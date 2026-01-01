バッチ処理が完了したら、すべての動画を個別に、または一括エクスポートとしてダウンロードでき、すぐに配信に利用できます。各ファイルにはCSVの識別子に基づいたラベルと整理が行われているため、動画を受信者に対応させたり、CRM、メール配信プラットフォーム、LMS へアップロードしたりする作業がスムーズになります。バッチ動画クリエイターは、あらゆるチャネルに最適化されたHD品質のMP4ファイルを生成します。HeyGen API と連携することで、スプレッドシートのアップロードから配信までのパイプライン全体を自動化し、手動でファイルを扱うことなく、AI動画エディターのワークフローをそのまま配信基盤に組み込むことができます。