての動画は、ナレーション、画面上の要素、トランジションがHeyGenのレンダリングエンジンによって自動的に同期・処理されます。175以上の言語に対応した300以上の音声から選択すると、システムがあなたの選んだ声を各パーソナライズされたスクリプトのバリエーションに適用します。これにAI video generatorの機能を組み合わせることで、受信者ごとにスタジオ品質の動画を生成できます。ナレーションを録り直したり、タイミングを手作業で調整したりする必要はありません。プラットフォーム側で音声のテンポ、映像との同期、書き出し形式まで処理するため、ポストプロダクションなしでもすべての動画がプロ水準のクオリティを満たします。
テンプレートベースのバッチワークフロー
HeyGen のテンプレートシステムで一度だけ動画をデザインすれば、バッチエンジンがデータセット全体にわたってそれを複製し、カスタマイズしてくれます。レイアウト、ブランディング、背景、音楽、プレゼンターのスタイルを 1 つのテンプレートで設定すると、バッチ動画クリエイターがその設定を CSV の各行に自動的に適用します。この方法により、スプレッドシートの変数を使って動画ごとのカスタマイズを行いながらも、数百本の出力にわたってブランドの一貫性を保つことができます。チームは script to video の制作機能を使うことで、完成した任意のテンプレートを数分でバッチ処理可能なアセットに変換できます。
スケーラブルなエクスポートと配信
バッチ処理が完了したら、すべての動画を個別に、または一括エクスポートとしてダウンロードでき、すぐに配信に利用できます。各ファイルにはCSVの識別子に基づいたラベルと整理が行われているため、動画を受信者に対応させたり、CRM、メール配信プラットフォーム、LMS へアップロードしたりする作業がスムーズになります。バッチ動画クリエイターは、あらゆるチャネルに最適化されたHD品質のMP4ファイルを生成します。HeyGen API と連携することで、スプレッドシートのアップロードから配信までのパイプライン全体を自動化し、手動でファイルを扱うことなく、AI動画エディターのワークフローをそのまま配信基盤に組み込むことができます。
ユースケース
大規模に展開できるパーソナライズドな営業アプローチ
Need to send unique video messages to hundreds of prospects? Recording individual videos for each lead is impossible at volume. With the batch video creator, upload your prospect list, personalize each video with the recipient's name, company, and relevant details, and generate an entire campaign of product video messages ready to embed in sales emails.
従業員のオンボーディングと研修
Need to welcome and train new hires across departments and locations? Filming individual welcome videos for each team or role wastes resources. With batch video creation, load your new hire data into a CSV, customize each training video with role-specific instructions and personal greetings, and deliver polished onboarding content the same day.
イベントやウェビナーのフォローアップ
Need to send personalized recap videos to attendees after a conference or webinar? Manually editing each follow-up is not feasible at scale. With the batch video creator, import your attendee list, reference their session interests or questions in each video, and produce hundreds of tailored AI video explainer follow-ups in one run.
カスタマーサクセスと更新案内の連絡
Need to engage existing customers with personalized renewal or upsell messages? Generic email templates get ignored. With batch video creation, pull customer data from your CRM into a CSV, generate unique marketing videos addressing each account by name with relevant usage stats or offers, and deliver them directly to inboxes.
ローカライズされたキャンペーンの展開
Need to launch a campaign across multiple regions simultaneously? Producing separate video assets for each market takes months. With the batch video creator, add language and region columns to your spreadsheet and generate localized video variants for every market in a single batch, leveraging HeyGen's video translator to maintain natural delivery in each language.
社内コミュニケーションと最新情報の共有
Need to distribute company updates personalized to each team or department? All-hands recordings feel impersonal and lack relevance. With batch video creation, load department data into your CSV, tailor each intro video with team-specific metrics or announcements, and deliver targeted messages that resonate with each group.
ご利用の流れ
スプレッドシートから、共有可能な数百本の完成動画まで。4つのステップでパーソナライズされたバッチ動画を作成しましょう。
CSV を準備する
名前、メッセージ、肩書きなどの各変数や任意のカスタム項目ごとに列を作成し、パーソナライズ用のデータをスプレッドシートで整理します。
テンプレートを作成
CSVの各列に対応するプレースホルダー変数を設定した、1つの動画テンプレートを作成します。ビジュアル、音声、ブランディングをまとめて設定しましょう。
アップロードして生成
CSVファイルをバッチ動画クリエイターにアップロードすると、HeyGenが各行を処理し、自動的に一つひとつ異なるパーソナライズ動画を生成します。
ダウンロードして配布する
完成した動画を確認し、個別または一括でダウンロードして、メール、CRM、LMS など、あらゆるチャネルで配信しましょう。
よくある質問
バッチ動画クリエイターとは何ですか？HeyGen ではどのように機能しますか？
バッチ動画クリエイターを使うと、1つのテンプレートとデータファイルから、多数のパーソナライズされた動画を同時に生成できます。HeyGen では、変数を含む CSV スプレッドシートをアップロードし、それらを動画テンプレート内のプレースホルダーにマッピングすると、プラットフォームが各行ごとに固有の動画を自動生成します。プロセス全体は自動で実行されるため、個別に撮影や編集を行うことなく、数百本の完成した動画を受け取ることができます。
1回のバッチで、どれくらいの数のパーソナライズ動画を作成できますか？
HeyGen では、1 回の実行で数百本規模の動画を一括生成できます。正確な上限はご利用中のプランによって異なりますが、有料プランは大規模な動画制作に対応できるよう設計されています。営業向けのアウトリーチ動画を 50 本作成する場合でも、オンボーディング用のウェルカム動画を 500 本作成する場合でも、バッチ動画クリエイターが並行処理するため、納品までの時間は数日ではなく数分単位に抑えられます。
パーソナライズのために、CSV にはどのようなデータを含めることができますか？
CSV には、受信者名、会社名、役職名、カスタムメッセージ、商品情報、言語コードなど、テキストベースの変数を自由に含めることができます。各列は変数となり、動画スクリプト内や画面上のテキスト、ナレーションに挿入できます。固定のスキーマはないため、ユースケースに合わせて、どこまでパーソナライズするかを自由に設計できます。
バッチで作成した動画は、個別感がなく大量生産されたように見えてしまいませんか？
各動画はそれぞれ個別にレンダリングされ、専用のナレーション、画面上のテキスト、変数データが含まれるため、受信者は自分宛てに作られたコンテンツとして視聴できます。「AI スポークスパーソン」が相手の名前を呼び、所属企業に言及し、その人の状況に合わせてカスタマイズされたメッセージを届けます。その結果、単なるロゴ差し替えの一斉送信ではなく、本当に一対一で撮影された動画のように感じられます。
バッチ動画で自分の声やカスタムプレゼンターを使うことはできますか？
はい。短い音声サンプルからあなたの声をクローンし、バッチ内のすべての動画に適用できるので、どのパーソナライズ動画も、まるであなた本人が話しているかのように聞こえます。また、写真から作成したカスタムプレゼンターをAIフォトアバター技術で利用できるため、あなた自身も、雇った俳優も、どの動画にも実際に出演する必要はありません。
複数の言語でバッチ動画を作成するにはどうすればよいですか？
CSV に言語の列を追加し、各行にターゲット言語を指定します。HeyGen は、それぞれの動画を適切なナレーション言語とリップシンク精度で生成します。これを AI dubbing と組み合わせることで、175 以上の言語をカバーする 1 回のバッチを作成でき、別々の制作サイクルを回すことなく、あらゆる地域にローカライズされたコンテンツを届けられます。
バッチ動画クリエイターを自分のCRMやメール配信プラットフォームと連携できますか？
HeyGen は、バッチワークフローを CRM、メールプラットフォーム、マーケティングオートメーションシステムなどの外部ツールと連携できる API を提供しています。バッチ生成をプログラムからトリガーし、動画の出力をコンタクトレコードにマッピングし、パーソナライズされた動画リンクをアウトリーチシーケンス内に直接埋め込むことができます。これにより、バッチ動画クリエイターは、データソースから受信者の受信トレイまでを完全に自動化したパイプラインへと変わります。
HeyGenのバッチ動画作成機能は無料でお試しできますか？
HeyGen には、クレジットカード不要でプラットフォームを試し、動画を生成できる無料プランがあります。Batch Mode は月額 $24 からの有料プランで利用可能になり、より高いボリューム上限、ボイスクローン機能、そしてすべてのプレゼンターとテンプレートのライブラリへのアクセスが解放されます。スケールアップする前に、無料プランでコアとなるワークフローを試すことができます。
バッチ動画作成は、個別に動画を録画する場合と比べてどのような違いがありますか？
個別のパーソナライズ動画を制作するには、出演者の手配、受け取り手ごとのスクリプト作成、撮影時間の確保、そしてすべての動画に対する編集作業が必要です。100本規模になると、何週間もの工数になることもあります。バッチ動画クリエイターなら、それを数分に圧縮できます。1つのテンプレートと1つのCSVをアップロードするだけで、HeyGen がすべてのバリエーションを自動でレンダリングします。導入企業からは、制作コストを最大70％削減し、キャンペーンごとに数週間分の作業時間を削減できたという声が寄せられています。
バッチ動画はどのファイル形式と画質で書き出されますか？
バッチ内のすべての動画は、HD画質のMP4ファイルとして書き出され、メールへの埋め込み、LMSへのアップロード、あらゆるプラットフォームでの公開にすぐに使えます。ファイル名にはCSVの識別子が付与されるため、手作業で並べ替えたり名前を変更したりすることなく、各動画を想定された受信者と簡単に対応させることができます。
HeyGen で作成を始めましょう
1つのスプレッドシートから、何百本ものパーソナライズされた動画を作成できます。カメラも撮影セッションも必要ありません。